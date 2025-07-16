Boom bei Kryptowährungs-ETF-Anträgen: Welcher wird der nächste heiße Krypto-ETF sein, der genehmigt wird?

Nach der Genehmigung von Spot-BTC- und ETH-ETFs, die einen starken Präzedenzfall für die Branche geschaffen haben, haben zahlreiche Finanzinstitute ihren Fokus auf andere vielversprechende Kryptowährungen gerichtet und eilen nun, ETF-Anträge einzureichen, um sich einen Anteil an diesem wachsenden Markt zu sichern.





Insbesondere haben mehrere bekannte Vermögensverwaltungsfirmen kürzlich Spot-ETF-Anträge für beliebte Kryptowährungen wie *URLS-ADA_USDT*, *URLS-XRP_USDT*, *URLS-SOL_USDT*, *URLS-LTC_USDT*, und *URLS-DOGE_USDT* gestellt. Dies signalisiert, dass der ETF-Markt in eine neue Phase schnellen Wachstums und gesteigerten Interesses eintritt.









Die Genehmigung des Spot-BTC-ETFs durch die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) im Januar 2024 markierte einen Wendepunkt für sowohl den Kryptowährungs- als auch den traditionellen Finanzmarkt. Daten zeigen, dass Spot-BTC-ETFs im ersten Jahr bemerkenswerte Handelsaktivitäten verzeichneten. Allein im ersten Monat überstieg das Handelsvolumen $38 Milliarden, und bis zum Jahresende hatte es die Marke von $660 Milliarden überschritten.





Laut Coinglass-Daten erreichte der gesamte Marktwert der Spot-BTC-ETFs zum 26. Februar $103.08 Milliarden, während die Spot-ETH-ETFs insgesamt $8.95 Milliarden ausmachten.









Über Spot-BTC- und ETH-ETFs hinaus haben Finanzinstitute begonnen, neue ETF-Genehmigungen für weitere wertvolle Kryptowährungen zu beantragen. Insbesondere Akteure wie Grayscale, VanEck, 21Shares und Canary Funds haben ETF-Anträge bei der U.S. SEC für Vermögenswerte wie SOL, DOGE, XRP, LTC, TRUMP, BONK und weitere eingereicht.





Token Einreichende Institutionen XRP Grayscale, Bitwise, 21Shares, Canary Capital, Rex, WisdomTree, usw.

SOL Grayscale, Bitwise, VanEck, 21Shares, Canary Capital, Rex, usw. DOGE Grayscale, Rex, VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise, usw. ADA Grayscale AVAX Grayscale LTC Grayscale, Canary Capital, Nasdaq HBAR Canary Capital DOT 21Shares TRUMP Rex BONK Rex





Der Fortschritt der ETF-Anträge für die fünf wichtigsten Kryptowährungen – ADA, XRP, SOL, LTC und DOGE – hat erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Laut den neuesten Daten befinden sich verschiedene Institutionen in unterschiedlichen Phasen des Antragsverfahrens.





In der zweiten Februarwoche 2025 reichte Grayscale Investments als erstes Unternehmen einen Antrag für den weltweit ersten Spot-ADA-ETF bei der U.S. SEC ein. Der Antrag befindet sich derzeit in der vorläufigen Prüfungsphase der SEC, und eine Entscheidung wird in den kommenden Monaten erwartet.





Gleichzeitig haben mehrere Institutionen, darunter Bitwise Asset Management, Grayscale, 21Shares, WisdomTree und Canary Capital, Anträge für einen Spot-XRP-ETF eingereicht. Unter ihnen wurde der Antrag von Bitwise offiziell über die Cboe BZX Exchange eingereicht und von der SEC bestätigt. Diese Anträge befinden sich noch in der Prüfung, wobei in den kommenden Monaten wesentliche Entwicklungen erwartet werden.





Für den Spot-SOL-ETF haben VanEck, Grayscale, Bitwise, 21Shares und Canary Capital Anträge gestellt. Besonders hervorzuheben ist, dass die Anträge von Grayscale und VanEck in die öffentliche Kommentierungsphase eingetreten sind, was einen weiteren Fortschritt im Genehmigungsprozess darstellt.





Hinsichtlich des Spot-LTC-ETFs haben Nasdaq, Grayscale und Canary Capital Anträge eingereicht. Der Antrag von Nasdaq wurde von der SEC akzeptiert und befindet sich in der vorläufigen Prüfungsphase, was die positive Haltung der SEC gegenüber einem potenziellen Spot-LTC-ETF widerspiegelt.





Im Gegensatz dazu verläuft der Prozess für den Spot-DOGE-ETF langsamer. Obwohl NYSE Arca, Grayscale Investments, Bitwise Asset Management, 21Shares, WisdomTree und Canary Capital Anträge eingereicht haben, hat die SEC bisher keine weiteren Details öffentlich gemacht, was zu erheblicher Unsicherheit hinsichtlich der Genehmigungsaussichten führt.









According to the latest data from prediction platform Polymarket, the spot SOL ETF is currently the most likely to be approved this year, with an 85% probability. Following closely behind are LTC (75%), DOGE (74%), and XRP (73%).





Mit dem offiziellen Rücktritt des ehemaligen SEC-Vorsitzenden Gary Gensler und der Übernahme durch Paul Atkins als neuen Vorsitzenden hat sich die Anlegerstimmung von Pessimismus zu Optimismus in Bezug auf die Zukunft von Spot-Krypto-ETFs gewandelt. Dennoch bestehen weiterhin Meinungsverschiedenheiten über zentrale Details, darunter welche Kryptowährungen die SEC für Spot-ETFs genehmigen wird und wann diese Genehmigungen erfolgen könnten.





Laut den neuesten Daten der Vorhersageplattform Polymarket hat der Spot-SOL-ETF derzeit die höchste Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung in diesem Jahr, mit einer Wahrscheinlichkeit von 85%. Dicht dahinter folgen LTC (75%), DOGE (74%) und XRP (73%).









Bloomberg-Analysten James Seyffart und Eric Balchunas sind der Meinung, dass LTC die höchste Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung hat. Sie begründen dies mit der Einstufung von LTC als Bitcoin-Fork durch die SEC sowie dessen Klassifizierung als Rohstoff. Andere Analysten vertreten jedoch unterschiedliche Ansichten. Beispielsweise argumentiert der Krypto-Analyst Kare, dass ADA möglicherweise schneller als SOL genehmigt wird, da Cardano ein vergleichsweise positives Verhältnis zur SEC pflegt. Darüber hinaus machen die starke technische Grundlage von ADA sowie die engagierte Community es zu einer attraktiven Option für Investoren.





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Haltung der Trump-Regierung deutlich von der strikten Krypto-Politik der Biden-Administration unterscheidet. Während die Biden-Regierung Kryptowährungen kritisch gegenüberstand, hat die Trump-Regierung aktiv daran gearbeitet, die USA als globalen Krypto-Hub zu positionieren und ein günstigeres regulatorisches Umfeld zu schaffen. Dieser politische Wandel hat das Wachstum von Spot-Krypto-ETFs in den USA beschleunigt und wird voraussichtlich zu einer stärkeren institutionellen Beteiligung führen. Da das Anlegervertrauen in den Kryptomarkt steigt, verzeichnen Spot-ETFs erhebliche Kapitalzuflüsse. Diese Entwicklung dürfte zu einem nachhaltigen Anstieg des Handelsvolumens und des verwalteten Vermögens (AUM) verschiedener Spot-ETFs führen, was wiederum Kryptowährungen wie *URLS-BTC_USDT* und *URLS-ETH_USDT* unterstützt. Das Zusammenspiel zwischen der krypto-freundlichen Politik der Trump-Regierung und den Marktreaktionen hat das rasante Wachstum des Krypto-ETF-Marktes weiter vorangetrieben.





