LayerBank: Aufbau eines Cross-Chain-kompatiblen dezentralen Finanzmarkts

LayerBank ist ein erlaubnisfreies, nicht-verwahrendes dezentrales Lending-Protokoll, das mehrere große Blockchain-Netzwerke unterstützt, darunter Ethereum, Arbitrum und Optimism. Benutzer können ihre Krypto-Assets als Sicherheit bei LayerBank hinterlegen, um Darlehen aufzunehmen oder Einzahlungsrenditen zu erzielen.





Ziel von LayerBank ist es, einen universellen, Cross-Chain-kompatiblen dezentralen Geldmarkt zu schaffen, der Nutzern hilft, ihre Krypto-Assets effizienter zu verwalten, die Kapitalnutzung zu optimieren und die Rendite zu maximieren – und so ein umfassendes Cross-Chain-Finanzökosystem aufzubauen.









Dezentrale Darlehensvergabe: LayerBank bietet einen offenen Kreditmarkt, auf dem Benutzer durch die Hinterlegung gängiger Kryptowährungen wie BTC, ETH und USDC als Sicherheit andere Vermögenswerte leihen können. Im Gegensatz zu traditionellen Bankkrediten verzichtet LayerBank auf Zwischeninstanzen und ermöglicht so einen direkten Kapitalfluss zwischen den Benutzern.





Cross-Chain-Kompatibilität: Das Protokoll unterstützt Cross-Chain-Asset-Interaktionen, wodurch Benutzer Vermögenswerte frei zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken konvertieren können. Dies steigert die Liquidität und Zugänglichkeit der Assets erheblich.





Dynamische Zinsanpassung: LayerBank verwendet Smart Contracts zur automatischen Anpassung der Zinssätze basierend auf Angebot und Nachfrage. Steigt die Nachfrage nach Kapital, erhöhen sich die Zinsen, um mehr Einlagen zu fördern; sinkt die Nachfrage, sinken auch die Zinsen, um die Kreditaufnahme zu stimulieren.





Sicherheit und Transparenz: Alle Transaktionen und Kapitalflüsse werden öffentlich und transparent auf der Blockchain aufgezeichnet. Benutzer können die Bewegung der Mittel über Smart Contracts nachvollziehen. Zudem hält sich LayerBank an hohe Prüfstandards, um die Sicherheit der Smart Contracts zu gewährleisten.





Liquiditäts-Mining und Renditeoptimierung: LayerBank bietet einen Mechanismus für Liquiditäts-Mining, bei dem Benutzer für ihre Einlagen belohnt werden. Zusätzlich unterstützt die Plattform Auto-Compounding-Strategien, um die Rendite der Benutzer zu maximieren.













Im Gegensatz zu zentralisierten Lending-Plattformen erfordert LayerBank keine KYC (Identitätsverifizierung). Jeder kann frei Ein- und Auszahlungen vornehmen – alle Transaktionen werden direkt über Smart Contracts abgewickelt.









LayerBank verfügt über einen automatisierten Mechanismus zur Zinsanpassung, der es dem System ermöglicht, Risiken auch bei starker Volatilität von Vermögenspreisen selbstständig auszugleichen – zum Schutz der Interessen von Kreditnehmern und Kreditgebern gleichermaßen.









LayerBank ermöglicht nahtloses Lending über verschiedene Blockchain-Netzwerke hinweg und verringert damit die Isolation, die bei traditionellen DeFi-Lending-Plattformen häufig auftritt.









Das LayerBank-Ökosystem basiert auf dem nativen Token ULAB, der mehrere Funktionen erfüllt:





Governance-Abstimmungen: ULAB-Besitzer können an der Community-Governance teilnehmen und die zukünftige Ausrichtung der Plattform mitgestalten.

Ertragsverteilung: Durch das Staken ihrer ULAB-Token können Benutzer zusätzliche Belohnungen erhalten.

Buyback- und Burn-Mechanismus: Ein Teil der Plattformerlöse wird verwendet, um ULAB-Token zurückzukaufen und zu verbrennen – wodurch das zirkulierende Angebot reduziert und der Tokenwert gesteigert wird.









Traditionelle Kreditprozesse sind oft umständlich und erfordern von Kreditnehmern, physisch Sicherheiten bei Finanzinstituten vorzulegen. LayerBank revolutioniert dieses Modell, indem es Zwischeninstanzen bei der Vermögensverwaltung, beim Handel mit Futures und bei Sparkonten überflüssig macht – und so eine direktere und effizientere Kreditumgebung für die Benutzer schafft. Darüber hinaus ist LayerBank nicht auf bestimmte Blockchains beschränkt, sondern unterstützt sämtliche EVM-kompatiblen Layer-2-Netzwerke. Dadurch profitieren Benutzer von höherer Liquidität und verbesserter Nutzbarkeit im gesamten Blockchain-Ökosystem – und genießen ein Maß an Komfort, das bisher beispiellos ist.





Als DeFi-Lending-Plattform erweitert LayerBank kontinuierlich seinen Funktionsumfang. Durch die Unterstützung zusätzlicher Cross-Chain-Assets wird die Plattform diversifizierter und kann den unterschiedlichen Anforderungen ihrer Benutzer besser gerecht werden. Gleichzeitig optimiert LayerBank seine Smart-Contract-Algorithmen, um dynamische Zinsanpassungen noch präziser und effizienter umzusetzen – und so ein ausgewogenes Marktgleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu gewährleisten. Zukünftig plant LayerBank zudem die Einführung dezentraler Governance-Funktionen (DAO), um der Community mehr Mitbestimmung zu geben und die Demokratisierung der Plattform aktiv voranzutreiben.



