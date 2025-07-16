DeFi-App (HOME): Das DeFi-Portal der nächsten Generation – eine neue Ära der On-Chain-Finanzerlebnisse

Mit dem Eintritt von DeFi in eine neue Phase großflächiger Adoption steigen die Anforderungen der Benutzer an Produkterlebnis, Sicherheit, Cross-Chain-Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit kontinuierlich. Als Antwort auf diese Marktbedürfnisse ist die DeFi-App (HOME) entstanden. Als zukunftsorientiertes Gateway für On-Chain-Finanzdienstleistungen verfolgt die DeFi-App das Ziel, ein „Web3-Portal für alle“ zu schaffen – eines, das Barrieren bei On-Chain-Interaktionen abbaut, die Einstiegshürden für Benutzer senkt und die breite DeFi-Adoption fördert.
Basierend auf dem Konzept der „universellen Chain-Abstraktion“ und unter Einsatz biometrischer Sicherheitstechnologie ermöglicht die DeFi-App echten One-Click-Cross-Chain-Handel und Asset-Management. Ganz ohne Bridging, KYC oder Gas-Gebühren können Benutzer nahtlos zwischen verschiedenen Chains und Geräten wechseln, Assets übertragen, Renditen erzielen und Derivate handeln – was die Effizienz und Sicherheit von On-Chain-Aktivitäten erheblich steigert.
Der größte Vorteil der DeFi-App liegt in ihrer leistungsstarken Aggregationsfähigkeit. Die Plattform integriert mehrere führende DeFi-Protokolle und -Dienste und deckt dabei Asset-Management, Cross-Chain-Bridging, DEX-Handel, Renditeaggregation, Liquiditäts-Mining und mehr ab. Benutzer können sämtliche On-Chain-Aktionen über eine einzige Benutzeroberfläche durchführen, ohne ständig zwischen verschiedenen dApps wechseln zu müssen – das senkt die Einstiegshürden und verkürzt die Lernkurve deutlich.
Die Plattform führt eine „Smart-Account“-Architektur ein und unterstützt Account-Abstraktion. Dadurch können Benutzer von Social Logins, automatisierten Strategien und der gebündelten Ausführung mehrerer Transaktionen profitieren. Dieses System erhöht nicht nur die Flexibilität, sondern treibt auch die benutzerfreundliche Weiterentwicklung von Web3-Produkten entscheidend voran.
Die Funktionen der DeFi-App sind darauf ausgelegt, die Bedürfnisse von Benutzern aller Erfahrungsstufen zu erfüllen und eine „One-Stop-On-Chain-Finanzplattform“ bereitzustellen. Egal, ob Sie neu in der Krypto-Welt sind oder als erfahrener Benutzer auf Effizienz und Strategie setzen – hier finden Sie die passenden Tools und Services. Zu den wichtigsten Features gehören:
Fiat-Einzahlungen ohne KYC: Erstellen Sie eine Wallet und kaufen Sie Assets wie BTC oder ETH mit Fiat-Währungen – ganz ohne Identitätsverifizierung. So wird der Einstieg für neue Benutzer deutlich erleichtert.
Cross-Chain Token Swap: Die Plattform unterstützt Token-Swaps zwischen EVM, Solana und anderen führenden Chains – ganz ohne Gas-Gebühren. Das macht den Cross-Chain-Prozess einfach, schnell und kosteneffizient.
KI-Assistent Jarvis: Der integrierte KI-Assistent Jarvis unterstützt bei der Optimierung der Asset-Allokation, findet die besten Handelsrouten und bietet hilfreiche Hinweise für Einsteiger.
Dezentrale Derivateplattform: Fortgeschrittene Benutzer können über die Plattform Perpetual Futures handeln und so von innovativen Derivaten im DeFi-Bereich profitieren.
Liquidity Mining und Lending Services (demnächst verfügbar): Bald wird die Plattform automatisierte Renditeaggregation sowie On-Chain-Lending-Funktionen anbieten – für noch mehr Einsatzmöglichkeiten innerhalb des DeFi-Ökosystems.
Die DeFi-App plant die Einführung ihres nativen Tokens HOME für Anfang des 2. Quartals 2025. Der Token wird zentrale Funktionen auf der Plattform abdecken – darunter Zugriffsrechte, Governance, Gebührenvergünstigungen sowie Anreizmechanismen innerhalb des Ökosystems.
Token-Mechanismus-Design: HOME verfolgt ein „Use-equals-Empowerment“-Modell, das durch aktive Nutzung der Plattform Vorteile schafft. Darüber hinaus wird der Token für die Cross-Chain-Zirkulation ausgelegt, um die Liquidität und Nutzbarkeit im gesamten Ökosystem zu maximieren.
Finanzierung und Token-Allokation: Das Projekt hat zuvor eine Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 100 Millionen USD abgeschlossen, bei der 400 Millionen HOME-Token verkauft wurden – das entspricht 4% des gesamten Angebots. Zukünftig sollen 3% der Token in einem öffentlichen Verkauf an nicht-US-konforme Benutzer ausgegeben werden.
Als weltweit führende Kryptowährungsbörse ist MEXC zur bevorzugten Plattform für das HOME-Projekt geworden – dank starker Liquiditätsunterstützung, einer breiten Auswahl an handelbaren Assets, einer gebührenfreundlichen Strategie und einem erstklassigen Benutzererlebnis. Investoren können HOME-Token ganz einfach über MEXC erwerben und sich aktiv an der zukünftigen Entwicklung des HOME-Ökosystems beteiligen.
Handelsschritte:
2) Suchen Sie im Suchfeld nach dem HOME-Token und wählen Sie entweder Spot-Handel oder Futures-Handel.
3) Wählen Sie den Auftragstyp, geben Sie Menge, Preis und weitere Parameter ein – und schließen Sie den Handel ab.
MEXC verfügt über ausgeprägte Weitsicht und exzellente Fähigkeiten zur Ressourcenintegration, wenn es um aufstrebende Projekte geht. Durch die langfristige Förderung hochwertiger Web3-Projekte etabliert sich MEXC als unverzichtbare Plattform für Investoren, die in potenzialstarke Vermögenswerte investieren möchten.
Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung, Consulting oder sonstige Dienstleistungen dar und ist nicht als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten zu verstehen. MEXC Learn dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen und investieren Sie mit Bedacht – alle Investitionsentscheidungen liegen allein in der Verantwortung des Benutzers.