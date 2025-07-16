Die Schritte zur Registrierung eines MEXC-Kontos sind für iOS- und Android-Benutzer identisch. Hier zeigen wir den Vorgang exemplarisch anhand der iOS-Oberfläche: Öffnen Sie die MEXC-App. Für neue BenDie Schritte zur Registrierung eines MEXC-Kontos sind für iOS- und Android-Benutzer identisch. Hier zeigen wir den Vorgang exemplarisch anhand der iOS-Oberfläche: Öffnen Sie die MEXC-App. Für neue Ben
So registrieren Sie ein MEXC-Konto

16. Juli 2025MEXC
0m
#Grundlagen#Neueinsteiger
Die Schritte zur Registrierung eines MEXC-Kontos sind für iOS- und Android-Benutzer identisch. Hier zeigen wir den Vorgang exemplarisch anhand der iOS-Oberfläche:

Öffnen Sie die MEXC-App. Für neue Benutzer gilt der erste Login als Registrierung. Sie können sich mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer registrieren bzw. anmelden. In diesem Beispiel demonstrieren wir die Registrierung mit einer E-Mail-Adresse.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf [Registrieren]. Das Passwort muss mindestens 10 Zeichen lang sein und Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten.

Wenn Sie einen Empfehlungscode haben, können Sie auf [▾] tippen und ihn in das Eingabefeld eintragen. Wenn Sie mehr über Empfehlungen erfahren möchten, lesen Sie bitte den Leitfaden „Freunde zur Anmeldung bei MEXC einladen“.


Tippen Sie auf [Code anfordern]. Melden Sie sich bei der E-Mail-Adresse an, die Sie für die Registrierung verwendet haben, und prüfen Sie Ihr Postfach auf den Verifizierungscode. Geben Sie den Code im Feld „E-Mail-Bestätigungscode“ ein und tippen Sie auf [Absenden].


Auf dem Bildschirm wird angezeigt, dass die Registrierung erfolgreich war. Betreten Sie die MEXC-Oberfläche und beginnen Sie Ihre Handelsreise.

Sie können die App auch herunterladen, indem Sie den QR-Code auf der offiziellen MEXC-Website scannen.


Wenn während der Registrierung Probleme auftreten, können Sie sich jederzeit an unser Kundenserviceteam wenden – wir helfen Ihnen gerne weiter.

Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle oder buchhalterische Angelegenheiten, Consulting oder andere damit zusammenhängende Dienstleistungen dar. Es handelt sich auch nicht um eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn dient ausschließlich zu Informations- und Referenzzwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Investitionsentscheidungen liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.

