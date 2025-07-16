1. Was ist Kickstarter? Kickstarter ist ein Event zur Vorauflistung von Projekten, das von MEXC initiiert wurde, bei dem Benutzer kostenlose Airdrops erhalten können, indem sie MX einsetzen. 2. So neh1. Was ist Kickstarter? Kickstarter ist ein Event zur Vorauflistung von Projekten, das von MEXC initiiert wurde, bei dem Benutzer kostenlose Airdrops erhalten können, indem sie MX einsetzen. 2. So neh
So nehmen Sie an Kickstarter teil

16. Juli 2025MEXC
1. Was ist Kickstarter?


Kickstarter ist ein Event zur Vorauflistung von Projekten, das von MEXC initiiert wurde, bei dem Benutzer kostenlose Airdrops erhalten können, indem sie MX einsetzen.

2. So nehmen Sie an Kickstarter teil


2.1 Auf der Website


1) Besuchen Sie die offizielle MEXC-Website und klicken Sie auf [Spot] - [Kickstarter].


2) Teilnahmeberechtigung für das Event: Halten Sie mindestens 5 MX-Token kontinuierlich für 24 Stunden.


3) Sie können alle laufenden Kickstarter-Events unter „Laufend“ einsehen. Klicken Sie auf [Schnelleinsatz], um an allen laufenden Events teilzunehmen.


4) Nach erfolgreichem Einsatz wird eine Pop-up-Erinnerung angezeigt. Sie können das Wasserzeichen „Eingesetzt“ bei den Projekten sehen, an denen Sie teilgenommen haben. Klicken Sie auf [Einsatzdetails], um den Status Ihres Einsatzes einzusehen.


5) In den Einsatzdetails können Sie Informationen wie den gültigen Einsatzbetrag, die geschätzten Belohnungen und die Belohnungsverteilungszeit einsehen. Die MX-Token, die Sie eingesetzt haben, werden nicht gesperrt.


Sobald Sie die Belohnungen aus dem Token-Airdrop erhalten haben, können Sie zur Spot-Handelsseite gehen, um die Token zu handeln. Falls der Token noch nicht handelbar ist, warten Sie bitte, bis er gelistet wird, bevor Sie fortfahren.

2.2 In der App


1) Öffnen Sie die MEXC-App und klicken Sie auf [Mehr] auf der Startseite.
2) Wählen Sie [Kickstarter] im Abschnitt [Geschenke und Kampagnen], um zur Event-Seite zu gelangen.
3) Klicken Sie auf [Schnelleinsatz], um an allen laufenden Kickstarter-Events teilzunehmen.
4) Sie können das Wasserzeichen „Eingesetzt“ bei den Projekten sehen, an denen Sie teilgenommen haben. Klicken Sie auf [Einsatzdetails], um den Status Ihres Einsatzes einzusehen.
5) In den Einsatzdetails können Sie Informationen wie den gültigen Einsatzbetrag, die geschätzten Belohnungen und die Belohnungsverteilungszeit einsehen. Die MX-Token, die Sie eingesetzt haben, werden nicht gesperrt.


Sobald Sie die Belohnungen aus dem Token-Airdrop erhalten haben, können Sie zur Spot-Handelsseite gehen, um die Token zu handeln. Falls der Token noch nicht handelbar ist, warten Sie bitte, bis er gelistet wird, bevor Sie fortfahren.

Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle, buchhalterische oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten dar. MEXC Learn bietet Informationen nur zu Referenzzwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und handeln Sie mit Vorsicht bei Investitionen. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.


