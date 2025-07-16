Von Grayscale bis zum Bitcoin Spot ETF: Auswirkungen institutioneller Investitionen auf die Marktvolatilität

Der Kryptowährungsmarkt zeichnet sich durch zyklische Schwankungen aus, wobei jeder Bullen- und Bärenzyklus von einem komplexen Zusammenspiel verschiedener Faktoren beeinflusst wird. In den letzten Jahren haben wir mehrere Runden euphorischer Bullenmärkte mit tiefgreifenden Korrekturen erlebt, während der die meisten Anleger signifikante Höhen und Tiefen erlebten. Mit dem Eintritt in den Zyklus 2024–2025 betritt der Kryptomarkt erneut eine neue Phase. Im Vergleich zu früheren Zyklen zeigt dieser Zyklus bemerkenswerte Veränderungen, insbesondere hinsichtlich der Teilnehmer und der Marktmechanismen. Die Beteiligung institutionellen Kapitals ist zu einer der Haupttriebkräfte geworden, die die Markttrends prägen und die Funktionsweise des Kryptomarktes neu definieren. Dieser Wandel wirkt sich nicht nur auf die Marktentwicklung von Bitcoin aus, sondern hat auch tiefgreifende Auswirkungen auf das gesamte Krypto-Ökosystem.









Die bemerkenswerteste Veränderung in diesem Zyklus ist die Beteiligung institutionellen Kapitals. Früher wurde der Kryptomarkt hauptsächlich von individuellen Anlegern getrieben, aber in diesem Zyklus spielen institutionelle Investoren eine zunehmend wichtige Rolle:









In den letzten Jahren ist die institutionelle Beteiligung zu einem wichtigen Indikator für die Reife des Kryptomarktes geworden. Im Jahr 2017, trotz eines von Hysterie getriebenen Bullenmarktes, waren institutionelle Investoren weitgehend abwesend. Doch als der Markt allmählich reifer wurde und die regulatorischen Rahmenbedingungen klarer wurden, tauchte um das Jahr 2020 herum der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) als ein wichtiger Einstiegspunkt für Institutionen in Krypto-Vermögenswerte auf. Indem sie Investoren ermöglichten, Bitcoin indirekt zu halten, wurde GBTC zu einer bevorzugten Wahl vieler Institutionen zu dieser Zeit. Strukturelle Probleme, insbesondere das Discount-Trading, bedeuteten jedoch, dass Investoren oft mit Kosten konfrontiert waren, die höher waren als der tatsächliche Marktpreis von Bitcoin, was seinen langfristigen Reiz beeinträchtigte.





Mit der immer klarer werdenden regulatorischen Landschaft markierte die Einführung von Bitcoin Spot ETFs einen neuen Meilenstein für den institutionellen Markteintritt. Im Jahr 2023 wurden Bitcoin Spot ETFs offiziell eingeführt und bieten Institutionen ein bequemeres und transparenteres Anlagevehikel. Diese ETFs ermöglichen es Investoren nicht nur, Bitcoin direkt zu halten, sondern vereinfachen auch Verwahrungs- und Handelsprozesse, was einen effizienteren Kapitalfluss in den Markt ermöglicht. Bitcoin Spot ETFs haben es traditionellen Finanzinstituten wie Pensionsfonds, Hedgefonds und Family Offices ermöglicht, in größerem Umfang am Bitcoin-Markt teilzunehmen, und das in einer konformen Weise. Im Vergleich zu traditionellen Trust-Produkten bieten Bitcoin Spot ETFs eine höhere Liquidität und Transparenz, ziehen mehr institutionelles Kapital an und steigern signifikant die Marktaktivität. Dies hat wiederum die Institutionalisierung und Reife des Bitcoin-Marktes beschleunigt.









Da Bitcoin Spot ETFs zum Hauptinvestitionskanal für Institutionen werden, haben große Player aggressiv ihre Bitcoin-Reserven erhöht und damit die Institutionalisierung des Marktes weiter beschleunigt. Laut der Krypto-Datenverfolgungsplattform CoinGecko hält die Strategie (ehemals MicroStrategy) derzeit 444,262 BTC, was sie zum größten institutionellen Bitcoin-Inhaber macht und mehr als 2% des gesamten Bitcoin-Angebots ausmacht. Der Marktwert ihrer Bestände beträgt etwa $35.4 Milliarden, mit Gesamtkosten von rund $27.7 Milliarden, was einem durchschnittlichen Anschaffungspreis von $62,350 pro Bitcoin entspricht. Hinter der Strategie folgen das Bitcoin-Mining-Unternehmen Marathon Digital Holdings und das digitale Vermögensdienstleistungsunternehmen Galaxy Digital Holdings mit 26,842 BTC bzw. 15,449 BTC – weit weniger als die massiven Bestände der Strategie.









Die Strategie, ehemals ein US-amerikanisches Business-Intelligence-Unternehmen, hat sich in den letzten Jahren zum größten öffentlich gehandelten Bitcoin-Investor entwickelt. Seit 2020 hat das Unternehmen einen Teil seiner Cashflows in Bitcoin-Reserven umgewandelt und so seinen Einfluss auf den Kryptomarkt signifikant erhöht und die Adoption von Bitcoin vorangetrieben. Die Finanzierungsquellen der Strategie umfassen eigene Cashflows und Fremdfinanzierung. Diese Strategie birgt jedoch Risiken angesichts der Bitcoin-Preisschwankungen, insbesondere in Abschwungphasen, wenn der Kosten-Druck zwischen Schulden und Bitcoin-Reserven zunimmt.





Berichten zufolge erlitt die Strategie am 10. März aufgrund des anhaltenden Rückgangs des Bitcoin einen unrealisierten Verlust von $903 Millionen. Der Rückgang des Bitcoin-Preises beeinflusste auch die finanzielle Leistung des Unternehmens. Nach Rechnungslegungsstandards müssen Unternehmen bei einem Rückgang der Bitcoin-Preise Wertminderungsverluste verbuchen. Im vierten Quartal 2022 meldete die Strategie aus diesem Grund einen Wertminderungsverlust von $197 Millionen. Darüber hinaus hat der Rückgang des Bitcoin-Preises die Aktienleistung des Unternehmens beeinträchtigt – am 10. März fiel der Aktienkurs um etwa 17% auf $239.27, ein signifikanter Rückgang von seinem Allzeithoch von $473.83 im November des Vorjahres. Umgekehrt spiegeln die Unternehmensgewinne nicht unmittelbar die Gewinne wider, wenn die Bitcoin-Preise steigen. Langfristig, wenn der Markt in eine Bärenphase eintritt, wird die Strategie erheblichem Finanzierungsdruck ausgesetzt sein. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Strategie entschlossen, an Bitcoin festzuhalten und hat sich als "Wal" auf dem Markt etabliert. Am 10. März kündigte das Unternehmen Pläne an, durch eine neue Aktienemission $21 Milliarden aufzubringen, um seine Operationen zu unterstützen und mehr Bitcoin zu erwerben.





Die Meinungen am Markt zu den Bitcoin-Investitionen der Strategie sind gemischt. Einige loben ihre mutige Wette auf digitale Vermögenswerte, während andere den Ansatz als zu aggressiv betrachten. Dennoch bleiben die Analysten von Bloomberg optimistisch und halten ein "Kauf"-Rating bei einer Aufwärtsanpassung des Zielkurses im Vergleich zum Höchststand des letzten Jahres aufrecht. Der Chefstratege von Interactive Brokers, Steve Sosnick, wies darauf hin, dass der Handel mit Kryptowährungen stark von allgemeinen Marktrisiken beeinflusst wird, was bedeutet, dass die Strategie als gehebelter Bitcoin-Spieler weiterhin vor signifikanten Herausforderungen stehen wird.









Im Vergleich zu einem Markt, der von individuellen Anlegern dominiert wird, tendiert institutionelles Kapital dazu, rationaler und stabiler zu sein, was dazu beitragen kann, kurzfristige Volatilität zu mildern. Die Liquidität von Bitcoin Spot ETFs hat den Markt jedoch empfindlicher gemacht, insbesondere wenn es zu großen Kapitalzuflüssen oder -abflüssen kommt, was zu verstärkten Marktschwankungen führt.





Beispielsweise haben in den letzten Monaten einige institutionelle Anleger Arbitragehandel betrieben und sich aus Bitcoin Spot ETFs zurückgezogen, was zu einer kurzfristigen scharfen Korrektur der Bitcoin-Preise führte. Hedgefonds und Hochfrequenzhändler nutzen ETFs für Kapitaloperationen, was zu Marktschwankungen innerhalb kurzer Zeitperioden führt. Zusätzlich entscheiden sich einige institutionelle Anleger in Zeiten von "Gewinnmitnahmen" dazu, Gelder aus dem Markt abzuziehen, was den Abwärtsdruck weiter verstärkt. Der Einfluss von Kapitalabflüssen zeigt sich besonders deutlich, wenn die Bitcoin-Preise unter 80,000 $ fallen, was zu einer verringerten Marktliquidität führt und Preiskorrekturen verstärkt.





Historische Daten zeigen, dass Bitcoin-Preise und ETF-Kapitalzuflüsse/-abflüsse oft eine negative Korrelation aufweisen. Zwischen November und Dezember 2024 stieg die explizite Nachfrage nach Bitcoin nach dem Wahlsieg von Donald Trump auf 279,000 BTC. Bis zum 26. Februar 2025 war diese Zahl auf 10.000 BTC gesunken. Am 27. Februar wurde dieser Wert erstmals seit September 2024 negativ und sank auf -93,700 BTC. Wenn dieser Trend anhält, könnten die Bitcoin-Preise weitere Rückgänge verzeichnen. Ein ähnliches Muster trat im Juli 2023 auf, als die scheinbare Marktnachfrage nach Bitcoin negativ wurde, gefolgt von einem steileren 30%igen Preisverfall auf 40,600 $ bis zum 5. August.





Quelle: CryptoQuant





Kryptowährungsanalyst Adam Back wies darauf hin, dass es in der Vergangenheit 14 Fälle signifikanter Kapitalzuflüsse oder -abflüsse gegeben hat, aber nur einmal hat sich der Bitcoin-Preis in die Richtung des Kapitalflusses bewegt. Dieses seltene Ereignis trat am 7. November 2024 auf, als Donald Trump die Wahl gewann, was zu einem Preisanstieg von Bitcoin und einem großen Kapitalzufluss führte. Er erklärte: "Im Allgemeinen sehen die Leute eine große rote Zahl und beginnen mit dem panischen Verkauf, oder umgekehrt, was schließlich dazu führt, dass der Markt in die entgegengesetzte Richtung geht." Er glaubt auch, dass aufgrund anderer interagierender Faktoren "ein gewisses Erleichterungsrallye" wahrscheinlich ist.





Der Zufluss/Abfluss von Geldern in Bitcoin Spot ETFs korreliert negativ mit dem Preis. Quelle: X.com





In diesem Zyklus scheint sich ein ähnliches Muster abzuzeichnen. Seit Ende Februar ist der Bitcoin-Preis gefallen, und der Abfluss von Geldern aus Bitcoin Spot ETFs hat 1.5 Milliarden USD überschritten. Daten der Marktforschungsfirma CryptoQuant zeigen jedoch, dass die scheinbare Nachfrage nach Bitcoin träge bleibt, was auf eine Abnahme der Risikobereitschaft bei potenziellen Investoren hindeutet. Vom 24. bis zum 27. Februar verzeichnete Bitcoin einen signifikanten Rückgang von 12.48 %. Laut Daten von SoSoValue sah der gesamte Bitcoin Spot ETF-Markt in diesem Zeitraum einen Abfluss von 2.4 Milliarden USD. Besonders am 25. Februar stellte Bitcoin einen neuen Rekord für den größten ETF-Fondabfluss seit seiner Einführung auf, der sich auf erstaunliche 1.13 Milliarden USD belief. Insgesamt verzeichnete der Bitcoin Spot ETF-Markt im Februar einen Gesamtabfluss von 3.4 Milliarden USD. Dieser groß angelegte Abfluss beeinflusste den Markt direkt und führte zu einem scharfen Rückgang des Bitcoin-Preises.





Kapitalfluss im Bitcoin Spot ETF im Februar. Quelle: SoSoValue.









Bei der Analyse der Marktdaten des letzten Monats wird deutlich, dass institutionelle Investitionen zu einem Hauptfaktor geworden sind, der die Marktvolatilität verstärkt. Die groß angelegten Abhebungen von Hedgefonds und Hochfrequenzhandelsinstitutionen haben die Liquidität auf dem Bitcoin-Markt erheblich reduziert und damit den Abwärtsdruck verstärkt. Aufgrund der hohen Liquidität von Bitcoin Spot ETFs ist der Markt anfällig für Störungen durch Arbitrage-Aktivitäten. Wenn institutionelle Gelder abfließen, erlebt der Preis scharfe Schwankungen, und Panik breitet sich aus, was ein wichtiger Faktor für den jüngsten Rückgang des Bitcoin-Preises war.





Im Gegensatz dazu entscheiden sich Institutionen wie die Strategie, die Bitcoin langfristig halten, in der Regel dafür, ihre Positionen bei Marktkorrekturen auszubauen, was dem Markt etwas Unterstützung bietet. Aufgrund der vergleichsweise geringeren Größe der Fonds dieser Institutionen können sie jedoch nicht gegen groß angelegte Bewegungen ankämpfen, und ihr kurzfristiger Einfluss ist begrenzt. Obwohl langfristige Inhaber den Markt bis zu einem gewissen Grad stabilisieren können, ist ihre Unterstützung gegen den Hintergrund großer institutioneller Abhebungen schwächer.





Insgesamt sind die Abflüsse institutioneller Gelder zweifellos eine wesentliche Ursache für den jüngsten Marktrückgang. Insbesondere wenn die Marktstimmung fragil ist, neigen institutionelle Abflüsse dazu, Panik zu verstärken und scharfe Preisschwankungen auszulösen.









Mit der Reife des Kryptowährungsmarktes gewinnt die Rolle institutioneller Investoren zunehmend an Bedeutung. Ob der Übergang von Grayscale Trust zu Bitcoin Spot ETFs oder der fortgesetzte Einkaufsrausch großer Institutionen wie die Strategie, es ist klar, dass institutionelle Gelder einen wachsenden Einfluss auf die Marktvolatilität haben. In Zukunft könnten die Marktschwankungen durch verfeinerte und langfristige Kapitalflüsse beeinflusst werden, wenn institutionelle Investoren weiter wachsen. Anleger müssen diesen Investitionstrends näher Aufmerksamkeit schenken, um Risiken proaktiv zu managen.





