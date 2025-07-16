Krypto-Tycoons hinter Trump: Paul Atkins, David Sacks und Musks individuelle Investmentprojekte

Dezember 2024 – Die Trump-Regierung hat kürzlich ihre Absicht bekannt gegeben, Paul Atkins als Vorsitzenden der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) zu ernennen und PayPal-Mitbegründer David Sacks als Trumps „KI- und Krypto-Zar“ im Weißen Haus einzusetzen.





Diese beiden Branchengrößen üben gemeinsam mit Tesla-Gründer Elon Musk erheblichen Einfluss auf die Zukunft der Kryptowährungsbranche aus und festigen gleichzeitig ihre Positionen in Trumps politischer und wirtschaftlicher Strategie. Gemeinsam lösen sie eine Welle von Krypto-Investitionen aus, die sich weltweit ausbreiten dürfte.













Paul Atkins, der neu ernannte Vorsitzende der SEC, ist ein erfahrener Finanzregulator und engagierter Befürworter von Kryptowährungen. Dank seines tiefgreifenden Verständnisses für den Fintech-Sektor konzentriert sich Atkins auf Investitionen in Krypto-Projekte mit technologischer Innovationskraft und regulatorischem Potenzial.





Ein herausragendes Projekt ist Reserve Rights, bei dem Atkins als Berater tätig ist und dessen Token *URLS-RSR_USDT* hält. Reserve Rights strebt den Aufbau eines stabileren und transparenteren Krypto-Reservesystems an, um der Branche eine zuverlässigere Infrastruktur zu bieten. Unter Atkins' Leitung ist die Marktkapitalisierung von Reserve Rights stetig auf $948 Millionen gewachsen. Nach der Ankündigung von Atkins’ Nominierung stieg *URLS-RSR_USDT* um 154.39 %, mit einem Anstieg von 96.64 % in den letzten sieben Tagen.









David Sacks, ehemaliger COO von PayPal und Mitbegründer des Risikokapitalfonds Craft Ventures, spielt eine Schlüsselrolle in der Krypto-Investmentwelt. Bereits im März 2018 investierte er in Multicoin Capital, da er dessen Potenzial als führendes Krypto-Investmentunternehmen erkannte. Bis Juli 2018 bewies Multicoin strategischen Weitblick, indem es eine $20-Millionen-Finanzierungsrunde für Solana leitete und so zu einem der frühesten Unterstützer dieses mittlerweile führenden Projekts wurde.









Der Erfolg von Solana ist nur ein Beispiel für die beeindruckende Erfolgsbilanz von Craft Ventures. Das Unternehmen konzentriert sich stark auf Infrastrukturprojekte und hat ein diversifiziertes Portfolio mit 12 Krypto-Projekten, darunter dYdX, Handshake und 0xProtocol.





Data Source: RootData





Das dezentrale Derivate-Trading-Protokoll dYdX verzeichnete nach der Investitionsankündigung von Craft Ventures einen Kursanstieg von 24.53 % innerhalb von 24 Stunden (*URLS-DYDX_USDT*). Gleichzeitig konnte Handshake, ein dezentrales Domain-Namenssystem, das auf eine sicherere und transparentere Internet-Domain-Infrastruktur abzielt, eine Marktkapitalisierungssteigerung von 83.30 % und einen 7-Tage-Anstieg von 137.10 % verzeichnen. Zusätzlich hat Sacks' Beratertätigkeit bei 0xProtocol (*URLS-ZRX_USDT*) zu einem stetigen Wachstum dieses dezentralen Trading-Protokolls beigetragen.









Elon Musk, der Gründer weltbekannter Unternehmen wie Tesla und SpaceX, hat auch in der Kryptowelt einen tiefgreifenden Einfluss hinterlassen. Seine unkonventionelle Herangehensweise an Krypto-Investitionen hat die Branche immer wieder aufgerüttelt und seine Rolle als Meinungsführer gefestigt.









Musks Krypto-Investitionen konzentrieren sich vor allem auf Mainstream-Tokens wie *URLS-BTC_USDT* und *URLS-DOGE_USDT*. Durch regelmäßige Kommentare auf Social-Media-Plattformen trieb er den Marktwert dieser Tokens in große Höhen. Dank seiner Unterstützung erreichte die Marktkapitalisierung von Dogecoin einst 64,2 Milliarden USD und zog damit das Interesse zahlloser Investoren auf sich.





Neben direkten Investitionen in Kryptowährungen hat Musk durch seine X-Posts und Reposts auch die Sichtbarkeit und den Marktwert verschiedener Meme-Projekte erhöht. Zu den bemerkenswertesten Beispielen zählen *URLS-CHILLGUY_USDT* und *URLS-BAN_USDT*. Unter Musks Einfluss erlebten diese Projekte ein signifikantes Marktkapitalisierungswachstum und Preisanstiege. Seine Aktivitäten zeigen nicht nur seine große Faszination für den Kryptomarkt, sondern unterstreichen auch seinen Einfluss und Status in der Krypto-Welt.





Während Trumps Amtszeit haben sich Krypto-Projekte rasant entwickelt. Von Paul Atkins' tiefem Engagement im Reserve Rights-Projekt als SEC-Vorsitzender über David Sacks' weitreichende Krypto-Investitionen durch Craft Ventures bis hin zu Elon Musks einzigartigem Ansatz als branchenübergreifender Pionier – all diese Entwicklungen verdeutlichen eine wachsende Realität: Kryptowährungen werden zunehmend zu einer tragenden Säule des globalen Wirtschaftssystems.









Für normale Investoren besteht der erste Schritt zur Teilnahme an den von diesen Krypto-Größen unterstützten Projekten darin, eine sichere, zuverlässige und benutzerfreundliche Börse zu finden.





Unter den vielen Plattformen ist MEXC zweifellos eine Top-Wahl. MEXC bietet Benutzern die neuesten Trend-Token, tägliche Airdrops, extrem niedrige Gebühren und umfassende Liquidität. Als einer der Marktführer stellt MEXC eine breite Auswahl an Mainstream-Kryptowährungen wie *URLS-BTC_USDT* und *URLS-ETH_USDT* bereit und führt zudem kontinuierlich vielversprechende neue Krypto-Projekte ein, sodass Investoren eine Vielzahl an Optionen haben. Darüber hinaus reduziert MEXCs Niedriggebühren-Politik die Handelskosten erheblich.





Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Handel mit *URLS-DOGE_USDT* in der MEXC-App:





Melden Sie sich in der MEXC-App an und tippen Sie auf „Handel“. Wählen Sie „Spot“ und tippen Sie auf das Handelspaar. Suchen Sie nach DOGE/USDT. Tippen Sie auf „DOGE kaufen“.



