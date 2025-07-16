So verifizieren Sie Ihre Wohnadresse auf MEXC





Der Nachweis der Wohnadresse (Proof of Address, POA) ist Teil des KYC-Verifizierungsprozesses von MEXC. Nach der Registrierung eines MEXC-Kontos müssen Sie ein POA-Dokument hochladen, um die Identitätsverifizierung abzuschließen und die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften Ihres Landes oder Ihrer Region sicherzustellen.





Diese Anleitung erklärt, wie Sie Ihre Wohnadresse verifizieren und das erforderliche POA-Dokument erfolgreich hochladen, um den Verifizierungsprozess abzuschließen.









Um die KYC-Verifizierung abzuschließen, müssen Sie ein Nachweis der Wohnadresse (Proof of Address) einreichen. Erst nach Einreichung des erforderlichen Dokuments können wir Ihre gültige Wohnadresse verifizieren. Das POA-Dokument wird verwendet, um Ihren Wohnsitz zu bestätigen. Während des KYC-Verifizierungsprozesses müssen Sie ein POA-Dokument hochladen, das Ihren vollständigen Namen und Ihre Wohnadresse enthält.





Das hochgeladene Dokument muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um als gültiger Adressnachweis akzeptiert zu werden. Es muss auf Ihren Namen ausgestellt sein und mit dem Namen des MEXC-Kontoinhabers übereinstimmen. Das Dokument muss innerhalb der letzten drei Monate ausgestellt worden sein und folgende Informationen enthalten:





Ihren vollständigen Namen

Ihre Wohnadresse

Ausstellungsdatum

Ausstellende Behörde

Angaben zur ausstellenden Behörde (z. B. Unternehmenskennzeichen, Kontaktdaten oder Website)









Das bereitgestellte Dokument muss Ihren vollständigen Namen, Ihre Wohnadresse, das Ausstellungsdatum und den Namen der ausstellenden Behörde klar anzeigen. Das Ausstellungsdatum muss innerhalb der letzten drei Monate liegen. Gültige POA-Dokumente umfassen unter anderem:





Kontoauszüge

Von der Bank ausgestellte Schreiben

Hypothekendokumente oder Sparbücher

Rechnungen für persönliche, häusliche Internet- oder TV-Dienste

Wasser-, Strom- oder Gasrechnungen

Rechnungen anderer Versorgungsanbieter

Regierungsbriefe oder -benachrichtigungen

Wählerregistrierungsbescheinigungen

Steuerbescheide

Temporäre Meldeformulare, Bescheinigungen oder Fahrzeugzulassungsdokumente

Mietrechnungen von Immobilienagenturen

Vom Arbeitgeber ausgestellte Adressbestätigungen oder Immobilienkaufverträge









Die folgenden Dokumente werden nicht als gültiger Adressnachweis akzeptiert:

Transaktionsbelege (auch wenn sie eine Versand-/Rechnungsadresse anzeigen)

Medizinische Rechnungen









1) Stellen Sie sicher, dass Ihr Dokument als gültiger Adressnachweis qualifiziert ist. Falls unsicher, überprüfen Sie die obige Liste.





2) Das Ausstellungsdatum darf nicht älter als drei Monate sein. MEXC akzeptiert nur Adressnachweise, die innerhalb der letzten drei Monate ausgestellt wurden.





3) Das Dokument muss Ihren vollständigen Namen, Ihre Adresse, das Ausstellungsdatum und die ausstellende Behörde enthalten.





4) Das Dokument muss auf Ihren Namen ausgestellt sein. Stellen Sie sicher, dass der Name und die Adresse auf dem Dokument mit den bei der Registrierung Ihres MEXC-Kontos angegebenen Daten übereinstimmen.





5) Laden Sie nur unbeschnittene, unbearbeitete Originaldokumente hoch. Sie können ein Foto oder eine gescannte Kopie einer physischen Rechnung oder eine PDF-Datei einer E-Rechnung einreichen. Gescannte Kopien oder Screenshots dürfen jedoch nicht unscharf, reflektierend oder schwarz-weiß sein. Stellen Sie sicher, dass alle vier Ecken des Dokuments sichtbar sind und alle Inhalte klar lesbar sind.





6) Stellen Sie sicher, dass Ihr Dokument das erforderliche Format und die Dateigröße erfüllt. Unterstützte Dateiformate sind .PDF, .JPG und .PNG. Andere Dateiformate werden nicht akzeptiert.





7) Bitte beachten Sie, dass der Überprüfungsprozess für die Adressverifizierung bis zu 24 Stunden dauern kann. Sie erhalten automatisch eine Benachrichtigung, sobald die Überprüfung abgeschlossen ist. Eine Kontaktaufnahme mit dem Kundensupport ist nicht erforderlich.













Die Adressverifizierung ist Teil des KYC-Verifizierungsprozesses von MEXC. Sie wird verwendet, um Ihre Wohnadresse zu bestätigen. Während des Verifizierungsprozesses müssen Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre Wohnadresse und ein gültiges Adressnachweisdokument angeben.









Stellen Sie sicher, dass Sie eine vollständige Wohnadresse angeben, einschließlich Wohnungs-/Einheitsnummer, Straßenname und Postleitzahl.









Sie können die Liste der Länder, die derzeit die Wohnsitzverifizierung unterstützen, auf der Produktseite einsehen.









Das Dokument muss Ihren vollständigen Namen, Ihre Wohnadresse, das Ausstellungsdatum und den Namen der ausstellenden Behörde deutlich anzeigen. Das Ausstellungsdatum muss innerhalb der letzten drei Monate liegen.









Falls sich Ihre Adressverifizierungsdaten ändern, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.



