Erforschung der Story: Neugestaltung der Landschaft des dezentralisierten Managements geistigen Eigentums (IP)

Im Informationszeitalter ist die Verwaltung und der Schutz geistigen Eigentums (IP) zu einer großen Herausforderung für Kreatoren geworden. Traditionelle Methoden des Urheberrechtsmanagements basieren häufig auf zentralisierten Plattformen und komplexen Vermittlungsstrukturen, die Ineffizienzen, hohe Kosten und Vertrauensprobleme mit sich bringen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wurde Story ins Leben gerufen. Als dezentrale IP-Plattform löst sich Story von traditionellen Einschränkungen und führt einen revolutionären Ansatz ein, der Kreatoren ermöglicht, die vollständige Eigentümerschaft über ihre Werke zu behalten und die Kontrolle über deren kommerziellen Wert auszuüben. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Einnahmequellen fair verteilt werden. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die innovative Technologie, das Ökosystem und die Zukunftsperspektiven von Story.









Story ist eine Layer-1-Blockchain, die speziell für das Management von geistigem Eigentum (IP) entwickelt wurde und DeFi- sowie KI-Technologien integriert, um effiziente, transparente und automatisierte Lösungen für das IP-Management bereitzustellen. Mit vollständiger EVM-Kompatibilität und einer leistungsstarken Architektur auf Basis des Cosmos SDK ermöglicht Story kostengünstige, hochskalierbare Transaktionen von IP-Assets sowie die nahtlose Verarbeitung komplexer Datenstrukturen. Durch die Nutzung dezentraler Eigentumsnachweise und smarter Vertragsausführungen revolutioniert Story das herkömmliche IP-Management, indem es Kreatoren die sichere und effiziente Kontrolle sowie die Maximierung des kommerziellen Werts ihres geistigen Eigentums ermöglicht.





Als innovative Plattform für dezentrales IP-Management und Blockchain-Technologie verfolgt Story das zentrale Ziel, die traditionellen IP-Verwaltungsprozesse zu vereinfachen und bestehende Ineffizienzen sowie Markteintrittsbarrieren zu beseitigen. Durch die Tokenisierung von IP-Assets und einen automatisierten Mechanismus zur Lizenzgebührenverteilung stärkt die Plattform IP-Kreatoren, Unternehmen und KI-Entwickler, um den Wert ihrer Werke zu maximieren und gleichzeitig die digitale Transformation sowie Innovation im IP-Ökosystem voranzutreiben.









Story bietet ein umfassendes Ökosystem, das Kreatoren dabei unterstützt, ihr geistiges Eigentum effizient zu verwalten und zu kommerzialisieren. Dieses Ökosystem basiert auf IP Assets (IPA) und umfasst die folgenden Kernkomponenten:





2.1 IP Assets (IPA)

ERC-721 NFTs: Jedes IP-Asset wird als ERC-721 NFT tokenisiert, wodurch Einzigartigkeit und Unveränderlichkeit sichergestellt werden. Diese IP-Assets können sowohl On-Chain als auch Off-Chain geistiges Eigentum repräsentieren, darunter literarische Werke, Musik, Kunst und Markenrechte.

Token-gebundenes Konto (ERC-6551): Jedes IP-Asset ist mit einem intelligenten Vertragskonto nach dem ERC-6551-Standard verknüpft. Dieses Konto speichert sicherheitsrelevante IP-Daten, einschließlich Lizenzbedingungen, Einnahmenaufzeichnungen und weiterer wichtiger Informationen, sodass Kreatoren ihr geistiges Eigentum effizient verwalten können.





2.2 Modulare Architektur

Story setzt auf eine modulare Architektur, die automatisierte IP-Lizenzierung, Lizenzgebührenverteilung und Streitbeilegung optimiert, um das Einnahmenmanagement für Kreatoren effizienter zu gestalten.

Lizenzierungsmodul: Kreatoren können individuell angepasste Lizenzierungsregeln für ihre IP-Assets festlegen, z. B. ob die kommerzielle Nutzung oder die Erstellung von Derivaten gestattet ist.

Lizenzgebührenmodul: Die Einnahmen aus IP-Assets werden automatisch, transparent und nachvollziehbar an die Kreatoren verteilt.

Streitbeilegungsmodul: IP-Konflikte werden durch Smart-Contract-Schiedsverfahren gelöst, wodurch die Einhaltung rechtlicher Vorgaben verbessert wird.









Die zentrale Innovation von Story liegt im „Proof-of-Creativity“-Protokoll, einem nativen Smart-Contract-Protokoll, das auf der Plattform implementiert wurde. Dieses Protokoll ermöglicht es Kreatoren, ihr geistiges Eigentum als IP Assets (IPA) zu registrieren und gleichzeitig die Lizenzierung, Lizenzgebührenverteilung und Streitbeilegung effizient zu verwalten. Durch den Schutz der Urheberrechte und die Optimierung der IP-Autorisierung sowie der Lizenzgebührenprozesse steigert das Protokoll die Verwaltungseffizienz erheblich.





Story bietet insgesamt folgende zentrale Vorteile:

Highlights Vorteile Automatisierte Smart Contracts für Lizenzen Die Lizenzbedingungen für geistiges Eigentum werden durch Smart Contracts durchgesetzt, was die Effizienz steigert und die Kosten senkt.

Integration rechtlicher Konformität Implementiert programmierbare IP-Lizenzen (PIL), um sich an reale rechtliche Rahmenbedingungen für den Schutz geistigen Eigentums anzupassen. Erweiterte Unterstützung für intelligente Datenstrukturen Unterstützt komplexe Datenstrukturen wie IP-Diagramme und ermöglicht eine kostengünstige, schnelle Durchquerung komplexer IP-Beziehungen mithilfe vorkompilierter Primitiven. Dies gewährleistet eine effiziente Autorisierung, Nachverfolgung und Transaktionsabwicklung von IP-Assets. Optimierte Ausführungsschicht für IP-Assets Vollständig EVM-kompatibel mit tiefgehenden Optimierungen der Ausführungsschicht, die eine kostengünstige und hochgeschwindige Verarbeitung von IP-Assets ermöglichen. Integration von KI und IP KI-Entwickler können tokenisierte IP-Datensätze einfach abrufen und nutzen, mit automatisierten Lizenzzahlungen und Vergütungen über Smart Contracts. Dies beschleunigt die KI-Entwicklung und verbessert die Effizienz von KI-Anwendungen. Förderung von DeFi-Anwendungen durch IPFi Ermöglicht IP-Inhabern, ihr geistiges Eigentum zu staken und zu verleihen, wodurch IP-Assets in das DeFi-Ökosystem integriert und neue Einnahmequellen für Kreative geschaffen werden. Standardisierte und vereinfachte Entwickler-Tools Bietet leicht integrierbare APIs und standardisierte Module, die die Entwicklung von IP-basierten dezentralen Anwendungen (dApps) vereinfachen und schnellere Innovationen ermöglichen. Global transparente IP-Datenbank Eine universelle Plattform für die Registrierung und Abfrage von IP-Rechten ermöglicht es Entwicklern, IP-Assets schnell zu entdecken und zu nutzen. Dies vereinfacht IP-Transaktionen und die Nutzung, während das Risiko von Rechtsverletzungen und Streitigkeiten reduziert wird. Optimierte Lizenzgebührenverteilung und automatisierte Liquidität Ein automatisiertes Lizenzzahlungssystem gewährleistet eine faire Vergütung für IP-Schöpfer, während alle Transaktionen und Derivate in Echtzeit on-chain aufgezeichnet werden. Dies erhöht die Transparenz und das Vertrauen im gesamten Ökosystem.









Story verfolgt die Vision, zur dezentralen Grundlage für das globale Management und den Austausch von IP-Assets zu werden. Die Plattform bietet Kreatoren eine vertrauenswürdige, sichere und transparente Wirtschaft und treibt gleichzeitig kontinuierliche Innovationen im Bereich geistigen Eigentums voran. In Zukunft plant Story, seine Integration sowohl in Web2- als auch Web3-Ökosysteme weiter auszubauen und sich als Fundamentalschicht der globalen digitalen Landschaft zu etablieren. Durch den Ausbau von Partnerschaften und die Entwicklung innovativer Lösungen setzt sich Story zum Ziel, die IP-Management-Branche in Richtung Dezentralisierung, Automatisierung und Intelligenz zu führen.





Cross-Chain-Interoperabilität: Ermöglicht das kettenübergreifende Management von IP-Assets, wodurch die Offenheit und Kompatibilität des Ökosystems verbessert werden. Kreatoren können ihre IP-Assets auf verschiedenen Blockchains verwalten und nutzen.

Integration mit KI-generierten Inhalten (AIGC): Da KI-gestützte Kreativtools stetig weiterentwickelt werden, plant Story die Verknüpfung von KI-generierten Inhalten (Texte, Bilder, Videos usw.) mit dem IP-Asset-Management. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für eine KI-gesteuerte Content-Erstellung und den Schutz geistigen Eigentums.

Web3 digitales Eigentumsökosystem: Aufbau eines globalen, dezentralen Netzwerks für IP-Management, das Cross-Chain-Interoperabilität und den Handel von Web3-IP-Assets fördert. Story schafft die technologische Grundlage, um IP-Assets branchenübergreifend zu unterstützen und zu schützen.









Durch die Integration modernster Blockchain-Technologie, Smart Contracts und rechtlicher Schutzmechanismen revolutioniert Story das Management geistigen Eigentums mit einem dezentralen Ansatz. Kreatoren erhalten nicht nur eine bessere Kontrolle über ihr geistiges Eigentum, sondern können auch dessen kommerziellen Wert durch die automatisierten Funktionen der Plattform maximieren. Mit dem kontinuierlichen technologischen Fortschritt ist Story auf dem besten Weg, sich als globaler Marktführer im Bereich IP-Management zu etablieren und die Branche in eine dezentralisierte und intelligente Zukunft zu führen.





Als eine der weltweit führenden Plattformen für den Handel digitaler Assets unterstützt MEXC weiterhin innovative Blockchain-Projekte mit hoher Liquidität und einem umfassenden globalen Marktzugang. Diese Entwicklung eröffnet nicht nur vielversprechende Chancen für Pionierprojekte wie Story, sondern beschleunigt auch die weltweite Dezentralisierung und Automatisierung des IP-Managements.



