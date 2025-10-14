Wie kauft man Krypto über Google Pay und Apple Pay auf MEXC?





Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Kauf von Krypto mit Google Pay und Apple Pay:





Hinweis: Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die KYC-Verifizierung abgeschlossen haben. Ohne KYC-Verifizierung können Ihre Käufe fehlschlagen.









Schritt 1: Tippen Sie auf „Einzahlen“ und wählen Sie anschließend „Schnellkauf/-verkauf“.









Schritt 2: Wählen Sie die Fiat-Währung, die Sie verwenden möchten, und die Krypto, die Sie kaufen möchten, und geben Sie anschließend den Betrag ein.









Schritt 3: Wählen Sie Apple Pay oder Google Pay als Ihre Zahlungsmethode aus und tippen Sie anschließend auf „Bestätigen“.









Schritt 4: Überprüfen Sie die Zahlungsdetails sorgfältig und tippen Sie anschließend auf „Bestätigen“.









Schritt 5: Wenn Sie den Dienst zum ersten Mal nutzen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihr Wohnsitzland und Ihre Telefonnummer anzugeben und einen kurzen Fragebogen auszufüllen.





Schritt 6: Fügen Sie Ihre Bankkarte hinzu oder wählen Sie diese aus und schließen Sie die Transaktion über Google Pay oder Apple Pay ab.









Schritt 7: Sobald die Zahlung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung „Transaktion in Bearbeitung“. Die Bearbeitungszeit kann je nach Netzwerk variieren und es kann einige Minuten dauern, bis die Transaktion in Ihrem Konto erscheint.





Hinweis: Bitte bleiben Sie auf der Seite und aktualisieren oder verlassen Sie diese nicht, bis die Zahlung bestätigt ist, um Unstimmigkeiten zu vermeiden.













Schritt 1: Klicken Sie auf „Krypto kaufen“ → „Schnellkauf“ in der oberen linken Ecke der Navigationsleiste, um zur Klicken Sie auf „“ in der oberen linken Ecke der Navigationsleiste, um zur Schnellkauf-Seite zu gelangen.









Schritt 2: Wählen Sie die Fiat-Währung, die Sie verwenden möchten, und die Krypto, die Sie kaufen möchten, aus und geben Sie anschließend den Betrag ein.









Schritt 3: Wählen Sie Apple Pay oder Google Pay als Ihre Zahlungsmethode aus und klicken Sie anschließend auf „Bestätigen“.









Schritt 4: Überprüfen Sie die Zahlungsdetails sorgfältig und klicken Sie anschließend auf „Bestätigen“.









Schritt 5: Wenn Sie den Dienst zum ersten Mal nutzen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihr Wohnsitzland und Ihre Telefonnummer anzugeben und einen kurzen Fragebogen auszufüllen.





Schritt 6: Fügen Sie Ihre Bankkarte hinzu oder wählen Sie diese aus und schließen Sie die Transaktion über Google Pay oder Apple Pay ab.









Schritt 7: Sobald die Zahlung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung „Transaktion in Bearbeitung“. Die Bearbeitungszeit kann je nach Netzwerk variieren und es kann einige Minuten dauern, bis die Transaktion in Ihrem Konto erscheint.





Hinweis: Bitte bleiben Sie auf der Seite und aktualisieren oder verlassen Sie diese nicht, bis die Zahlung bestätigt ist, um Unstimmigkeiten zu vermeiden.







