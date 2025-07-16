KiloEx: Von nahtlosem Handel bis hin zu Mechanismus-Innovation – die Neudefinition von Perp DEX





KiloEx ist eine dezentrale Börse (Perp DEX), die sich auf den Handel mit Perpetual-Kontrakten konzentriert. Sie bietet den Benutzern eine bequeme und effiziente Handelserfahrung, während sie die Transaktionsstabilität und Zuverlässigkeit durch Mechanismus-Innovationen verbessert. KiloEx unterstützt mehrere Blockchains, einschließlich BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko und Base.





KiloEx nutzt die Differenzen in der Finanzierungsrate, um die Preise von Perpetual-Kontrakten an die Spotpreise zu koppeln und so die Preisstabilität zu gewährleisten. Beim Handel auf der KiloEx-Plattform können Benutzer von den folgenden Vorteilen profitieren:





Kein Bedarf an nativen Gas-Token: Unterstützt die Zahlung der Gasgebühren mit USDT oder USDC, wodurch zusätzliche Umrechnungen entfallen.

Gasfreie Transaktionen mit reibungsloser Erfahrung : Keine umständlichen Signaturprozesse, was eine benutzerfreundliche Handelserfahrung gewährleistet.

Effiziente Ausführung, vergleichbar mit CEXs: Optimierte Technologie steigert die Handelsergeschwindigkeit und Interaktions-Effizienz.





Laut offiziellen Daten hat das gesamte Handelsvolumen von KiloEx $36 Milliarden überschritten, mit einem offenen Interesse von über $8 Millionen (einschließlich eines 24-Stunden-offenen Interesses von fast $1.3 Millionen). Die Plattform hat fast 8 Millionen Benutzer, und die Telegram-Community ist auf über 1 Million Mitglieder gewachsen.













KiloEx bietet ein vollständig dezentrales Perpetual-Kontrakt-Protokoll, das Hebelhandel von bis zu 125x für über 70 Krypto-Vermögenswerte unterstützt, darunter BTC, ETH, Memecoins, DeFi-Token, KI-bezogene Vermögenswerte und Forex-Handelspaare. Mit seinem einzigartigen Vault-Liquiditätspool-Modell steigert KiloEx die Liquiditätseffizienz und gewährleistet stabile Renditen.





KiloEx ersetzt das traditionelle Orderbuchmodell durch ein innovatives Dual-Pool-System. Dadurch können Benutzer direkt in Echtzeit mit Liquiditätspools handeln. Es beseitigt auch Slippage und mindert Liquiditätsrisiken, die durch einseitige Marktbewegungen verursacht werden.









Gebührenbeteiligung: 30% der Handelsgebühren der Benutzer werden dem Vault zugewiesen, während der verbleibende Teil für Rabatte und das Wachstum des Ökosystems verwendet wird.

Staking-Belohnungen: Basis-Pool-Staker erhalten einen Anteil an den Handelsgebühren, während die langfristige Ansammlung des Buffer-Pools auch in Bärenmärkten wettbewerbsfähige Renditen gewährleistet und die gängigen Yield-Aggregatoren übertrifft.





Durch das Sperren von Rabatt-Einnahmen über Smart Contracts zieht KiloEx ein weites Netzwerk von Partnern an und treibt das exponentielle Benutzerwachstum der Plattform voran.









KiloEx bietet eine vereinfachte Handelsoberfläche, die speziell für Einsteiger entwickelt wurde. Komplexe Parameter werden ausgeblendet, und das Öffnen und Schließen von Positionen ist in nur drei Schritten möglich. Im Falle eines Liquidationsrisikos wird ein teilweiser Liquidationsmechanismus implementiert, um zu verhindern, dass Benutzer ihr gesamtes Kapital verlieren.













Der Hybrid Vault ermöglicht es den Benutzern, Liquidität in verschiedenen Vermögenswerten bereitzustellen, die Kapitalstruktur zu optimieren und gleichzeitig echte und substanzielle Renditen für LSTs und andere gängige Vermögenswerte zu erzielen. Der Hybrid Vault besteht aus zwei Teilen: USDT macht die Hälfte des gesamten Vault-Werts aus, während die andere Hälfte aus Nicht-USDT-Vermögenswerten besteht. Diese hohe Rendite stammt aus den Handelsgebühren, die von den Benutzern im Vault-Modell beigetragen werden.









KiloEx unterstützt mehrere Blockchains, einschließlich BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko und Base. Mit einer eingebauten Cross-Chain-Brücke können Benutzer nahtlos zwischen Netzwerken wechseln. In Zukunft plant KiloEx, auf weitere öffentliche Chains, wie Solana, zu expandieren.









KiloEx: Aufbau einer dezentralen Handelsplattform mit einer innovativen Token-Ökonomie“. KILO ist das native Token der KiloEx-Plattform mit einer Gesamtversorgung von 1 Milliarde. Es gewährt den Benutzern mehrere Vorteile, darunter die Teilnahme an der Plattform-Governance, die Beteiligung an Handelsgebühren und Staking-Belohnungen. Weitere Details zur Token-Ökonomie von KiloEx finden Sie in „“.





MEXC hat KILO offiziell für den Spot - und Futures -Handel aufgelistet, sodass Benutzer das Token mit ultra-niedrigen Gebühren handeln können.





