Ghibli-inspirierter Hype trifft auf Krypto: BNB Chain im Zentrum des Sturms









Zweifellos ist Ghibli derzeit eines der heißesten Themen in den sozialen Medien. Auf allen großen Plattformen verbreitet sich eine Welle von Meme-artigen Bildern, die den unverwechselbaren Stil der Studio-Ghibli-Filme nachahmen – und der ikonischen Ästhetik von Hayao Miyazaki neues Leben und neue Relevanz verleihen. Dieses Wiederaufleben hat nicht nur die Wertschätzung für Ghiblis zeitlosen Animationsstil neu entfacht, sondern auch eine spürbare Welle im Kryptomarkt ausgelöst.









Der Ghibli-Stil bezieht sich auf die unverwechselbare visuelle und emotionale Handschrift des renommierten japanischen Animationsstudios Studio Ghibli. Bekannt für Meisterwerke wie Chihiros Reise ins Zauberland und Mein Nachbar Totoro, hat sich Ghibli weltweit einen Namen gemacht – durch einfühlsames Storytelling und künstlerische Schönheit. Diese Werke sind über Generationen hinweg unersetzliche Klassiker und haben einen festen Platz in den Herzen der Fans auf der ganzen Welt.









Alles begann mit einer neuen Funktion von GPT-4o. Durch die nun im Chat-Interface zugängliche Bild-zu-Bild-Funktionalität des Modells können Nutzer jedes beliebige Foto hochladen und es mit einem einfachen Prompt – z. B. „Mach daraus einen Ghibli-Cartoon“ – im Ghibli-Stil umwandeln lassen. Dieses leistungsstarke Tool hat dem Ghibli-Stil einen neuen Schub an Sichtbarkeit verliehen.





Zunächst blieb das Update weitgehend unbemerkt. Doch kurz darauf begannen Social-Media-Influencer, ihre Ghibli-inspirierten Porträts zu posten – und der Trend nahm Fahrt auf. Als schließlich niemand Geringeres als Tesla-CEO Elon Musk sein eigenes Ghibli-Bild teilte, explodierte die Welle regelrecht.













Angetrieben vom Hype in den sozialen Medien, fand der Ghibli-Trend rasch seinen Weg in die Krypto-Welt – mit dem Aufkommen Ghibli-inspirierter Meme-Coins. Besonders hervorsticht *URLS-GHIBLI_USDT*, ein Token auf der Solana -Blockchain. Gestützt durch den Hype einflussreicher KOLs und virale Dynamik, schoss der Token in die Höhe – mit einem Anstieg von über dem 100-Fachen innerhalb eines Tages, was eine Welle an Investoreninteresse auslöste.





Neben der Solana-Version erschien auch ein Ghibli-Token auf der BNB Chain. Trotz der unterschiedlichen Blockchains profitierten beide Tokens von der viralen Ghibli-Ästhetik und der medialen Aufmerksamkeit. Mit zunehmender Ghibli-Euphorie stieg auch das Handelsvolumen auf der BNB Chain deutlich an – was den Trend weiter befeuerte.





Der Erfolg von Ghibli inspirierte zudem die Entstehung von mindestens 20 weiteren Ghibli-bezogenen Meme-Coins, darunter GhinliCZ, Ghibli Elon und Ghiblification. Auch wenn sich deren Bewertungen und Performance stark unterscheiden, so konnten sie alle vom Ghibli-Hype profitieren und beachtliche Aufmerksamkeit erzielen.









Die Meme-Coin-Szene auf der BNB Chain hat ein explosives Wachstum erlebt. Laut Daten von Artemis verläuft das Handelsvolumen auf der BNB Chain seit dem 25. Januar nahezu parallel zu dem von Solana – beide Chains wechseln sich dabei regelmäßig an der Spitze ab.









Von CZ (Binance-Gründer Changpeng Zhao), der anfangs kleine, isolierte Meme-Trends wie „Happy Trading“ unterstützte, bis hin zur heutigen Nutzung vielfältiger Werkzeuge zur gezielten Steuerung der Marktstimmung über verschiedene DEXs hinweg – die BNB Chain hat sich im Meme-Coin-Ökosystem deutlich weiterentwickelt und sichtbar professionalisiert.





Im Februar veröffentlichte das BNB-Chain-Team ein Promo-Video für Four.meme, in dem Test-Tokens vorgestellt wurden – CZ teilte das Video mit dem Kommentar „Happy Trading“. Obwohl CZ den Beitrag herunterspielte, setzte FOMO ein: Das DEX-Volumen auf der BNB Chain verdreifachte sich kurzfristig, obwohl in jener Woche nur 10 Tokens auf Four.meme gestartet wurden.





Kurz darauf twitterte CZ über seine Neugier bezüglich haustierbezogener Meme-Coins. Nachdem er seinen Hund „ Broccoli “ vorstellte, reagierte die Community sofort – tausende „Broccoli“-Tokens wurden erstellt. Doch ohne offizielles Projekt von CZ zerstreute sich das Interesse, und es entstand kein klarer Marktführer: Die Vielzahl gleichnamiger Tokens verwässerte den Hype.





Die „Broccoli“-Episode zeigte deutlich: Meme-Coins brauchen mehr als nur Hype – sie benötigen Struktur und strategische Führung. Als Reaktion darauf begann die BNB Chain, führenden Meme-Projekten Liquiditätsunterstützung anzubieten und startete eine zweite Finanzierungsrunde. Im März begann zudem die Testphase des Pascal-Hard-Forks, der gezielt Probleme wie schädliche MEV-Strategien und andere systemische Schwächen adressiert.





Diese Maßnahmen zahlten sich während des Mubarak-Meme-Trends aus: CZ postete „Mubarak“ und löste damit eine neue Meme-Welle mit Nahost-Thematik aus. Das Handelsvolumen auf *URLS-MUBARAK_USDT* explodierte, und die BNB Chain übernahm die Führung beim täglichen Handelsvolumen unter den großen Blockchains. Auch auf Four.meme nahm die Aktivität wieder deutlich zu.





Noch wichtiger: Meme-Trends auf der BNB Chain werden zunehmend unabhängig von CZ. Neue Stile wie der handgezeichnete *URLS-BUBB_USDT* gewinnen an Beliebtheit. Das markiert den Beginn eines neuen Kapitels – ein reiferes, vielfältigeres und sich selbst tragendes Meme-Coin-Ökosystem auf der BNB Chain.









MEXC hat kürzlich DEX+ eingeführt – das erste Hybridprodukt am Markt, das die Vorteile von CEX- und DEX-Funktionen vereint. Es ermöglicht nahtlosen Handel sowohl On-Chain als auch Off-Chain über eine einzige Plattform und unterstützt derzeit sowohl Solana als auch die BNB Chain – weitere Ökosysteme sind bereits in Planung.





DEX+ verschafft Anlegern einen klaren Vorteil bei aufstrebenden Projekten und senkt gleichzeitig Transaktions- und Zeitkosten. Dank MEXCs schnellem Auflistung-Mechanismus erhalten Benutzer frühzeitigen Zugang zu angesagten Tokens. Das optimierte System sorgt für niedrige Gebühren und hohe Liquidität, was ein stabileres und kosteneffizienteres Handelserlebnis ermöglicht.





Kurz gesagt: MEXC überzeugt durch Innovation und einen Anleger-zentrierten Ansatz. Egal ob Sie in Ghibli-inspirierte Meme-Coins oder andere vielversprechende Krypto-Projekte investieren möchten – MEXC bietet eine zuverlässige, effiziente und benutzerfreundliche Plattform.





