Verpassen Sie keine Handelsmöglichkeiten: Nutzen Sie die Marktvolatilität mit MEXC Futures Chase-Aufträgen





Hohe Volatilität ist seit langem eines der bestimmenden Merkmale des Kryptowährungsmarktes und bleibt ein wichtiger Faktor, der viele Teilnehmer anzieht. Unter solch schnelllebigen Bedingungen wird die Fähigkeit, Einstiegsgelegenheiten zu identifizieren und darauf zu agieren, besonders wichtig. Händler verpassen diese Momente jedoch oft aufgrund von Zögern, ungenauer Beurteilung des Timings oder schlichtweg wegen des Tempos der Marktschwankungen. Die MEXC Futures Chase-Auftragsfunktion ist mit dieser Herausforderung im Blick entwickelt worden und bietet einen Mechanismus, der Aufträge automatisch an die Marktbewegungen anpasst und den Teilnehmern hilft, effektiver auf Volatilität zu reagieren und Gelegenheiten zu nutzen, sobald sie sich ergeben.









Die Chase-Auftragsfunktion reicht einen Limitauftrag zum aktuellen besten Marktpreis erneut ein. Konkret bedeutet dies: Wenn ein Benutzer den MEXC Futures Chase-Auftrag aktiviert, wird ein bestehender Limitauftrag, der weit vom Orderbuch entfernt ist, schnell an das beste Gebot oder den besten Ask angepasst, während er dennoch als Limitauftrag im Orderbuch bestehen bleibt. Dies ermöglicht es Händlern, Gelegenheiten während schneller Kursschwankungen zu nutzen, ohne auf Marktaufträge zurückgreifen zu müssen, die in der Regel höhere Gebühren verursachen.





Zum Beispiel erteilt Alice einen Limit-Kaufauftrag für BTCUSDT Perpetual Futures bei 100,000 USDT. Nach einiger Zeit hat der Marktpreis ihr Auftragsniveau nicht erreicht, und sie erwartet, dass BTCUSDT weiter steigt. In diesem Moment liegt das beste Gebot bei 115,999 USDT und der beste Ask bei 116,000 USDT. Wenn Alice die Chase-Auftragsfunktion verwendet, reicht das System ihren Auftrag sofort bei 115,999 USDT erneut ein, was die Ausführungschancen erheblich erhöht. Umgekehrt hat Cindy einen Limit-Verkaufsauftrag bei 120,000 USDT erteilt und möchte die Ausführung beschleunigen. Mit der Chase-Auftragsfunktion wird ihr Auftrag zum besten Ask-Preis erneut eingereicht.





Es ist wichtig zu beachten, dass die MEXC Futures Chase-Auftragsfunktion derzeit nur im Hedge-Modus unterstützt wird. Wenn ein Long-Positionsauftrag mit dieser Funktion erneut eingereicht wird, müssen Benutzer sicherstellen, dass ihr Futures-Konto über ausreichende Margin verfügt, um Auftragsfehler zu vermeiden.













Um die Handelseffizienz zu verbessern, hat MEXC die Chase-Auftragsfunktion eingeführt, um das Problem zu lösen, dass Limitaufträge über längere Zeiträume unerfüllt bleiben.





In den meisten Fällen müssten Benutzer einen bestehenden Auftrag stornieren und manuell einen neuen erteilen, um den Auftragspreis an den neuesten Marktpreis anzupassen. Mit der Chase-Auftragsfunktion können Benutzer dies mit einem einzigen Klick erreichen: Das System reicht den Auftrag als neuen Limitauftrag zum aktuellen besten Marktpreis erneut ein. Die Auftragsmenge bleibt unverändert und der Auftragstyp wird weiterhin als Maker-Auftrag behandelt, sodass keine zusätzlichen Gebühren anfallen.





Durch die Vereinfachung des Prozesses und die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit der Auftragsausführung steigert die Chase-Auftragsfunktion die allgemeine Handelseffizienz.









Zu Demonstrationszwecken verwenden wir ein USDT-M Perpetual Futures -Handelspaar als Beispiel.









Öffnen Sie die offizielle MEXC-Website und melden Sie sich in Ihrem Konto an. Wählen Sie unter Futures „USDT-M Perpetual Futures“, um die Handelsseite aufzurufen. Erteilen Sie im Auftragsfeld auf der rechten Seite einen Limitauftrag.









Scrollen Sie die Seite nach unten und suchen Sie Ihren Limitauftrag unter „Offener Auftrag“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Chase“.









Wenn in den Einstellungen die Option „Auftragserteilung bestätigen“ aktiviert ist, öffnet sich beim Klicken auf „Chase“ ein Fenster „Chase-Auftrag bestätigen“. Sie können den Auftrag doppelt bestätigen und auf „OK“ klicken, um die Aktion abzuschließen.





Wenn in den Einstellungen die Option „Auftragserteilung bestätigen“ deaktiviert ist, wird die Aktion beim Klicken auf „Chase“ sofort abgeschlossen.









Sobald die Prüfungen für Auftragsgültigkeit, Risikolimit, Guthaben und Liquidationsrisiko alle bestanden sind, wird der Chase-Auftrag erfolgreich erteilt. Ihr ursprünglicher Limitauftrag wird auf Ihrer Seite zum aktuellen besten Gebot oder Ask erneut eingereicht. Nach der Ausführung erscheint der ausgeführte Limitauftrag unter „Offene Position“.





Wenn eine der Prüfungen fehlschlägt, wird der Chase-Auftrag nicht erteilt, und das System zeigt den Grund für das Fehlschlagen an.













1) Öffnen Sie die MEXC-App und melden Sie sich in Ihrem Konto an. Tippen Sie unten auf der Startseite auf die Schaltfläche „Handel“.

2) Wählen Sie auf der Handelsseite oben „Futures“, um zur Futures-Handelsoberfläche zu wechseln.

3) Erteilen Sie einen Limitauftrag.

4) Scrollen Sie nach unten zu „Offene Aufträge“, um Ihren Limitauftrag anzuzeigen, und tippen Sie dann auf „Chase“.

5) Tippen Sie auf „Bestätigen“.

6) Sobald die Prüfungen für Auftragsgültigkeit, Risikolimit, Guthaben und Liquidationsrisiko alle bestanden sind, wird der Chase-Auftrag erfolgreich erteilt. Ihr ursprünglicher Limitauftrag wird auf Ihrer Seite zum aktuellen besten Gebot oder Ask erneut eingereicht. Nach der Ausführung erscheint der ausgeführte Limitauftrag unter „Positionen“.





Wenn eine der Prüfungen fehlschlägt, wird der Chase-Auftrag nicht erteilt, und das System zeigt den Grund für das Fehlschlagen an.









Während die hohe Volatilität des Kryptowährungs-Futures-Marktes zahlreiche Handelsmöglichkeiten schafft, kann über längere Zeiträume hinweg beobachtet werden, dass sich die meisten Kryptowährungen tatsächlich etwa 80 % der Zeit innerhalb einer definierten Preisspanne bewegen. Zum Beispiel zeigt das untenstehende Diagramm die Kursschwankungen der ETHUSDT Perpetual Futures innerhalb einer solchen Spanne.









Dies schafft Möglichkeiten für den Futures-Grid-Handel.









Grid-Handel ist eine quantitative, automatisierte Handelsstrategie. Sie funktioniert, indem mehrere gleichmäßig verteilte Kauf- und Verkaufsaufträge innerhalb einer definierten Preisspanne erteilt werden, wodurch ein „Grid“ entsteht. Bewegt sich der Preis innerhalb dieser Spanne, kauft und verkauft das System automatisch niedrig und hoch und erzielt Gewinn aus jeder kleinen Kursschwankung.





Einfach ausgedrückt basiert Grid-Handel nicht auf der Vorhersage der Marktrichtung. Stattdessen profitiert er von der Preisvolatilität selbst. Solange sich der Markt bewegt – ob in bullischen, bärischen oder seitwärts gerichteten Bedingungen – besteht Potenzial für Renditen.









Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung zu Investitionen, Steuern, rechtlichen Angelegenheiten, Finanzen, Buchhaltung, Consulting oder anderen damit verbundenen Dienstleistungen dar und ist auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und gibt keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Investitionsentscheidungen und -ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.



