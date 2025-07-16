KernelDAO: Ein Pionier des ReStakings, der Kapitaleffizienz in Web3 vorantreibt





MEXC freut sich, die offizielle Auflistung von KERNEL sowohl für den Spot- als auch den Futures-Handel am 14. April 2025 bekannt zu geben. Der detaillierte Zeitplan lautet wie folgt:









Einzahlungen für den KERNEL-Token sind jetzt auf MEXC verfügbar. Benutzer können ihre KERNEL-Token im Voraus einzahlen, um sich auf den Handel vorzubereiten.





KERNEL Airdrop+-Event auf MEXC teilzunehmen. Schließen Sie Einzahlungs- und Handelsaufgaben ab, um sich einen Anteil am Preispool in Höhe von 135,000 USDT zu sichern.



Zusätzlich laden wir Sie ein, am KERNEL Airdrop+-Event auf MEXC teilzunehmen. Schließen Sie Einzahlungs- und Handelsaufgaben ab, um sich einen Anteil am Preispool in Höhe von 135,000 USDT zu sichern.





KernelDAO ist ein bahnbrechendes Restaking-Protokoll, das das Proof-of-Stake (PoS)-Ökosystem neu gestaltet. Durch die Freischaltung gemeinsamer Sicherheit und die Schaffung zusätzlicher Ertragsmöglichkeiten steigert KernelDAO die Kapitaleffizienz erheblich und bietet gleichzeitig kostengünstige Sicherheit für dezentrale Netzwerke.





Bis heute wurde KernelDAO in mehr als 10 Blockchain-Ökosystemen eingesetzt, darunter Ethereum, BNB Chain, Arbitrum und Optimism, mit einem insgesamt gesperrten Wert (TVL) von über $2 Milliarden – ein Betrag, der weiterhin stetig steigt.





Die Infrastruktur von KernelDAO basiert auf drei Kernprodukten:





Kernel: Die führende Restaking-Infrastruktur auf der BNB Chain, die innerhalb von nur drei Monaten nach dem Start einen TVL von über $660 Millionen überschritt und eine durchschnittliche monatliche Wachstumsrate von 40% beibehielt. Kelp LRT: Das zweitgrößte Liquid Restaking Token (LRT)-Protokoll im Ethereum-Ökosystem, mit mehr als 600,000 ETH, die bisher gestaked wurden. Gain: Eine tokenisierte Belohnungslösung, die Benutzern hilft, ihr Ertragspotenzial zu maximieren und nahtlos auf erstklassige Airdrops zuzugreifen. Dank seines intuitiven Belohnungsmodells hat Gain eine Marktkapitalisierung von über $120 Millionen an organischem Wachstum erreicht.





Durch die Unterstützung von Stakern, Entwicklern und Protokollen setzt sich KernelDAO dafür ein, die nächste Generation von Restaking-Innovationen voranzutreiben. Seine übergeordnete Mission ist es, einen inklusiven Zugang zu aufkommenden Technologien zu schaffen und als grundlegende Säule zur Sicherung dezentraler Ökonomien zu dienen.









Der KERNEL-Token fungiert als das vereinheitlichte Governance-Asset für die Kernel-, Kelp LRT- und Gain-Ökosysteme und spielt eine grundlegende und integrative Rolle im gesamten KernelDAO-Protokoll-Portfolio.





Das gesamte Angebot von KERNEL ist auf 1 Milliarde Token begrenzt, mit einer anfänglichen zirkulierenden Versorgung von 162,317,496 KERNEL, was 16.23% der gesamten Ausgabe zum Zeitpunkt des Starts ausmacht.





KernelDAO verwendet ein Community-first-Token-Verteilungsmodell, das darauf ausgelegt ist, mit seinen Kernprinzipien der dezentralen Governance, der nachhaltigen Entwicklung des Ökosystems, der langfristigen Wertschöpfung und einer gerechten Verteilung in Einklang zu stehen. Wie im offiziellen Whitepaper dargelegt, ist die Token-Verteilungsstrategie wie folgt strukturiert:

Benutzer und Community (55%)

10% für den Airdrop der Saison 1 5% für die Saisons 2 und 3 35% für langfristige Community-Belohnungen, die im Laufe der Zeit schrittweise freigegeben werden Team (20%) Unterliegt einer 30-monatigen Vesting-Periode Keine Token zu Beginn der Veröffentlichung Private Sale (20%) —— Ökosystemfonds (5%) ——













Der KERNEL-Token spielt eine wesentliche und integrierte Rolle in den Kernel- und Kelp-Ökosystemen. Die Hauptnutzungen umfassen die folgenden:





1) Geteilte Sicherheit über Kernel KERNEL kann von Benutzern gestaked werden, um wirtschaftliche Sicherheit für dezentrale Anwendungen bereitzustellen, die auf der Kernel-Plattform aufgebaut sind, und trägt so zur Robustheit und Zuverlässigkeit des Ökosystems bei.





2) Slashing-Versicherungsmechanismus Gestakte KERNEL-Token fungieren als Versicherung gegen Slashing-Vorfälle, die rsETH und andere Protokollteilnehmer betreffen. Im Gegenzug können Staker einen Anteil an der Belohnungsverteilung des Protokolls erhalten. Darüber hinaus helfen diese gestakten Token, Slashing-Vorfälle abzusichern, die auf der Kernel-Plattform selbst auftreten können, und bieten eine zusätzliche Risikominderungsschicht, während sie die Teilnahme durch Belohnungsteilung anregen.





3) Governance-Teilnahme

Kernel-Plattform-Governance: KERNEL-Besitzer haben das Recht, über wichtige Governance-Angelegenheiten abzustimmen, einschließlich Protokollgebühren, Slashing-Bedingungen und anderen plattformbezogenen Parametern.

Governance von Kelp LRT und Gain: Token-Besitzer können an Governance-Entscheidungen im gesamten Ökosystem teilnehmen, einschließlich der Auswahl und Neuausrichtung von Aktuell Validierten Diensten (AVS), Betreiber-Vorschlägen und anderen strategischen Initiativen.





Im Wesentlichen dient KERNEL sowohl als Governance-Rückgrat als auch als Mechanismus zur Verbesserung der wirtschaftlichen Sicherheit innerhalb der Kernel- und Kelp-Ökosysteme und positioniert sich als ein kritischer Bestandteil der langfristigen Entwicklung dezentraler Infrastruktur.









Im Jahr 2024 sicherte sich KernelDAO erfolgreich $10 Millionen an strategischer Finanzierung, angeführt von prominente institutionellen Investoren wie Binance Labs, Laser Digital, SCB Limited und Hypersphere Ventures.





Zusätzlich startete KernelDAO einen strategischen Ökosystemfonds in Höhe von $40 Millionen, unterstützt von wichtigen Investitionspartnern wie Laser Digital, SCB Limited, Hypersphere Ventures und Cypher Capital. Dieser Fonds ist darauf ausgelegt, die Entwicklung von über 45 innovativen Projekten zu beschleunigen, die die Restaking-Infrastruktur von Kernel integrieren werden, um die Nutzung von KERNEL weiter zu verbessern und seine Präsenz im BNB Chain-Ökosystem auszubauen.









KernelDAO ist strategisch positioniert, um von einer Reihe aufkommender Marktchancen zu profitieren, einschließlich:





Bereitstellung von Liquiditäts-Restaking-Lösungen für Ethereum und andere führende Blockchain-Vermögenswerte;

Aufbau einer robusten Restaking-Infrastruktur in Layer-1-Ökosystemen wie BNB Chain, mit Plänen, auf weitere Blockchain-Netzwerke auszudehnen;

Förderung der Konvergenz von DeFi, CeFi und traditioneller Finanzwirtschaft durch die Entwicklung von tokenisiertem DeFi, CeDeFi und der Integration von Real World Assets (RWA).





Durch die kontinuierliche Entwicklung widerstandsfähiger, innovativer Produkte und Infrastrukturen verpflichtet sich KernelDAO, die DeFi-Landschaft neu zu gestalten und nachhaltigen langfristigen Wert für die Teilnehmer seines Ökosystems zu schaffen.









