Ethereum steigt um 40 %: Technologie, Short Squeeze und Whale-Aktivität erzeugen gewaltigen „ETH-Moment“

In den vergangenen Tagen hat Ethereum (ETH) eine beeindruckende Rallye im Kryptomarkt angeführt – mit einem Anstieg von über 40% innerhalb von nur 72 Stunden und dem Durchbrechen der $2,600-Marke. Damit positioniert sich ETH möglicherweise als neuer „Markttreiber“ nach dem Aufschwung von Bitcoin infolge des Halvings





Dieser starke Kursanstieg stellt die beste Drei-Tages-Performance von ETH seit 2019 dar und übertrifft sowohl Bitcoin als auch andere große digitale Vermögenswerte in mehreren Kennzahlen. Hinter dieser Rallye steht eine Kombination verschiedener Faktoren: eine verbesserte makroökonomische Stimmung, bevorstehende technische Upgrades bei Ethereum, ein Short Squeeze im Futures-Markt sowie die On-Chain-Akkumulation durch sogenannte „Whale“-Adressen. In diesem Artikel analysieren wir die treibenden Kräfte hinter dem ETH-Anstieg anhand von vier zentralen Bereichen: makroökonomisches Umfeld, Protokoll-Upgrades, Marktstruktur und On-Chain-Kapitalflüsse.













Der jüngste Anstieg von Ethereum kommt nicht von ungefähr. Er wird getragen von einer Kombination aus technologischem Fortschritt und günstigen makroökonomischen Rahmenbedingungen. Das Zusammenspiel dieser beiden Faktoren bildet das stabile Fundament für die aktuelle Erholung.









Am 7. Mai hat Ethereum erfolgreich das Pectra-Upgrade im Mainnet abgeschlossen – ein bedeutender Meilenstein nach den Upgrades „Merge“ und „ Dencun “. Es umfasst mehrere zentrale Verbesserungen:





EIP-7702 : Führt Account Abstraction ein, um die Flexibilität und Skalierbarkeit von Wallets zu verbessern.

Erhöhung des Staking-Limits: Erweitert die Kapazität für Liquid-Staking-Protokolle und Node-Betreiber.

Verbesserte Entwicklerfreundlichkeit: Erleichtert die Bereitstellung und Integration von Smart Contracts.





Diese technischen Upgrades markieren eine weitere Entwicklungsstufe der Ethereum-Infrastruktur. Sie stärken die Grundlage für zukünftige DeFi-, Layer-2- und Rollup-Projekte und stellen gleichzeitig das Vertrauen in die langfristige Weiterentwicklung des Ethereum-Ökosystems wieder her.









Neben den technischen Faktoren spielten auch externe makroökonomische Ereignisse eine entscheidende Rolle. Am 8. Mai sorgten die Ankündigung eines US-UK-Handelsabkommens sowie die Wiederaufnahme hochrangiger Wirtschafts- und Handelsgespräche zwischen China und den USA für eine spürbare Aufhellung der globalen Marktstimmung. Der US-Dollar-Index gab leicht nach, und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank – ein günstiges Zeitfenster für den Anstieg risikobehafteter Anlagen.





Als prototypisches „Beta-Asset“ im Kryptomarkt reagiert Ethereum besonders empfindlich auf Veränderungen der Marktstimmung. Wenn die Risikobereitschaft zunimmt, gehört ETH meist zu den ersten Assets, die deutlich ansteigen.









Während Protokoll-Upgrades und makroökonomische Bedingungen das Fundament für ETHs Erholung legten, kam der eigentliche Zündfunke aus einer strukturellen Veränderung im Futures-Markt – einem klassischen Short Squeeze.





Ethereum 3-Monats-Futures – annualisierte Prämie

Quelle: laevitas.ch





Ab dem 8. Mai erlebte der ETH-Futures-Markt einen typischen Short Squeeze:

Innerhalb von 72 Stunden beliefen sich die gesamten Liquidationen von Short-Positionen auf $438 Millionen, mehr als doppelt so viel wie die $211 Millionen an Long-Liquidationen.

Das Open Interest stieg von $21.28 Milliarden auf $26.77 Milliarden .

Die Perpetual-Funding-Rate kletterte von 0.10% auf 0.15% – ein klares Zeichen für eine starke bullische Dominanz.





Der rasante Kursanstieg zwang Short-Seller zur Schließung ihrer Positionen, was zusätzlichen Kaufdruck auslöste und eine Feedback-Schleife aus weiter steigenden Kursen und erneuten Short-Liquidationen erzeugte. Diese „Short-Squeeze-Spirale“ hat die Rallye deutlich beschleunigt und das Momentum erheblich verstärkt.









Während technische Upgrades und kurzfristige Marktbewegungen den Funken für die ETH-Rallye entzündeten, waren es die Aktivitäten des sogenannten „Smart Money“, die dieser Aufwärtsbewegung nachhaltige Bedeutung verliehen.





Laut Daten der On-Chain-Analyseplattform Glassnode begannen Adressen mit über 10,000 ETH Ende April mit einer Nettoakkumulation – und haben ihre Positionen seither kontinuierlich ausgebaut. Stand 10. Mai kontrollieren diese Großhalter gemeinsam 40.75 Millionen ETH, den höchsten Stand seit März 2025.





Auffällig dabei: Diese Whale-Adressen repräsentieren typischerweise Institutionen, Market Maker und große Fonds mit Zugang zu präziseren und zeitnäheren Informationen. Ihre anhaltende Akkumulation wird allgemein als starkes Signal für langfristig bullisches Vertrauen in ETH gewertet. Zusätzliche On-Chain-Daten zeigen zudem einen Rückgang der Transferaktivität großer Halter – ein weiteres Indiz dafür, dass sich diese Akteure zunehmend in einer Phase der Akkumulation und langfristigen Verwahrung befinden, anstatt auf kurzfristige Spekulation zu setzen.













Diese Rallye wird auch als Vorbote einer breiteren „Stimmungsaufhellung“ am Markt gesehen – getragen von mehreren starken Katalysatoren, die die Erwartungen weiter anheizen:









Eine der potenziell transformativsten Entwicklungen spielt sich derzeit im ETF-Sektor ab. BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, hat kürzlich bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Vorschlag eingereicht, der die Integration von Staking in Ethereum-Spot-ETFs vorsieht. Dies würde es Investoren ermöglichen, über ihre ETF-Anteile Staking-Erträge zu erzielen.





Im Falle einer Genehmigung könnte der Ethereum-Spot-ETF eine geschätzte Jahresrendite von 3.2% erzielen (basierend auf den aktuellen Staking-Erträgen).

Anleger würden sowohl von der Wertsteigerung von ETH als auch von passivem Einkommen profitieren.

Der ETF würde sich von einem reinen Preis-Exposure-Produkt zu einem einkommensgenerierenden Vermögenswert entwickeln – vergleichbar mit Anleihen oder REITs.

Diese Struktur könnte erhebliches institutionelles Kapital anziehen, das langfristiges ETH-Exposure sucht.





Robert Mitchnick, Head of Digital Assets bei BlackRock, erklärte: „Das Fehlen eines Staking-Mechanismus war bislang der Hauptgrund für die verhaltene Nachfrage nach Ethereum-ETFs. Die Integration einer Ertragskomponente könnte das Interesse traditioneller Investoren deutlich steigern.“









Sollten ETFs mit integriertem Staking letztlich genehmigt werden, würde dies die Sichtweise traditioneller Institutionen auf Ethereum grundlegend verändern – weg vom rein spekulativen Asset, hin zu einem komplexen Finanzinstrument mit Cashflow, deflationärem Mechanismus und einem starken Ökosystem-Moat.





Dieser Paradigmenwechsel könnte zu einer Neubewertung der Kapitalstruktur führen und ETH näher an traditionelle Bewertungsansätze heranführen – ein entscheidender Schritt hin zur breiten institutionellen Akzeptanz.









Die 72-stündige Rallye von Ethereum hat die Kryptowährung nicht nur zurück ins Zentrum der Marktaufmerksamkeit katapultiert, sondern auch einen entscheidenden Wandel signalisiert: Während sich der BTC-Kurs stabilisiert, beginnt Kapital in Richtung ETH und hochwertiger Altcoins zu fließen.





Dieser Anstieg war kein Ergebnis eines einzelnen Ereignisses, sondern das Zusammenspiel mehrerer Faktoren: technologischer Fortschritt durch Protokoll-Upgrades, strukturelle Veränderungen im Derivatemarkt, On-Chain-Aktivität großer Adressen sowie verbesserte makroökonomische Rahmenbedingungen.





Branchenanalysten gehen davon aus, dass sich in den kommenden Wochen zeigen wird, ob ETH die psychologisch wichtige Marke von $3,000 durchbrechen kann. Entscheidend dafür sind:





Zunehmende Entwickleraktivität infolge des Pectra-Upgrades

Anhaltende Akkumulation durch Whales und weiterhin bullische On-Chain-Daten

Entwicklungen in der US-Regulierung und beim Fortschritt der Ethereum-ETFs

Kursänderungen der US-Notenbank sowie globale Risikobereitschaft





Fest steht: Ethereum entwickelt sich zunehmend von einer reinen „Technologieplattform“ zu einem Kernbestandteil institutioneller Kapitalstrategien und makroökonomischer Überlegungen. Die Geschichte von ETH hat gerade erst begonnen.



