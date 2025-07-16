KiloEx ist eine dezentrale Börse (Perp DEX), die sich auf den Handel mit Perpetual-Kontrakten konzentriert. Sie bietet den Benutzern eine bequeme und effiziente Handelserfahrung, während sie die TransKiloEx ist eine dezentrale Börse (Perp DEX), die sich auf den Handel mit Perpetual-Kontrakten konzentriert. Sie bietet den Benutzern eine bequeme und effiziente Handelserfahrung, während sie die Trans
KiloEx: Von nahtlosem Handel bis hin zu Mechanismus-Innovation – die Neudefinition von Perp DEX

KiloEx ist eine dezentrale Börse (Perp DEX), die sich auf den Handel mit Perpetual-Kontrakten konzentriert. Sie bietet den Benutzern eine bequeme und effiziente Handelserfahrung, während sie die Transaktionsstabilität und Zuverlässigkeit durch Mechanismus-Innovationen verbessert. KiloEx unterstützt mehrere Blockchains, einschließlich BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko und Base.

KiloEx nutzt die Differenzen in der Finanzierungsrate, um die Preise von Perpetual-Kontrakten an die Spotpreise zu koppeln und so die Preisstabilität zu gewährleisten. Beim Handel auf der KiloEx-Plattform können Benutzer von den folgenden Vorteilen profitieren:

  • Kein Bedarf an nativen Gas-Token: Unterstützt die Zahlung der Gasgebühren mit USDT oder USDC, wodurch zusätzliche Umrechnungen entfallen.
  • Gasfreie Transaktionen mit reibungsloser Erfahrung: Keine umständlichen Signaturprozesse, was eine benutzerfreundliche Handelserfahrung gewährleistet.
  • Effiziente Ausführung, vergleichbar mit CEXs: Optimierte Technologie steigert die Handelsergeschwindigkeit und Interaktions-Effizienz.

Laut offiziellen Daten hat das gesamte Handelsvolumen von KiloEx $36 Milliarden überschritten, mit einem offenen Interesse von über $8 Millionen (einschließlich eines 24-Stunden-offenen Interesses von fast $1.3 Millionen). Die Plattform hat fast 8 Millionen Benutzer, und die Telegram-Community ist auf über 1 Million Mitglieder gewachsen.


1. Kernfunktionen und Vorteile von KiloEx


KiloEx bietet ein vollständig dezentrales Perpetual-Kontrakt-Protokoll, das Hebelhandel von bis zu 125x für über 70 Krypto-Vermögenswerte unterstützt, darunter BTC, ETH, Memecoins, DeFi-Token, KI-bezogene Vermögenswerte und Forex-Handelspaare. Mit seinem einzigartigen Vault-Liquiditätspool-Modell steigert KiloEx die Liquiditätseffizienz und gewährleistet stabile Renditen.

1.1 Dual-Pool-Architektur zur Risikominderung

KiloEx ersetzt das traditionelle Orderbuchmodell durch ein innovatives Dual-Pool-System. Dadurch können Benutzer direkt in Echtzeit mit Liquiditätspools handeln. Es beseitigt auch Slippage und mindert Liquiditätsrisiken, die durch einseitige Marktbewegungen verursacht werden.

1.2 Innovative Einnahmeverteilungsmechanismen


  • Gebührenbeteiligung: 30% der Handelsgebühren der Benutzer werden dem Vault zugewiesen, während der verbleibende Teil für Rabatte und das Wachstum des Ökosystems verwendet wird.
  • Staking-Belohnungen: Basis-Pool-Staker erhalten einen Anteil an den Handelsgebühren, während die langfristige Ansammlung des Buffer-Pools auch in Bärenmärkten wettbewerbsfähige Renditen gewährleistet und die gängigen Yield-Aggregatoren übertrifft.

Durch das Sperren von Rabatt-Einnahmen über Smart Contracts zieht KiloEx ein weites Netzwerk von Partnern an und treibt das exponentielle Benutzerwachstum der Plattform voran.

1.3 Einsteigerfreundliches und intuitives Design


KiloEx bietet eine vereinfachte Handelsoberfläche, die speziell für Einsteiger entwickelt wurde. Komplexe Parameter werden ausgeblendet, und das Öffnen und Schließen von Positionen ist in nur drei Schritten möglich. Im Falle eines Liquidationsrisikos wird ein teilweiser Liquidationsmechanismus implementiert, um zu verhindern, dass Benutzer ihr gesamtes Kapital verlieren.


1.4 Hybrid Vault bietet Multi-Vermögenswert-Liquidität


Der Hybrid Vault ermöglicht es den Benutzern, Liquidität in verschiedenen Vermögenswerten bereitzustellen, die Kapitalstruktur zu optimieren und gleichzeitig echte und substanzielle Renditen für LSTs und andere gängige Vermögenswerte zu erzielen. Der Hybrid Vault besteht aus zwei Teilen: USDT macht die Hälfte des gesamten Vault-Werts aus, während die andere Hälfte aus Nicht-USDT-Vermögenswerten besteht. Diese hohe Rendite stammt aus den Handelsgebühren, die von den Benutzern im Vault-Modell beigetragen werden.

1.5 Multi-Chain-Deployment für nahtlosen Cross-Chain-Handel


KiloEx unterstützt mehrere Blockchains, einschließlich BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko und Base. Mit einer eingebauten Cross-Chain-Brücke können Benutzer nahtlos zwischen Netzwerken wechseln. In Zukunft plant KiloEx, auf weitere öffentliche Chains, wie Solana, zu expandieren.

2. Wie man KiloEx-Token auf MEXC kauft


KILO ist das native Token der KiloEx-Plattform mit einer Gesamtversorgung von 1 Milliarde. Es gewährt den Benutzern mehrere Vorteile, darunter die Teilnahme an der Plattform-Governance, die Beteiligung an Handelsgebühren und Staking-Belohnungen. Weitere Details zur Token-Ökonomie von KiloEx finden Sie in „KiloEx: Aufbau einer dezentralen Handelsplattform mit einer innovativen Token-Ökonomie“.

MEXC hat KILO offiziell für den Spot- und Futures-Handel aufgelistet, sodass Benutzer das Token mit ultra-niedrigen Gebühren handeln können.

Schritte, um KILO auf MEXC zu kaufen:
1）Öffnen Sie die MEXC-App und melden Sie sich an oder besuchen Sie dieoffizielle MEXC-Website.
2）Verwenden Sie die Suchleiste, um nach KILO zu suchen, und wählen Sie dann entwederSpot- oder Futures-Handel.
3）Wählen Sie Ihren Auftragstyp, geben Sie die Menge und den Preis ein und schließen Sie Ihren Handel ab.

Als weltweit führende digitale Vermögenswerte-Börse bietet MEXC niedrige Handelsgebühren, schnelle Transaktionen, eine breite Vermögenswerte-Auswahl und tiefe Liquidität – und hilft Investoren, Chancen im schnelllebigen Kryptomarkt zu nutzen.

Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung zu Investitionen, Besteuerung, rechtlichen, finanziellen, buchhalterischen, beratenden oder anderen verwandten Dienstleistungen dar und stellt auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten dar. MEXC Academy stellt Informationen nur zur Referenz zur Verfügung und bietet keine Anlageberatung an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Investitionsentscheidungen der Benutzer erfolgen unabhängig von dieser Seite.


