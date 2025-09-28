Futures-Handelsvolumen und Veränderungen beim Futures Open Interest erklärt

Im Futures -Handel spiegeln Veränderungen im Handelsvolumen und im Open Interest eines Futures-Paares über einen bestimmten Zeitraum häufig Schwankungen in der Anlegeraktivität und im Kapitalfluss wider. Dies sind wichtige Marktindikatoren, die Investoren helfen, die Marktstimmung, Preistrends und potenzielle Risiken zu analysieren. Eine korrekte Interpretation dieser Daten kann wertvolle Orientierung für Investoren im Futures-Handel bieten und dabei helfen, Handelsstrategien zu optimieren.









Das Futures-Handelsvolumen bezieht sich auf die Anzahl der ausgeführten Kontrakte (Summe von Käufen und Verkäufen) innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Es spiegelt das Aktivitätsniveau des Marktes und die Handelsintensität wider. Für ein bestimmtes Futures-Paar zeigt es auch das Maß an Anlegerinteresse an diesem Paar.





Je größer das Handelsvolumen in einem bestimmten Zeitraum ist, desto aktiver ist der Markt. Ein plötzlicher Anstieg des Handelsvolumens signalisiert oft eine bevorstehende Marktvolatilität. Händler nutzen in der Regel sowohl Handelsvolumen als auch Open Interest, um die aktuelle Marktstimmung einzuschätzen und ihre Investitionsstrategien zu entwickeln.













Das Open Interest bezeichnet die Gesamtzahl der offenen Kontrakte, die noch nicht abgewickelt wurden. Es repräsentiert den Umfang des von Marktteilnehmern eingesetzten Kapitals und das Niveau des Handelsinteresses. Ein Anstieg des Open Interest zeigt, dass mehr Kapital in den Markt fließt, was darauf hindeutet, dass Anleger am aktuellen Preis oder Trend interessiert sind. Ein Rückgang des Open Interest bedeutet, dass Kapital den Markt verlässt, was darauf hindeutet, dass Anleger Positionen schließen oder aussteigen und das allgemeine Marktinteresse sinkt.













Änderungen im Handelsvolumen können Marktaktivität und Trendstärke signalisieren. Wenn das Handelsvolumen steigt, zeigt dies eine erhöhte Marktteilnahme. Insbesondere wenn das Volumen während eines Aufwärtstrends steigt, kann dies den bullischen Schwung bestätigen. Steigt das Volumen während eines Abwärtstrends, kann dies den bärischen Schwung bestätigen. Umgekehrt deutet ein fallendes Handelsvolumen auf eine geringere Marktaktivität hin, was eine Abschwächung oder eine mögliche Umkehr des aktuellen Trends nahelegt.









Wenn der Preis eines Futures-Paares erhebliche Schwankungen aufweist, kann das Handelsvolumen verwendet werden, um die Zuverlässigkeit eines Ausbruchs zu bestätigen.

Ausbruch mit hohem Volumen: Wenn der Preis ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau mit starkem Volumen durchbricht, ist der Ausbruch in der Regel zuverlässiger.

Ausbruch mit geringem Volumen: Wenn der Ausbruch bei schwachem Volumen erfolgt, kann es sich um einen Fehlausbruch handeln und der Preis könnte bald zurückfallen.









Änderungen im Open Interest helfen dabei, die Richtung der Kapitalflüsse und die Stärke eines Trends einzuschätzen. Steigendes Open Interest deutet darauf hin, dass mehr Kapital in den Markt eintritt, was starkes Interesse an zukünftigen Preisbewegungen signalisiert. Wenn das Open Interest parallel zu steigenden Preisen steigt, signalisiert es eine starke bullische Stimmung. Wenn das Open Interest bei fallenden Preisen steigt, deutet es auf eine verstärkte bärische Stimmung hin.





Sinkendes Open Interest zeigt, dass Kapital den Markt verlässt, da Händler Positionen schließen. Dies signalisiert häufig eine Abschwächung oder ein mögliches Ende des aktuellen Trends.









Wenn sowohl Open Interest als auch Handelsvolumen steigen, deutet dies auf eine zunehmende Aktivität von Bullen und Bären hin, was auf eine bevorstehende höhere Volatilität hindeutet. Wenn das Open Interest steigt, aber das Handelsvolumen sinkt, deutet dies auf eine abwartende Haltung am Markt hin, möglicherweise als Vorbereitungsphase für eine Fortsetzung des Trends.













Die gleichzeitige Betrachtung von Handelsvolumen und Open Interest vermittelt ein vollständigeres Bild der Marktstimmung und der Trendstärke.





1) Steigendes Volumen + Steigendes Open Interest: Weist in der Regel auf einen aktiven Markt mit Kapitalzuflüssen hin und deutet darauf, dass der Trend anhalten oder sich beschleunigen könnte. Beispiel: In einem Bullenmarkt zeigt ein gleichzeitiger Anstieg von Preisen, Handelsvolumen und Open Interest eine starke bullische Stimmung und Zuflüsse von neuem Kapital.





2) Steigendes Volumen + Fallendes Open Interest: Weist auf Marktaktivität, aber mit Kapitalabflüssen hin, was auf das Ende eines Trends hindeuten könnte. Beispiel: In der späten Phase eines Bullenmarkts deutet ein plötzlicher Preisanstieg bei gleichzeitig sinkendem Open Interest darauf hin, dass Long-Positionen durch Gewinnmitnahmen geschlossen werden.





3) Fallendes Volumen + Steigendes Open Interest: Zeigt eine verringerte Marktaktivität, jedoch mit Kapitalzuflüssen, was auf eine Akkumulationsphase hindeuten könnte. Beispiel: Während einer Seitwärtskonsolidierung signalisiert steigendes Open Interest, dass sich Anleger für einen möglichen Ausbruch positionieren.





4) Fallendes Volumen + Fallendes Open Interest: Weist auf geringe Marktaktivität und abnehmendes Interesse hin, was darauf deutet, dass sich der Trend abschwächen könnte. Beispiel: In einem Bärenmarkt zeigt ein Rückgang von Preisen, Handelsvolumen und Open Interest eine schwache Stimmung und eine geringere Teilnahme.













Wenn die Preise steigen:

1) Steigendes Handelsvolumen und steigendes Open Interest deuten auf einen starken Trend hin, was sich für das Hinzufügen von Long-Positionen eignet.

2) Steigendes Volumen, aber fallendes Open Interest kann auf Gewinnmitnahmen von Longs hindeuten – hier ist Vorsicht vor einer möglichen Umkehr geboten.





Wenn die Preise fallen:

1) Steigendes Handelsvolumen und steigendes Open Interest deuten auf eine starke bärische Stimmung hin, der Abwärtstrend könnte sich fortsetzen.

2) Fallendes Volumen, aber steigendes Open Interest deutet darauf hin, dass Short-Positionen weiter aufgebaut werden – Vorsicht ist geboten.









Wenn Preise wichtige Niveaus durchbrechen:

1) Steigendes Handelsvolumen und steigendes Open Interest zusammen deuten auf einen zuverlässigen Ausbruch hin, dem man folgen kann.

2) Steigendes Volumen, aber fallendes Open Interest deutet auf einen möglichen Fehlausbruch hin – hier ist Abwarten sicherer.









Wenn das Open Interest stark steigt:

1) Bei stark steigenden Preisen zeigt es eine Dominanz der Bullen.

2) Bei stark fallenden Preisen zeigt es eine Dominanz der Bären, was zu einem tieferen Rückgang führen kann.



Wenn das Open Interest stark fällt:

1) Bei steigenden Preisen deutet es darauf hin, dass Longs Positionen schließen – ein Rücksetzer könnte folgen.

2) Bei fallenden Preisen deutet es darauf hin, dass Shorts Positionen schließen – eine Erholung könnte folgen.









Extrem hohes Open Interest: Wenn das Open Interest sehr hoch ist, wird der Markt anfälliger für starke Volatilität (z. B. Liquidationen oder Short-/Long-Squeezes). Eine niedrigere Hebelwirkung ist hier zur Risikobegrenzung ratsam.

Extrem niedriges Open Interest: Wenn das Open Interest sehr niedrig ist, könnte der Markttrend schwach sein – kurzfristige Trades oder ein Abwarten sind hier angemessener.





Durch die effektive Nutzung dieser Indikatoren können Anleger Trendchancen besser erfassen, Risiken steuern und ihre Rendite im Futures-Handel verbessern.









Mit Hilfe professioneller Drittanbieter-Datenplattformen können Sie Veränderungen im Futures Open Interest für verschiedene Token leicht überwachen, beispielsweise auf CoinGlass.





Nehmen wir SHIB als Beispiel. Auf CoinGlass können Sie die Veränderungen des Open Interest von SHIB über einen ausgewählten Zeitraum einsehen, klar in Diagrammform dargestellt. Außerdem können Sie das Open Interest über verschiedene Börsen hinweg vergleichen.













Auf der MEXC-Plattform können Sie Ihre aktuellen Futures-Positionen direkt unter dem Candlestick-Chart in der Futures-Handelsoberfläche einsehen.









Wenn Sie Ihre vergangenen Aufträge überprüfen möchten, gehen Sie in die obere rechte Ecke und wählen Aufträge → Positionsverlauf.













Der Kryptowährungsmarkt ist äußerst volatil und voller Unsicherheiten. Benutzer sollten ihre Positionen ständig überwachen und diese durch Hinzufügen oder Reduzieren anpassen, um Verluste durch Liquidationen infolge von Marktschwankungen zu vermeiden.









Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen lediglich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen und mit Vorsicht investieren. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.



