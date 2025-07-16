Griffains 1000x-Anstieg – Könnten Blinks + KI das nächste große Ding sein?

Der Hype um künstliche Intelligenz (KI) in der Blockchain wächst, insbesondere mit Solanas erstem KI-Hackathon. Ein aufstrebender Star in diesem Bereich ist Griffain, eine KI-Agenten-Engine, die auf Solana basiert. Seit ihrem Debüt hat Griffain erhebliche Aufmerksamkeit erregt, und die Partnerschaft mit dem Blinks-Ökosystem sorgt für Aufsehen. Angesichts des schnellen Wachstums von Griffain stellt sich die Frage: Könnten KI-Agenten und Blockchain das nächste große Ding sein?









Griffain wurde am 1. November beim „Hacking for Agentic Finance“-Hackathon vorgestellt und erregte schnell große Aufmerksamkeit. Sein zentrales Konzept basiert darauf, die Ideen der Benutzer direkt in konkrete Aktionen umzuwandeln und ihre Bedürfnisse sofort über seine Agenten-Engine zu erfüllen. Dieser innovative Ansatz hat nicht nur Partnerschaften und Unterstützung zahlreicher Unternehmen und Institutionen, darunter Jupiter und Dialect, gewonnen, sondern auch dazu beigetragen, dass Griffains Marktkapitalisierung innerhalb kurzer Zeit rasant anstieg.





Seit dem Start von *URLS-GRIFFAIN_USDT* ist seine Marktkapitalisierung dramatisch gestiegen und überschreitet mittlerweile $300 Millionen, wobei sie weiterhin neue Höchststände erreicht. Dieses explosive Wachstum spiegelt nicht nur die starke Marktunterstützung für Griffain wider, sondern unterstreicht auch das enorme Potenzial der KI-Technologie im Blockchain-Bereich.













Als wesentlicher Bestandteil des Solana-Ökosystems besteht Blinks aus zwei Hauptkomponenten: Actions (Solana Actions) und Blinks (Blockchain Links). Actions bieten konforme APIs, die für die effiziente Durchführung von Aufgaben wie Überweisungen und das Ausführen von Smart Contracts entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch hohe Effizienz und geringe Latenz aus, was sie für verschiedene Anwendungsszenarien geeignet macht. Andererseits verwandelt Blinks Actions in teilbare Links, die es den Nutzern ermöglichen, On-Chain-Transaktionen direkt von Webseiten oder sozialen Plattformen aus vorzuschauen und auszulösen.





Das rasante Wachstum von Griffain und die Integration von Blink und KI-Agenten haben das Blinks-Ökosystem wiederbelebt. Durch die Verbindung der Nachfrageseite mit dem Solana-Ökosystem ermöglicht Griffain die sofortige Erfüllung verschiedener Bedürfnisse innerhalb des bestehenden technologischen Rahmens von Solana. Diese tiefe Integration verbessert nicht nur die Nutzererfahrung, sondern bringt auch mehr Anwendungsszenarien und kommerziellen Wert in das Blinks-Ökosystem.





Mit der Fusion von Griffain und Blinks haben die beiden ein intelligenteres und effizienteres Blockchain-Ökosystem geschaffen.









Der Erfolg von Griffain ist kein Zufall. Während das innovative Agenten-Engine-Konzept entscheidend ist, liegt der Schlüssel in der tiefen Integration und Innovation der KI-Technologie. Im KI-Zeitalter sollte die ultimative Form von Suchmaschinen von der Nachfrageseite gesteuert werden, wobei KI direkt Ergebnisse oder Lösungen liefert, anstatt lediglich Weblinks anzubieten, mit dem Fokus auf die Erfüllung der Benutzeranforderungen und intelligente Dienstleistungen. Griffain hat diese Gelegenheit ergriffen, indem es KI-Technologie nutzt, um den Benutzern eine intelligentere und bequemere Serviceerfahrung zu bieten.





Während Griffain und Blinks an Popularität gewinnen, erleben auch KI-Entwickler im Solana-Ökosystem bislang beispiellose Wachstumschancen. Solana hat sich 2024 zu einem der heißesten Kanäle entwickelt, um neue Entwickler in den Blockchain-Raum zu ziehen. Neben der Anziehungskraft von Memecoins ist das enorme Potenzial von KI-Agenten ebenso überzeugend. Zahlreiche KI-Agenten-Projekte sind in kurzer Zeit auf Solana entstanden. Obwohl sich diese Projekte noch in der experimentellen Phase befinden, wachsen und entwickeln sie sich dank Solanas außergewöhnlicher Liquidität und robustem Entwickler-Ökosystem schnell.





Die tiefgehende Integration von Griffain und Blinks eröffnet nicht nur neue Anwendungsszenarien und Geschäftsmodelle für KI-Entwickler, sondern verleiht auch der vielfältigen Entwicklung des Solana-Ökosystems starken Auftrieb. Mit dem fortschreitenden Fortschritt der KI-Technologie und der Reifung der Blockchain-Technologie steht das Blinks + KI-Feld bereit, mehr innovative Projekte und Anwendungsszenarien willkommen zu heißen, was der Web3-Welt eine reichhaltigere und lebendigere Zukunft bringt.









Angesichts des Hypes um Griffain und Blinks sowie der vielversprechenden Zukunft des Blinks + KI-Bereichs stellt sich die Frage, wie Investoren diese Chance aufgreifen können. In diesem Krypto-Ökosystem, das sowohl Chancen als auch Herausforderungen bietet, ist es entscheidend, eine vorsichtige und rationale Haltung zu bewahren und geeignete Handelsplattformen für Transaktionen zu wählen.





MEXC, eine weltweit renommierte Krypto-Handelsplattform, hat sich durch ihr breites Angebot an Handelsoptionen, ihre effiziente Handelserfahrung und ihren hochwertigen Service das Vertrauen und die Unterstützung vieler Investoren gesichert. Für Anleger, die von dem Blinks + KI-Trend profitieren möchten, ist MEXC zweifellos eine ideale Wahl.





Nehmen wir die MEXC-App als Beispiel: Wie können Benutzer *URLS-GRIFFAIN_USDT* auf der Plattform handeln?





Schritt 1: Melden Sie sich in der MEXC-App an und tippen Sie auf „Handel“.

Schritt 2: Tippen Sie auf „Spot“, klicken Sie auf das Handelspaar und suchen Sie nach „GRIFFAIN/USDT“.

Schritt 3: Klicken Sie auf „GRIFFAIN kaufen“.









Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung zu Investitionen, Steuern, rechtlichen, finanziellen, buchhalterischen, beratenden oder anderen verwandten Dienstleistungen dar, noch stellen sie eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten dar. MEXC Learn stellt Informationen nur zu Referenzzwecken bereit und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen und beim Investieren Vorsicht walten lassen. MEXC ist nicht verantwortlich für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.