Ethereum: Ein Jahrzehnt voller Prüfungen und Triumphe mit einer vielversprechenden Zukunft

Abstrakt: Die Einführung von Ethereum Spot-ETFs ebnet den Weg für Mainstream-Institutionen, in den Markt einzutreten.





Am 22. Juli kündigte Justin Drake, ein offizieller Forscher der Ethereum Foundation, an, dass heute das zehnjährige Jubiläum von Ethereum gefeiert wird. Vor zehn Jahren startete Ethereum offiziell seinen ICO (Initial Coin Offering), wobei der ETH/BTC Wechselkurs zu diesem Zeitpunkt bei 0.0005 lag und sich in den letzten zehn Jahren mehr als hundertfach erhöht hat.





In den letzten zehn Jahren hat Ethereum enorme technische Transformationen und Marktfluktuationen durchlaufen und dabei bemerkenswerte Erfolge bei der Förderung von Dezentralisierter Finanzen (DeFi) erzielt sowie die traditionelle Finanzwelt verändert. Kürzlich hat die US-amerikanische SEC offiziell den Ethereum Spot-ETF genehmigt, was den Weg für Mainstream-Finanzinstitutionen ebnet, in Ethereum zu investieren. Dies unterstreicht weiter die Bedeutung und das Potenzial von Ethereum im traditionellen Finanzmarkt und stellt einen bedeutenden Meilenstein in seiner Entwicklung dar.





Von seinen bescheidenen Anfängen bis hin zur Position als führende Kraft im Bereich Kryptowährungen und Blockchain ist die Geschichte von Ethereum nicht nur eine Legende technologischer Innovation, sondern auch ein beeindruckendes Kapitel des Überwindens von Schwierigkeiten, der Bewältigung von Herausforderungen und der Umgestaltung der Zukunft. An diesem wichtigen historischen Wendepunkt wird MEXC alle dazu einladen, auf die Entwicklung von Ethereum zurückzublicken und auf seine vielversprechende Zukunft vorauszuschauen.









Im Dezember 2013 veröffentlichte der russische Programmierer Vitalik Buterin ein Whitepaper, in dem er erstmals das Konzept von Ethereum vorstellte. Das Projekt sicherte sich 2014 durch eine Crowdfunding-Kampagne Entwicklungsfinanzierungen, und das Ethereum-Netzwerk wurde offiziell im Juli 2015 gestartet.





Im Gegensatz zu Bitcoin ermöglicht Ethereum Entwicklern, Smart Contracts auf seiner Blockchain zu erstellen und bereitzustellen. Diese Smart Contracts können Vertragsbedingungen automatisch ausführen, ohne dass Zwischenhändler erforderlich sind, was die weitverbreitete Nutzung dezentraler Anwendungen (DApps) ermöglicht. Allerdings erreichte Ethereum in den frühen Phasen seiner Entwicklung noch nicht den erwarteten Umfang an Ökosystem-Wachstum.





Anfangs hatte Ethereum keinen signifikanten Einfluss auf den Markt, und seine Entwicklung stand vor vielen Herausforderungen. Die Plattform erlebte mehrere Systemanfälligkeiten und Hackerangriffe, die ihre Existenz bedrohten.





Ein Beispiel dafür ist der berüchtigte „DAO-Angriff“ im Jahr 2016, bei dem Hacker eine Vertragslücke ausnutzten, um etwa 3,6 Millionen Ether zu stehlen (damals im Wert von rund 50 Millionen Dollar, heute rund 11,8 Milliarden Dollar). Dieser Vorfall führte zu schweren Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Ethereum-Community über den Umgang mit den gestohlenen Mitteln, insbesondere darüber, ob ein „Hard Fork“ durchgeführt werden sollte, um die gestohlenen Ether zurückzuholen. Letztendlich führte Ethereum einen Hard Fork durch, um die gestohlenen Mittel an die Investoren zurückzugeben, was zur Schaffung von zwei Blockchains führte: Ethereum (ETH) und Ethereum Classic (ETC). Obwohl diese Maßnahme die Krise vorübergehend löste, verursachte sie den ersten großen Konsensbruch innerhalb der Ethereum-Community, was zu Meinungsverschiedenheiten und Zweifeln führte.





Mit dem Beginn des Jahres 2017 setzte der Boom der ICOs (Initial Coin Offerings) ein, bei dem Ethereum eine zentrale Rolle spielte. ETH wurde zum Ticket für die Teilnehmer von ICOs.





Die Smart-Contract-Funktionalität von Ethereum ermöglichte es Projekten, eigene ERC-20-Token auszugeben und Crowdfunding über Smart Contracts durchzuführen. Die Einführung des ERC-20-Standards vereinfachte insbesondere den Token-Emissionsprozess für ICO-Projekte und förderte das Wachstum des Ethereum-Ökosystems erheblich.





Darüber hinaus nutzte das ICO-Modell die dezentrale Natur von Ethereum, um traditionelle Finanzierungswege über Risikokapital und Banken zu umgehen, wodurch Startups in der Lage waren, direkt von globalen Investoren Kapital zu beschaffen. Diese neue Finanzierungsquelle veränderte das Finanzierungsumfeld für Startups grundlegend.





Mit dem Aufstieg des ICO-Hypes stieg die Nachfrage nach ETH. Laut den Marktdaten von MEXC schoss der Preis von ETH zu Beginn des Jahres 2017 von $8 auf einen Höchstwert von $750 Ende des Jahres, was einer Steigerung von fast dem 100-fachen entspricht.





Die rasche Entwicklung der ICOs erregte jedoch auch die Aufmerksamkeit globaler Aufsichtsbehörden. Einige Projekte waren in betrügerische und spekulative Aktivitäten verwickelt, was dazu führte, dass bestimmte Länder strenge Vorschriften erließen oder ICOs vollständig verboten. Infolgedessen wurde Ethereum zu einem Brennpunkt in den Diskussionen über die Regulierung von Blockchain und Kryptowährungen.





Zusätzlich legte der Zustrom zahlreicher ICO-Projekte die Begrenzungen des Ethereum-Netzwerks in Bezug auf Skalierbarkeit und Sicherheit offen. Ein Beispiel dafür ist das CryptoKitties-Spiel Ende 2017, das zu einer erheblichen Überlastung des Ethereum-Netzwerks führte und die Transaktionsgebühren um das Zigfache ansteigen ließ. Diese Probleme veranlassten die Ethereum-Community, weiter an Skalierungslösungen wie Ethereum 2.0 und Layer 2 zu forschen und diese zu entwickeln.









Heute liegt die Marktkapitalisierung von Ethereum bei 394 Milliarden USD (laut 8marketcap -Daten) und zählt zu den Top-30-Globalen Vermögenswerten, wobei Unternehmen wie Samsung, Oracle und Bank of America übertroffen werden. Der Erfolg von Ethereum wird durch die rasante Entwicklung der dezentralisierten Finanzen (DeFi) vorangetrieben, die auf den Grundlagen aufbaut, die während der ICO-Ära gelegt wurden.









Hunderte von Projekten nutzten Ethereum für ICOs, sammelten Milliarden von Dollar und zogen eine große Zahl von Entwicklern und Investoren in das Ethereum-Ökosystem, das von Fintech über Gaming bis hin zu Supply-Chain-Management reichte.





Die ICO-Ära brachte nicht nur Kapital und Benutzer, sondern trieb auch die Entwicklung von der Ethereum-Infrastruktur voran. Entwicklertools, Wallets, Börsen und Blockchain-Explorer wurden in dieser Zeit verbessert, wodurch das Ethereum-Ökosystem umfassender und robuster wurde.





Nach Jahren der Ansammlung erblühte die DeFi-Blume schließlich im Sommer 2020.





Die Smart-Contract-Funktionen von Ethereum schufen einen fruchtbaren Boden für das Aufkommen der dezentralen Finanzen (DeFi). DeFi-Plattformen wie Compound und Aave ermöglichten es Benutzern, ohne traditionelle Finanzintermediäre zu verleihen und zu leihen. Dezentrale Börsen (DEXs) wie Uniswap und SushiSwap boten offenere und transparentere Handelsumgebungen. Stablecoins wie DAI stellten relativ stabile Wertaufbewahrungsmittel für den Kryptomarkt bereit. Diese Projekte, die die Smart Contracts von Ethereum nutzten, senkten signifikant die Schwelle für Finanzdienstleistungen, brachen traditionelle Finanzmonopole und boten offenere, transparentere und gerechtere Finanzdienstleistungen, was finanzielle Inklusion und Dezentralisierung förderte.





Ethereum lieferte die Infrastruktur für DeFi, und die rasante Entwicklung von DeFi wiederum erweiterte die Anwendungsbereiche von Ethereum, was mehr Benutzer und Entwickler anzog.





Im Jahr 2021 trug die Popularität von Non-Fungible Tokens (NFTs) weiter zur Verbreitung von Ethereum bei. NFTs ermöglichten es, digitale Kunstwerke, virtuelle Immobilien und Gaming-Vermögenswerte auf der Blockchain eindeutig zu identifizieren und zu handeln, wodurch neue Wirtschaftsmodelle und Marktchancen geschaffen wurden. Als Hauptplattform für den NFT-Handel beherbergte Ethereum bekannte NFT-Projekte wie CryptoPunks und Bored Ape Yacht Club, was erhebliche Aufmerksamkeit und Investitionen anlockte.









Der Aufstieg von DeFi und der Boom des NFT-Marktes stellten erhebliche Herausforderungen für die Infrastruktur von Ethereum dar, da die zunehmende Netzwerkauslastung zu dauerhaft hohen Transaktionsgebühren (Gasgebühren) führte. Dies erschwerte es normalen Benutzern und kleinen Transaktionen, die Kosten zu tragen, was die Akzeptanz und Entwicklung des Netzwerks behinderte.





Um diese Probleme zu beheben, arbeitet die Ethereum-Community kontinuierlich an Lösungen und hat mehrere wichtige Upgrades implementiert. Vom „Byzantium“-Upgrade über „Constantinople“ bis hin zum aktuellen Ethereum 2.0 markiert jedes Upgrade einen bedeutenden technologischen Durchbruch und eine Verbesserung.





Um Skalierbarkeits- und Sicherheitsprobleme zu lösen, initiierte die Ethereum-Community den Ethereum 2.0 (Serenity) Upgrade-Plan. Ethereum 2.0 zielt darauf ab, die Skalierbarkeit, Sicherheit und Energieeffizienz des Netzwerks zu verbessern, indem der Proof-of-Stake (PoS)-Konsensmechanismus eingeführt wird, der den ursprünglichen Proof-of-Work (PoW)-Mechanismus ersetzt, wodurch der Energieverbrauch erheblich reduziert und die Transaktionsverarbeitungsgeschwindigkeit erhöht wird. Am 1. Dezember 2020 ging die Beacon Chain von Ethereum 2.0 live.





Am 5. August 2021 durchlief Ethereum den „London Hard Fork“, der das heiß erwartete EIP-1559 beinhaltete. EIP-1559 veränderte die Transaktionsgebührenstruktur von Ethereum, indem es eine Basisgebühr und einen Trinkgeldmechanismus einführte, wobei ein Teil der Transaktionsgebühren verbrannt wurde. Dies verbesserte nicht nur die Nutzererfahrung, sondern führte auch ein deflationäres Modell für ETH ein, was tiefgreifende Auswirkungen auf das wirtschaftliche Modell von Ethereum hatte.





Am 15. September 2022 vollzog Ethereum den „Merge“ und wechselte offiziell von Proof-of-Work (PoW) zu Proof-of-Stake (PoS). Dieses Meilenstein-Ereignis reduzierte den Energieverbrauch von Ethereum erheblich und ebnete den Weg für zukünftige Skalierbarkeits- und Leistungsverbesserungen.





Am 12. April 2023 wurde das Shanghai-Upgrade abgeschlossen. Das Shanghai-Upgrade führte hauptsächlich die Möglichkeit der ETH-Staking-Auszahlungen durch EIP-4895 (Ethereum Improvement Proposal 4895) ein, wodurch Validatoren ihre gestakten ETH auf der Beacon Chain auszahlen konnten. Dies stellte eine wichtige Ergänzung des wirtschaftlichen Modells von Ethereum 2.0 dar und bot höhere Liquidität.





Am 13. März 2024 durchlief Ethereum das Dencun-Upgrade, das hauptsächlich EIP-4844 betraf und eine neue Transaktionsart mit Daten-Blobs einführte, um die Kosten für Rollup-Transaktionen zu senken. Dies reduzierte erheblich die Kosten für Layer-2-Netzwerke, Daten auf Ethereum zu speichern.





Mit dem fortlaufenden Fortschritt von Ethereum 2.0 werden die Skalierbarkeit, Sicherheit und Leistung von Ethereum weiterhin verbessert. Darüber hinaus ermöglicht die kontinuierliche Weiterentwicklung verschiedener Layer-2-Lösungen Ethereum, mehr Transaktionen zu niedrigeren Kosten zu verarbeiten und eine breitere Palette von Anwendungen zu unterstützen. Lösungen wie Optimism und Arbitrum bieten starke Unterstützung für die Leistungssteigerung von Ethereum und ermöglichen es mehr Benutzern, von schnellen und kostengünstigen Transaktionen zu profitieren.





Diese Events haben eine entscheidende Rolle in der Entwicklung von Ethereum gespielt, indem sie nicht nur Ethereum selbst prägten, sondern auch einen erheblichen Einfluss auf die gesamte Blockchain- und Kryptowährungsbranche ausübten.









Die rasante Entwicklung von DeFi und NFTs hat auch die Bedeutung von Ethereum in der traditionellen Welt gesteigert. In den letzten Jahren haben mehrere große traditionelle Finanzunternehmen begonnen, in das Ethereum-Ökosystem einzutreten.





Zum Beispiel: (1) BlackRock, eines der größten Vermögensverwaltungsunternehmen der Welt, hat den „iShares Build“-Fonds ins Leben gerufen, der sich auf Investitionen in Ethereum und damit verbundene Blockchain-Projekte konzentriert. (2) Visa hat eine Partnerschaft mit Ethereum geschlossen, um Ethereum-basierte Zahlungslösungen zu entwickeln, die den Benutzern bequemere und sicherere Zahlungserfahrungen bieten. (3) Microsoft hat in Zusammenarbeit mit ConsenSys ein Entwickler-Toolkit für die Ethereum-Blockchain auf den Markt gebracht, das den Prozess für Unternehmen vereinfacht, Blockchain-Anwendungen auf Azure zu entwickeln und zu verwalten. (4) JPMorgan hat die Quorum-Blockchain-Plattform für Unternehmen auf Basis von Ethereum entwickelt, hauptsächlich für interne grenzüberschreitende Zahlungen und Abwicklungen, und wurde zur Grundlage der Enterprise Ethereum Alliance (EEA). (5) Amazon Web Services (AWS) bietet verwaltete Blockchain-Dienste an, die es Benutzern ermöglichen, Ethereum-Netzwerke schnell bereitzustellen und zu konfigurieren, mit dem Ziel, die Entwicklung von Blockchain-Anwendungen für Unternehmen zu vereinfachen. (6) Samsung SDS hat die Nexledger-Plattform auf Basis von Ethereum für Blockchain-Lösungen für Unternehmen entwickelt. (7) Procter & Gamble hat mit seinen Partnern ein System zur Nachverfolgung der Lieferkette auf Basis von Ethereum entwickelt, um die Rückverfolgbarkeit von Produkten von den Rohmaterialien bis zum Endverkauf zu gewährleisten. (8) IBM hat in Zusammenarbeit mit ConsenSys an mehreren Ethereum-basierten Projekten teilgenommen, die branchenübergreifende Blockchain-Lösungen erforschen.





Diese Fälle zeigen, dass Ethereum zu einer ernstzunehmenden Kraft für traditionelle Finanzinstitutionen geworden ist und Veränderungen in der Finanzbranche vorantreibt. Das Engagement dieser traditionellen Finanzriesen bringt zweifellos neuen Wachstumsschub für Ethereum und signalisiert seine weitere Durchdringung der traditionellen Finanzmärkte.





In diesem Zusammenhang überraschte die offizielle Genehmigung von Ethereum-Spot-ETFs im Juli viele im Krypto-Markt nicht. Es ist jedoch bemerkenswert, dass die Einführung von Ethereum-Spot-ETFs kurzfristige Preisschwankungen verursachen könnte





Daten zeigen, dass am 23. Juli, dem ersten Tag der Einführung, der kombinierte Zufluss von 9 Spot-ETH-ETFs $107 Millionen erreichte, bei einem Gesamtumsatz von über $1.1 Milliarden USD. Trotz der beeindruckenden Leistung am ersten Tag haben Ethereum-Spot-ETFs seit dem 24. Juli einen kontinuierlichen Abfluss gezeigt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung beträgt der Gesamtwert der Nettovermögen der Ethereum-Spot-ETFs $9.238 Milliarden, wobei das Nettovermögensverhältnis des ETFs (Marktwert im Vergleich zum Gesamtmarktwert von Ethereum) bei 2,36 % liegt. Der historische kumulierte Nettoabfluss hat 341 Millionen USD erreicht, was dazu geführt hat, dass die ETH-Preise um mehr als 10 % gesenkt wurden.





Wintermute prognostiziert, dass diese Zuflüsse den Ethereum-Preis in den nächsten 12 Monaten um 24 % steigen lassen werden. Blickt man in die Zukunft, so prognostiziert Trader T , dass Grayscale's ETHE innerhalb von 12 Tagen einen Abfluss von 50 % verzeichnen wird. Es ist bemerkenswert, dass Grayscale's GBTC innerhalb von 65 Tagen einen Abfluss von 50 % erlebte. Der große Markt-Maker Wintermute schätzt, dass Ethereum Spot-ETFs im kommenden Jahr bis zu $4 Milliarden an Zuflüssen von Investoren anziehen könnten. Dies liegt unter den Erwartungen der meisten Analysten, die von $4,5 Milliarden bis $6,5 Milliarden ausgehen, und stellt bereits etwa 62 % weniger dar als die $17 Milliarden, die Bitcoin Spot-ETFs seit ihrem Handelsstart in den USA vor sechs Monaten eingesammelt haben.





Trotz des enormen Erfolgs von Ethereum steht es weiterhin vor vielen Herausforderungen.





Konkurrenten wie Solana und Cardano tauchen auf, jeder mit seinen eigenen technischen Vorteilen und Anwendungsbereichen, und ihre Ökosysteme holen zunehmend zu Ethereum auf. Besonders in diesem Jahr hat die Meme-Saison das enorme Potenzial von Solana gezeigt. Darüber hinaus wird aktiv am Bitcoin-Ökosystem und verschiedenen Layer-2-Lösungen gearbeitet, die versuchen, Ethereum einen Teil des Marktes streitig zu machen.





Andererseits muss Ethereum weiterhin Probleme wie Netzwerküberlastung und hohe Transaktionsgebühren angehen. Der Sharding-Upgrade-Prozess ist komplex und langwierig, da er großflächige technische Änderungen und ein breites Konsensverfahren innerhalb der Community erfordert.









Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat Ethereum unzählige Herausforderungen und Schwierigkeiten gemeistert, aber durch seine innovative Technologie und die starke Unterstützung der Community hat es die Einführung und Anwendung der Blockchain-Technologie erfolgreich vorangetrieben. In der Zukunft wird Ethereum weiterhin die Entwicklung der dezentralisierten Finanzen anführen, die traditionelle Finanzwelt transformieren und globalen Benutzern mehr Chancen und Möglichkeiten bieten. Es wird weiterhin die Entwicklung der Blockchain-Technologie vorantreiben und dazu beitragen, eine gerechtere, transparentere und effizientere digitale Welt zu schaffen. Lassen Sie uns auf den noch größeren Erfolg von Ethereum im nächsten Jahrzehnt hoffen.





