MEXC Futures-Flashhandel Leitfaden: Sofort ausführen, ohne Handelschancen zu verpassen

Im sich schnell bewegenden Kryptowährungs-Futures-Markt ist Timing entscheidend. Wenn sich ein perfekter Einstiegszeitpunkt ergibt, können selbst kleine Verzögerungen wie das Wechseln von Seiten, das Eingeben von Preisen oder das Bestätigen von Aufträgen dazu führen, dass Chancen verpasst werden. Um diese Herausforderung zu bewältigen, hat MEXC die Funktion Futures-Flashhandel eingeführt, die für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Geschwindigkeit und Effizienz legen. Die Funktion integriert die Auftragserteilung direkt in das Candlestick-Chart, ermöglicht schnellere Reaktionen auf Marktbewegungen und reduziert Ausführungsverzögerungen.













Der Futures-Flashhandel ist eine Funktion auf der MEXC-Plattform, die es Händlern ermöglicht, Positionen direkt im Candlestick-Chart mit Marktaufträgen zu eröffnen. Sie rationalisiert den traditionellen Auftragserstellungsprozess:





Schnelle Ausführung: Kein Hin- und Herschalten zwischen Auftragspanels. Einfach die Menge im Chart eingeben und den Auftrag platzieren.

Sofortige Marktausführung: Hilft dabei, Chancen trotz schneller Kursschwankungen nicht zu verpassen.

Effizient und unkompliziert: Entwickelt für Scalper, Swing-Händler und High-Frequency-Trader.





Hinweis: Der Futures-Flashhandel unterstützt nur das Eröffnen von Positionen mit Marktaufträgen. Wenn Sie den Hebel anpassen, Margin-Modi wechseln oder komplexere Aufträge (wie Limit-Aufträge oder Stop-Loss/Take-Profit) setzen möchten, müssen Sie diese vorab im Auftragspanel auf der rechten Seite der Seite konfigurieren.









Maximale Effizienz: Vom Markteurteil bis zur Auftragserteilung in nur einer Sekunde – alles direkt im Candlestick-Chart.

Ideal für High-Frequency- und Kurzzeithändler: Speziell entwickelt, um Marktchancen in Echtzeit zu nutzen.

Kostenvorteil: Mit MEXCs aktuellem Mit MEXCs aktuellem 0-Gebühren-Event sind die Handelskosten erheblich reduziert, wodurch der Futures-Flashhandel noch wettbewerbsfähiger wird.









Der zentrale Vorteil des Futures-Flashhandels ist Geschwindigkeit. Dadurch ist er besonders nützlich in folgenden Situationen:





Ausbruchsmärkte: Sofortiger Einstieg, wenn der Preis wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus durchbricht, um Chancen nicht zu verpassen.

Kurzfristige und High-Frequency-Strategien: Trading auf kleineren Zeitrahmen erfordert schnelle Ausführung. Der Futures-Flashhandel minimiert Auftragsverzögerungen.

Ereignisse mit hoher Volatilität: Wenn Nachrichten schnelle Marktschwankungen auslösen, ermöglicht der Futures-Flashhandel eine Reaktion innerhalb von Sekunden.

Schnelles Hedging oder Skalieren: Ob Gewinnmitnahme, Verlustbegrenzung oder das Eröffnen einer Gegenposition – der Futures-Flashhandel sorgt für sofortige Auftragsausführung.





Der Futures-Flashhandel ist nicht für jeden Händler gedacht. Es handelt sich um ein gezieltes Tool für kurzfristige, ausbruchsbasierte, nachrichtengetriebene und hochfrequente Handelsstrategien.









Der Futures-Flashhandel wird derzeit nur auf der MEXC-Website unterstützt. Nachfolgend ein Beispiel mit USDT-M-Futures.









Futures → USDT-M Futures, um die Futures-Handelsseite aufzurufen. Klicken Sie dort oben rechts auf die Schaltfläche Einstellungen. Öffnen Sie die offizielle MEXC-Website und loggen Sie sich in Ihr Konto ein. Klicken Sie auf, um die Futures-Handelsseite aufzurufen. Klicken Sie dort oben rechts auf die Schaltfläche Einstellungen.









Auf der Seite Einstellungen aktivieren Sie den Schalter neben Flashhandel, um die Funktion einzuschalten.













Der Futures-Flashhandel bietet vier verschiedene Einheitenoptionen. Klicken Sie auf das Symbol ▼ rechts neben Menge (USDT) oder Menge (Cont), um das Fenster Futures-Einheiteneinstellungen zu öffnen. Wählen Sie die gewünschte Einheit aus und klicken Sie auf Bestätigen, um die Änderung zu übernehmen.









BTC als Einheit: Die eingegebene Menge wird in BTC angezeigt, mit einer entsprechenden Erinnerung über den Gegenwert in USDT. Beispiel: Bei Eingabe von 0.1 BTC zeigt ein Pop-up den entsprechenden Wert in USDT an.









Cont als Einheit: Die eingegebene Menge wird in Cont angezeigt, mit einer entsprechenden Erinnerung über den Gegenwert in BTC. Beispiel: Bei Eingabe von 10 Cont zeigt ein Pop-up den entsprechenden Wert in BTC an.

Hinweis: Die Umrechnung zwischen Menge (Cont) und BTC beträgt 1 Cont = 0.0001 BTC.













USDT (Auftragswert) als Einheit: Die eingegebene Menge wird in USDT angezeigt, mit einer entsprechenden Erinnerung über den Gegenwert in BTC. Beispiel: Bei Eingabe von 100 USDT zeigt ein Pop-up den entsprechenden Wert in BTC an.

Hinweis: Wenn Sie USDT (Auftragswert) als Einheit wählen, können Sie den Hebel anpassen, um die erforderliche Margin für die Position zu verändern.













Kosten (USDT) als Einheit: Die eingegebene Menge wird in USDT angezeigt. Beispiel: Bei Eingabe von 100 USDT wird der Betrag entsprechend angezeigt.





Hinweis: Im Gegensatz zu USDT (Auftragswert) wird bei der Auswahl von Kosten (USDT) die Margin nicht vom Hebel beeinflusst.

















Sobald Sie auf der Futures-Handelsseite den Futures-Flashhandel aktiviert haben, erscheint das Flashhandel-Auftragspanel direkt im Candlestick-Chart. Geben Sie die gewünschte Menge in das Feld Menge eingeben ein und klicken Sie auf Marktkauf oder Marktverkauf, um sofort eine Futures-Position zum aktuellen Marktpreis zu eröffnen.













Während Phasen extremer Volatilität können Marktaufträge einem Slippage-Risiko unterliegen.

Es wird empfohlen, Hebel und Margin-Modus im Voraus festzulegen, um Fehler durch kurzfristige Änderungen zu vermeiden.

Der Futures-Flashhandel eignet sich eher für High-Frequency- und Kurzzeitstrategien, während die traditionelle Auftragserteilung in der Regel besser für längerfristige Positionen geeignet ist.









Die Futures-Flashhandelsfunktion von MEXC ist ein hocheffizientes Tool, das speziell für professionelle Händler und High-Frequency-Teilnehmer entwickelt wurde. Durch die direkte Einbettung der Auftragseingabe in das Candlestick-Chart wird die Zeitspanne zwischen Entscheidung und Ausführung erheblich verkürzt. So bleiben Sie in einem hochkompetitiven Markt stets einen Schritt voraus. Sobald Sie den Futures-Flashhandel beherrschen, kann er zu einer mächtigen Waffe in Ihrem Futures-Handelsarsenal werden.









Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar. Sie sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halt von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und gehen Sie beim Investieren mit Bedacht vor. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.



