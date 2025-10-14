Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Kauf von Krypto mit Google Pay und Apple Pay: Hinweis: Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die KYC-Verifizierung abgeschlossen haben.Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Kauf von Krypto mit Google Pay und Apple Pay: Hinweis: Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die KYC-Verifizierung abgeschlossen haben.
Lernen/Trading Guide/OTC/Wie kauft m...y auf MEXC?

Wie kauft man Krypto über Google Pay und Apple Pay auf MEXC?

Anfänger
14. Oktober 2025MEXC
0m
#OTC
Matrix AI Network
MAN$0.00483+5.68%
SynFutures
F$0.011626+5.64%
Visa
VON$335.61+0.31%
RWAX
APP$0.0008124+3.09%
Wormhole
W$0.06432+2.16%

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Kauf von Krypto mit Google Pay und Apple Pay:

Hinweis: Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die KYC-Verifizierung abgeschlossen haben. Ohne KYC-Verifizierung können Ihre Käufe fehlschlagen.

In der App


Schritt 1: Tippen Sie auf „Einzahlen“ und wählen Sie anschließend „Schnellkauf/-verkauf“.


Schritt 2: Wählen Sie die Fiat-Währung, die Sie verwenden möchten, und die Krypto, die Sie kaufen möchten, und geben Sie anschließend den Betrag ein.


Schritt 3: Wählen Sie Apple Pay oder Google Pay als Ihre Zahlungsmethode aus und tippen Sie anschließend auf „Bestätigen“.


Schritt 4: Überprüfen Sie die Zahlungsdetails sorgfältig und tippen Sie anschließend auf „Bestätigen“.


Schritt 5: Wenn Sie den Dienst zum ersten Mal nutzen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihr Wohnsitzland und Ihre Telefonnummer anzugeben und einen kurzen Fragebogen auszufüllen.

Schritt 6: Fügen Sie Ihre Bankkarte hinzu oder wählen Sie diese aus und schließen Sie die Transaktion über Google Pay oder Apple Pay ab.


Schritt 7: Sobald die Zahlung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung „Transaktion in Bearbeitung“. Die Bearbeitungszeit kann je nach Netzwerk variieren und es kann einige Minuten dauern, bis die Transaktion in Ihrem Konto erscheint.

Hinweis: Bitte bleiben Sie auf der Seite und aktualisieren oder verlassen Sie diese nicht, bis die Zahlung bestätigt ist, um Unstimmigkeiten zu vermeiden.


Im Web


Schritt 1: Klicken Sie auf „Krypto kaufen“ → „Schnellkauf“ in der oberen linken Ecke der Navigationsleiste, um zur Schnellkauf-Seite zu gelangen.


Schritt 2: Wählen Sie die Fiat-Währung, die Sie verwenden möchten, und die Krypto, die Sie kaufen möchten, aus und geben Sie anschließend den Betrag ein.


Schritt 3: Wählen Sie Apple Pay oder Google Pay als Ihre Zahlungsmethode aus und klicken Sie anschließend auf „Bestätigen“.


Schritt 4: Überprüfen Sie die Zahlungsdetails sorgfältig und klicken Sie anschließend auf „Bestätigen“.


Schritt 5: Wenn Sie den Dienst zum ersten Mal nutzen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihr Wohnsitzland und Ihre Telefonnummer anzugeben und einen kurzen Fragebogen auszufüllen.

Schritt 6: Fügen Sie Ihre Bankkarte hinzu oder wählen Sie diese aus und schließen Sie die Transaktion über Google Pay oder Apple Pay ab.


Schritt 7: Sobald die Zahlung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung „Transaktion in Bearbeitung“. Die Bearbeitungszeit kann je nach Netzwerk variieren und es kann einige Minuten dauern, bis die Transaktion in Ihrem Konto erscheint.

Hinweis: Bitte bleiben Sie auf der Seite und aktualisieren oder verlassen Sie diese nicht, bis die Zahlung bestätigt ist, um Unstimmigkeiten zu vermeiden.


Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle, buchhalterische oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar, noch stellen sie eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten dar. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und gehen Sie beim Investieren mit Vorsicht vor. Die Plattform ist nicht verantwortlich für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.

Beliebte Artikel

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

1. Was ist Liquidation?Liquidation, auch als Zwangsschließung oder Margin Call bezeichnet, tritt auf, wenn die Plattform die Position eines Benutzers automatisch schließt. Auf MEXC ist die Maintenance

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Die Funktion Limit-Konvertierung ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu einem vorab festgelegten Preis zu tauschen. Wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Grenzwert erreicht oder übersteigt, führt

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Verwandte Artikel

Genehmigungsrate von Karten nach Bank

Genehmigungsrate von Karten nach Bank

Die Bankensektoren in allen nachfolgenden Ländern und Regionen weisen einzigartige Merkmale auf, die von den lokalen wirtschaftlichen Bedingungen, den regulatorischen Rahmenbedingungen und den Kundenp

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

1. Was ist Liquidation?Liquidation, auch als Zwangsschließung oder Margin Call bezeichnet, tritt auf, wenn die Plattform die Position eines Benutzers automatisch schließt. Auf MEXC ist die Maintenance

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Die Funktion Limit-Konvertierung ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu einem vorab festgelegten Preis zu tauschen. Wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Grenzwert erreicht oder übersteigt, führt

Bei MEXC registrieren
Registrieren und bis zu 10,000 USDT an Boni erhalten