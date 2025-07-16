Da sich die Blockchain-Technologie stetig weiterentwickelt, bringt der Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) kontinuierlich praxisnahe und innovative Infrastrukturlösungen hervor. Dolomite, aufgebauDa sich die Blockchain-Technologie stetig weiterentwickelt, bringt der Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) kontinuierlich praxisnahe und innovative Infrastrukturlösungen hervor. Dolomite, aufgebau
Lernen/Hot-Token-Zone/Projektvorstellung/Dolomite: D...Finanzwesen

Dolomite: Die Revolution des Liquiditätszentrums im dezentralen Finanzwesen

Anfänger
16. Juli 2025MEXC
0m
#Grundlagen#Branchen-Hype
DeFi
DEFI$0.000796-0.50%
Dolomite
DOLO$0.06625+0.13%
Visa
VON$335.78+0.42%
Smart Blockchain
SMART$0.003374+0.86%
TokenFi
TOKEN$0.007129+1.49%


Da sich die Blockchain-Technologie stetig weiterentwickelt, bringt der Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) kontinuierlich praxisnahe und innovative Infrastrukturlösungen hervor. Dolomite, aufgebaut auf dem Arbitrum-Netzwerk, revolutioniert den Handel und die Kreditvergabe digitaler Vermögenswerte durch eine spezialisierte Finanzarchitektur. Die Einführung des nativen Governance-Tokens DOLO markiert einen entscheidenden Meilenstein im Wachstum der Plattform als dezentraler Geldmarkt und Börse.

1. Zentrale Vorteile von Dolomite: Kapitaleffizienz und inklusive Finanzierung


Dolomite unterscheidet sich durch drei Grundpfeiler:

1) Virtuelles Liquiditätssystem: Ein fortschrittliches algorithmisches Framework maximiert die Kapitaleffizienz über ein breites Asset-Spektrum – von großen Kryptowährungen bis hin zu neuen Tokens – und überwindet so die Grenzen traditioneller Liquiditätsmodelle.
2) Benutzerorientiertes Anreizmodell: Statt auf hohe Gebühren zu setzen, gibt Dolomite die Protokolleinnahmen direkt an die Benutzer zurück. Nachhaltige Verteilungsmechanismen wie Staking-Belohnungen schaffen einen positiven Rückkopplungseffekt, der das Plattformwachstum mit den benutzerinteressen in Einklang bringt.
3) Sicherheitsorientierte Finanzarchitektur: Alle Kredite sind überbesichert und durch geprüfte Smart Contracts sowie ein starkes Risikomanagement geregelt. Dieses Design schützt die Vermögenswerte der Benutzer und gewährleistet die Stabilität der Plattform.

Laut Betriebsdaten zahlen Benutzer lediglich On-Chain-Netzwerkgebühren und unterliegen keinen zusätzlichen Plattformkosten – was die Einstiegshürde erheblich senkt.

2. DOLO-Token: Governance und Nutzen


Der DOLO-Token erfüllt zwei zentrale Funktionen im Dolomite-Ökosystem:

1) Governance-Rechte: Token-Besitzer können Vorschläge einreichen und über Protokoll-Upgrades, Parameteränderungen und andere wichtige Entscheidungen abstimmen – die Weiterentwicklung der Plattform liegt in den Händen der Community.
2) Funktionaler Nutzen: DOLO bildet die Grundlage für Staking-Belohnungen und Anreize zur Liquiditätsbereitstellung. Künftige Updates ermöglichen Cross-Chain-Interoperabilität und zusätzliche Funktionen, die den Nutzen des Tokens weiter erhöhen.

3. Überblick über die Tokenomics


1) Feste Gesamtmenge: Das Gesamtangebot ist auf 1 Milliarde Tokens begrenzt, was für Knappheit sorgt.
2) Transparente Verteilung: 20% für frühe Beitragende und Community-Anreize, einschließlich Airdrops. 3% sind für gezielte Belohnungen an Boyco-Protokoll-Einleger reserviert. Der Rest wird auf Liquiditätspools und den Entwicklungsfonds des Ökosystems verteilt.
3)Veröffentlichungszeitplan: Am Tag des TGE (24. April) gelangen rund 361 Millionen Tokens, einschließlich gesperrter veDOLO (Vote Escrowed DOLO), in den Umlauf – ein Gleichgewicht aus sofortiger Liquidität und langfristiger Bindung.

4. Wichtige Meilensteine und Ökosystem-Erweiterung


  • Token Generation Event (TGE): Ab dem 24. April können Benutzer DOLO über die Projektplattform beanspruchen – die Tokenökonomie wird damit offiziell aktiviert.
  • Cross-Chain-Einführung: Neben Arbitrum wird DOLO auch auf Berachain gestartet, um eine Multi-Chain-Strategie zu fördern und den Zugang für Benutzer zu erweitern.
  • Retroaktiver Airdrop-Mechanismus: Basierend auf einem Snapshot vom 6. Januar 2025 – nur Benutzer, die vor diesem Datum aktiv waren, sind teilnahmeberechtigt, was das Prinzip „Belohnung für Beitrag“ unterstreicht.

Wie kauft man DOLO auf MEXC?


Während sich Plattform- und Kreativwirtschaft rasant weiterentwickeln, transformiert Dolomite die DeFi-Erfahrung durch technologische Innovation. Das virtuelle Liquiditätssystem und das nutzerzentrierte Anreizmodell setzen einen neuen Standard, indem sie Kapitaleffizienz mit breiter Zugänglichkeit vereinen. Mit der Reifung des DOLO-Token-Ökosystems wird dieses DeFi-Hub voraussichtlich eine noch größere Bandbreite an Benutzern anziehen, die die Zukunft digitaler Finanzen mitgestalten möchten. Die Expertise von MEXC bei der Identifikation und Unterstützung aufstrebender Projekte macht die Plattform zum idealen Ort, um DOLO zu erwerben und zu handeln.

DOLO ist jetzt auf MEXC sowohl im Spot- als auch im Futures-Handel verfügbar – mit extrem niedrigen Gebühren.

1) Öffnen Sie die MEXC App oder die offizielle Website und loggen Sie sich ein.
2) Geben Sie in der Suchleiste „DOLO“ ein und wählen Sie Spot- oder Futures-Handel.
3) Wählen Sie den Auftragstyp, geben Sie Betrag und Preis ein und senden Sie Ihren Auftrag ab.

Sie können auch an verwandten Einzahlungs- und Handelsaktionen auf der MEXC Airdrop+ Seite teilnehmen. Schließen Sie einfach ein paar Aufgaben ab, um zusätzliche DOLO-Token oder USDT-Belohnungen zu erhalten.

Vorteile des DOLO-Handels auf MEXC:


1) Überlegene Liquidität: Engere Spreads, schnellere Ausführungen, stabilerer Handel
2) Intuitive Benutzeroberfläche: Benutzerfreundliches Design für Neueinsteiger und erfahrene Händler
3) Starke Sicherheit: Mehrschichtige Schutzmechanismen, Echtzeit-Risikokontrollen und vollständige Entschädigung bei plattformspezifischen Verlusten
4) 24/7 Kundenservice: Rund-um-die-Uhr Unterstützung
5) Extrem niedrige Gebühren: Höchst wettbewerbsfähige Handelskosten für maximale Rendite


Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung zu Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung, Consulting oder sonstigen Dienstleistungen dar und ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Investitionsentscheidungen und deren Ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.


Beliebte Artikel

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

1. Was ist Liquidation?Liquidation, auch als Zwangsschließung oder Margin Call bezeichnet, tritt auf, wenn die Plattform die Position eines Benutzers automatisch schließt. Auf MEXC ist die Maintenance

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Die Funktion Limit-Konvertierung ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu einem vorab festgelegten Preis zu tauschen. Wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Grenzwert erreicht oder übersteigt, führt

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Verwandte Artikel

Was ist Bitlayer (BTR)? Ein Leitfaden zur Bitcoin-Layer-2-Lösung der nächsten Generation

Was ist Bitlayer (BTR)? Ein Leitfaden zur Bitcoin-Layer-2-Lösung der nächsten Generation

Während sich Bitcoin als das sicherste und dezentralisierteste Blockchain-Netzwerk etabliert hat, treten seine Einschränkungen in Bezug auf Skalierbarkeit und Programmierbarkeit zunehmend zutage. Obwo

AI × Blockchain × Data Science: Wie Codatta die Web3-Datenökonomie transformiert

AI × Blockchain × Data Science: Wie Codatta die Web3-Datenökonomie transformiert

Vor dem Hintergrund der sich beschleunigenden Konvergenz von Blockchain- und KI-Technologien positioniert sich Codatta als revolutionäres, dezentrales Datenprotokoll, das eine der zentralen Herausford

Blockchain-Innovation: Wie Pi Network die Zukunft der Kryptowährungen neu gestaltet

Blockchain-Innovation: Wie Pi Network die Zukunft der Kryptowährungen neu gestaltet

Mit dem Eintritt in das Jahr 2025 stehtPi Network an einem entscheidenden Punkt zwischen Chancen und Herausforderungen. Was einst als ambitioniertes Experiment für mobiles Mining begann, hat sich zu e

Spark Protocol führt den SPK-Token ein und definiert die DeFi-Infrastruktur neu.

Spark Protocol führt den SPK-Token ein und definiert die DeFi-Infrastruktur neu.

Im dezentralen Finanzmarkt (DeFi) bemühen sich zahlreiche Protokolle, Herausforderungen wie Liquiditätsfragmentierung und Renditeoptimierung zu lösen. Unter ihnen hat sich Spark Protocol schnell als a

Bei MEXC registrieren
Registrieren und bis zu 10,000 USDT an Boni erhalten