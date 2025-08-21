MEXC Copy-Trade Begriffe erklärt





Im Copy-Trading vergrößern Investoren ihr Vermögen, indem sie die Transaktionen professioneller Händler kopieren. Die Beliebtheit des Copy-Tradings verdankt sich seiner Einfachheit und Bequemlichkeit. Um das Beste aus dieser Handelsmethode herauszuholen, ist es für Anfänger wichtig, die grundlegenden Konzepte und Terminologien zu verstehen. Dieser Artikel bietet eine detaillierte Erklärung der Kernkonzepte im MEXC Copy-Trade und hilft Ihnen, dieses Investitionsinstrument besser zu verstehen.









Diese Begriffe finden Sie auf der Seite [ Einstellungen für die Copy-Trade-Parameter ]. Das Verständnis und die Beherrschung dieser Begriffe hilft Ihnen, die Copy Trading-Parameter schnell einzurichten und mit dem Copy-Trading zu beginnen.













Smart Ratio: Dieser Modus repliziert die Fondsallokation des Händlers proportional. Beispiel: Wenn ein Händler ein Kontoguthaben von 1,000 USDT hat und 100 USDT für eine Transaktion verwendet (10% seines Vermögens), und Sie 110 USDT in Ihrem Copy-Trade Unterkonto haben, wird Ihr Auftrag 11 USDT verwenden (10% Ihres Vermögens).





Fester Betrag: In diesem Modus investieren Sie einen vordefinierten Betrag als Margin für jede kopierte Transaktion. Beispiel: Wenn Sie einen festen Betrag von 50 USDT festlegen, wird Ihr Auftrag immer 50 USDT als Margin verwenden, unabhängig von der Größe der Transaktion des Händlers.





Festes Verhältnis: In diesem Modus wird Ihre Auftragmenge als Vielfaches der Auftragmenge des Händlers festgelegt. Beispiel: Wenn Sie ein festes Follow-Verhältnis von 0.7 festlegen und der Händler einen Auftrag von 100 Kontrakten ausführt, wird Ihr Auftrag 70 Kontrakte betragen.









Verfügbar: Das angezeigte verfügbare Guthaben bezieht sich auf das verfügbare Guthaben in Ihrem Spot-Konto. Nachdem Sie die Copy-Trade Informationen übermittelt haben, wird das System die angegebenen Mittel von Ihrem Spot-Konto auf Ihr Copy-Trade-Konto übertragen. Beachten Sie, dass das Copy-Trading-Guthaben ≥ 30 USDT betragen muss.





Konto-Stop-Loss: Wenn das Kapital Ihres Kontos die festgelegte Schwelle erreicht, wird Ihre Copy-Trading-Beziehung automatisch beendet. Alle Ihre offenen Aufträge werden zum Marktpreis geschlossen, und die verbleibenden Mittel werden zurück auf Ihr Spot-Konto übertragen. Aufgrund von Marktschwankungen kann der tatsächliche Nettowert zum Zeitpunkt der Kündigung von Ihrem voreingestellten Wert abweichen.









Folgen zum Schließen: Wenn die Position des Händlers liquidiert wird, wird auch Ihre entsprechende Copy-Trade-Position entsprechend geschlossen.





Nicht folgen: Sobald diese Option ausgewählt ist, wird Ihre entsprechende Copy-Trade-Position nicht automatisch geschlossen, wenn die Hauptposition des Händlers liquidiert wird. In diesem Fall sendet das System eine Benachrichtigung, und Sie müssen zu „Meine Copy-Trades → Aktuell“ gehen, um die Copy-Trade-Position zu verwalten. Sie können entscheiden, die Option „Auto-Hinzufügen von Margin“ zu aktivieren, um das Liquidationsrisiko zu senken, oder die Position zu schließen.









Maximales Verhältnis pro Auftrag: Wenn die Kosten eines einzelnen Futures-Auftrags das maximale Vermögensverhältnis erreichen, wird der Auftrag mit den maximalen Auftragskosten platziert. Sie können ein maximales Auftrags-Verhältnis festlegen, um zu verhindern, dass einzelne Aufträge zu groß werden.









Händler folgen: Wenn der Händler den isolierten Margin-Modus für seine Aufträge verwendet, wird der Follower ebenfalls den isolierten Margin-Modus verwenden. Verwendet der Händler den Cross-Margin-Modus, wird der Follower ebenfalls den Cross-Margin-Modus verwenden.





Cross: Unabhängig davon, ob der Händler den isolierten Margin- oder den Cross-Margin-Modus verwendet, wird der Follower immer den Cross-Margin-Modus nutzen.





Isoliert: Unabhängig davon, ob der Händler den isolierten Margin- oder den Cross-Margin-Modus verwendet, wird der Follower immer den isolierten Margin-Modus verwenden.









Hinweis: Diese Einstellungen gelten nur für Positionen im isolierten Margin-Modus.





Keine Margin-Anpassung: Ihre Copy-Trading-Position kann die Margin nicht anpassen, um das Risiko einer Zwangsliquidation zu verringern.





Auto-Hinzufügen von Margin: Zum Schutz vor Liquidation wird das Guthaben Ihrer Copy-Trading-Position automatisch als zusätzliche Margin verwendet, wenn Ihre isolierte Position gefährdet ist. Dies hilft, eine Liquidation zu verhindern, jedoch können unter extremen Marktbedingungen alle Mittel, die diesem Händler zugewiesen wurden, verloren gehen.





Basierend auf den Einstellungen des Händlers: Die Margin für Ihre Copy-Trading-Position wird auf den Margin-Einstellungen des Händlers basieren, einschließlich Auto-Hinzufügen von Margin und manueller Margin-Anpassung.









Slippage: Copy-Trades verwenden IOC (Immediate or Cancel) Limit-Aufträge, die Ihren Slippage-Einstellungen folgen. Wenn innerhalb Ihres angegebenen Slippage-Bereichs keine passenden Aufträge gefunden werden, wird der Auftrag automatisch storniert, und das Copy-Trading wird als fehlgeschlagen markiert.









Händlerdetails“. Hier können Sie die Daten des Händlers aus verschiedenen Perspektiven einsehen, um einen Händler zu finden, der zu Ihrem Handelsstil passt. Diese Begriffe befinden sich auf der Seite „“. Hier können Sie die Daten des Händlers aus verschiedenen Perspektiven einsehen, um einen Händler zu finden, der zu Ihrem Handelsstil passt.













Gesamt PNL: Der kumulierte Gewinn und Verlust aus allen zuvor geschlossenen Transaktionen.

Gesamt ROI: Der Gesamtgewinn, geteilt durch die Summe des historischen Marginbetrags, der für das Copy-Trading verwendet wurde.

Gesamtzahl der Follower: Die Anzahl der einzigartigen Benutzer, die diesem Händler folgen. Mehrfache Follows von demselben Benutzer werden nur einmal gezählt.

PNL der Follower: Der Gesamtgewinn und -verlust, den alle Follower dieses Händlers erzielt haben.

Durchschnittlicher Auftragswert: Der durchschnittliche Auftragswert des Händlers zum Öffnen von Positionen.

PNL-Verhältnis: Das Verhältnis des Gesamtgewinns zum Gesamtrealverlust.

Gesamtgewinnrate: Der Prozentsatz der abgeschlossenen Aufträge mit positivem PNL im Verhältnis zu allen abgeschlossenen Transaktionen.

Handelsfrequenz: Die durchschnittliche Anzahl der Transaktionen pro Woche innerhalb des gewählten Zeitraums.

Gewinnende Transaktionen: Die Gesamtzahl der abgeschlossenen Haupttransaktionen mit positivem PNL.

Verlusttransaktionen: Die Gesamtzahl der abgeschlossenen Haupttransaktionen mit null oder negativem PNL.









Größe der Haupttransaktionen: Das Gesamtvermögen in den Copy-Trading-Konten aller aktuellen Follower dieses Händlers.

Gesamt-Eigenkapital: Das gesamte Eigenkapital in diesem Händler-Futures-Konto, konvertiert in USDT.

Letzte Handelszeit: Der zuletzt durchgeführte Zeitpunkt, an dem der Händler eine Position eröffnet oder geschlossen hat.

Fans: Die Anzahl der Benutzer, die derzeit diesem Händler folgen.









Kumulierte PNL: Die Summe der geschlossenen PNL aller Haupttransaktionen innerhalb des festgelegten Zeitraums.

Kumulative PNL-Rate: Der kumulierte Gewinn geteilt durch die insgesamt eingesetzten Margin innerhalb des angegebenen Zeitraums.









Tägliche PNL: Die Summe der PNL aus den an diesem Tag geschlossenen Aufträgen.

Handelsvolumen: Das gesamte Volumen aller abgeschlossenen Haupttransaktionen.









PNL der Follower: Der gesamte Gewinn und Verlust, der von allen Followern seit dem Beginn des Handelns dieses Händlers akkumuliert wurde.









Futures-Präferenz: Datenübersicht aller abgeschlossenen Handelsaufträge unter verschiedenen Futures.









Halte-Dauer: Das System berechnet und zeigt automatisch die Haltedauern und den entsprechenden ROI basierend auf der Strategie jedes Händlers, einschließlich offener Positionen. Auftragsstatistiken spiegeln die Haltedauer jedes Auftrags wider, während Positionsstatistiken die Haltedauer jeder Position anzeigen.









