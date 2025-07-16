Haedal Protocol: Führende Liquid-Staking-Plattform im Sui-Ökosystem

MEXC hat HAEDAL offiziell für den Spot- und Futures-Handel gestartet. Darüber hinaus können Benutzer am HAEDAL-Airdrop über die MEXC Airdrop+-Eventseite teilnehmen.





Mit der fortschreitenden Entwicklung der Blockchain-Technologie haben sich Liquid Staking Derivatives (LSD) als ein zentraler Trend im Kryptobereich etabliert. Unter den verschiedenen Ökosystemen hat sich das Haedal Protocol dank seines innovativen Designs und leistungsstarker Funktionen schnell auf der Sui-Blockchain hervorgetan.









Haedal Protocolist ein führendes Liquid-Staking-Protokoll, das auf der Sui-Blockchain aufgebaut ist. Es bietet eine leistungsstarke Infrastruktur für Liquid Staking und ermöglicht es Benutzern, ihre SUI- und Walrus-Token an Validatoren zu delegieren und kontinuierlich Konsensbelohnungen zu verdienen. Gleichzeitig erhalten die Benutzer Liquid-Staking-Token (LSTs), mit denen sie ihre Liquidität behalten und weiterhin an dezentralen Finanzaktivitäten (DeFi) teilnehmen können. Dasist ein führendes Liquid-Staking-Protokoll, das auf der-Blockchain aufgebaut ist. Es bietet eine leistungsstarke Infrastruktur für Liquid Staking und ermöglicht es Benutzern, ihre SUI- und Walrus-Token an Validatoren zu delegieren und kontinuierlich Konsensbelohnungen zu verdienen. Gleichzeitig erhalten die Benutzer Liquid-Staking-Token (LSTs), mit denen sie ihre Liquidität behalten und weiterhin an dezentralen Finanzaktivitäten (DeFi) teilnehmen können.





Das Haedal Protocol ist mehr als nur eine Staking-Plattform – es ist ein umfassendes Finanzprotokoll, das Liquid Staking, Ertragsaggregation und dezentrale Governance vereint. Es spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherung des Sui-Ökosystems und fördert dessen langfristige Nachhaltigkeit, Governance und Dezentralisierung. Neben seiner Kerninfrastruktur für Liquid Staking entwickelt Haedal eine Reihe ergänzender Produkte, darunter Haedal Market Maker und haeVault. Diese systematische Produktmatrix ermöglicht es Haedal, erheblichen Mehrwert aus der aktiven On-Chain-Handelstätigkeit im Sui-Netzwerk zu schöpfen, seine Ertragsgenerierung zu verbessern und eine tiefere, effizientere Liquidität für Sui-Benutzer bereitzustellen.













Mit dem Haedal Protocol können Benutzer ihre SUI-Token staken und erhalten im Verhältnis 1:1 stSUI-Token. Diese Token repräsentieren die gestakte Position des Benutzers und bleiben vollständig liquide – sie können frei gehandelt oder in verschiedenen DeFi-Projekten genutzt werden, was die Kapitaleffizienz erheblich verbessert.









Haedal implementiert einen Mechanismus zur dynamischen Auswahl von Validatoren, der Einsätze automatisch den Validatoren mit dem höchsten Netto-APR zuweist. Dies trägt zur Maximierung der Renditen für Benutzer bei.









Haedal führt das Hae3-Modul ein, bestehend aus HMM und haeVault, um die Renditen der Benutzer weiter zu steigern:





1) HMM (Haedal Market Maker): Bietet konzentrierte Liquidität sowie automatisches Rebalancing und Market-Making auf Basis von Oracle-Preisen. Es mindert MEV-Angriffe und verbessert den APR von haSUI.

2) haeVault: Ermöglicht Benutzern automatisiertes Liquiditätsmanagement mit Strategien, die professionelles Market-Making simulieren. Dadurch wird die Einstiegshürde gesenkt und die Ertragsleistung optimiert.









Haedal treibt aktiv den Ausbau seines dezentralen Governance-Frameworks voran. Inhaber des Governance-Tokens der Plattform, $HAEDAL, haben das Recht, Vorschläge einzureichen und über zentrale Themen wie Protokoll-Upgrades und Anpassungen des Wirtschaftsmodells abzustimmen – und ermöglichen damit eine echte, gemeinschaftsgesteuerte Governance.









$HAEDAL ist der native Governance-Token des Haedal Protocol und erfüllt folgende zentrale Funktionen:





Governance Participation: Token-Inhaber können Vorschläge einreichen und über wichtige Entscheidungen abstimmen – und so die zukünftige Ausrichtung des Protokolls mitgestalten.

Incentive Distribution: Dient als Belohnung für Beiträge von Node-Betreibern, Liquiditätsanbietern und anderen Teilnehmern des Ökosystems.

Staking Incentives: Künftig könnte das Staking von HAEDAL eingeführt werden, um zusätzliche Belohnungen für Teilnehmer bereitzustellen.





Haedal hat ein ausgewogenes Tokenverteilungsmodell implementiert, um die langfristige Nachhaltigkeit des Ökosystems zu gewährleisten:





Community-Belohnungen & Anreize: 45 %

Team & Berater: 20 %

Fonds zur Ökosystementwicklung: 15 %

Liquiditätsbereitstellung & Staking-Belohnungen: 20 %





Darüber hinaus hat Haedal den Token haSUI eingeführt – eine liquide Repräsentation von gestaktem SUI. haSUI kann in verschiedenen DeFi-Protokollen verwendet werden und steigert so die Kapitaleffizienz im Sui-Ökosystem erheblich.









Haedal hat einen der bisher größten und am meisten erwarteten Airdrops im Sui-Ökosystem gestartet.









Der Airdrop richtet sich an folgende Gruppen:





1) Kernmitglieder & Unterstützer der Community: Einschließlich aktiver Moderatoren, Botschafter und Content-Ersteller.

2) Aktive Nutzer von Haedal-Produkten und LSTs: Nutzer von haSUI, haWAL und haeVault sowie diejenigen, die Haedals LSTs in führenden DeFi-Protokollen auf Sui verwendet haben.

3) Community-Partner: Mitglieder und Nutzer aus Partner-Communities wie Bucket, Cetus, DeepBook, Hippo, Navi, Scallop, Walrus und weiteren.

4) Frühe Teilnehmer an Pre-Launch-Aktivitäten: Nutzer, die sich aktiv an Haedals frühen Kampagnen und Initiativen beteiligt haben.









Start Time: 29. April um 14:00 Uhr (UTC+2)









Mit seiner innovativen Architektur und starken Performance hat sich das Haedal Protocol als führende Liquid-Staking-Lösung im Sui-Ökosystem etabliert. Für Benutzer, die stabile Ertragsmöglichkeiten nutzen und gleichzeitig die Liquidität ihrer Vermögenswerte bewahren möchten, um an einer Vielzahl von DeFi-Aktivitäten teilzunehmen, stellt das Haedal Protocol eine äußerst vielversprechende und attraktive Plattform dar.





Mit dem anhaltenden Wachstum des Haedal Protocols verleiht die Partnerschaft mit MEXC – einer weltweit anerkannten Handelsplattform – dem Projekt zusätzlichen Auftrieb. MEXC genießt das Vertrauen von Investoren weltweit dank niedriger Handelsgebühren, ultraschneller Ausführungsgeschwindigkeit, breiter Asset-Abdeckung und tiefer Liquidität. Mit einem ausgeprägten Gespür für vielversprechende Projekte und konsequenter Unterstützung ist MEXC die ideale Startrampe für innovative Entwicklungen mit hohem Potenzial.





MEXC hat HAEDAL offiziell für den Spot- und Futures-Handel gelistet und ermöglicht es Benutzern, den Token zu besonders niedrigen Gebühren zu handeln.





How to Buy HAEDAL on MEXC





1) Öffnen Sie die MEXC-App oder besuchen Sie die offizielle Website und melden Sie sich an.

2) Suchen Sie in der Suchleiste nach „HAEDAL“ und wählen Sie den Spot - oder Futures -Handel mit HAEDAL aus.

3) Wählen Sie Ihren Auftragstyp, geben Sie Menge und Preis ein und schließen Sie die Transaktion ab.





