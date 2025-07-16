DeFi-App (HOME): Das DeFi-Portal der nächsten Generation – eine neue Ära der On-Chain-Finanzerlebnisse





Mit dem Eintritt von DeFi in eine neue Phase großflächiger Adoption steigen die Anforderungen der Benutzer an Produkterlebnis, Sicherheit, Cross-Chain-Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit kontinuierlich. Als Antwort auf diese Marktbedürfnisse ist die DeFi-App (HOME) entstanden. Als zukunftsorientiertes Gateway für On-Chain-Finanzdienstleistungen verfolgt die DeFi-App das Ziel, ein „Web3-Portal für alle“ zu schaffen – eines, das Barrieren bei On-Chain-Interaktionen abbaut, die Einstiegshürden für Benutzer senkt und die breite DeFi-Adoption fördert.









Basierend auf dem Konzept der „universellen Chain-Abstraktion“ und unter Einsatz biometrischer Sicherheitstechnologie ermöglicht die DeFi-App echten One-Click-Cross-Chain-Handel und Asset-Management. Ganz ohne Bridging, KYC oder Gas-Gebühren können Benutzer nahtlos zwischen verschiedenen Chains und Geräten wechseln, Assets übertragen, Renditen erzielen und Derivate handeln – was die Effizienz und Sicherheit von On-Chain-Aktivitäten erheblich steigert.





Der größte Vorteil der DeFi-App liegt in ihrer leistungsstarken Aggregationsfähigkeit. Die Plattform integriert mehrere führende DeFi-Protokolle und -Dienste und deckt dabei Asset-Management, Cross-Chain-Bridging, DEX-Handel, Renditeaggregation, Liquiditäts-Mining und mehr ab. Benutzer können sämtliche On-Chain-Aktionen über eine einzige Benutzeroberfläche durchführen, ohne ständig zwischen verschiedenen dApps wechseln zu müssen – das senkt die Einstiegshürden und verkürzt die Lernkurve deutlich.





Die Plattform führt eine „Smart-Account“-Architektur ein und unterstützt Account-Abstraktion. Dadurch können Benutzer von Social Logins, automatisierten Strategien und der gebündelten Ausführung mehrerer Transaktionen profitieren. Dieses System erhöht nicht nur die Flexibilität, sondern treibt auch die benutzerfreundliche Weiterentwicklung von Web3-Produkten entscheidend voran.









Die Funktionen der DeFi-App sind darauf ausgelegt, die Bedürfnisse von Benutzern aller Erfahrungsstufen zu erfüllen und eine „One-Stop-On-Chain-Finanzplattform“ bereitzustellen. Egal, ob Sie neu in der Krypto-Welt sind oder als erfahrener Benutzer auf Effizienz und Strategie setzen – hier finden Sie die passenden Tools und Services. Zu den wichtigsten Features gehören:





Fiat-Einzahlungen ohne KYC: Erstellen Sie eine Wallet und Erstellen Sie eine Wallet und kaufen Sie Assets wie BTC oder ETH mit Fiat-Währungen – ganz ohne Identitätsverifizierung. So wird der Einstieg für neue Benutzer deutlich erleichtert.

Cross-Chain Token Swap: Die Plattform unterstützt Token-Swaps zwischen EVM, Solana und anderen führenden Chains – ganz ohne Gas-Gebühren. Das macht den Cross-Chain-Prozess einfach, schnell und kosteneffizient.

KI-Assistent Jarvis: Der integrierte KI-Assistent Jarvis unterstützt bei der Optimierung der Asset-Allokation, findet die besten Handelsrouten und bietet hilfreiche Hinweise für Einsteiger.

Dezentrale Derivateplattform: Fortgeschrittene Benutzer können über die Plattform Perpetual Futures handeln und so von innovativen Derivaten im DeFi-Bereich profitieren.

Liquidity Mining und Lending Services (demnächst verfügbar): Bald wird die Plattform automatisierte Renditeaggregation sowie On-Chain-Lending-Funktionen anbieten – für noch mehr Einsatzmöglichkeiten innerhalb des DeFi-Ökosystems.









Die DeFi-App plant die Einführung ihres nativen Tokens HOME für Anfang des 2. Quartals 2025. Der Token wird zentrale Funktionen auf der Plattform abdecken – darunter Zugriffsrechte, Governance, Gebührenvergünstigungen sowie Anreizmechanismen innerhalb des Ökosystems.





Token-Mechanismus-Design: HOME verfolgt ein „Use-equals-Empowerment“-Modell, das durch aktive Nutzung der Plattform Vorteile schafft. Darüber hinaus wird der Token für die Cross-Chain-Zirkulation ausgelegt, um die Liquidität und Nutzbarkeit im gesamten Ökosystem zu maximieren.

Finanzierung und Token-Allokation: Das Projekt hat zuvor eine Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 100 Millionen USD abgeschlossen, bei der 400 Millionen HOME-Token verkauft wurden – das entspricht 4% des gesamten Angebots. Zukünftig sollen 3% der Token in einem öffentlichen Verkauf an nicht-US-konforme Benutzer ausgegeben werden.









Als weltweit führende Kryptowährungsbörse ist MEXC zur bevorzugten Plattform für das HOME-Projekt geworden – dank starker Liquiditätsunterstützung, einer breiten Auswahl an handelbaren Assets, einer gebührenfreundlichen Strategie und einem erstklassigen Benutzererlebnis. Investoren können HOME-Token ganz einfach über MEXC erwerben und sich aktiv an der zukünftigen Entwicklung des HOME-Ökosystems beteiligen.





Handelsschritte:

1) Öffnen und loggen Sie sich in die MEXC-App oder auf der offiziellen Webseite ein.

2) Suchen Sie im Suchfeld nach dem HOME-Token und wählen Sie entweder Spot-Handel oder Futures-Handel.

3) Wählen Sie den Auftragstyp, geben Sie Menge, Preis und weitere Parameter ein – und schließen Sie den Handel ab.





MEXC verfügt über ausgeprägte Weitsicht und exzellente Fähigkeiten zur Ressourcenintegration, wenn es um aufstrebende Projekte geht. Durch die langfristige Förderung hochwertiger Web3-Projekte etabliert sich MEXC als unverzichtbare Plattform für Investoren, die in potenzialstarke Vermögenswerte investieren möchten.



