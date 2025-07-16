Wie man die Nillion (NIL) Airdrop-Belohnungen beansprucht

Nillion (NIL) ist eine hochmoderne Plattform für Datenschutz-Computing, die ihre innovative Blindberechnungstechnologie nutzt, um den Benutzern effiziente und sichere Lösungen zum Schutz der Datensicherheit zu bieten. Durch die Nutzung einer dezentralen Architektur ermöglicht Nillion Berechnungen, ohne Daten zu entschlüsseln, wodurch Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit traditioneller Datenverarbeitung effektiv beseitigt werden.





Als führender Anbieter im Bereich Datenschutz-Computing startet Nillion nun ein Airdrop-Event auf der MEXC-Plattform . Benutzer können kostenlose NIL-Token-Belohnungen verdienen, indem sie einfache Aufgaben abschließen. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Anleitung, wie Sie teilnehmen und die NIL-Airdrop-Belohnungen beanspruchen können.









Startdatum: 21. März 2025, 14:00 (UTC+1)

Enddatum: 31. März 2025, 14:00 (UTC+1)

Gesamtbelohnungspool: 270,000 USDT

Verteilung der Belohnungen: Innerhalb von 10 Kalendertagen nach dem Ende des Events









Das Nillion-Airdrop-Event ist jetzt live und für neue sowie bestehende Benutzer zugänglich. Durch das Abschließen von drei wichtigen Aufgaben können Sie an einem großen Belohnungspool teilhaben und Ihre digitalen Vermögenswerte mühelos erhöhen. Starten Sie jetzt und beginnen Sie Ihre Reise zu finanziellen Wachstum!









Anforderung: Neue Benutzer müssen während des Eventzeitraums einen Nettoeinzahlungsbetrag von 300 NIL oder 100 USDT vornehmen.

Belohnung: Das Abschließen dieser Aufgabe gibt Ihnen die Chance, Futures-Boni oder andere Belohnungen zu erhalten.









Spot-Handel

Anforderung: Handeln Sie das NIL/USDT Spot-Paar und akkumulieren Sie ein Handelsvolumen von ≥ 100 USDT.

Belohnung: Die ersten 2.000 Benutzer, die diese Aufgabe abschließen, werden an einem Futures-Bonuspool in Höhe von 100.000 USDT teilhaben.





Futures-Handel

Anforderung: Handeln Sie mit einem beliebigen Futures-Paar und akkumulieren Sie ein Handelsvolumen von ≥ 500 USDT.

Belohnung: Die ersten 2.000 Benutzer, die diese Aufgabe abschließen, werden an einem Futures-Bonuspool in Höhe von 100.000 USDT teilhaben.









Anforderung: Handeln Sie während des Eventzeitraums mit einem beliebigen Perpetual Futures-Paar und akkumulieren Sie ein Handelsvolumen von ≥ 20,000 USDT.

Belohnung: Die ersten 2,000 Benutzer, die diese Aufgabe abschließen, werden an einem Futures-Bonuspool in Höhe von 50.000 USDT teilhaben. (Maximale Belohnung pro Benutzer: 5,000 USDT an Futures-Boni. Minimale Belohnung pro Benutzer: 10 USDT an Futures-Boni)









Anforderung: Bestehende Benutzer können neue Benutzer einladen, sich zu registrieren und jede Aufgabe aus Event 1 abzuschließen.

Belohnung: Für jede erfolgreiche Vermittlung erhalten Sie einen 50 USDT Futures-Bonus. Jeder Vermittler kann bis zu 1,000 USDT an Futures-Boni verdienen.









Definition neuer Benutzer: Neue Benutzer sind diejenigen, die sich während des Events anmelden oder vor dem Eventstart weniger als 100 USD insgesamt eingezahlt haben (einschließlich On-Chain, Fiat und P2P Einzahlungen).





KYC-Verifizierungsanforderungen: Teilnehmer müssen mindestens die primäre KYC-Verifizierung abschließen, um Belohnungen zu erhalten. Neue Benutzer müssen die erweiterte KYC-Verifizierung abschließen, um an Event 1 teilzunehmen.





Berechnung der Nettoeinzahlung: Nettoeinzahlung = Gesamteinzahlungen - Gesamtauszahlungen. Gültige Einzahlungen umfassen solche, die über P2P, OTC und On-Chain-Transaktionen vorgenommen wurden.





Verteilung der Belohnungen: Token-Belohnungen werden an das Spot-Konto ausgezahlt. Futures-Boni werden auf das Futures-Konto ausgezahlt. Futures-Boni sind 14 Tage gültig und können für den Futures-Handel verwendet werden. Alle daraus erzielten Gewinne können ausgezahlt werden.





Regeln zum Handelsvolumen: Gebührenfreie Transaktionen werden nicht in die Berechnung einbezogen. Das Handelsvolumen wird automatisch berechnet und für das Event berücksichtigt.





Belohnungsgrenzen für Benutzer: Jeder neue Benutzer kann nur einmal die exklusive Belohnung für neue Benutzer im Airdrop+ Event erhalten. Wenn ein Benutzer mehrere Event-Aufgaben abschließt, wird das System die Belohnungen gemäß dem Zeitplan der Belohnungsverteilung des Events verteilen.





Durch die Teilnahme am Nillion Airdrop+ -Event können Sie kostenlose NIL-Token-Belohnungen verdienen und am großen Belohnungspool durch Einzahlungen, Handel und Einladungen an Freunde teilhaben. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Aufgaben abschließen, sich über die Event-Regeln auf dem Laufenden halten und Ihre Gewinne maximieren!









Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen weder eine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz- oder Buchhaltungsberatung noch eine sonstige dienstleistungsbezogene Beratung dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halt von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und gehen Sie beim Investieren mit der gebotenen Sorgfalt vor. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Anlageentscheidungen der Benutzer.