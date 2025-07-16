Nillion revolutioniert die Datensicherheit, indem es Blindberechnungen ermöglicht, mit denen verschlüsselte Daten ohne Entschlüsselung verarbeitet werden können. Im Rahmen der Entwicklung ist das NillNillion revolutioniert die Datensicherheit, indem es Blindberechnungen ermöglicht, mit denen verschlüsselte Daten ohne Entschlüsselung verarbeitet werden können. Im Rahmen der Entwicklung ist das Nill
Wie man das Nillion Testnet nutzt: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Nillion revolutioniert die Datensicherheit, indem es Blindberechnungen ermöglicht, mit denen verschlüsselte Daten ohne Entschlüsselung verarbeitet werden können. Im Rahmen der Entwicklung ist das Nillion Testnet jetzt live und es bietet Benutzern die Möglichkeit, mit seinem Ökosystem zu interagieren, indem sie Test-NIL-Token erwerben und nutzen.

In dieser Anleitung führen wir Sie durch alles, was Sie über das Nillion Testnet wissen müssen, einschließlich der Schritte, um Test-NIL-Token zu beanspruchen, NIL-Token zu senden und diese zu staken.

1. Was ist Nillion?


Nillion Network (NIL) ist ein dezentrales Netzwerk, das entwickelt wurde, um den Datenschutz mit fortschrittlichen kryptografischen Techniken wie Multi-Party Computation (MPC) zu verbessern. Dies ermöglicht es, Daten sicher über mehrere Knoten zu verarbeiten, ohne deren Inhalte preiszugeben, was es ideal für Anwendungen in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen und KI-Training macht.

Der NIL-Token ist zentral im Nillion-Ökosystem und dient mehreren Zwecken, einschließlich Staking, Governance und Transaktionsgebühren. Während das Projekt noch in der Testnet-Phase ist, können Benutzer seine Funktionalität erkunden, indem sie Test-NIL-Token erwerben und Transaktionen durchführen.

2. Warum das Nillion Testnet nutzen?


Die Interaktion mit dem Nillion Testnet ermöglicht es Ihnen:
  • Die Sicherheitsinfrastruktur des Netzwerks vor dem Start des Mainnets zu erleben.
  • Transaktionen und Staking-Mechanismen ohne finanzielles Risiko zu testen.
  • Potenzielle Vorteile für den frühen Zugang zu zukünftigen Entwicklungen zu erlangen.
  • Zu verstehen, wie Blindberechnungen funktionieren und welchen Einfluss sie auf den Datenschutz haben.

3. Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nutzung des Nillion Testnets


Schritt 1: Nillion Wallet einrichten


Bevor Sie mit dem Nillion Testnet interagieren können, benötigen Sie ein unterstütztes Wallet. Derzeit sind Keplr und Leap Wallets kompatibel. Wenn Sie noch kein Keplr Wallet haben, folgen Sie der Keplr-Installationsanleitung, um es zu installieren.


Nachdem Ihr Keplr Wallet eingerichtet ist, folgen Sie diesen Schritten, um das Nillion Testnet hinzuzufügen:
1) Gehen Sie zur Keplr Chains Liste.
2) Suchen Sie nach "Nillion Testnet" und klicken Sie auf Hinzufügen.


3) Kopieren Sie Ihre Nillion Testnet Adresse aus Keplr.

Schritt 2: Test-NIL-Token beanspruchen


Nun, da Ihre Wallet bereit ist, fordern Sie das kostenlose Test-NIL-Token vom Nillion Faucet an.


1）Besuchen Sie das Nillion Faucet.
2）Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“.
3）Fügen Sie Ihre Nillion Testnet Wallet-Adresse (die Sie aus Keplr kopiert haben) ein.
4）Schließen Sie die CAPTCHA-Verifizierung ab und klicken Sie auf „Weiter“.
5）Warten Sie einen Moment, während die Transaktion verarbeitet wird – Ihre NIL-Token werden an Ihre Wallet gesendet.
Hinweis: Sie können alle 24 Stunden Test-NIL-Token beanspruchen.

Schritt 3: NIL-Token senden


Um Transaktionen im Nillion Testnet zu testen, können Sie NIL-Token an andere Testnet-Benutzer senden:


1）Gehen Sie zum Nillion Testnet Explorer.
2）Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf den Namen eines Validators, um dessen Wallet-Adresse anzuzeigen.


3）Kopieren Sie deren Wallet-Adresse.
4）Öffnen Sie Ihr Keplr Wallet, klicken Sie auf „Senden“ und geben Sie die Adresse des Empfängers ein.
5）Wählen Sie den Betrag an NIL-Token, den Sie senden möchten, und bestätigen Sie die Transaktion.

Schritt 4: NIL-Token staken


Das Staken von NIL-Token hilft, das Netzwerk abzusichern und ist eine Schlüssel-Funktion des Nillion-Ökosystems. So staken Sie Ihre Test-NIL-Token:


1）Gehen Sie zur Nillion Staking-Seite.
2）Klicken Sie oben rechts auf „Wallet verbinden“.
3）Wählen Sie „Delegieren“ aus und wählen Sie einen Validator aus der Liste.
4）Geben Sie den Betrag an NIL-Token ein, den Sie staken möchten, und bestätigen Sie die Transaktion.

4. NIL-Token auf MEXC einzahlen und Belohnungen verdienen


MEXC Airdrop+ ist eine exklusive Plattform, auf der Benutzer NIL-Token einzahlen und Missionen abschließen können, um mehr Belohnungen zu verdienen. Erhalten Sie Zugang zu frühen Projekten und verdienen Sie aus einem riesigen Preisgeld-Pool, indem Sie einfach Ihre NIL-Token einzahlen und handeln. Schauen Sie es sich an und konkurrieren Sie um einen Anteil von 270.000 USDT!

NIL einzahlen & Belohnungen verdienen

5. Fazit: Warum Sie sich beteiligen sollten


Das Nillion Testnet ist eine einzigartige Gelegenheit, bahnbrechende kryptografische Technologie in Aktion zu erleben. Durch die Teilnahme können Sie die Staking-Mechanismen, Transaktionsgeschwindigkeiten und Sicherheitsfunktionen aus erster Hand erkunden – alles, während Sie sich auf den zukünftigen Mainnet-Start vorbereiten.

  • Kein finanzielles Risiko: Transaktionen verwenden Test-NIL-Token.
  • Praktische Erfahrung mit MPC-gesteuerter Sicherheit.
  • Potenzielle Vorteile für frühe Anwender beim Mainnet-Start.

Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen weder eine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz- oder Buchhaltungsberatung noch eine sonstige dienstleistungsbezogene Beratung dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halt von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und gehen Sie beim Investieren mit der gebotenen Sorgfalt vor. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Anlageentscheidungen der Benutzer.


Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Kickstarter-Event – FAQ

Zusammenfassung der häufig gestellten Fragen (FAQs) zu MEXC Airdrop+

5 Hauptmerkmale von Nillion Network und seines Datenschutzmechanismus

Wie man passives Einkommen durch das Halten von MX erzielt

