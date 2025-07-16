Beim MEXC-Spot-Handel wurde die Funktion „Schnellauftrag“ im K-Line-Diagramm eingeführt. Damit können Sie Limitaufträge direkt aus dem K-Line-Diagramm heraus erteilen. Diese Funktion steht unabhängig Beim MEXC-Spot-Handel wurde die Funktion „Schnellauftrag“ im K-Line-Diagramm eingeführt. Damit können Sie Limitaufträge direkt aus dem K-Line-Diagramm heraus erteilen. Diese Funktion steht unabhängig
So führen Sie Spot-Handel über das K-Line-Diagramm durch

16. Juli 2025MEXC
0m
#Grundlagen#Spot
Beim MEXC-Spot-Handel wurde die Funktion „Schnellauftrag“ im K-Line-Diagramm eingeführt. Damit können Sie Limitaufträge direkt aus dem K-Line-Diagramm heraus erteilen.

Diese Funktion steht unabhängig davon zur Verfügung, welche Version des K-Line-Diagramms Sie bevorzugen (Original oder TradingView). Unabhängig davon, mit welcher Version Sie am besten vertraut sind – die Nutzung dieser Funktion ist in beiden Fällen identisch. In diesem Artikel verwenden wir das Original-K-Line-Diagramm zur Veranschaulichung. Derzeit ist diese Funktion nur auf der Website verfügbar und wird in der Mehrfach-Diagrammansicht nicht unterstützt.

1. So erteilen Sie Schnellaufträge im K-Line-Diagramm


Öffnen Sie die offizielle Website von MEXC und melden Sie sich an. Bewegen Sie den Cursor in der oberen Navigationsleiste auf „Spot“ und wählen Sie im Dropdown-Menü [Spot], um zur Handelsseite zu gelangen.

Auf der Handelsseite aktivieren Sie die Funktion „Schnellauftrag“, indem Sie oberhalb des K-Line-Diagramms unter „Anzeigeeinstellungen“ das Kontrollkästchen „Schnellauftrag“ markieren.


2. So erstellen Sie schnell Limit-Kaufaufträge im K-Line-Diagramm


Nachdem Sie die Funktion „Schnellauftrag“ aktiviert haben, bewegen Sie den Cursor über das K-Line-Diagramm – auf der rechten Seite erscheint ein [⊕]-Symbol. Wenn sich der Cursor unterhalb des aktuellen letzten Preises befindet, klicken Sie auf das [⊕]-Symbol, um die Schaltfläche [Limit Kauf] anzuzeigen.

Geben Sie die gewünschte Kaufmenge ein und klicken Sie anschließend auf die grüne Schaltfläche [Limit Kauf], um den Limit-Kaufauftrag zu erteilen. Ein Pop-up-Fenster bestätigt die erfolgreiche Auftragserteilung – wie in der untenstehenden Animation dargestellt.


Um den soeben erteilten Limit-Kaufauftrag einzusehen, scrollen Sie auf der Seite nach unten und prüfen Sie den Abschnitt „Offene Aufträge“.

3. So erstellen Sie schnell Limit-Verkaufsaufträge im K-Line-Diagramm


Befindet sich der Cursor oberhalb des aktuellen letzten Preises, klicken Sie auf das [⊕]-Symbol, um die Schaltfläche [Limit Verkauf] anzuzeigen. Geben Sie die gewünschte Verkaufsmenge ein und klicken Sie anschließend auf die rote Schaltfläche [Limit Verkauf], um den Limit-Verkaufsauftrag zu erteilen. Ein Pop-up-Fenster bestätigt die erfolgreiche Auftragserteilung – wie in der untenstehenden Animation dargestellt.


Um den soeben erteilten Limit-Verkaufsauftrag einzusehen, scrollen Sie auf der Seite nach unten und prüfen Sie den Abschnitt „Offene Aufträge“.

Das Erteilen von Limitaufträgen direkt im K-Line-Diagramm ermöglicht es Benutzern, aktuelle Kursbewegungen besser zu verfolgen und die Effizienz bei der Auftragserteilung zu steigern. Derzeit unterstützt der Spot-Handel nur das Erteilen von Limitaufträgen im K-Line-Diagramm. Wenn Sie komplexere Handelsstrategien umsetzen möchten, müssen Sie dies über das Auftragsfeld tun.

Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung oder andere damit zusammenhängende Dienstleistungen dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Inhalte ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und sie sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und gehen Sie bei Investitionen mit Vorsicht vor. Die Plattform übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.

