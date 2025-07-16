Der Nachweis der Wohnadresse (Proof of Address, POA) ist Teil des KYC-Verifizierungsprozesses von MEXC. Nach der Registrierung eines MEXC-Kontos müssen Sie ein POA-Dokument hochladen, um die IdentitätDer Nachweis der Wohnadresse (Proof of Address, POA) ist Teil des KYC-Verifizierungsprozesses von MEXC. Nach der Registrierung eines MEXC-Kontos müssen Sie ein POA-Dokument hochladen, um die Identität
So verifizieren Sie Ihre Wohnadresse auf MEXC

16. Juli 2025MEXC
0m
#Grundlagen#Neueinsteiger
Der Nachweis der Wohnadresse (Proof of Address, POA) ist Teil des KYC-Verifizierungsprozesses von MEXC. Nach der Registrierung eines MEXC-Kontos müssen Sie ein POA-Dokument hochladen, um die Identitätsverifizierung abzuschließen und die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften Ihres Landes oder Ihrer Region sicherzustellen.

Diese Anleitung erklärt, wie Sie Ihre Wohnadresse verifizieren und das erforderliche POA-Dokument erfolgreich hochladen, um den Verifizierungsprozess abzuschließen.

1. Was ist ein Nachweis der Wohnadresse?


Um die KYC-Verifizierung abzuschließen, müssen Sie ein Nachweis der Wohnadresse (Proof of Address) einreichen. Erst nach Einreichung des erforderlichen Dokuments können wir Ihre gültige Wohnadresse verifizieren. Das POA-Dokument wird verwendet, um Ihren Wohnsitz zu bestätigen. Während des KYC-Verifizierungsprozesses müssen Sie ein POA-Dokument hochladen, das Ihren vollständigen Namen und Ihre Wohnadresse enthält.

Das hochgeladene Dokument muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um als gültiger Adressnachweis akzeptiert zu werden. Es muss auf Ihren Namen ausgestellt sein und mit dem Namen des MEXC-Kontoinhabers übereinstimmen. Das Dokument muss innerhalb der letzten drei Monate ausgestellt worden sein und folgende Informationen enthalten:

  • Ihren vollständigen Namen
  • Ihre Wohnadresse
  • Ausstellungsdatum
  • Ausstellende Behörde
  • Angaben zur ausstellenden Behörde (z. B. Unternehmenskennzeichen, Kontaktdaten oder Website)

2. Welche Dokumente können als Nachweis der Wohnadresse verwendet werden?


Das bereitgestellte Dokument muss Ihren vollständigen Namen, Ihre Wohnadresse, das Ausstellungsdatum und den Namen der ausstellenden Behörde klar anzeigen. Das Ausstellungsdatum muss innerhalb der letzten drei Monate liegen. Gültige POA-Dokumente umfassen unter anderem:

  • Kontoauszüge
  • Von der Bank ausgestellte Schreiben
  • Hypothekendokumente oder Sparbücher
  • Rechnungen für persönliche, häusliche Internet- oder TV-Dienste
  • Wasser-, Strom- oder Gasrechnungen
  • Rechnungen anderer Versorgungsanbieter
  • Regierungsbriefe oder -benachrichtigungen
  • Wählerregistrierungsbescheinigungen
  • Steuerbescheide
  • Temporäre Meldeformulare, Bescheinigungen oder Fahrzeugzulassungsdokumente
  • Mietrechnungen von Immobilienagenturen
  • Vom Arbeitgeber ausgestellte Adressbestätigungen oder Immobilienkaufverträge

3. Welche Dokumente können nicht als Nachweis der Wohnadresse verwendet werden?


Die folgenden Dokumente werden nicht als gültiger Adressnachweis akzeptiert:
  • Transaktionsbelege (auch wenn sie eine Versand-/Rechnungsadresse anzeigen)
  • Medizinische Rechnungen

4. Wichtige Richtlinien zum Hochladen von Dokumenten


1) Stellen Sie sicher, dass Ihr Dokument als gültiger Adressnachweis qualifiziert ist. Falls unsicher, überprüfen Sie die obige Liste.

2) Das Ausstellungsdatum darf nicht älter als drei Monate sein. MEXC akzeptiert nur Adressnachweise, die innerhalb der letzten drei Monate ausgestellt wurden.

3) Das Dokument muss Ihren vollständigen Namen, Ihre Adresse, das Ausstellungsdatum und die ausstellende Behörde enthalten.

4) Das Dokument muss auf Ihren Namen ausgestellt sein. Stellen Sie sicher, dass der Name und die Adresse auf dem Dokument mit den bei der Registrierung Ihres MEXC-Kontos angegebenen Daten übereinstimmen.

5) Laden Sie nur unbeschnittene, unbearbeitete Originaldokumente hoch. Sie können ein Foto oder eine gescannte Kopie einer physischen Rechnung oder eine PDF-Datei einer E-Rechnung einreichen. Gescannte Kopien oder Screenshots dürfen jedoch nicht unscharf, reflektierend oder schwarz-weiß sein. Stellen Sie sicher, dass alle vier Ecken des Dokuments sichtbar sind und alle Inhalte klar lesbar sind.

6) Stellen Sie sicher, dass Ihr Dokument das erforderliche Format und die Dateigröße erfüllt. Unterstützte Dateiformate sind .PDF, .JPG und .PNG. Andere Dateiformate werden nicht akzeptiert.

7) Bitte beachten Sie, dass der Überprüfungsprozess für die Adressverifizierung bis zu 24 Stunden dauern kann. Sie erhalten automatisch eine Benachrichtigung, sobald die Überprüfung abgeschlossen ist. Eine Kontaktaufnahme mit dem Kundensupport ist nicht erforderlich.

5. Häufig gestellte Fragen (FAQ)


5.1 Warum ist die Adressverifizierung erforderlich?


Die Adressverifizierung ist Teil des KYC-Verifizierungsprozesses von MEXC. Sie wird verwendet, um Ihre Wohnadresse zu bestätigen. Während des Verifizierungsprozesses müssen Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre Wohnadresse und ein gültiges Adressnachweisdokument angeben.

5.2 Was gilt als ungültige oder unvollständige Adresse?


Stellen Sie sicher, dass Sie eine vollständige Wohnadresse angeben, einschließlich Wohnungs-/Einheitsnummer, Straßenname und Postleitzahl.

5.3 Warum kann ich mein Land/meine Region für die Adressverifizierung nicht auswählen?


Sie können die Liste der Länder, die derzeit die Wohnsitzverifizierung unterstützen, auf der Produktseite einsehen.

5.4 Welche Anforderungen gelten für die Adressverifizierung?


Das Dokument muss Ihren vollständigen Namen, Ihre Wohnadresse, das Ausstellungsdatum und den Namen der ausstellenden Behörde deutlich anzeigen. Das Ausstellungsdatum muss innerhalb der letzten drei Monate liegen.

5.5 Wie kann ich meinen Adressnachweis aktualisieren?


Falls sich Ihre Adressverifizierungsdaten ändern, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

Haftungsausschluss: Dieses Material stellt weder eine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz-, Buchhaltungs-, Beratungs- noch sonstige Empfehlung dar und empfiehlt weder den Kauf, Verkauf noch das Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und investieren Sie mit Vorsicht. Alle von Benutzern getroffenen Anlageentscheidungen stehen in keinem Zusammenhang mit MEXC.


