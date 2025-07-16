So registrieren Sie ein MEXC-Konto





Die Schritte zur Registrierung eines MEXC-Kontos sind für iOS- und Android-Benutzer identisch. Hier zeigen wir den Vorgang exemplarisch anhand der iOS-Oberfläche:





Öffnen Sie die MEXC-App. Für neue Benutzer gilt der erste Login als Registrierung. Sie können sich mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer registrieren bzw. anmelden. In diesem Beispiel demonstrieren wir die Registrierung mit einer E-Mail-Adresse.





Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf [Registrieren]. Das Passwort muss mindestens 10 Zeichen lang sein und Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten.





Wenn Sie einen Empfehlungscode haben, können Sie auf [▾] tippen und ihn in das Eingabefeld eintragen. Wenn Sie mehr über Empfehlungen erfahren möchten, lesen Sie bitte den Leitfaden „ Freunde zur Anmeldung bei MEXC einladen “.









Tippen Sie auf [Code anfordern]. Melden Sie sich bei der E-Mail-Adresse an, die Sie für die Registrierung verwendet haben, und prüfen Sie Ihr Postfach auf den Verifizierungscode. Geben Sie den Code im Feld „E-Mail-Bestätigungscode“ ein und tippen Sie auf [Absenden].









Auf dem Bildschirm wird angezeigt, dass die Registrierung erfolgreich war. Betreten Sie die MEXC-Oberfläche und beginnen Sie Ihre Handelsreise.





Sie können die App auch herunterladen, indem Sie den QR-Code auf der offiziellen MEXC-Website scannen.









Wenn während der Registrierung Probleme auftreten, können Sie sich jederzeit an unser Kundenserviceteam wenden – wir helfen Ihnen gerne weiter.



