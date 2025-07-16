Captain & Company (CNC) kommt zu MEXC! Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Beanspruchen von Millionen an Airdrop-Belohnungen

Zusammenfassung: Der Countdown zur CNC-Token-Listung läuft! Dieser All-in-One-Airdrop-Guide ist Ihr Schlüssel zu einem frühen Vorsprung bei dem, was als meist­erwartetes piratenbasiertes Blockchain-Spiel 2025 gehandelt wird.





Mit dem bevorstehenden Launch von Captain & Company (CNC) auf MEXC ist die Bühne bereitet für ein episches Airdrop-Event, das mit einem der vielversprechendsten Blockchain-Games des Jahres verknüpft ist.





Dieser Artikel bietet Ihnen eine umfassende Übersicht – von zentralen Zeitpunkten bis zur Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Airdrop-Teilnahme – damit Sie diese Chance optimal nutzen und mit wertvollen Belohnungen in See stechen können!













1. Einführung in den CNC-Airdrop





Captain & Company ist ein blockchainbasiertes MMORPG-Piratenspiel, das ein „Fair Launch“-Modell verfolgt – das bedeutet: 100% der CNC-Token werden durch Community-gesteuerte Nodes generiert. Durch die Teilnahme an der Airdrop-Kampagne können Spieler Airdrop-Punkte (AP) sammeln, um damit kostenlose Node-Lizenzen einzulösen. Sobald eine Node aktiviert ist, können Benutzer kontinuierlich CNC-Token minen und exklusive Ingame-Vorteile nutzen – darunter Stimmrechte, Käufe, Schmieden und Handel.





2. Erste Schritte: Was Sie vor der Teilnahme benötigen





2.1 Wallet erstellen und verknüpfen

Besuchen Sie kap.gg/profile , um sich zu registrieren und Ihr Konto zu verifizieren. Dadurch können Sie Ihre gesammelten AP (Airdrop-Punkte) in Echtzeit verfolgen.

Folgen Sie den Anweisungen auf der Seite, um eine Abstract Wallet zu erstellen und sie mit Ihrer primären Wallet (EOA) zu verknüpfen.





2.2 Die wichtigsten Token verstehen

CNC: Der zentrale Ingame-Token, der ausschließlich durch Node-Aktivität generiert wird.

KAP: Der Ökosystem-Token von KAPGames. Wer Node-Lizenzen mit KAP kauft, erhält Rabatte – und alle ausgegebenen KAP werden zukünftig verbrannt.





3. So nehmen Sie am CNC-Airdrop teil





Konto erstellen: Besuchen Sie kap.gg/profile und schließen Sie den Registrierungsprozess ab.

Wallets verknüpfen: Verbinden Sie Ihre Abstract Wallet sowie Ihre primäre Wallet (EOA), um sicherzustellen, dass Ihre Aktivitäten erfasst werden und Sie AP verdienen können.





Sie können Airdrop-Punkte (AP) über folgende Methoden sammeln:

Ingame-Aktivitäten (50% AP):

▍Verdienen Sie AP durch die Teilnahme an Spielinhalten wie Missionen, Kämpfen, Monsterjagden und PvP-Wettbewerben.





NFT-Staking oder -Holding (35% AP):

▍Staken oder halten Sie Ship- und Skellie-NFTs auf Plattformen wie [ kap.gg/staking ], um zusätzliche AP zu verdienen.





Kreative Beiträge (10% AP)

▍Reichen Sie Ideen ein, verfassen Sie Artikel, entwickeln Sie Lore oder liefern Sie Inhalte über Discord, Community-Foren oder das offizielle Wiki.





Partner-Communities beitreten (5% AP):

▍Wenn Sie Teil einer offiziellen Partner-Community sind, können Sie täglich automatisch AP beanspruchen.





Vermittlungsbelohnungen:

▍Laden Sie neue Spieler ein und erhalten Sie 5% ihrer gesammelten AP als Bonus.





AP sammeln:

▍Ihre verdienten AP werden automatisch in Ihrem Dashboard aktualisiert, sobald Sie Aufgaben abschließen und an Events teilnehmen.





Node-Lizenzen einlösen:

▍Sobald Sie den erforderlichen AP-Schwellenwert erreichen, sind Sie berechtigt, eine nicht übertragbare NFT-Node-Lizenz zu erhalten. Sie müssen diese innerhalb von 30 Tagen nach Öffnung der Verkaufsseite beanspruchen – andernfalls verfällt der Anspruch.





Node-Lizenz beanspruchen:

▍Beanspruchen Sie Ihre Lizenz über kap.gg/profile oder über die entsprechende Pre-Sale-Seite.





CNC-Token minen:

▍Nach der Aktivierung beginnt Ihre Node automatisch mit dem Generieren von CNC-Token. Sie können zwischen verschiedenen Lock-up-Zeiträumen wählen: 0 Tage Lock-up: 25% der Token werden ausgezahlt, 75% werden verbrannt 30 Tage Lock-up: 50% werden ausgezahlt, 50% werden verbrannt 60 Tage Lock-up: 75% werden ausgezahlt, 25% werden verbrannt 90 Tage Lock-up: 100% Auszahlung, kein Burn Je länger der Lock-up, desto höher Ihre Belohnung – ein Anreiz für langfristiges Engagement und Commitment.





4. Wichtige Hinweise





Frist zur Beanspruchung: Node-Lizenzen müssen innerhalb von 30 Tagen nach Öffnung der Verkaufsseite beansprucht werden – andernfalls verfällt Ihre Berechtigung.

Faire Verteilung: 100% der CNC-Token werden durch von der Community betriebene Nodes generiert – es gibt keine Team-Reserven oder Vorabzuweisungen für Investoren.

Engagieren Sie sich im Community-Aufbau: Neben dem Gameplay können Sie durch Ideenbeiträge und die Teilnahme an Governance-Abstimmungen Ihre AP erhöhen und aktiv zur Zukunft des Spiels beitragen.









CNC ist ein blockchainbasiertes Marine-MMO-Spiel, in dem Spieler in die Rolle von Piratenkapitänen schlüpfen und in einem vollständig on-chain abgebildeten Wirtschaftssystem Abenteuer erleben. Als zentraler Token wird CNC für den Kauf von Premium-Gegenständen, das Schmieden von Items, Staking sowie für Governance-Abstimmungen verwendet. Alle Nodes werden von der Community betrieben – es gibt kein Pre-Mining und keine privaten Zuteilungen. Damit ist CNC das erste „Fair Launch“-Token-Ökosystem im Web3-Gaming-Bereich.





Bildquelle: Captain & Company (CNC)









Der CNC-Token treibt das gesamte Ökosystem an:

Governance: Token-Inhaber können an Community-Abstimmungen teilnehmen und so wichtige Entscheidungen zur Spielentwicklung mitgestalten.

Staking-Belohnungen: CNC kann gestakt werden, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten und erweiterte Ingame-Vorteile freizuschalten.

Ingame-Transaktionen: Mit CNC lassen sich Premium-Gegenstände kaufen, Ausrüstung schmieden und weitere zentrale Spielaktionen durchführen.

Ökosystem-Währung: Als einzige On-Chain-Währung sorgt CNC durch Community-betriebene Nodes für ein stabiles wirtschaftliches Gleichgewicht.









Captain & Company (CNC) wird von KAP Games entwickelt und basiert auf einem Fundament aus Dezentralisierung und Community-zentrierten Werten. Das Team verfolgt das Ziel, moderne Blockchain-Technologie mit hochwertigem Gameplay zu vereinen. Während sich die Liste der Partner und Mitwirkenden kontinuierlich erweitert, bleiben Community-Beteiligung und eine faire Token-Verteilung das Herzstück der CNC-Mission.





Fazit

Captain & Company (CNC) steht für eine neue Ära des Web3-Gamings – in der Spieler nicht nur Teilnehmer, sondern Mitgestalter der Spielökonomie und Roadmap sind – ermöglicht durch ein echtes Fair-Launch-Modell. Mit seiner innovativen Airdrop-Kampagne und der bevorstehenden Listung auf MEXC ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um Teil dieses wegweisenden Ökosystems zu werden.









F: Was ist Captain & Company (CNC)?

A: Captain & Company ist ein blockchainbasiertes Marine-MMO-Spiel, in dem Spieler CNC-Token über Community-betriebene Nodes verdienen und aktiv an der Spiel-Governance teilnehmen.

F: Wie kann ich am CNC-Airdrop teilnehmen?

A: Registrieren Sie einfach ein Konto, verknüpfen Sie Ihre Wallet, erfüllen Sie Ingame-Missionen, um Airdrop-Punkte (AP) zu sammeln, und beanspruchen Sie Ihre Node-Lizenz, um mit dem Verdienen zu beginnen.

F: Wofür wird der CNC-Token verwendet?

A: CNC ist der zentralen Antrieb des gesamten Ökosystems – er wird für Governance, Staking, Ingame-Käufe, Schmieden und vieles mehr verwendet.





MEXC Learn. Für mehr Wissen rund ums Krypto-Handeln besuchen Sie





Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle oder buchhalterische Angelegenheiten, Consulting oder andere damit zusammenhängende Dienstleistungen dar. Es handelt sich auch nicht um eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. Dieses Material stellt keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle oder buchhalterische Angelegenheiten, Consulting oder andere damit zusammenhängende Dienstleistungen dar. Es handelt sich auch nicht um eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn dient ausschließlich zu Informations- und Referenzzwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Investitionsentscheidungen liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.