So nehmen Sie an Kickstarter teil

1) Besuchen Sie die offizielle MEXC-Website und klicken Sie auf [Spot] - [Kickstarter].









2) Teilnahmeberechtigung für das Event: Halten Sie mindestens 5 MX-Token kontinuierlich für 24 Stunden.









3) Sie können alle laufenden Kickstarter-Events unter „Laufend“ einsehen. Klicken Sie auf [Schnelleinsatz], um an allen laufenden Events teilzunehmen.









4) Nach erfolgreichem Einsatz wird eine Pop-up-Erinnerung angezeigt. Sie können das Wasserzeichen „Eingesetzt“ bei den Projekten sehen, an denen Sie teilgenommen haben. Klicken Sie auf [Einsatzdetails], um den Status Ihres Einsatzes einzusehen.









5) In den Einsatzdetails können Sie Informationen wie den gültigen Einsatzbetrag, die geschätzten Belohnungen und die Belohnungsverteilungszeit einsehen. Die MX-Token, die Sie eingesetzt haben, werden nicht gesperrt.









Sobald Sie die Belohnungen aus dem Token-Airdrop erhalten haben, können Sie zur Spot-Handelsseite gehen, um die Token zu handeln. Falls der Token noch nicht handelbar ist, warten Sie bitte, bis er gelistet wird, bevor Sie fortfahren.









1) Öffnen Sie die MEXC-App und klicken Sie auf [Mehr] auf der Startseite.

2) Wählen Sie [Kickstarter] im Abschnitt [Geschenke und Kampagnen], um zur Event-Seite zu gelangen.

3) Klicken Sie auf [Schnelleinsatz], um an allen laufenden Kickstarter-Events teilzunehmen.

4) Sie können das Wasserzeichen „Eingesetzt“ bei den Projekten sehen, an denen Sie teilgenommen haben. Klicken Sie auf [Einsatzdetails], um den Status Ihres Einsatzes einzusehen.

5) In den Einsatzdetails können Sie Informationen wie den gültigen Einsatzbetrag, die geschätzten Belohnungen und die Belohnungsverteilungszeit einsehen. Die MX-Token, die Sie eingesetzt haben, werden nicht gesperrt.









Sobald Sie die Belohnungen aus dem Token-Airdrop erhalten haben, können Sie zur Spot-Handelsseite gehen, um die Token zu handeln. Falls der Token noch nicht handelbar ist, warten Sie bitte, bis er gelistet wird, bevor Sie fortfahren.



