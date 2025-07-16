Nutzen Sie den Anstieg: Ist die Base-Saison zurück?

In nur wenigen Monaten hat sich Base als führendes Ethereum-kompatibles Ökosystem etabliert, mit einem Total Value Locked (TVL) von über $4.8 Milliarden. Es hat Arbitrum und Optimism überholt und sich als der wettbewerbsfähigste neue Riese auf dem Layer-2-Markt durchgesetzt. Dieser schnelle Anstieg unterstreicht die robusten technischen Fähigkeiten von Base und die wachsende Marktakzeptanz.









Base, das im dritten Quartal 2023 von der Kryptowährungsbörse Coinbase gestartet wurde, ist eine Ethereum Layer-2-Blockchain, die auf dem Optimism Stack basiert. Obwohl Base ein später Einstieg war, hat es sich schnell einen Namen im Layer-2-Bereich gemacht, indem es sich mit bemerkenswertem Wachstum und außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten eine starke Marktstellung erarbeitet hat.









Die Liquidität innerhalb des Base-Ökosystems war einfach bemerkenswert. Seit seiner Einführung hat Base bedeutende Veränderungen durchlaufen, wobei das Total Value Locked (TVL) ab April 2024 ein starkes Wachstum zeigte. Dieser Aufwärtstrend war nicht nur stetig, sondern gewann auch kräftig an Schwung. Anfang Dezember 2024 hatte das TVL von Base die $4.8 Milliarden überschritten und lag damit weit vor seinem größten Konkurrenten, Arbitrum.













Das beeindruckende Wachstum von Base ist kein Zufall. Es wird durch einen Anstieg des Transaktionsvolumens auf der Plattform vorangetrieben. Kürzlich hat Base eine herausragende Leistung gezeigt und am 26. November 2024 einen Rekord von 11.44 Millionen Transaktionen an einem einzigen Tag erzielt.









Das On-Chain-Transaktionsvolumen von Base hat ein explosives Wachstum erlebt. Am 13. November 2024 verzeichnete Base ein erstaunliches tägliches Transaktionsvolumen von $2.16 Milliarden und überschritt damit seinen bisherigen Rekord. Laut Artemis-Daten übertraf der Netto-Kapitalzufluss von Base im November 2024 den von Solana, wobei die monatliche Zuflussrate weiterhin an Fahrt aufnahm.













Base ist führend in der Schaffung eines vielfältigen Ökosystems, wobei 66% seiner Anwendungen über DeFi hinausgehen und Innovationen in verschiedenen Bereichen vorantreiben. Base hat herausragende Leistungen in Bereichen wie NFTs, sozialen Plattformen und KI gezeigt. Diese Strategie des diversifizierten Ökosystems hat neue Energie in das Wachstum von Base eingespeist.









Kürzlich haben AI-Token im Base-Ökosystem ein bemerkenswertes Wachstum erlebt und ihr starkes Potenzial für Wertschöpfung unter Beweis gestellt. Tokens wie VIRTUAL AIXBT , und LUNA haben mit signifikanten Wertsteigerungen die Spitze übernommen und das robuste Comeback sowie die Dynamik von AI-Assets im Base-Ökosystem hervorgehoben.













Als Layer-2-Lösung, die von Coinbase entwickelt wurde, genießt Base erhebliche Marktvorteile. Coinbase, als führende globale Kryptowährungsbörse, bringt nicht nur eine riesige Benutzerbasis und starke Markenbekanntheit mit, sondern auch wichtige Marketing- und Finanzunterstützung für Base. Diese Unterstützung hat es Base ermöglicht, sich schnell auf dem wettbewerbsintensiven Blockchain-Markt zu etablieren.









Ein weiteres herausragendes Merkmal des Base-Ökosystems ist das Aufkommen einer Reihe innovativer Projekte, insbesondere im Bereich der Memecoins und KI. Während das Base-Ökosystem weiterhin floriert, haben aufstrebende Projekte wie Virtuals Protocol und Clanker schnell an Bedeutung gewonnen. Diese Projekte erweitern die Anwendungsmöglichkeiten von Memecoins und fördern das schnelle Wachstum des Traffics. Gleichzeitig hat die Einführung des KI-Agenten-Sektors eine explosive Welle der Aufmerksamkeit für das Base-Ökosystem angezogen.





Base nutzt die technischen Vorteile des Rollup-Netzwerks von Optimism, um effiziente Transaktionsabwicklungen und niedrige Gebühren zu ermöglichen. Darüber hinaus hat die Entwicklung des Base-Ökosystems ihm einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil verschafft. Es hat nicht nur traditionelle Krypto-Anwendungen wie DeFi und NFTs angezogen, sondern auch erfolgreich Interesse aus aufstrebenden Sektoren wie Memecoins und KI geweckt. Mit seinen niedrigen Eintrittsbarrieren, hoher Effizienz und innovativen Mechanismen bietet Base eine ideale Plattform für diese neuen Projekte und treibt die kontinuierliche Expansion und das Wachstum seines Ökosystems voran.









Das explosive Wachstum von Base ist ein echter Wendepunkt und zeigt sowohl technologische Durchbrüche als auch das Bedürfnis des Marktes nach Innovation. Mit steigenden Kapitalzuflüssen und Transaktionsvolumina hat Base frische Energie und endloses Potenzial in den Blockchain-Bereich gebracht.





