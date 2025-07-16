Kaito AI: Aufbau der ultimativen intelligenten Informationsplattform für Web3









Im schnell wachsenden Kryptowährungsmarkt stellt die Fragmentierung von Informationen eine erhebliche Herausforderung für Investoren dar. Um dieses Problem anzugehen, gründete der ehemalige Citadel-Quant-Trader Hu Yu die Kaito AI-Plattform. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz aggregiert die Plattform Erkenntnisse aus X, Discord, verschiedenen Governance-Foren und anderen Quellen, um Investoren umfassende, Echtzeit- und operationale Informationen bereitzustellen. Sie wird als das „Google trifft Bloomberg Terminal“ der Kryptowelt gefeiert.









Um seine Community weiter auszubauen und die Benutzerbeteiligung zu fördern, führte Kaito AI ein Punktesystem namens „Yap“ ein. Nutzer können Yap-Punkte verdienen, indem sie ihr Wissen erweitern, qualitativ hochwertige Inhalte erstellen und mit anderen Nutzern auf der Plattform interagieren. Laut offiziellen Ankündigungen plant die Plattform, Belohnungen im Gesamtwert von 150 ETH an die ersten 1,000 Benutzer zu verteilen, um ihre Community weiter zu beleben.





Zusätzlich zu Token-Anreizen brachte Kaito AI auch eine Genesis-NFT-Kollektion auf den Markt. Diese NFTs besitzen nicht nur Sammlerwert, sondern können ihren Inhabern auch zusätzliche wirtschaftliche Vorteile durch zukünftige Token-Verteilungen bieten, wodurch die Attraktivität des Plattform-Ökosystems gestärkt wird.









Der KAITO-Token dient nicht nur als Transaktionsmedium innerhalb der Plattform, sondern auch als Mechanismus, mit dem Inhaber den Informationsfluss im InfoFi-Ökosystem beeinflussen können. Eine wichtige Anwendung, Kaito Connect, ermöglicht es Nutzern, mit Yap-Punkten für Projekte abzustimmen. Die am höchsten bewerteten Projekte erscheinen auf dem Kaito Mindshare-Dashboard. Während es anfangs Fälle gab, in denen Projekte Yap-Inhaber für Stimmen bestachen, hat diese Praxis im Laufe der Zeit nachgelassen, da die Abstimmungszyklen verkürzt wurden. Hochwertige Projekte ziehen nach Erhalt der Aufmerksamkeit auf natürliche Weise Interesse auf sich.





Yap tokenisiert im Wesentlichen Aufmerksamkeit und dient als Maß für den Einfluss eines Erstellers. Benutzer können Yap nutzen, um wertvolle Informationsquellen zu entdecken, während Marken authentische, einflussreiche Ersteller identifizieren können. Die Plattform bewertet den Einfluss von Yap anhand von drei Hauptindikatoren:





Volumen themenrelevanter Inhalte: Die Anzahl der Beiträge zu relevanten Themen.

Reputationsgewichtetes Engagement: Interaktionen mit „Inner Circle Yappers“ erhalten höhere Punktzahlen.

Inhaltsqualität: Originalität und Tiefe sind Schlüsselfaktoren für höhere Punktzahlen.









Als Kernelement seines Ökosystems wird Kaito AI seinen nativen Token, KAITO, einführen. Dieser Token wird als grundlegender Baustein für sein InfoFi-Netzwerk (Information Finance) dienen, mit einer Gesamtversorgung von einer Milliarde Token. Etwa 54% der Gesamtversorgung sind für die Community reserviert, um das Ökosystem auszubauen, anfängliche Community-Ansprüche zu erfüllen und zukünftige Anreize zu bieten.





Der KAITO-Token wird für Governance, Staking und als Zahlungsmittel für Plattformdienste verwendet. Sein Smart Contract ist auf der Base-Blockchain, einer Ethereum-Layer-2, bereitgestellt, was die Transaktionsgeschwindigkeit erhöht und die Kosten senkt.





Seit seiner Gründung hat Kaito AI Unterstützung von mehreren prominenten Risikokapitalfirmen erhalten, darunter Dragonfly, Mirana und Folius Ventures. Bis heute hat das Projekt zwei bedeutende Finanzierungsrunden erfolgreich abgeschlossen:





Februar 2023: Kaito AI sammelte $5.3 Millionen bei einer Bewertung von $40 Millionen, angeführt von Dragonfly.

Juni 2023: Das Unternehmen sammelte zusätzliche $5.5 Millionen, was seine Marktbewertung auf $87.5 Millionen erhöhte.







