Lorenzo Protocol (BANK): Die wahre Wertschöpfung von Bitcoin freischalten

Lorenzo Protocol (BANK) ist ein dezentrales Protokoll, das die Liquidität von Bitcoin (BTC) freischaltet, indem es BTC mit DeFi und anderen Blockchain-Ökosystemen verbindet. Durch die Kombination traditioneller Finanzprinzipien mit Blockchain-Technologie bietet das Lorenzo Protocol einen effizienten und sicheren Rahmen für Bitcoin-Staking, Liquiditätsmanagement und Ertragsverteilung.





BANK ist jetzt sowohl im Spot - als auch im Futures -Handel auf MEXC verfügbar. Besuchen Sie auch die MEXC- Airdrop+ -Seite, um am BANK-Einzahlungs- und Handels-Event teilzunehmen und an einem Belohnungspool von 1,000,000 BANK und 50,000 USDT teilzuhaben.









Das Lorenzo Protocol bietet eine dezentrale, sichere und flexible Liquiditätslösung für Bitcoin ( BTC ). Durch die Einführung von Liquidity Principal Tokens (LPT) und Yield Accruing Tokens (YAT) verbessert das Protokoll die Liquidität und das Ertragspotenzial von BTC und überwindet zugleich die Programmierbarkeitsbeschränkungen von Bitcoin. Dank der tiefen Integration in verschiedene DeFi-Plattformen verwandelt Lorenzo BTC von einem passiven Wertspeicher in einen aktiven finanziellen Vermögenswert für Lending, Liquid Staking und weitere DeFi-Anwendungen. Benutzer können BTC staken, um stBTC und YAT zu erhalten, die anschließend als Sicherheiten in verschiedenen DeFi-Szenarien verwendet werden können.









Das Lorenzo Protocol bietet die folgenden zentralen Funktionen, um Benutzern zu helfen, ihre Bitcoin-Vermögenswerte im DeFi-Ökosystem optimal zu nutzen:









Das Lorenzo Protocol ermöglicht es Benutzern, Bitcoin im Protokoll zu staken und dafür das entsprechende Liquid-Staking-Token stBTC zu erhalten. Diese Token repräsentieren nicht nur den gestakten Bitcoin-Betrag des Benutzers, sondern ermöglichen auch die Teilnahme an verschiedenen DeFi-Aktivitäten wie Lending und Liquiditäts-Mining.









Das Protokoll führt Liquidity Principal Tokens (LPTs) und Yield Accruing Tokens (YATs) ein, um Kapital und Erträge zu trennen. LPTs repräsentieren den zugrunde liegenden BTC-Stake, während YATs die durch diesen Stake generierten Erträge abbilden. Diese Trennung verschafft den Benutzern größere Flexibilität bei der Verwaltung und dem Einsatz ihrer Vermögenswerte.









Durch die Integration mit Protokollen wie Wormhole und LayerZero ermöglicht Lorenzo die Nutzung von stBTC über mehrere Blockchains hinweg. Diese Cross-Chain-Fähigkeit erweitert die Anwendungsmöglichkeiten von Bitcoin-Vermögenswerten im gesamten Blockchain-Ökosystem.









Lorenzo unterstützt eine Vielzahl von Ertragsstrategien, sodass Benutzer den Ansatz wählen können, der am besten zu ihren Zielen passt. Zu den Optionen gehören Liquiditäts-Mining und Lending über etablierte DeFi-Protokolle – so können Benutzer ihr Renditepotenzial optimal ausschöpfen.









Der Ablauf des Lorenzo Protocol umfasst mehrere Schritte, die darauf ausgelegt sind, Bitcoin-Vermögenswerte zu sichern, Liquidität zu gewährleisten und Erträge zu verteilen.









Lorenzo stellt ein Verwahrungsmodul bereit, das mehrere vertrauenswürdige Verwahrer wie Cobo, Ceffu und Chainup unterstützt, um die gestakten Bitcoin der Benutzer sicher zu speichern und zu verwalten. Jede Staking-Transaktion durchläuft einen On-Chain-Verifizierungsprozess von Lorenzo, um deren Authentizität zu bestätigen, bevor sie in das Protokoll aufgenommen wird.









Sobald ein Benutzer Bitcoin bei Lorenzo stakt, prägt das Protokoll eine entsprechende Menge an stBTC-Token. Jede Prägung wird streng geprüft, um eine korrekte Verarbeitung und eine Eins-zu-eins-Deckung durch tatsächliche BTC zu gewährleisten. Anschließend können Benutzer stBTC über mehrere DeFi-Protokolle hinweg einsetzen, um zusätzliche Erträge zu erzielen.









Die Belohnungen, die Benutzer durch das Staking von Bitcoin verdienen, werden in Form von YAT-Token ausgezahlt. Diese YAT-Token repräsentieren die durch das Staking generierten Erträge und können jederzeit über das Lorenzo Protocol beansprucht werden.









Die Entwicklung des Lorenzo Protocol erfolgt in mehreren Phasen, die jeweils eigene Ziele und Funktions­erweiterungen mit sich bringen.









In der ersten Phase konzentriert sich Lorenzo auf die Liquidität von BTC durch die Einführung des Liquid-Staking-Tokens stBTC. Benutzer können ihre Bitcoin im Lorenzo Vault Wallet verwahren und am Staking-Programm des Babylon-Ökosystems teilnehmen. Hauptziel dieser Phase ist der Aufbau des Total Value Locked (TVL) von BTC vor dem Start des Babylon-Mainnets, damit Benutzer so früh wie möglich mit dem Erzielen von Belohnungen beginnen können.









In der zweiten Phase wird Lorenzo das Staking eines breiteren Spektrums an BTC-äquivalenten Vermögenswerten wie wBTC, BTCB, FBTC und stBTC unterstützen und Yield Accrual Tokens (YATs) einführen, um Kapital und Ertrag zu trennen. Darüber hinaus wird das Protokoll weitere Proof-of-Stake-Chains einbinden und fortschrittlichere Liquiditätsprodukte auf den Markt bringen, um seine Reichweite im DeFi-Ökosystem weiter auszubauen.









Das Lorenzo Protocol bietet einen innovativen Rahmen für dezentrales Bitcoin-Liquid-Staking und löst die Herausforderungen von BTC in Bezug auf Liquidität und Ertragsmanagement. Durch die Ausgabe von Liquidity Principal Tokens (LPTs) und Yield Accrual Tokens (YATs) sowie die Ermöglichung der Cross-Chain-Interoperabilität bringt Lorenzo Bitcoin in die DeFi-Welt und stellt Benutzern flexible Werkzeuge für Vermögensverwaltung und Ertragsgenerierung bereit. Mit dem Eintritt in Phase zwei wird das Protokoll weitere On-Chain-Vermögenswerte unterstützen und seine Ertragsstrategien diversifizieren, um die Kapitaleffizienz und Renditen weiter zu verbessern. Gleichzeitig erweitert Lorenzo seine Cross-Chain-Infrastruktur, damit BTC und seine Derivate nahtlos über verschiedene DeFi-Ökosysteme hinweg zirkulieren können – und so das finanzielle Potenzial von Bitcoin vollständig freisetzen.





BANK ist jetzt sowohl im Spot- als auch im Futures-Handel auf MEXC verfügbar. Um BANK auf MEXC zu kaufen, folgen Sie diesen Schritten:





1) Öffnen Sie die MEXC-App oder die offizielle Website und melden Sie sich an.

2) Geben Sie in der Suchleiste „BANK“ ein und wählen Sie entweder den Spot- oder Futures-Handel aus.

3) Wählen Sie Ihren Ordertyp, geben Sie Betrag und Preis ein und senden Sie Ihre Order ab.



