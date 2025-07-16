Krypto im Jahr 2024: Schlüsselmomente, die die Zukunft digitaler Vermögenswerte geprägt haben

Das Jahr 2024 war für die Kryptowährungsbranche eine turbulente Reise, mit bahnbrechenden Ereignissen, die den Markt erschüttert haben. Von BTC, das neue Höchststände erreichte, bis hin zu explosiven Meme-Coin-Trends – hier sind die 9 wichtigsten Momente, die dieses Jahr zu einem entscheidenden Kapitel in der Geschichte der Kryptowährungsentwicklung gemacht haben.









Am 10. Januar 2024 (EST) genehmigte die SEC die Listung von 11 Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten, wodurch der Handel am nächsten Tag beginnen konnte. Anschließend genehmigte die SEC am 24. Mai die erste Gruppe von 8 Ethereum-Spot-ETFs zur Listung in den USA, die offiziell am 23. Juli in den Handel gingen.





Die Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs und Ethereum-Spot-ETFs markiert einen entscheidenden Schritt für den Eintritt der Kryptowährungsbranche in die traditionellen Finanzmärkte. Dieser Meilenstein bedeutet nicht nur eine Diversifizierung der Investitionskanäle für Krypto-Assets, sondern zeigt auch, dass sich die Branche allmählich in Richtung Reife und Standardisierung bewegt. Dies legt eine solide Grundlage für den zukünftigen Eintritt weiterer Krypto-Assets in die Finanzmärkte und leitet ein neues Kapitel der tieferen Integration zwischen Krypto-Assets und traditionellen Finanzmärkten ein.









Im Jahr 2024 erreichte Ethereum einen weiteren wichtigen Meilenstein in seiner Geschichte – das Dencun (Cancun) Upgrade. Durch die Einführung innovativer Vorschläge wie Proto-Danksharding (EIP-4844) konnte dieses Upgrade langjährige Probleme wie Transaktionsengpässe und hohe Gasgebühren erfolgreich lösen. Nach dem Upgrade erzielte Ethereum erhebliche Verbesserungen in der Transaktionsdurchsatzrate auf der Hauptkette, den Nutzer-Gasgebühren, der Netzwerkskalierbarkeit und der Sicherheit.





Das Dencun-Upgrade festigte nicht nur Ethereums technologische Führungsrolle im Blockchain-Bereich, sondern beschleunigte auch das Wachstum von Layer-2-Lösungen erheblich. Mit der fortschreitenden Reifung der Layer-2-Technologie und der Weiterentwicklung modularer Blockchains integriert sich Ethereum zunehmend in ein vielfältigeres und wettbewerbsfähigeres Krypto-Ökosystem. Diese Transformation stellt nicht nur Ethereums traditionelle Dominanz infrage, sondern eröffnet auch weitreichende neue Möglichkeiten für seine Rolle und Funktionalität in der zukünftigen Krypto-Landschaft.

















Am 20. April 2024, bei Blockhöhe 840,000, vollzog Bitcoin erfolgreich sein viertes Halving, wodurch die Mining-Belohnungen von 6.25 BTC auf 3.125 BTC reduziert wurden.





Das Bitcoin-Halving ist ein Ereignis, das ungefähr alle vier Jahre stattfindet und die Belohnung für das Mining von Bitcoin-Transaktionen halbiert. Durch die Verlangsamung der Emissionsrate neuer Bitcoins führt das Halving einen deflationären Mechanismus in das Bitcoin-Ökosystem ein, der seine Knappheit, Werterhaltung und langfristige Nachhaltigkeit als digitale Währung sichert. Es wird oft als positiver Faktor für Bitcoin-Bullenmärkte angesehen.









Nach dem Schock des FTX-Zusammenbruchs passte das Solana-Team seine Strategie schnell an. Durch die Nutzung seiner hohen TPS, niedrigen Gebühren und parallelen Verarbeitungsfähigkeiten zog Solana eine große Anzahl von Projekten und Nutzern an und expandierte in verschiedene Bereiche wie DeFi, Liquid Staking, Meme-Coins und Zahlungen. Zudem konnte die Plattform erfolgreiche Partnerschaften mit mehreren hochkarätigen Projekten und Partnern eingehen, was zu einer Diversifizierung und Vertiefung des Ökosystems führte.





Darüber hinaus trugen die auf Solana basierenden Meme-Tokens erheblich zur Wiederbelebung von Solana bei. Tokens wie *URLS-SILLY_USDT*, *URLS-WIF_USDT*, *URLS-BONK_USDT*, und *URLS-BOME_USDT* gewannen stark an Popularität, was einen bemerkenswerten Wohlstandseffekt auslöste und eine große Anzahl von Nutzern ins Solana-Netzwerk lockte. Gleichzeitig erlebte *URLS-SOL_USDT* einen starken Aufschwung und erreichte zeitweise einen Höchststand von $260, wobei seine Marktkapitalisierung $100 Milliarden überstieg.









TON (The Open Network), eine hochkarätige Blockchain-Gaming-Plattform, erreichte 2024 ihren Höhepunkt. TON-Spiele zogen eine große Anzahl von Spielern durch ihr einzigartiges Gameplay und Belohnungssysteme an. Doch als der TON-Gaming-Hype seinen Höhepunkt erreichte, wurde Telegram-Gründer Pavel Durov wegen illegaler Finanzaktivitäten verhaftet.





Als Reaktion auf diese unerwartete Wendung startete das offizielle Team eine Protestbewegung namens „Resistance Dog“, um Unzufriedenheit über die Situation des Gründers auszudrücken und Solidarität zu zeigen. Die Bewegung erhielt breite Unterstützung und führte unerwartet zu einem signifikanten Anstieg der Marktkapitalisierung von *URLS-REDO_USDT*. Trotz der laufenden rechtlichen Probleme von Durov, die viele Unsicherheiten und Herausforderungen mit sich brachten, hat der Widerstandsgeist, den REDO repräsentiert, in der Community starke Resonanz gefunden.









Im Jahr 2024 zogen Meme-Coins aufgrund starker Marktstimmung und enormer Wohlstandseffekte erhebliche Aufmerksamkeit und Kapital an. Sowohl Solana als auch Base erlebten den Aufstieg einer Reihe hoch begehrter Meme-Coins. Die Beliebtheit dieser Meme-Coins befeuerte nicht nur den Kryptomarkt, sondern brachte auch erhebliche Gewinne für Investoren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Meme-Coins mit hohen Risiken und Volatilität verbunden sind, weshalb Investoren rational und vorsichtig handeln sollten.









Trumps Wahlsieg beflügelte nicht nur den Bitcoin-Kurs, sondern weckte auch Markterwartungen an die erste „Krypto-Regierung“. Da Kryptowährungen weltweit immer stärker akzeptiert und anerkannt werden, richten immer mehr Politiker und Regierungsinstitutionen ihr Augenmerk auf Kryptowährungen und verwandte Technologien.





Die Marktteilnehmer hoffen auf eine Lockerung der Kryptoregulierung und eine Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen unter der neuen Trump-Administration. In Zukunft, wenn die Regulierungen klarer werden, wird erwartet, dass Kryptowährungen eine breitere Anwendung und tiefere Integration weltweit erfahren.









Seit Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl und seiner anschließenden Wahl zum neuen Präsidenten hat der Bitcoin-Preis wiederholt neue Höchststände erreicht. Am 4. Dezember nominierte Trump über soziale Medien Paul Atkins zum Vorsitzenden der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Nach dieser Ankündigung stieg der Preis von *URLS-BTC_USDT** $101,960 und durchbrach erstmals in der Geschichte die $100,000-Marke, während die gesamte Marktkapitalisierung $2.1 Billionen erreichte.









Im September 2024, als sich der Kryptomarkt zu erholen begann, erlebten KI-bezogene Memecoins einen Popularitätsschub. Tokens wie *URLS-GOAT_USDT* zogen nicht nur Aufmerksamkeit auf den KI-Sektor innerhalb des Kryptomarktes, sondern demonstrierten auch das enorme Potenzial der Tokenisierung, zukünftige Trends aufzugreifen. Da sich die Technologie kontinuierlich weiterentwickelt und die Marktnachfrage wächst, wird erwartet, dass tokenisierte Projekte wie KI-Agents in Zukunft eine bedeutendere Rolle spielen und der Diversifizierung des Kryptowährungsmarktes neue Impulse verleihen.



