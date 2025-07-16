Caldera: Überwindung der Ethereum-Grenzen zur Schaffung einer anpassbaren offenen Blockchain-Plattform









Caldera ist eine Plattform, die sich auf „Rollups as a Service (RaaS)“ auf der Ethereum-Blockchain konzentriert. ERA ist der offizielle Token des Projekts. Der ERA-Token wird nicht nur für den Handel verwendet, sondern erfüllt auch mehrere Funktionen zur Unterstützung der Implementierung skalierbarer Netzwerklösungen für dezentrale Anwendungen (Rollups).





Ziel von Caldera ist es, Probleme wie hohe Transaktionsgebühren und langsame Verarbeitungsgeschwindigkeiten auf Ethereum zu lösen, indem eine flexible, sichere und leistungsstarke Plattform bereitgestellt wird.









Anpassbare Gasgebühren: Caldera ermöglicht es Entwicklern, Transaktionsgebühren auf Rollups mit alternativen ERC-20-Token (nicht nur ETH) zu bezahlen, was sowohl Kosten als auch Leistung optimiert.





Integration von Data Availability (DA): In Partnerschaft mit führenden DA-Projekten wie Celestia und Near sorgt Caldera dafür, dass Transaktionsdaten sicher gespeichert und effizient verteilt werden.





Unterstützung mehrerer Rollup-Toolkits: Caldera ist mit gängigen Frameworks wie Arbitrum Nitro, Optimism Bedrock, ZK Stack und Polygon CDK kompatibel, sodass Entwickler Transaktionsketten entwerfen können, die auf ihre Projektbedürfnisse zugeschnitten sind.





Skalierbares Ökosystem: Caldera hat eine Verbindungsschicht namens Metalayer entwickelt, die die Interaktion zwischen verschiedenen Rollups ermöglicht und so ein einheitliches und skalierbares Ökosystem für dApps schafft.





Diese Funktionen verbessern nicht nur die Transaktionsleistung, sondern fördern auch die Anwendungsentwicklung auf Ethereum und erfüllen die sich wandelnden Anforderungen des Kryptomarkts.









Caldera basiert auf Rollup-Technologie – einer Skalierungslösung für Ethereum, bei der Transaktionen außerhalb der Haupt-Blockchain verarbeitet werden, indem sie gruppiert und gemeinsam abgewickelt werden. Dieses Verfahren reduziert die Überlastung des Hauptnetzwerks und erhöht den Transaktionsdurchsatz. Die Funktionsweise von Caldera umfasst dabei folgende Schritte:





1）Transaktionsbündelung: Mehrere Transaktionen werden zu kleinen Paketen zusammengefasst und off-chain verarbeitet.



2）Off-Chain-Verifizierung: Diese Transaktionen werden in einem unabhängigen Netzwerk verifiziert, wodurch Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet werden.



3）Aufzeichnung im Mainnet: Nach der Verifizierung werden die Transaktionen im Ethereum-Mainnet aufgezeichnet, was die Datenintegrität und Transparenz sicherstellt.





Dieser Prozess senkt nicht nur die Transaktionsgebühren erheblich, sondern erhöht auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit – und schafft so eine schnelle und effiziente Umgebung für dezentrale Anwendungen.













Matthew Katz (CEO & Mitgründer): Katz ist Absolvent der Stanford University und war zuvor bei mehreren Technologieunternehmen tätig. Seine Vision ist es, eine Blockchain-Plattform zu schaffen, die für alle zugänglich ist.





Parker Jou (CTO & Mitgründer): Jou ist ein technischer Experte mit Berufserfahrung bei NVIDIA und Samsung. Er ist der Architekt hinter dem Transaktionsverarbeitungssystem von Caldera.





Neben der technologischen Entwicklung setzt sich das Caldera-Team aktiv dafür ein, eine offene Community aufzubauen, in der jede Idee gehört und geschätzt wird.









Caldera hat Unterstützung von führenden Investmentfonds erhalten, darunter Sequoia Capital, Dragonfly und Ethereal Ventures, und dabei erfolgreich mehrere Millionen Dollar eingesammelt. Diese Partner stellen Caldera nicht nur umfangreiche finanzielle Mittel zur Verfügung, sondern erweitern auch das strategische Netzwerk innerhalb der Blockchain-Branche.





Mit einer soliden technologischen Grundlage und einem erfahrenen Team verfolgt Caldera seine Ziele konsequent und entwickelt sich zu einem der Vorreiterprojekte im Blockchain-Bereich – was sowohl bei Investoren als auch bei Nutzern großes Vertrauen schafft.









Der ERA-Token von Caldera kann in verschiedenen Bereichen der Plattform eingesetzt werden:

Reduzierung von Transaktionskosten : Die Nutzung von ERA zur Bezahlung von Gebühren auf Caldera optimiert die Kostenstruktur und verbessert die Geschwindigkeit der Transaktionsverarbeitung erheblich.

Unterstützung für dApp-Entwickler : Dank seiner plattformübergreifenden Rollup-Kompatibilität ist ERA ein leistungsstarkes Werkzeug für Entwickler, die DeFi-, NFT- oder GameFi-Anwendungen aufbauen.

Verbindung des Metalayer-Ökosystems: ERA fungiert als Brücke, die verschiedene Rollups zu einem nahtlosen, skalierbaren Netzwerk verbindet und so einen effizienten und reibungslosen Systembetrieb gewährleistet.





Mit seinem breiten Anwendungsspektrum löst Caldera nicht nur technische Herausforderungen, sondern eröffnet auch neue Nutzungsmöglichkeiten – und zieht damit große Aufmerksamkeit von Nutzern und Investoren auf sich.









Derzeit hat das offizielle Team noch keine detaillierten Informationen zum Caldera (ERA) Airdrop veröffentlicht. MEXC wird kontinuierlich über seine offiziellen Kanäle Anleitungen zur Teilnahme bereitstellen. Dies ist nicht nur eine Chance für Benutzer, kostenlose ERA-Token zu erhalten, sondern auch ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Verbindung zwischen dem Projekt und seiner Community.









Caldera gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit bei Investoren und Technologieexperten. Als führende Plattform im Bereich „Rollups as a Service“ behebt Caldera nicht nur die hohen Transaktionsgebühren und langsamen Verarbeitungsgeschwindigkeiten von Ethereum, sondern eröffnet auch zahlreiche Möglichkeiten im Bereich DeFi, NFTs und Metaverse. Zu den Stärken von Caldera zählen:

Bahnbrechende Technologie : Mit einer optimierten Rollup-Lösung, die die Belastung des Ethereum-Netzwerks effektiv reduziert, verbessert Caldera die Transaktionsleistung und spart Nutzern Kosten.

Vielseitiges Ökosystem : Durch die Integration von Metalayer und die Verbindung verschiedener Rollups schafft Caldera ein nahtloses Ökosystem, das die Entwicklung dezentraler Anwendungen fördert.

Unterstützung durch strategische Partner: Partnerschaften mit Branchengrößen wie Celestia, Near und Arbitrum halten Caldera technologisch an der Spitze und erweitern die Anwendungsmöglichkeiten der Plattform.





Mit diesen Vorteilen ist Caldera (ERA) gut positioniert, um sich als einer der wichtigsten Tokens auf dem Markt zu etablieren – und das Interesse von Investoren wie Entwicklern gleichermaßen auf sich zu ziehen.









Der Preis von Caldera (ERA) ist derzeit ein heiß diskutiertes Thema in der Investment-Community. Obwohl derzeit keine konkreten Kursdaten verfügbar sind, gilt Caldera (ERA) aufgrund seiner technologischen Stärken und seines nachhaltigen Ökosystems als vielversprechende Langzeitinvestition.





Hinweis: Die Kursprognosen dienen ausschließlich als Referenz und basieren auf Marktanalysen. Sie stellen keine offiziellen Einschätzungen von Caldera oder MEXC dar. Bitte führen Sie vor einer Investitionsentscheidung eine gründliche eigene Recherche durch.





Caldera (ERA) ist mehr als nur ein Handelstoken – es ist ein Symbol für Blockchain-Innovation. Mit seiner flexiblen Rollup-Technologie, den starken Anpassungsmöglichkeiten und dem offenen Ökosystem ist das Projekt gut aufgestellt, um die strukturellen Grenzen von Ethereum zu überwinden.





Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung oder ähnliche Themen dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und erhebt keinen Anspruch auf Investitionsberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die verbundenen Risiken vollständig verstehen, und gehen Sie bei Investitionen mit Vorsicht vor. Die Plattform übernimmt keine Verantwortung für Anlageentscheidungen der Benutzer.