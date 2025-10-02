MEXC Fortgeschrittene Futures-Handelsstrategien: Take Profit zur Sicherung von Gewinnen





Wenn es um den Futures-Handel geht, ist das erfolgreiche Eröffnen einer Position nur die halbe Miete. Der Schlüssel für den Erfolg eines Handels liegt im effektiven Schließen: schwebende Gewinne in realisierte Gewinne umwandeln. Viele übermotivierte Händler verpassen den optimalen Ausstiegspunkt, was zu Gewinneinbußen oder sogar dazu führt, dass profitable Geschäfte in Verluste umschlagen. Um Händlern zu helfen, ihre Schwächen zu überwinden und eine strikte Handelsdisziplin einzuhalten, stellt MEXC eine Vielzahl leistungsstarker Take-Profit-Tools zur Verfügung. Dieser Artikel bietet eine umfassende Analyse dieser Tools, der dahinterstehenden Strategien und ihrer Anwendung, damit Händler bei MEXC präzise Gewinne sichern und jede Gelegenheit optimal nutzen können.









Im Futures-Handel bezeichnet Take-Profit (TP) das Festlegen eines Zielpreises in einer Futures-Position. Sobald der Marktpreis dieses Ziel erreicht oder übersteigt, wird der Handel automatisch ausgeführt, um die Position zu schließen und Gewinne zu sichern. In diesem Fall entscheidet sich der Investor proaktiv für den Ausstieg, sobald die erwartete Rendite erreicht ist, wodurch verpasste Gewinnchancen vermieden und Erträge geschützt werden.













Ein fester Betrag wird als Take-Profit-Punkt festgelegt. Sobald Ihr Handel den erwarteten Gewinn erreicht, können Sie automatisch aussteigen, um die kumulierten Gewinne zu schützen.









Ein prozentualer Take-Profit wird festgelegt. Sobald Ihr Handel den angegebenen prozentualen Gewinn erreicht, wird er geschlossen, um Gewinne zu realisieren.









Technische Indikatoren werden genutzt, um Take-Profit-Punkte zu bestimmen. Beispielsweise können gleitende Durchschnitte, RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) und andere Indikatoren verwendet werden, um den optimalen Ausstiegspunkt zu identifizieren.









Die Take-Profit-Punkte werden in mehrere Stufen aufgeteilt und die Ziele schrittweise erhöht. Dieser Ansatz hilft, die Rendite zu maximieren, wenn sich der Markttrend weiterhin günstig entwickelt.













Führt einen Auftrag basierend auf dem besten Geld-/Briefkurs (BBO) der Gegenpartei aus, wobei Ausführungen innerhalb von 30 Preisstufen ab diesem Referenzwert priorisiert werden. Jeder nicht ausgeführte Teil des Auftrags wird automatisch in einen Limitauftrag zum zuletzt abgeglichenen Preis umgewandelt.









Preis (Markt oder letzter Preis) und Menge (25%, 50%, 75% oder 100%) festlegen.









Hebt alle Limitaufträge auf und schließt alle Positionen zum Marktpreis. (Die Ausführung kann aufgrund der Marktbedingungen nicht zu 100 % garantiert werden.)





Tipp: Die Verwendung des Marktpreises für Long schließen/Short schließen ermöglicht ebenfalls proaktives Profit-Taking.









Limitaufträge zum Long schließen/Short schließen können nur zum letzten Preis oder besser (d. h. unter profitablen Bedingungen) ausgeführt werden.





Wie unten gezeigt: Nach der Erteilung eines Limitauftrags ist der Auftragstyp Limitauftrag, und er wird nur zum letzten Preis oder einem günstigeren Preis ausgelöst.

















Sie können den Trigger-Preis, den Preis und die Menge (mit anpassbaren Verhältnissen) präzise festlegen.





Ein Limitauftrag zum Long schließen/Short schließen kann sowohl zum letzten Preis oder einem besseren Preis (mit Gewinn) als auch zu einem schlechteren Preis (mit Verlust) ausgeführt werden.





Wie in der Abbildung unten gezeigt: Beim Eröffnen einer BTCUSDT-Long-Position ermöglicht die Verwendung eines Trigger-Auftrags das Festlegen von Schließungsaufträgen in beide Richtungen. Daher kann der Auftrag auch dann ausgelöst werden, wenn der durchschnittliche Ausführungspreis unter dem Einstiegspreis liegt, um den voreingestellten Stop-Loss auszuführen.













Ein Trailing-Stop-Auftrag ermöglicht es Ihnen, die Trailing-Varianz (nach Verhältnis oder Preisabstand) sowie die Menge (mit anpassbaren Verhältnissen) präzise festzulegen.





Ein Trailing-Stop-Auftrag zum Long schließen/Short schließen kann nur zu einem weniger vorteilhaften Preis als dem letzten Preis ausgeführt werden (d. h. im Verlustfall).





Daher kann nach dem Eröffnen einer Position ein Trailing-Stop-Auftrag zum Schließen nicht verwendet werden, um Take-Profit zu erzielen.





Wie in der Abbildung unten gezeigt: Beim Eröffnen einer BTCUSDT-Long-Position führt die Verwendung eines Trailing-Stop-Auftrags dazu, dass die bestehende Position bei etwa 5% weniger vorteilhaftem Preis als dem letzten Preis geschlossen wird.













Ähnlich wie bei einem Limitauftrag: Ein Post-Only-Auftrag zum Long schließen/Short schließen kann nur zum letzten Preis oder einem günstigeren Preis ausgeführt werden (d. h. mit Gewinn).





Wie in der Abbildung unten gezeigt: Sobald Sie einen Post-Only-Auftrag erteilen, wird der Auftrag als Limitauftrag eingestuft und nur zum letzten Preis oder einem günstigeren Preis ausgelöst.













Die TP/SL-Funktion kann entweder vor dem Eröffnen einer Position eingestellt oder nachträglich bearbeitet werden. Einzelheiten finden Sie unter: „ Take-Profit und Stop-Loss für Futures-Handel festlegen “.













Der Gewinn, den Sie beim Halten einer Position sehen, ist nicht realisiert und schwankt mit den Marktbewegungen. Erst nach dem Schließen der Position wird dieser Gewinn auf Ihrem Kontostand als realisierter Gewinn verbucht. Take Profit ist der Mechanismus, der sicherstellt, dass dieser Übergang reibungslos erfolgt.





Im Handel sind die härtesten Gegner oft Gier und Angst. Ein klarer Take-Profit-Plan hilft Ihnen, während einer Markteuphorie ruhig zu bleiben und den besten Ausstiegspunkt nicht zu verpassen, weil Sie auf „ein bisschen mehr“ hoffen. Er ist der Grundstein für den Aufbau eines disziplinierten Handelssystems und für das Erreichen einer konstanten langfristigen Rentabilität.









Die Take-Profit-Funktion im Futures-Handel ist für Investoren unverzichtbar, da sie ein effektives Risikomanagement ermöglicht, die Mittel schützt und dabei hilft, Gewinne in einem sich verändernden Markt zu sichern. Durch das Festlegen klarer Gewinnmitnahmeziele können Investoren die Kontrolle über ihre Geschäfte behalten und rechtzeitig Entscheidungen treffen, was letztlich ihre Chancen auf Handelserfolg verbessert.









