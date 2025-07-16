MEXC DEX+ startet offiziell DEX+ Rewards mit vollständig überarbeitetem Vorteilsprogramm









MEXC DEX+ Rewards ist ein Wachstums- und Anreizmechanismus, der darauf abzielt, die Benutzerbindung zu stärken, die Plattformloyalität zu fördern und das Nutzerwachstum durch positive Anreize nachhaltig voranzutreiben.





Benutzer können durch das Erledigen bestimmter Aufgaben auf der MEXC DEX+ Plattform – wie etwa Handeln oder das Einladen neuer Benutzer – Punkte sammeln. Diese Punkte spiegeln nicht nur das Aktivitätsniveau und den Beitrag eines Benutzers wider, sondern fungieren zugleich als virtuelle Vermögenswerte. In künftigen Phasen können diese Punkte genutzt werden, um Plattformvorteile freizuschalten oder gegen DEX+-Tokens eingetauscht zu werden – und so eine langfristige Beteiligung zu fördern.













Die DEX+ Punkte sind ein zentrales Anreizinstrument im MEXC DEX+ Ökosystem und bieten eine Vielzahl von Vorteilen:





Aufgabenbasiert und hochflexibel: Punkte lassen sich durch Handeln, Vermittlungen, Social-Media-Interaktionen und mehr verdienen. Die Vielfalt der Aktivitäten steigert die Benutzerbeteiligung und das Gefühl von Fortschritt.

Bonusschübe und Airdrop-Events: Regelmäßige Multiplikatoren sowie kostenlose Airdrops machen das Punktesammeln einfacher und lohnender.

Eng mit dem Plattformwachstum verzahnt: Das Punktesystem ist eng an die Mitgliederstruktur und den Benutzerfortschritt gekoppelt und dient als zentraler Indikator für Beitrag und Aktivität. Es fördert langfristige Bindung und intensivere Teilnahme.

Skalierbar und wertorientiert: Mit der Weiterentwicklung des Ökosystems werden Punkte in immer mehr Szenarien nutzbar sein – etwa durch künftige Konvertierung in DEX+-Tokens, was langfristiges Wertpotenzial schafft.









Benutzer können Punkte sammeln, indem sie Plattformaufgaben abschließen oder an On-Chain-Airdrop-Events teilnehmen.





Bei On-Chain-Airdrops erhalten Benutzer Punkte basierend auf ihrem gesamten On-Chain-Handelsvolumen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Die jeweils gültigen Regeln und Verteilungskriterien finden Sie auf den offiziellen Eventseiten.





Gängige Arten von Plattformaufgaben:





1）Einmalige Aufgaben: Intro-Aufgaben wie das Verbinden einer Drittanbieter-Wallet, Einzahlungen oder Übertragungen sowie das Testen der Auto-Sell-Funktion – sie helfen neuen Benutzern, sich schnell mit den Kernfunktionen vertraut zu machen.





2）Wiederkehrende Aufgaben: Zum Beispiel das Erreichen bestimmter kumulativer Handelsvolumen, um wiederholt Punkte zu verdienen. Diese Aufgaben sind mehrfach erfüllbar und fördern kontinuierliche Handelsaktivität.





3）Social-Media-Aufgaben: Aufgaben wie das Folgen des offiziellen X-Kontos, Retweeten bestimmter Beiträge oder das Beitreten zur offiziellen Telegram-Community stärken die soziale Bindung zur Plattform und fördern Interaktion sowie Zugehörigkeitsgefühl.





In einem Beispiel-Event zeigen wir Ihnen im Anschluss, wie Sie MEXC DEX+ Punkte verdienen und einlösen können.









Belohnungen“, um zur „Aufgehender Stern“-Seite zu gelangen. Scrollen Sie nach unten, um die aktuell verfügbaren Events anzuzeigen. Klicken Sie auf der MEXC DEX+ Rewards-Startseite oben auf die Schaltfläche „“, um zur „Aufgehender Stern“-Seite zu gelangen. Scrollen Sie nach unten, um die aktuell verfügbaren Events anzuzeigen.





Folgen Sie den Anweisungen zu jeder Aufgabe und schließen Sie diese ab. Kehren Sie anschließend zur DEX+ Rewards-Seite zurück und klicken Sie auf „Punkte beanspruchen“, um Ihre entsprechende Belohnung zu erhalten.













Auf der DEX+ Rewards-Seite können Sie Ihren aktuellen Gesamtpunktestand einsehen.









Durch Klicken auf „Meine Punkte“ können Sie außerdem eine detaillierte Historie Ihrer beanspruchten Punkte einsehen.









Bitte beachten Sie: Je nach Aufgabentyp können Punkte sofort gutgeschrieben oder erst nach einer Überprüfungsphase vergeben werden.





Wir empfehlen Ihnen, verschiedene Aufgaben zu absolvieren, um Punkte zu sammeln – denn eine kontinuierliche Akkumulation kann künftig weitere Vorteile und Belohnungen freischalten. Sollten beim Abschließen von Aufgaben oder beim Beanspruchen von Punkten Probleme auftreten, wenden Sie sich gerne an unser Kundendienstteam oder konsultieren Sie die offiziellen Ressourcen für weitere Unterstützung.



