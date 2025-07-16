Die Federal Reserve wird voraussichtlich die Zinsen im September senken: Ein neuer Beginn für den Kryptowährungsmarkt?

Laut einem Bericht von BlockBeats vom 16. August soll der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, am 23. August um 10:00 Uhr Eastern Time (10:00 PM Beijing Time) eine Rede über den wirtschaftlichen Ausblick auf dem Jackson Hole Economic Symposium halten. Diese Rede könnte den Ton für eine mögliche Zinssenkung im September angeben. Es wird die erste ganztägige Sitzung des jährlichen Wirtschaftssymposiums sein, das von der Federal Reserve Bank of Kansas City in Jackson Hole, Wyoming, ausgerichtet wird. Das jährliche Treffen der globalen Zentralbanken stellt für Powell eine wichtige Plattform dar, um eine aktualisierte Einschätzung des wirtschaftlichen Kurses der USA und der geldpolitischen Aussichten zwischen den politischen Sitzungen der Fed im Juli und September zu geben. Letzten Monat deutete er an, dass die Fed eine Zinssenkung bei der nächsten Sitzung in Betracht ziehen könnte, wenn die Inflation und der Arbeitsmarkt weiterhin abkühlen.









Im vergangenen Jahr wurde die Richtung der US-Wirtschaft genau beobachtet, wobei weiterhin debattiert wurde, ob es zu einer sanften Landung oder einer Rezession kommen wird. Die neuesten Wirtschaftsdaten und Markterwartungen haben jedoch die Möglichkeit eines wirtschaftlichen Abschwungs immer deutlicher gemacht.





Öffentliche Wahrnehmung einer wirtschaftlichen Rezession

Ein im Juni veröffentlichter Bericht von Affirm zeigt, dass etwa 60% der Amerikaner fälschlicherweise glauben, dass sich die USA bereits in einer Rezession befinden, bedingt durch steigende Lebenshaltungskosten und wirtschaftlichen Druck. Zudem zeigt die Daten von CME Group's „FedWatch“, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte im September bei 63% liegt, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte bei 37% liegt.





Historische Muster und Anzeichen einer wirtschaftlichen Rezession

Historisch gesehen erfährt die US-Wirtschaft typischerweise eine Rezession nach Perioden des Wohlstands, hauptsächlich aufgrund von Vermögensblasen, Schuldenansammlungen und sinkender Konsumkraft, die durch Einkommensungleichheit verursacht werden. Ein Anzeichen für eine wirtschaftliche Rezession ist ein anhaltender Anstieg der Arbeitslosenquote. Die enttäuschenden Beschäftigungsdaten, die Anfang August veröffentlicht wurden, haben Bedenken unter den Aktienmarkt-Investoren geweckt und erinnern an Muster, die in vergangenen wirtschaftlichen Rezessionen beobachtet wurden.





Die Sahm-Regel und Rezessionssignale

Laut der Sahm-Regel, die von der ehemaligen Federal Reserve-Ökonomin Claudia Sahm vorgeschlagen wurde, signalisiert eine Rezession in der Regel den frühen Beginn einer Rezession, wenn die durchschnittliche Arbeitslosenquote der letzten drei Monate den niedrigsten Wert der letzten 12 Monate um mehr als 0,5% überschreitet. Seit 1950 wurde die Sahm-Regel 11-mal ausgelöst, was jeweils bestätigte, dass sich die US-Wirtschaft in den frühen Phasen einer Rezession befand. Im Juni 2024 wurde die Regel zum 12. Mal ausgelöst, was die Bedenken über eine wirtschaftliche Rezession weiter verstärkte.







Angesichts der erheblichen Belastungen des aktuellen Wirtschaftswachstums prognostizieren Institutionen allgemein, dass die Federal Reserve im September 2024 eine Zinssenkung vornehmen wird, um den Druck auf das Wirtschaftswachstum zu lindern und die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Auswirkungen der wirtschaftlichen Abschwächung abzumildern und die wirtschaftliche Aktivität durch Senkung der Kreditkosten anzukurbeln.









Es ist erwähnenswert, dass trotz der Bedenken über eine mögliche Rezession der Arbeitsmarkt in den USA weiterhin eine gewisse Widerstandsfähigkeit und Vitalität zeigt. Die jüngsten Daten zeigen, dass der US-Verbraucherpreisindex (CPI) im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 2.9% gestiegen ist, was unter den erwarteten 3% liegt. Diese Daten hatten keinen signifikanten Einfluss auf die Inflationserwartungen der Händler und sie passten ihre Zinssenkungsprognosen nicht an. Aus makroökonomischer Sicht ziehen die derzeit hohen Zinssätze weiterhin Kapitalflüsse aus der ganzen Welt in die USA an, insbesondere da das Yen-Dollar-Arbitragegeschäft die Liquidität des Dollars auf dem Markt erhöht. Die US-Wirtschaftsdaten zeigen nach wie vor eine gewisse Robustheit und Widerstandsfähigkeit.





Natürlich spielt die Zinssenkungspolitik der Federal Reserve eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Wirtschaftskrisen, doch ihre Wirksamkeit ist eng mit dem Timing und dem Kontext verbunden. Seit 2000 hat die Federal Reserve drei bedeutende Zinssenkungszyklen durchlaufen, um wirtschaftliche Herausforderungen zu bewältigen oder das Wachstum zu stimulieren, wobei jeder von spezifischen wirtschaftlichen Bedingungen und der Aktienmarktentwicklung begleitet war. Von 2000 bis 2003 führten der Platzen der Tech-Blase und die Anschläge vom 11. September zu Marktturbulenzen. Während Zinssenkungen zur allgemeinen Marktanpassung beitrugen, stabilisierten sie den Aktienmarkt nicht schnell. Während der Finanzkrise 2008 halfen Zinssenkungen, den finanziellen Stress abzubauen, doch der Aktienmarkt erlebte dennoch erhebliche Rückgänge. In den Jahren 2019-2020 führte der Ausbruch der COVID-19-Pandemie zu einem dramatischen weltweiten wirtschaftlichen Abschwung. Als Reaktion auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sah sich die Federal Reserve gezwungen, Zinssenkungen und andere wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen umzusetzen, um die Kreditkosten zu senken und die wirtschaftliche Aktivität zu unterstützen.





Die Analyse der Zinspolitik der Federal Reserve und ihrer Auswirkungen auf die US-Aktienperformance kann nicht in wenigen Worten zusammengefasst werden, da sie eine komplexe und vielfältige Reihe von Faktoren umfasst. Basierend auf begrenzten historischen Daten ist jedoch der negative Einfluss von Wirtschaftskrisen auf US-Aktien offensichtlich. Gleichzeitig wird, da die Verbindung von Bitcoin zur traditionellen Finanzwelt immer stärker wird, die Politik der Federal Reserve zweifellos erhebliche Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben. Daher ist es für Investoren entscheidend, ein tiefes Verständnis für die möglichen Konsequenzen dieser politischen Maßnahmen zu entwickeln.





In der Regel erhöhen Zinssenkungen die Marktliquidität und senken die Kreditkosten, wodurch die Risikobereitschaft der Investoren gesteigert wird. Für den Kryptomarkt können Zinssenkungen zu mehr Kapitalzuflüssen führen, was die Preise von Vermögenswerten in die Höhe treibt. Historisch gesehen hatten expansive geldpolitische Maßnahmen häufig einen positiven Einfluss auf Risikowerte, wie zum Beispiel Kryptowährungen. Wenn die Federal Reserve die Zinssätze senkt und geldpolitische Lockerungsmaßnahmen umsetzt, erhöht sich die Marktliquidität, was mehr Mittel in hochriskante, aber hochrentierliche Anlagen wie Bitcoin lenkt und deren Preise steigen lässt.





Ein Beispiel dafür ist der Zeitraum zwischen 2020 und 2021, als Zentralbanken weltweit, insbesondere die Federal Reserve, groß angelegte geldpolitische Lockerungsmaßnahmen als Reaktion auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ergriffen, darunter auch das unbegrenzte Quantitative Easing (QE). Diese Politik führte zu einer erheblichen Geldinjektion in den Markt durch den Kauf von Staatsanleihen und anderen Finanzanlagen, was die Marktliquidität erhöhte und einen Krypto-Bullenmarkt auslöste. Kürzlich hat die Einführung von Bitcoin- und Ethereum Exchange-Traded Funds (ETFs) es traditionellen Finanzinvestoren erleichtert, in Kryptowährungen zu investieren. Der Start dieser ETFs hat Mittel aus den traditionellen Finanzmärkten in den Kryptomarkt gebracht und diesen weiter angetrieben.





Daten zeigen, dass der Kryptowährungsmarkt in dieser Woche eine Erholungstendenz gezeigt hat, die wahrscheinlich eng mit den Markterwartungen einer Zinssenkung verbunden ist. Allerdings müssen neben der Aussicht auf Zinssenkungen auch andere wirtschaftliche Faktoren berücksichtigt werden, wie zum Beispiel das Tempo der globalen wirtschaftlichen Erholung und geldpolitische Anpassungen in anderen Ländern. Betrachtet man die Entwicklung von Bitcoin in den letzten 14 Jahren, so war sie typischerweise schwächer im August und September, aber tendierte dazu, im vierten Quartal gut abzuschneiden. Daher könnte der Markt mit den Erwartungen einer Zinssenkung im September weiterhin Schwankungen und Konsolidierung erleben. Langfristig, trotz erheblicher Rückgänge im Kryptowährungsmarkt, wie etwa am 12. März, 4. September und 19. Mai sowie dem jüngsten Rückgang am 5. August aufgrund einer wirtschaftlichen Rezession, lösen diese Crashs oft schnell Panik aus. Mit wachsender Marktakzeptanz, verbesserter Infrastruktur und gestärktem Investorenvertrauen wird erwartet, dass der Kryptowährungsmarkt künftig stärkere positive Preisanstiege erleben wird.









Nach schwachen Arbeitsmarktdaten der USA in diesem Monat erhöhte der Anleihenmarkt seine Erwartungen an eine Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die Federal Reserve in diesem Jahr. Marktteilnehmer werden die Rede von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, auf der Jackson Hole Annual Central Bank Conference später in diesem Monat sowie den kommenden Arbeitsmarktbericht, der Anfang September veröffentlicht wird, genau verfolgen.





Gregory Faranello, Leiter des US-Zinsgeschäfts und der Strategie bei AmeriVet Securities, erklärte, dass die Federal Reserve die Zinssätze möglicherweise um 25 Basispunkte im September senken könnte, wenn die Inflationsdaten stabil bleiben. Sollte jedoch die Arbeitslosenquote erneut steigen und der Arbeitsmarktbericht sich im nächsten Monat weiter verschlechtern, könnte dies die Markterwartungen für eine Zinssenkung der Fed verändern.





„Ehrlich gesagt, denke ich, dass es überzeugende Argumente auf beiden Seiten gibt“, sagte Matthew Luzzetti, Chefökonom von Deutsche Bank in die USA und bezog sich auf die Debatte darüber, ob die Federal Reserve die Zinsen im September um 25 Basispunkte oder 50 Basispunkte senken sollte. „Sie sind restriktiv, die Inflationsdaten zeigen, dass es nicht so viele Inflationsrisiken nach oben gibt. Und dann hängt es davon ab, ob die Wirtschaft so widerstandsfähig ist, wie wir denken.“





Unterdessen erklärte Raphael W. Bostic, Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, am Dienstag, dass er gerne mehr Daten sehen würde, bevor er eine Zinssenkung unterstütze. Er betonte, dass die Fed, sobald sie mit Zinssenkungen beginnt, nicht in der Lage sein möchte, ihre Politik häufig anpassen zu müssen.





MEXC-Händler glauben, dass die Zinssenkungen der Federal Reserve im Jahr 2024 einen erheblichen Wohlstandseffekt auf den Kryptomarkt haben könnten. Im Vergleich zum vorherigen Zyklus ist die institutionelle Teilnahme höher und das Kapitalvolumen ist größer. Zinssenkungen werden die Kreditkosten senken, die Risikobereitschaft der Investoren erhöhen und möglicherweise mehr Kapital in den Kryptomarkt treiben. Darüber hinaus gehen Zinssenkungen der Federal Reserve in der Regel mit einer Abwertung des US-Dollars einher und Bitcoin wird von einigen Investoren als Absicherung gegen die Abwertung von Fiat-Währungen angesehen. In einer Umgebung mit einem abwertenden Dollar könnte Bitcoin mehr Investoren anziehen und dadurch seinen Preis steigen lassen.





Trotz unterschiedlicher Interpretationen innerhalb der Branche bezüglich der Zinssenkungen der Federal Reserve, die die vielfältigen Erwartungen des Marktes hinsichtlich des zukünftigen wirtschaftlichen Ausblicks widerspiegeln, ist der allgemeine Konsens, dass eine Zinssenkung im September nahezu unvermeidlich ist. Die meisten Analysten und Ökonomen sind der Ansicht, dass die derzeit schwachen Beschäftigungsdaten und Anzeichen einer wirtschaftlichen Verlangsamung, zusammen mit dem internen Bedarf der Federal Reserve, die wirtschaftliche Erholung weiter zu unterstützen, eine Zinssenkung im September zu einem höchst wahrscheinlichen Ereignis machen.









Die Zinssenkungspolitik der Federal Reserve wird typischerweise als Signal für eine wirtschaftliche Erholung angesehen. Die Geschichte zeigt, dass Zinssenkungen oft gute Nachrichten für den Krypto-Markt bringen und dieser Trend könnte sich auch in Zukunft wiederholen, was möglicherweise zu einem „neuen Beginn“ für den Krypto-Markt führen könnte. Da Zinssenkungen normalerweise eine Abwertung des US-Dollars zur Folge haben, könnten Investoren auf andere Vermögenswerte ausweichen, um den Wert zu bewahren und zu steigern. Bitcoin und andere Kryptowährungen werden oft als Instrumente zur Absicherung gegen Inflation betrachtet, was mehr Investitionskapital anziehen könnte. Zudem könnten Zinssenkungen mehr Investoren dazu ermutigen, von traditionellen Finanzmärkten in den Krypto-Markt zu wechseln, was das Wachstum weiter anheizen würde. Darüber hinaus könnten niedrigere Kreditkosten, die durch Zinssenkungen entstehen, Unternehmens- und Einzelinvestitionen anregen, was ebenfalls dem Krypto-Markt zugutekommen könnte. Während die zukünftige Reaktion des Marktes noch abzuwarten bleibt, werden die Zinssenkungen der Federal Reserve zweifellos ein entscheidender Faktor bei der Wiederbelebung des Krypto-Marktes sein.



