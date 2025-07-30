So handeln Sie Krypto-Forex-Perpetual-Futures auf MEXC

Krypto-Forex-Perpetual-Futures sind Finanzderivate, die es Investoren ermöglichen, auf die Kursbewegungen von Kryptowährungen – sowohl nach oben als auch nach unten – zu spekulieren, ohne die zugrundeKrypto-Forex-Perpetual-Futures sind Finanzderivate, die es Investoren ermöglichen, auf die Kursbewegungen von Kryptowährungen – sowohl nach oben als auch nach unten – zu spekulieren, ohne die zugrunde
Krypto-Forex-Perpetual-Futures sind Finanzderivate, die es Investoren ermöglichen, auf die Kursbewegungen von Kryptowährungen – sowohl nach oben als auch nach unten – zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte tatsächlich besitzen oder übertragen zu müssen.

1. Hauptmerkmale des Handels mit Krypto-Forex-Perpetual-Futures


Im Vergleich zum traditionellen Forex-Handel bieten Krypto-Forex-Perpetual-Futures folgende Vorteile:

Niedrige Einstiegshürde: Einfache Kontoeröffnung mit der Möglichkeit, kleine Beträge zu handeln. Hohe Liquidität & 24/7-Handel: Kryptomärkte schließen nie – Sie können jederzeit handeln. Hedging-Modus: Gehen Sie long (bullisch) oder short (bärisch), um in beiden Marktlagen zu profitieren. Hebelunterstützung: Ermöglicht größere Positionsgrößen mit geringem Kapitaleinsatz – für potenziell höhere Gewinne.

2. So finden Sie Forex-Perpetual-Futures auf MEXC


Auf der MEXC-Startseite klicken Sie bitte in der oberen Navigationsleiste auf den Reiter „Märkte“. Scrollen Sie auf der Marktübersichtsseite nach unten – unter der Kategorie „Futures“ finden Sie den Bereich „Forex“.


MEXC unterstützt derzeit Forex-Perpetual-Futures für wichtige Währungen wie Euro (EUR), Britisches Pfund (GBP), Australischer Dollar (AUD), Türkische Lira (TRY), Schweizer Franken (CHF), Brasilianischer Real (BRL), Japanischer Yen (JPY) und Kanadischer Dollar (CAD).

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Forex-Perpetual-Futures ist möglicherweise in bestimmten Ländern oder Regionen nicht verfügbar. Für die genauesten und aktuellsten Informationen entnehmen Sie die Details bitte der jeweiligen Handelsseite.

3. So handeln Sie Forex-Perpetual-Futures auf MEXC


Klicken Sie auf die Schaltfläche „Handeln“, um zur entsprechenden Handelsseite für Forex-Perpetual-Futures zu gelangen. Wählen Sie im Orderbereich den gewünschten Ordertyp, passen Sie den Hebelfaktor an, geben Sie die Handelsmenge ein und wählen Sie „Long eröffnen“ oder „Short eröffnen“, um eine Position zu eröffnen.

Für ausführliche Informationen zum Futures-Handel konsultieren Sie bitte die folgenden Anleitungen:


Alternativ können Sie den Namen des gewünschten Forex-Perpetual-Futures direkt in die Suchleiste eingeben. Klicken Sie auf das entsprechende Handelspaar, um zur jeweiligen Seite zu gelangen, und geben Sie anschließend Ihre Order auf.


Auf der MEXC-Plattform ist der Krypto-Forex-Handel sowohl über den Futures- als auch den Spotmarkt möglich. Wenn Sie sich wegen der Volatilität des Futures-Handels unsicher fühlen, können Sie sich für den Spot-Handel entscheiden, der in der Regel ein geringeres Risiko birgt. Unabhängig von Ihrer bevorzugten Handelsmethode bietet MEXC eine Vielzahl an Optionen und umfassende Anleitungen, um Marktchancen zu nutzen und Ihre Vermögenswerte zu steigern.

Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Rechtsfragen, Finanzen, Buchhaltung, Consulting oder ähnliche Dienstleistungen dar und ist auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen lediglich zu Referenzzwecken bereit und ersetzt keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und mit Vorsicht investieren. Alle Investitionsentscheidungen und deren Ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.

