Wie man das Nillion Testnet nutzt: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung





Nillion revolutioniert die Datensicherheit, indem es Blindberechnungen ermöglicht, mit denen verschlüsselte Daten ohne Entschlüsselung verarbeitet werden können. Im Rahmen der Entwicklung ist das Nillion Testnet jetzt live und es bietet Benutzern die Möglichkeit, mit seinem Ökosystem zu interagieren, indem sie Test-NIL-Token erwerben und nutzen.





In dieser Anleitung führen wir Sie durch alles, was Sie über das Nillion Testnet wissen müssen, einschließlich der Schritte, um Test-NIL-Token zu beanspruchen, NIL-Token zu senden und diese zu staken.









Nillion Network (NIL) ist ein dezentrales Netzwerk, das entwickelt wurde, um den Datenschutz mit fortschrittlichen kryptografischen Techniken wie Multi-Party Computation (MPC) zu verbessern. Dies ermöglicht es, Daten sicher über mehrere Knoten zu verarbeiten, ohne deren Inhalte preiszugeben, was es ideal für Anwendungen in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen und KI-Training macht.





Der NIL-Token ist zentral im Nillion-Ökosystem und dient mehreren Zwecken, einschließlich Staking, Governance und Transaktionsgebühren. Während das Projekt noch in der Testnet-Phase ist, können Benutzer seine Funktionalität erkunden, indem sie Test-NIL-Token erwerben und Transaktionen durchführen.









Die Interaktion mit dem Nillion Testnet ermöglicht es Ihnen:

Die Sicherheitsinfrastruktur des Netzwerks vor dem Start des Mainnets zu erleben.

Transaktionen und Staking-Mechanismen ohne finanzielles Risiko zu testen.

Potenzielle Vorteile für den frühen Zugang zu zukünftigen Entwicklungen zu erlangen.

Zu verstehen, wie Blindberechnungen funktionieren und welchen Einfluss sie auf den Datenschutz haben.













Bevor Sie mit dem Nillion Testnet interagieren können, benötigen Sie ein unterstütztes Wallet. Derzeit sind Keplr und Leap Wallets kompatibel. Wenn Sie noch kein Keplr Wallet haben, folgen Sie der Keplr-Installationsanleitung , um es zu installieren.









Nachdem Ihr Keplr Wallet eingerichtet ist, folgen Sie diesen Schritten, um das Nillion Testnet hinzuzufügen:

Gehen Sie zur Keplr Chains Liste. 1)

2) Suchen Sie nach "Nillion Testnet" und klicken Sie auf Hinzufügen.









3) Kopieren Sie Ihre Nillion Testnet Adresse aus Keplr.









Nun, da Ihre Wallet bereit ist, fordern Sie das kostenlose Test-NIL-Token vom Nillion Faucet an.









2）Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“.

3）Fügen Sie Ihre Nillion Testnet Wallet-Adresse (die Sie aus Keplr kopiert haben) ein.

4）Schließen Sie die CAPTCHA-Verifizierung ab und klicken Sie auf „Weiter“.

5）Warten Sie einen Moment, während die Transaktion verarbeitet wird – Ihre NIL-Token werden an Ihre Wallet gesendet.

Hinweis: Sie können alle 24 Stunden Test-NIL-Token beanspruchen.









Um Transaktionen im Nillion Testnet zu testen, können Sie NIL-Token an andere Testnet-Benutzer senden:









Gehen Sie zum Nillion Testnet Explorer. 1）

2）Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf den Namen eines Validators, um dessen Wallet-Adresse anzuzeigen.









3）Kopieren Sie deren Wallet-Adresse.

4）Öffnen Sie Ihr Keplr Wallet, klicken Sie auf „Senden“ und geben Sie die Adresse des Empfängers ein.

5）Wählen Sie den Betrag an NIL-Token, den Sie senden möchten, und bestätigen Sie die Transaktion.









Das Staken von NIL-Token hilft, das Netzwerk abzusichern und ist eine Schlüssel-Funktion des Nillion-Ökosystems. So staken Sie Ihre Test-NIL-Token:









Gehen Sie zur Nillion Staking-Seite. 1）

2）Klicken Sie oben rechts auf „Wallet verbinden“.

3）Wählen Sie „Delegieren“ aus und wählen Sie einen Validator aus der Liste.

4）Geben Sie den Betrag an NIL-Token ein, den Sie staken möchten, und bestätigen Sie die Transaktion.









Das Nillion Testnet ist eine einzigartige Gelegenheit, bahnbrechende kryptografische Technologie in Aktion zu erleben. Durch die Teilnahme können Sie die Staking-Mechanismen, Transaktionsgeschwindigkeiten und Sicherheitsfunktionen aus erster Hand erkunden – alles, während Sie sich auf den zukünftigen Mainnet-Start vorbereiten.





Kein finanzielles Risiko: Transaktionen verwenden Test-NIL-Token.

Praktische Erfahrung mit MPC-gesteuerter Sicherheit.

Potenzielle Vorteile für frühe Anwender beim Mainnet-Start.





