Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY): Ein Preisanstieg-Phänomen!





Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) ist eine angesagte Meme-Kryptowährung auf der Solana-Blockchain-Plattform und sticht durch ihre einzigartige Mischung aus Hochtechnologie und Unterhaltungskultur hervor. Hinter diesem Projekt stehen einflussreiche Persönlichkeiten wie Iqram Magdon-Ismail (Mitbegründer von Venmo) und Sam Lessin (langjähriger Venmo-Investor). JELLYJELLY ist nicht nur ein Token – es soll als Brücke dienen, um Blockchain in das reale Leben zu bringen: von Spielen und sozialen Anwendungen bis hin zu praktischen Einsatzbereichen.





Seit seiner Einführung hat JELLYJELLY für Aufsehen gesorgt – aus zwei Gründen: wilden Preisschwankungen und der engen Verbindung zur Jelly-Anwendung, einer Plattform zur Aufzeichnung von Videoanrufen mit herausragender KI-Integration. Die Kombination aus süchtig machenden Krypto-Memes und KI-Technologie hat einen regelrechten Hype in der Community ausgelöst – mit einer Investitionswelle und hitzigen Diskussionen auf allen Plattformen.





Was also macht JELLYJELLY zu einem leuchtenden Stern unter Tausenden von Meme-Coins? Finden wir in diesem Artikel die Schlüsselfaktoren hinter diesem einzigartigen Projekt heraus!









JELLYJELLY ist ein Meme-Coin-Projekt, das von Iqram Magdon-Ismail (Mitbegründer von Venmo) und Sam Lessin (früher Venmo-Investor) ins Leben gerufen wurde. Durch die Kombination ihrer Expertise in den Bereichen Finanzen und Technologie brachten sie Blockchain in den digitalen Unterhaltungssektor ein – und schufen eine Kryptowährung, die nicht nur unterhaltsam ist, sondern auch reale Anwendungsmöglichkeiten bietet.









JELLYJELLY ist mehr als nur ein Meme-Coin – es ist Teil des Jelly-Video-App-Ökosystems.

Die Jelly-App ermöglicht es Nutzern, mühelos Videos aufzunehmen und zu teilen, mit KI-gestützter automatischer Untertitelung und Titelgenerierung.

Dieses einzigartige Konzept zog schnell großes Interesse seitens der Community auf sich.





Darüber hinaus wurde das Projekt über pump.fun gestartet – eine Plattform, die sich auf die Unterstützung von Meme-Coins auf der Solana-Blockchain spezialisiert hat. Pump.fun verhalf JELLYJELLY zu schneller und transparenter Marktpräsenz, stärkte das Vertrauen der Investoren und trieb das Wachstum des Tokens voran.









Bereits am ersten Tag nach dem Start hat JELLYJELLY den Kryptowährungsmarkt mit einem Wertanstieg von 70,000 % überrascht – dank extrem starker Liquidität von großen Börsen wie MEXC. Dieser enorme Anstieg gilt in der Meme-Coin-Welt als selten und zeigt die unglaubliche Anziehungskraft des Projekts auf Investoren.





Die Marktkapitalisierung von JELLYJELLY explodierte innerhalb kurzer Zeit von 18 Millionen USD auf 250 Millionen USD, stürzte jedoch unmittelbar darauf aufgrund technischer Anpassungen ab. Aktuell schwankt der Tokenpreis um 0.015 USD – deutlich unter dem Höchststand.





Laut Analysten haben der FOMO-Effekt (Angst, etwas zu verpassen) in Kombination mit einer extrem aggressiven Marketingstrategie zu heftigen Kursschwankungen bei JELLYJELLY geführt. Dies stellt sowohl eine lebensverändernde Chance für diejenigen dar, die zum richtigen Zeitpunkt kaufen, als auch ein erhebliches Risiko, sich finanziell zu übernehmen. Daher ist es für Investoren, die sich auf dieses risikoreiche Spiel einlassen wollen, unerlässlich, Kursverläufe und Markttrends genau zu beobachten.









JELLYJELLY verfolgt ein einfaches, aber effektives Tokenomics-Modell, das Transparenz und Fairness für alle Investoren gewährleistet.





Gesamtangebot (festgelegt): 999,999,099 Token, ohne Burning-Mechanismus oder Vesting-Zeitplan.

Alle Token wurden vollständig zu Beginn freigegeben, wodurch Angebotsmanipulation verhindert und Transparenz gewährleistet wird.

Keine privaten Zuteilungen für das Gründerteam oder Großinvestoren, wodurch ein faires Marktumfeld geschaffen wird.

Diese Ausgabestrategie stärkt das Vertrauen der Community und mindert negative Effekte durch Angebotskontrolle.





Kein Pre-Sale, keine privaten Zuteilungen – in Übereinstimmung mit den Regeln von pump.fun zur Verringerung von Kursmanipulation.

Gleicher Zugang zu Token für alle Investoren von Beginn an, wodurch Fairness garantiert wird.





Anfangs stieg der Preis von JELLYJELLY durch starkes Interesse der Community.

Langfristig hilft dieses Modell, Stabilität im volatilen Kryptomarkt zu sichern.

Dieses transparente Tokenomics-Modell stärkt nicht nur die Glaubwürdigkeit von JELLYJELLY, sondern macht es auch zu einer attraktiven Option für Investoren, die nach vielversprechenden Memecoin-Projekten suchen.









Jelly ist eine Video-Sharing-Plattform, die das Aufzeichnen und Teilen von Videoanrufen vereinfachen soll. Dank KI-Integration fügt die App automatisch Untertitel und Titel hinzu – und macht Inhalte professioneller und ansprechender, ganz ohne aufwändige Bearbeitung.





Der JELLYJELLY-Token gewährt frühen Zugang zu Premium-Funktionen innerhalb der App.

Er dient als Transaktionsmittel und fördert das Engagement der Benutzer.

Das Wachstum der Jelly-App treibt die Nachfrage nach dem Token an und schafft eine starke Verbindung zwischen beiden.





JELLYJELLY besitzt erhebliches Wachstumspotenzial, da die Nutzerbasis der Jelly-App stetig wächst. Gelingt es dem Projekt, eine starke Community aufzubauen und sich in Richtung DeFi zu entwickeln, wird der Token an zusätzlichem Wert gewinnen. Es entsteht ein sich gegenseitig verstärkender Kreislauf, in dem die Weiterentwicklung der App die Token-Nachfrage steigert, während die Beliebtheit des Tokens das Jelly-Ökosystem vergrößert – und damit nachhaltiges Wachstum für beide sichert.









Als eine weltweit führende digitale Handelsplattform überzeugt MEXC mit Vorteilen wie niedrigen Transaktionsgebühren, schneller Ausführungsgeschwindigkeit, einer breiten Auswahl an angesagten Tokens und ausgezeichneter Liquidität. Diese Eigenschaften ermöglichen es Investoren, Chancen in einem sich schnell verändernden Markt zu nutzen. JELLYJELLY ist jetzt auf MEXC gelistet, sodass Sie den Token mit äußerst niedrigen Gebühren handeln können.





1）Öffnen Sie die MEXC-App oder besuchen Sie die offizielle Website und melden Sie sich an.

2）Verwenden Sie die Suchleiste, um nach dem JELLYJELLY-Token zu suchen, und wählen Sie entweder den Spot - or Futures -Handel mit JELLYJELLY.

3）Wählen Sie Ihren Auftragstyp aus, geben Sie Parameter wie Menge und Preis ein und schließen Sie die Transaktion ab.









Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) ist mehr als nur ein Meme-Coin – es ist eine kreative Verbindung aus Solana-Blockchain-Technologie und realen Anwendungsmöglichkeiten. Mit mutigen Marketingstrategien, starker Community-Unterstützung und dem Wachstumspotenzial der Jelly-App hat das Projekt schnell die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen. Auch wenn Risiken bestehen, positionieren die solide technologische Grundlage und das Skalierungspotenzial JELLYJELLY als Krypto-Vermögenswert, den man im Auge behalten sollte.





Das transparente und faire Token-Ausgabemodell in Kombination mit effektivem Marketing hat eine starke Grundlage für JELLYJELLY geschaffen. Dennoch sollten Investoren Marktschwankungen genau beobachten und strategische Anlageansätze verfolgen, um sich in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich zu bewegen.



