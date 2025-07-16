KiloEx: Aufbau einer dezentralen Handelsplattform mit einer innovativen Token-Ökonomie

KiloEx ist ein innovatives Blockchain-Projekt, das sich der Schaffung einer multifunktionalen dezentralen Handelsplattform widmet. Es bietet den Benutzern ein nahtloses, sicheres und effizientes Kryptowährungshandels-Erlebnis. Neben den grundlegenden Handelsfunktionen integriert KiloEx Staking, Liquiditätspools und Belohnungsmechanismen, um einen umfassenden Service für Krypto-Enthusiasten und Investoren zu bieten.





Im Bereich der Kryptowährungen und DeFi ist die Token-Ökonomie ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Projekts. KiloEx sorgt durch sein innovatives Modell der Token-Ökonomie für langfristige Nachhaltigkeit, motiviert die Benutzer zur Teilnahme und zieht Liquiditätsanbieter an.









Die Token-Ökonomie von KiloEx dreht sich um zwei Haupt-Token: KILO und xKILO. Jedes Token erfüllt eine spezifische Funktion, während sie gemeinsam ein stabiles Ökosystem für die Plattform aufrechterhalten.





KILO: Das native Utility-Token der KiloEx-Plattform, das für Transaktionsgebühren, Governance-Teilnahme, Benutzerbelohnungen und mehr verwendet wird.

xKILO: Ein nicht übertragbares und nicht liquides Token, das hauptsächlich für die Gewinnbeteiligung, Anreizmechanismen und Risikomanagement entwickelt wurde.













xKILO spielt eine zentrale Rolle im Gewinnbeteiligungsmechanismus von KiloEx. Wenn Benutzer KILO in xKILO umwandeln, werden sie für die Verteilung von Plattformgewinnen berechtigt. Insbesondere Benutzer, die an einseitigen Staking-Pools teilnehmen, können xKILO- und USDT-Belohnungen sowie einen Anteil an den Handelsgebühren verdienen. Die Verteilung der Handelsgebühren folgt dieser Struktur:





40% für das Wachstum und den Betrieb der Plattform.

30% an xKILO-Inhaber, um langfristiges Halten und Teilnahme zu fördern.

30% an Liquiditätspools, um die Marktstabilität und reibungslose Transaktionen sicherzustellen.









Durch das Staken von xKILO erhalten Benutzer nicht nur Zugang zur Gewinnbeteiligung, sondern auch VIP-Vorteile, wie reduzierte Handelsgebühren und bevorzugten Zugang zu neuen Plattformfunktionen. Diese Struktur motiviert zu langfristigem Halten und Staken, wodurch ein gesünderes Ökosystem für KiloEx gefördert wird.









Benutzer können ihr gestaktes xKILO wieder in KILO einlösen, mit anpassbaren Einlösungsoptionen. Der Prozess ermöglicht es den Benutzern, ihren Einlösungsprozentsatz (von 50% bis 100%) und einen Zeitrahmen (von 15 Tagen bis 6 Monaten) auszuwählen. Diese Flexibilität ermöglicht es den Benutzern, ihre KILO-Belohnungen strategisch zu verwalten und sich an Marktbedingungen sowie persönliche Investitionsziele anzupassen.









Neben der Verteilung der Handelsgebühren dient xKILO als zentrales Belohnungs- und Anreizmechanismus innerhalb von KiloEx. Es wird in den Plattformoperationen verwendet, einschließlich Partner- und Benutzerbelohnungen, und spielt eine entscheidende Rolle im Plattformtreuhandfonds und anderen spezifischen Anwendungsfällen.









KiloEx basiert auf zwei Schlüssel-Token: dem Utility-Token KILO und dem Escrow-Token xKILO, mit einer Gesamtversorgung von 1 Milliarde. Die anfängliche im Umlauf befindliche Versorgung beträgt 21,17 %, bestimmt durch das Token-Generierungsereignis (TGE) und Community-Airdrops für frühe Whitelist-Benutzer. Die Token-Verteilung erfolgt wie folgt:





27% für das Ökosystem, linear über vier Jahre freigegeben

10% durch Airdrops an treue Benutzer verteilt

8% für zukünftige Staking-Belohnungen reserviert, über vier Jahre freigegeben

20% für das Team und zukünftige Expansionspläne, mit einem einjährigen Lock-up und einer dreijährigen Freigabeperiode

8% für private Verkäufe, mit einem einjährigen Lock-up und einer dreijährigen Freigabeperiode

10% für strategische Investitionen, mit einem einjährigen Lock-up und einer dreijährigen Freigabeperiode

5% für Berater, mit einem einjährigen Lock-up und einer dreijährigen Freigabeperiode

5% für Liquiditätsanbieter

5% für den exklusiven TGE-Öffentlichen Verkauf über Binance Wallet zugewiesen

2% für Marketing reserviert









Für diesen TGE-Airdrop wird KiloEx 8.5% der $KILO- und $xKILO-Token auf der BNB Chain verteilen, während die verbleibenden 1.5% durch zukünftige Airdrop-Kampagnen verteilt werden. Im ersten Jahr nach dem Start bleiben die Team- und Investoren-Token gesperrt, um einen fairen und von der Community getriebenen Startprozess zu gewährleisten.









Die Verteilung der Handelsgebühren ist ein entscheidender Bestandteil des Tokenomics-Modells von KiloEx. Durch die Zuweisung der Gebühren an verschiedene Interessengruppen stellt die Plattform sicher, dass ausgewogene Interessen gewahrt bleiben und ein stabiles und gesundes Ökosystem gefördert wird.





Verteilung der Handelsgebühren: Die von den Händlern gezahlten Gebühren werden proportional unter dem Plattform-Ökosystem, xKILO-Inhabern und Liquiditätspools verteilt. Dieser Mechanismus motiviert die Benutzer nicht nur dazu, xKILO zu halten, sondern stellt auch sicher, dass die Plattform ausreichend Mittel für die zukünftige Entwicklung hat.





Plattform-Treasury und Rentabilität: Das Treasury-Management von KiloEx ermöglicht es Händlern, die den Markttrend korrekt vorhersagen, Gewinne zu erzielen, während diejenigen, die falsche Vorhersagen treffen, eine Margin-Kompensation aus dem Treasury erhalten. Dieses Design sorgt für ein faires und stabiles Handelsumfeld, während es gleichzeitig einen gut finanzierten Liquiditätspool aufrechterhält.









Das Tokenomics-Modell von KiloEx wurde entwickelt, um die Nachhaltigkeit der Plattform zu gewährleisten und langfristige Benutzerbeteiligung zu fördern. Die Kombination von KILO und xKILO bietet nicht nur Liquidität und Anreize für die Börse, sondern auch Einkommensbeteiligung, Risikomanagement und flexible Investitionsmöglichkeiten für die Benutzer. Während sich dezentrale Finanzen weiterhin weiterentwickeln, hat das innovative Modell von KiloEx das Potenzial, zu einem Maßstab in der Branche zu werden, indem es mehr Benutzer, Liquiditätsanbieter und Partner anzieht, um das Wachstum der Plattform voranzutreiben.





Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung zu Investitionen, Besteuerung, rechtlichen, finanziellen, buchhalterischen, beratenden oder anderen verwandten Dienstleistungen dar und stellt auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten dar. MEXC Learn stellt Informationen nur zur Referenz zur Verfügung und bietet keine Anlageberatung an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Investitionsentscheidungen liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.