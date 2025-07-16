Globaler Aktiencrash durch Gegenzölle ausgelöst – Wie lange kann Krypto standhalten?

Gerade als die Märkte nach einem turbulenten ersten Quartal begannen, wieder Stabilität zu gewinnen, löste eine plötzliche Welle von politischen Entscheidungen erneut Schockwellen unter globalen Investoren aus. Die Unterzeichnung des Dekrets zu Gegenzöllen durch US-Präsident Donald Trump löste einen brutalen dreitägigen Marktrückgang aus, bei dem mehr als $11 Billionen an den US-Aktienmärkten vernichtet wurden. Auch der Kryptowährungssektor, der oft als Alternative für risikofreudige Investoren betrachtet wird, blieb nicht verschont und geriet in eine Kettenreaktion. Einige führen den Rückgang auf Trumps umstrittene wirtschaftliche Schocktherapie zurück, während andere dies als den Beginn einer neuen Wirtschaftsordnung sehen.









Nur eine Woche nach der Unterzeichnung des Dekrets zu Gegenzöllen durch Präsident Trump erlebten die globalen Märkte ihren schwersten Crash seit fast 50 Jahren. In einem Interview auf dem Weg zurück nach Washington spielte Trump den Zusammenbruch des Aktienmarktes herunter und bezeichnete ihn als notwendig: „Manchmal muss man Medizin nehmen, um das Problem zu beheben." Dieser Kommentar löste weit verbreitete Panik aus, wobei die Nasdaq 100-Futures um mehr als 6% einbrachen.





Die „Medizin“ in diesem Fall ist die Gegenzollpolitik der US-Regierung. Diese Änderung der Handelsstrategie bedeutet, dass die USA gleichwertige oder sogar höhere Zölle auf Länder erheben werden, die bereits hohe Zölle auf amerikanische Waren erheben. Dieser Ansatz stellt einen grundlegenden Bruch mit etablierten multilateralen Freihandelsrahmen dar. Während die Regierung dies als Förderung des „fairen Handels“ darstellt, warnen Ökonomen, dass dies potenziell weitreichende Störungen in globalen Lieferketten auslösen und Schockwellen durch die internationalen Kapitalmärkte senden könnte.

Laut The Kobeissi Letter verloren die US-Aktienmärkte innerhalb von nur 44 Handelstagen $11.1 Billionen an Wert, was etwa 38% des US-BIP entspricht. Die wichtigsten US-Indizes fielen in nur drei Tagen um über 15%, was sogar die turbulenten Tage des COVID-19-Marktzusammenbruchs übertraf. Dieser Crash gilt nun als einer der schlimmsten in der modernen Geschichte und übertrifft den Black Monday-Crash von 1987.





Der Zusammenbruch war nicht auf die USA beschränkt – die globalen Märkte fielen im Gleichschritt:





- Der Nikkei-Index Japans stürzte um über 2,500 Punkte ab, was einen Futures-Circuit-Breaker auslöste.

- Der KOSPI Südkoreas fiel um 4.39 %, was einen „Sidecar“-Handelsstopp aktivierte.

- Der TAIEX Taiwans eröffnete mit einem Rückgang von fast 10%, wobei die Aktien von TSMC und Foxconn in freien Fall gerieten.

- Der DAX Deutschlands, der FTSE des Vereinigten Königreichs und die Euro Stoxx 50 Futures fielen deutlich.

- S&P 500 Futures lösten eine Circuit-Breaker-Warnung aus; wenn die Verluste 20% erreichen, werden die Märkte für den Tag geschlossen.





Hedgefonds, insbesondere in den Krypto- und Aktienmärkten, sehen sich nun mit einer Margin-Call-Krise konfrontiert, die an den Zusammenbruch von Lehman Brothers erinnert, was die Ängste vor einem systemischen Zusammenbruch verstärkt.













Der Kryptowährungsmarkt, einst als Zufluchtsort für risikofreudige Investoren angesehen, wurde von der globalen Finanzkrise hart getroffen:





Bitcoin fiel unter $78,000, mit einem Rückgang von 6,89% innerhalb von 24 Stunden

Ethereum verlor die $1600-Marke und stürzte um 13,19% ab

Solana (SOL) fiel unter $110, mit einem Rückgang von fast 12%





Der „Fear & Greed"-Index fiel auf 23 und betrat die „Extreme Fear"-Zone, was die düstere Stimmung auf den globalen Märkten widerspiegelt. Innerhalb von nur 24 Stunden wurden 290,000 Händler liquidiert, mit über $893 Millionen an Liquidationen – 85% davon waren Long-Positionen. Der Kryptowährungssektor, der typischerweise von risikofreudigen Investoren als hochvolatile Alternative zu traditionellen Märkten geschätzt wird, leidet nun ebenfalls, ohne auch nur denjenigen mit höherer Risikobereitschaft eine Fluchtmöglichkeit zu bieten.













Die Gegenzölle haben weltweit unterschiedliche Reaktionen von Ländern ausgelöst:





Vietnam, Argentinien und Israel haben bereits Zölle auf US-Produkte aufgehoben.

India zeigt Anzeichen, in Richtung null Zölle auf US-Waren zu gehen.

China kündigte schnell einen 34%igen Vergeltungszoll auf US-Importe an.

Die Europäische Union wird am 9. April über Vergeltungszölle abstimmen.





Der Premierminister von Singapur, Lawrence Wong, erklärte: „Die Ära der regelbasierten Globalisierung und des freien Handels ist vorbei. Wir treten in eine neue Phase ein – eine, die willkürlicher, protektionistischer und gefährlicher ist.“





Diese Marktunruhen spiegeln nicht nur eine vorübergehende Schwankung wider, sondern einen tieferen Wandel in der globalen Handelsordnung, bei dem Protektionismus und geopolitische Spannungen die Zukunft umgestalten.









Mitten in der intensiven kurzfristigen Panik sehen einige Investoren mögliche Chancen aufkommen. Arthur Hayes, Mitgründer von BitMEX, spekulierte: „Wenn der MOVE-Volatilitätsindex im Anleihemarkt über 140 steigt, könnte die Fed gezwungen sein, die Geldpresse erneut zu starten."









Der Vorhersagemarkt von Kalshi zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA im Jahr 2025 nun bei 68% liegt, dem höchsten Wert seit Monaten. Sogar JPMorgan äußert Bedenken und rät der Federal Reserve, die Zinssätze vor ihrem nächsten Treffen zu senken.





Trotz der düsteren Aussichten glaubt der Top-Händler Eugene Ng, dass dieser Marktrückgang einmalige Möglichkeiten zum Vermögensaufbau für diejenigen bietet, die die richtige Strategie haben. Er rät: „Überleben ist der Schlüssel." Inzwischen sieht Vida, der Gründer von Formula News, dies eher als eine zyklische Korrektur und nicht als einen Kollaps, der an die Krise von 2008 erinnert. Er prognostiziert einen Wendepunkt des Marktes im ersten Quartal 2026 und empfiehlt, während des Rückgangs schrittweise Positionen aufzubauen.









Ob Sie an Trumps wirtschaftliche Theorien glauben oder die Zölle als Vorboten einer neuen globalen Ordnung sehen, eines bleibt klar: Der globale Markt befindet sich in einer neuen Ära der Volatilität und Unsicherheit. Die heutigen Marktentwicklungen können nicht mehr allein durch vergangene Erfahrungen verstanden werden, sondern Investoren müssen sich an die neue Norm anpassen.





In diesem unsicheren Umfeld wird das Verständnis für Risikomanagement und die Fähigkeit, ruhig zu bleiben angesichts der Volatilität, entscheidend sein. Kapital braucht einen neuen Anker, und diejenigen, die den Sturm navigieren können, werden gestärkt daraus hervorgehen. Während sich die Finanzlandschaft verändert, ist es entscheidend, eine Plattform zu haben, die über die Werkzeuge verfügt, um den Sturm zu überstehen.





