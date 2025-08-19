Beim Handel mit Futures auf MEXC können Sie Ihr Futures-Handelserlebnis anpassen, indem Sie Futures-Präferenzen anhand Ihrer persönlichen Nutzungsgewohnheiten festlegen. In diesem Artikel finden Sie dBeim Handel mit Futures auf MEXC können Sie Ihr Futures-Handelserlebnis anpassen, indem Sie Futures-Präferenzen anhand Ihrer persönlichen Nutzungsgewohnheiten festlegen. In diesem Artikel finden Sie d
So richten Sie Futures-Präferenzen ein

19. August 2025MEXC
0m
#Futures#Neueinsteiger
Beim Handel mit Futures auf MEXC können Sie Ihr Futures-Handelserlebnis anpassen, indem Sie Futures-Präferenzen anhand Ihrer persönlichen Nutzungsgewohnheiten festlegen. In diesem Artikel finden Sie die spezifischen Schritte zur Änderung Ihrer Einstellungen.

Auf der Website


Rufen Sie die offizielle MEXC-Website auf, klicken Sie auf [Futures] und wählen Sie entweder [USDT-M Perpetual Futures] oder [Coin-M Futures] aus.


Rufen Sie die Futures-Handelsseite auf und klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ in der oberen rechten Ecke der Seite.


Nachdem Sie die Seite „Präferenzen“ aufgerufen haben, können Sie Funktionen wie Positionsmodus, Hebelmodus, Preisschutz und Flash-Handel unter den allgemeinen Einstellungen anpassen.


Positionsmodus: Dieser kann als Hedge-Modus oder Einweg-Modus festgelegt werden. Im Hedge-Modus können Nutzer gleichzeitig Long- und Short-Positionen für dasselbe Futures-Paar halten. Im Einweg-Modus können Nutzer nur Positionen in eine Richtung für dasselbe Futures-Paar halten.

Hebelmodus: Dieser kann im einfachen Modus oder im erweiterten Modus eingestellt werden. Im einfachen Modus verwenden sowohl Long- als auch Short-Positionen dieselben Hebel- und Margin-Einstellungen. Im erweiterten Modus können Long- und Short-Positionen unterschiedliche Hebel- und Margin-Einstellungen haben.

Preisschutz: Wenn der Preisschutz aktiviert ist und Ihre TP/SL (Trigger-Auftrag) den Auslösepreis erreicht - die Preisdifferenz zwischen dem letzten Preis und dem fairen Preis jedoch den für dieses Futures-Paar festgelegten Schwellenwert überschreitet, wird die TP/SL (Trigger-Auftrag) abgelehnt. Bitte beachten Sie, dass der Preisschutz nur nach der Aktivierung wirksam wird und nicht für vorher platzierte Aufträge gilt.

Flash-Handel: Nach der Aktivierung von Flash-Handel können Sie einfach die Menge eingeben und auf [Markt-Kauf] oder [Markt-Verkauf] klicken, um Ihren Auftrag schnell auszuführen.


Zusätzlich zu diesen anpassbaren Funktionen können Sie auch einfache Funktionseinstellungen vornehmen, wie z. B. Themen-Einstellungen und Anstieg/Fall-Einstellungen, sowie erweiterte TP/SL-Funktionen, Bestätigungsfenster für Aufträge und Pop-ups für nicht ausgeführte Marktaufträge aktivieren.

In der App


1）Tippen Sie auf der Startseite der MEXC-App unten auf [Futures].
2）Tippen Sie auf [...] neben dem Handelspaar.
3）Tippen Sie auf [Präferenzen].
4）Auf der Einstellungsseite können Sie den Positionsmodus, Hebelmodus, die Handelsabschnitt-Position, Benachrichtigungen und Bestätigungen festlegen. Für die Beschreibung des Positionsmodus und des Hebelmodus siehe den Abschnitt „Auf der Website“.


Handelsabschnitt-Position: Hier können Sie wählen, ob der Handelsabschnitt links oder rechts angezeigt werden soll.

Benachrichtigung: Dies bezieht sich auf Benachrichtigungsalarme der MEXC-App. Wenn aktiviert, erhalten Sie Benachrichtigungen von der MEXC-App. Wenn deaktiviert, erhalten Sie keine Benachrichtigungsalarme mehr.

Bestätigung: Dazu gehören doppelte Bestätigungen für das Erteilen von Aufträgen, das Stornieren aller Aufträge, das Stornieren einzelner Aufträge, sowie Preisschutz- und teilweise ausgeführte Marktaufträge-Warnungen. Sie können die relevanten Bestätigungen je nach Ihren spezifischen Anforderungen aktivieren oder deaktivieren.

Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar. Sie stellen keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halt von Vermögenswerten dar. MEXC Learn bietet Informationen nur zu Referenzzwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und mit Vorsicht investieren. Alle Anlageaktivitäten der Nutzer sind unabhängig von dieser Plattform.


