So verwenden Sie MEXC AI (App)





Das MEXC-AI-Tool umfasst drei Kernmodule: KI-Auswahlliste, KI-Nachrichtenradar und MEXC-AI. Jede Funktion wird von KI unterstützt, die umfassende Analysen auf Grundlage öffentlicher Marktdaten und Plattformdaten durchführt, um Schlussfolgerungen zu generieren. Dieser Service ist darauf ausgelegt, Benutzern eine bequeme und effiziente Unterstützung bei der Analyse des Kryptowährungsmarkts und der Entscheidungsfindung zu bieten.









Die KI-Auswahlliste nutzt intelligente Analysen öffentlicher Marktdaten und Plattformdaten, um Long-/Short-Datenrankings zu generieren, die die Spot- und Futures-Marktperformance verschiedener Kryptowährungen abdecken. Außerdem werden relevante Schlüsselwörter hervorgehoben, damit Benutzer Marktstimmung und Trends schnell erfassen können. Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nur als Referenz dienen, nicht manuell überprüft wurden und keine Anlageberatung darstellen.





So verwenden Sie es:

1) Öffnen und melden Sie sich in der MEXC-App an.

2) Tippen Sie unten auf der Startseiten-Karussellansicht auf „Empfehlen“.

3) Wechseln Sie den Seiteninhalt zur Spot- oder Futures-Liste, um Long-/Short-Informationen und Signal-Labels für verschiedene Handelspaare im aktuellen Markt anzuzeigen.









Sie können die Erkenntnisse aus der KI-Auswahlliste mit Marktdaten aus anderen Quellen kombinieren, eine umfassende Analyse durchführen und anschließend Ihre Investitionsentscheidungen treffen.









Das KI-Nachrichtenradar fasst wichtige Nachrichten zusammen, die von der KI durch Filterung öffentlicher Marktdaten identifiziert werden. Dabei liegt der Fokus auf Ereignissen und Entwicklungen, die Kursbewegungen von Kryptowährungen auslösen könnten. Benutzer können sich durch diese Updates schnell über Marktveränderungen informieren und mit nur einem Tipp direkt zur Handelsoberfläche des jeweiligen Tokens gelangen, um schnell und bequem Käufe/Verkäufe durchzuführen.





So verwenden Sie es:

1) Öffnen und melden Sie sich in der MEXC-App an.

2) Tippen Sie unten auf der Startseite auf die Schaltfläche „KI-Entdecken“.

3) Die Seite erweitert sich zum Nachrichtenradar und zeigt die neuesten und wichtigsten Marktnachrichten und Entwicklungen an.









Das KI-Nachrichtenradar hilft Ihnen nicht nur dabei, Markt-Hotspots sofort zu erfassen, sondern unterstützt auch den direkten Zugriff auf den Token-Handel mit nur einem Tipp, sodass Sie Investitionschancen rechtzeitig nutzen können. Darüber hinaus können Sie die Funktion „Feeds abonnieren“ verwenden, um die neuesten Updates sofort zu erhalten und sicherzustellen, dass Sie keine wichtigen Marktentwicklungen verpassen.





Abonnierte Benutzer erhalten Push-Benachrichtigungen. Täglich stellt die Plattform wichtige Nachrichten und Analysen zusammen und sendet sie an Abonnenten. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es zu viele Updates gibt, tippen Sie einfach auf „Abonnement beenden“, um keine weiteren Benachrichtigungen zu erhalten.









MEXC-AI ermöglicht natürliche Sprachunterhaltungen, sodass Benutzer der KI direkt Fragen zum Kryptowährungsmarkt, zu Politikanalysen, Handelsstrategien und mehr stellen können. Auf Grundlage öffentlicher Marktdaten und eigener intelligenter Analysefunktionen liefert MEXC-AI detaillierte Antworten und personalisierte Vorschläge, um Investitionsentscheidungen wissenschaftlicher und effizienter zu gestalten.





So verwenden Sie es:

1) Öffnen und melden Sie sich in der MEXC-App an.

2) Tippen Sie unten auf der Startseite auf die Schaltfläche „Schwebend“, um die MEXC-AI-Seite zu öffnen.

3) Stellen Sie auf der MEXC-AI-Seite dem KI-Assistenten eine Frage, indem Sie sie eingeben.

4) MEXC-AI gibt professionelle Antworten basierend auf den neuesten Marktdaten.





Hinweis: Wenn Sie die Schaltfläche „Schwebend“ auf der Hauptseite als störend empfinden, können Sie sie durch langes Drücken deaktivieren.







MEXC-AI verbessert nicht nur die Effizienz der Informationsbeschaffung, sondern bietet den Benutzern auch umfassendere und tiefere Markteinblicke und dient als Ihr intelligenter Assistent bei Krypto-Investitionen.





MEXC-AI ist bestrebt, Kryptowährungsinvestoren effiziente, intelligente und bequeme Marktanalysen sowie Unterstützung bei der Entscheidungsfindung zu bieten. Ob Markteinblicke, aktuelle Nachrichten oder personalisierte KI-gestützte FAQs – MEXC-AI begleitet Ihre Investitionsreise. Bitte beachten Sie, dass alle Inhalte von KI auf Grundlage öffentlicher Marktdaten generiert werden; die Schlussfolgerungen dienen lediglich als Referenz und stellen keine Anlageberatung dar.







