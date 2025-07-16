1. Genehmigung und Börsennotierung von Bitcoin-Spot-ETFs Am 10. Januar 2024 (Eastern Standard Time) genehmigte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC die Notierung von 11 Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigt1. Genehmigung und Börsennotierung von Bitcoin-Spot-ETFs Am 10. Januar 2024 (Eastern Standard Time) genehmigte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC die Notierung von 11 Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigt
Lernen/Markteinblicke/Analyse aktueller Themen/Highlight-Ü...Jahres 2024

Highlight-Überblick! Wichtige Events der Branche aus der ersten Hälfte des Jahres 2024

16. Juli 2025MEXC
0m
#Grundlagen#Branchen-Hype
Humanity
H$0.183-0.65%
Visa
VON$335.63+0.30%
Tagger
TAG$0.0005167-2.34%
Eclipse
ES$0.10271-1.02%
SynFutures
F$0.011617+5.57%

1. Genehmigung und Börsennotierung von Bitcoin-Spot-ETFs


Am 10. Januar 2024 (Eastern Standard Time) genehmigte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC die Notierung von 11 Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten. Bereits am folgenden Tag startete der Handel. Der Antrag auf Bitcoin-Spot-ETFs durchlief einen zehnjährigen Prozess voller Verhandlungen und Rückschläge, bevor schließlich der Durchbruch erzielt wurde.

Laut Marktdaten hat der kumulierte Nettomittelzufluss von Bitcoin-Spot-ETFs bislang die Marke von $20 Milliarden überschritten. Der Markt verzeichnet weiterhin überwiegend Zuflüsse, und es wird erwartet, dass diese Zahl sich weiter erhöht.


Die Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs markiert einen „Wendepunkt“ für die Kryptowährungsbranche, da sie zunehmend in das traditionelle Finanzsystem integriert wird. Durch die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs können Regulierungsbehörden die Funktionsweise und die Offenlegungsanforderungen der Fonds überwachen, was die Markttransparenz und die Einhaltung der Vorschriften verbessert. Dies dürfte dazu beitragen, mehr Investoren für eine Teilnahme zu gewinnen.

2. Ethereum Cancun-Upgrade (Dencun) abgeschlossen


Transaktionsstau und hohe Gasgebühren waren bislang wesentliche Hindernisse für die großflächige Einführung von Blockchain-Netzwerken. Mit dem Cancun-Upgrade beginnt für Ethereum eine neue Expansionsphase, die die Skalierbarkeit des Netzwerks erheblich verbessert. Höhere Transaktionskapazitäten und niedrigere Gebühren ermöglichen die Entwicklung zahlreicher Projekte auf Layer-2-Lösungen und ziehen mehr Nutzer an, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, hochwertige Projekte zu fördern.

Zusätzlich zur Konkurrenz durch andere öffentliche Blockchains könnten die Entwicklung von Layer-2-Technologien und der Fortschritt modularer Blockchains allmählich die Rolle von Ethereum verändern. Ethereum könnte zukünftig nicht mehr die einzige Option als Abwicklungsschicht sein, was seinen Status und seine Funktion innerhalb des Krypto-Ökosystems potenziell neu definieren könnte.

3. Bitcoin-Preis durchbricht $73,000 und erreicht neues Allzeithoch


Im März 2024 überschritt der Bitcoin-Preis die Marke von $73,000 und erreichte damit ein neues Allzeithoch.

Das neue Preisniveau entfachte die Marktbegeisterung, und im Zuge des Bitcoin-Anstiegs verzeichneten auch andere führende Kryptowährungen einen Aufwärtstrend.

4. Solana-Netzwerk erholt sich und feiert ein Comeback


Nach den Auswirkungen des FTX-Zusammenbruchs, dem Abzug bedeutender Vorzeigeprojekte und der Flucht von Stablecoins erstrahlt das Solana-Netzwerk erneut. Neben den veränderten externen Marktbedingungen und kontinuierlichen Selbstrettungsmaßnahmen hat das Aufkommen zahlreicher populärer Meme-Tokens Solana zusätzlich ins Rampenlicht gerückt.

Auf dem Solana-Netzwerk haben Meme-Tokens wie SILLY, WIF, BONK, BOME und SLERF nacheinander einen Vermögenseffekt ausgelöst und eine große Anzahl von Benutzern angezogen. Mit seiner hohen Transaktionsgeschwindigkeit (TPS) und niedrigen Gasgebühren bietet Solana ein hervorragendes Handelserlebnis. Gleichzeitig profitierte auch der Preis von SOL, der zeitweise die Marke von $210 durchbrach.

5. Bitcoin-Halving abgeschlossen


Am 20. April 2024 wurde das vierte Bitcoin-Halving erfolgreich bei einer Blockhöhe von 840,000 durchgeführt, wodurch die Mining-Belohnung von 6.25 BTC auf 3.125 BTC reduziert wurde.

Das Bitcoin-Halving reduzierte das Angebot an Bitcoin und erhöhte damit seine Knappheit, was wiederum zu einer höheren Nachfrage auf dem Markt führte und den Preis beeinflusste. Zudem wird das Bitcoin-Halving oft als positiver Faktor angesehen, der einen Bitcoin-Bullenmarkt antreibt und die Entwicklung der gesamten Branche weiter fördert.

6. Ethereum-Spot-ETF genehmigt


Nach der Genehmigung des Bitcoin-Spot-ETFs am 24. Mai hat die SEC die erste Gruppe von 8 Ethereum-Spot-ETFs zur Notierung in den Vereinigten Staaten genehmigt, was einen weiteren Meilenstein für die Kryptowährungsbranche darstellt. Laut neuesten Informationen werden die Ethereum-Spot-ETFs ab dem 23. Juli gehandelt.

Die aufeinanderfolgenden Genehmigungen von Bitcoin-Spot-ETFs und Ethereum-Spot-ETFs haben einen Maßstab für die Legitimität der Kryptowährungsbranche gesetzt und Kryptowährungen weiter in den Mainstream gerückt. Die Integration in das traditionelle Finanzsystem ist zu einem unverzichtbaren Trend geworden, um die großflächige Akzeptanz von Kryptowährungen zu erreichen.

7. Memecoins erheben sich, um den Markt zu dominieren


Im Jahr 2024 konnten viele mit Spannung erwartete Vorzeigeprojekte trotz ihres Starts die Markterwartungen nicht erfüllen, und ihre Token-Preise entwickelten sich nicht wie erhofft, wodurch sie für Kleinanleger weniger attraktive Investitionsmöglichkeiten darstellten. Im Gegensatz dazu standen Memecoins im Fokus des Marktes. Dank eines starken Markt-Konsenses und des Potenzials für hundert- bis tausendfache Vermögenseffekte zogen Memecoins schnell erhebliche Aufmerksamkeit und Kapitalzuflüsse auf sich.

Der Hype der Memecoin-Welle markiert einen Rückgang von VC-finanzierten Token von ihrem einstigen Podest und spiegelt eine Veränderung in der Bereitschaft der Community-Benutzer wider, das aktuelle Marktverteilungsmodell zu unterstützen. Vorzeigeprojekte werden von VCs dominiert, wodurch Kleinanleger von der Teilnahme ausgeschlossen werden und in Sekundärmärkten nur begrenzte oder gar keine Gewinnmöglichkeiten haben. Im Gegensatz dazu bieten Memecoins Kleinanlegern die Chance auf eine faire Teilnahme und Gewinnbeteiligung.

8. Auswirkungen der US-Wahl auf den Kryptowährungsmarkt


Beeinflusst durch die US-Präsidentschaftswahlen zeigten Token, die mit den beiden Präsidentschaftskandidaten in Verbindung stehen, eine aktive Performance. Besonders nach dem jüngsten Schusswaffenvorfall im Zusammenhang mit Trump stiegen Trump-bezogene Token und eine Vielzahl neu geschaffener Memecoins rasant im Kryptowährungsmarkt auf.

Neben dem Promi-Effekt der Präsidentschaftskandidaten selbst beeinflussen auch ihre Einstellungen zum Kryptowährungsmarkt das gesamte Kryptomarktgeschehen. Kürzlich, als Trumps Zustimmungswerte weiter stiegen und er während seines Wahlkampfs Unterstützung für Kryptowährungen zeigte, sorgte dies für positive Nachrichten für den Kryptomarkt und führte zu einer Wiederbelebung des Marktes.

Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Diese Informationen stellen weder eine Beratung zu Investitionen, Steuern, rechtlichen, finanziellen oder buchhalterischen Themen noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten dar. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung an. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und seien Sie beim Investieren vorsichtig. Die Plattform übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.


Beliebte Artikel

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

1. Was ist Liquidation?Liquidation, auch als Zwangsschließung oder Margin Call bezeichnet, tritt auf, wenn die Plattform die Position eines Benutzers automatisch schließt. Auf MEXC ist die Maintenance

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Die Funktion Limit-Konvertierung ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu einem vorab festgelegten Preis zu tauschen. Wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Grenzwert erreicht oder übersteigt, führt

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Verwandte Artikel

Was ist Bitlayer (BTR)? Ein Leitfaden zur Bitcoin-Layer-2-Lösung der nächsten Generation

Was ist Bitlayer (BTR)? Ein Leitfaden zur Bitcoin-Layer-2-Lösung der nächsten Generation

Während sich Bitcoin als das sicherste und dezentralisierteste Blockchain-Netzwerk etabliert hat, treten seine Einschränkungen in Bezug auf Skalierbarkeit und Programmierbarkeit zunehmend zutage. Obwo

AI × Blockchain × Data Science: Wie Codatta die Web3-Datenökonomie transformiert

AI × Blockchain × Data Science: Wie Codatta die Web3-Datenökonomie transformiert

Vor dem Hintergrund der sich beschleunigenden Konvergenz von Blockchain- und KI-Technologien positioniert sich Codatta als revolutionäres, dezentrales Datenprotokoll, das eine der zentralen Herausford

Blockchain-Innovation: Wie Pi Network die Zukunft der Kryptowährungen neu gestaltet

Blockchain-Innovation: Wie Pi Network die Zukunft der Kryptowährungen neu gestaltet

Mit dem Eintritt in das Jahr 2025 stehtPi Network an einem entscheidenden Punkt zwischen Chancen und Herausforderungen. Was einst als ambitioniertes Experiment für mobiles Mining begann, hat sich zu e

Spark Protocol führt den SPK-Token ein und definiert die DeFi-Infrastruktur neu.

Spark Protocol führt den SPK-Token ein und definiert die DeFi-Infrastruktur neu.

Im dezentralen Finanzmarkt (DeFi) bemühen sich zahlreiche Protokolle, Herausforderungen wie Liquiditätsfragmentierung und Renditeoptimierung zu lösen. Unter ihnen hat sich Spark Protocol schnell als a

Bei MEXC registrieren
Registrieren und bis zu 10,000 USDT an Boni erhalten