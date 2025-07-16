Für neue Benutzer, die ihren ersten Bitcoin-Kauf tätigen, wird empfohlen, zunächst eine Einzahlung vorzunehmen und dann die Spot-Handelsfunktion zu nutzen, um Bitcoin schnell zu erwerben. Für EinzahluFür neue Benutzer, die ihren ersten Bitcoin-Kauf tätigen, wird empfohlen, zunächst eine Einzahlung vorzunehmen und dann die Spot-Handelsfunktion zu nutzen, um Bitcoin schnell zu erwerben. Für Einzahlu
Bitcoin in weniger als einer Minute kaufen

Für neue Benutzer, die ihren ersten Bitcoin-Kauf tätigen, wird empfohlen, zunächst eine Einzahlung vorzunehmen und dann die Spot-Handelsfunktion zu nutzen, um Bitcoin schnell zu erwerben.

Für Einzahlungsanleitungen siehe: ① Wie man Krypto auf die MEXC-Plattform einzahlt (Webseite)Wie man Krypto auf die MEXC-Plattform einzahlt (App)

Alternativ können Sie auch den „Krypto-Kauf“"-Service nutzen, um Bitcoin direkt mit Fiat-Währung zu erwerben. Dieser Service ist derzeit nur in bestimmten Ländern und Regionen verfügbar. Falls Sie Bitcoin außerhalb der Plattform kaufen möchten, beachten Sie bitte die höheren Risiken aufgrund fehlender Garantien und treffen Sie eine wohlüberlegte Entscheidung.

1. Bitcoin auf der Website kaufen


Schritt 1: Melden Sie sich auf der offiziellen MEXC-Website an und klicken Sie oben links auf [Spot] - [Spot].


Schritt 2: Wählen Sie im „Haupt“-Bereich Ihr Handelspaar aus. Derzeit unterstützt MEXC gängige Handelspaare wie BTC/USDT, BTC/USDC, BTC/TUSD und weitere.


Schritt 3: Nehmen wir den Kauf mit dem Handelspaar BTC/USDT als Beispiel. Sie können eine der drei folgenden Auftragsarten wählen: ① Limit ② Market ③ Stop-Limit. Diese drei Auftragsarten haben unterschiedliche Eigenschaften. Weitere Details finden Sie unter Verschiedene Arten von Spot-Aufträgen.

① Limit-Preis-Kauf

Geben Sie Ihren gewünschten Kaufpreis und die Kaufmenge ein und klicken Sie auf [BTC kaufen].

Bitte beachten Sie, dass der Mindestauftragsbetrag bei 5 USDT liegt. Falls der festgelegte Kaufpreis erheblich vom Marktpreis abweicht, wird der Auftrag möglicherweise nicht sofort ausgeführt und erscheint im Bereich „Offene Aufträge“ unten.


② Marktpreis-Kauf

Geben Sie Ihr gewünschtes Kaufvolumen oder den auszuführenden Betrag ein und klicken Sie auf [BTC kaufen]. Das System führt den Auftrag schnell zum aktuellen Marktpreis aus und unterstützt Sie beim Bitcoin-Kauf. Bitte beachten Sie, dass der Mindestauftragsbetrag bei 5 USDT liegt.


③ Stop-Limit

Mit Stop-Limit-Aufträgen können Sie Trigger-Preis, Kaufbetrag und Menge im Voraus festlegen. Sobald der Marktpreis den Trigger-Preis erreicht, platziert das System automatisch einen Limit-Auftrag zum angegebenen Preis.

Nehmen wir BTC/USDT als Beispiel: Angenommen, der aktuelle Marktpreis von BTC beträgt 27,250 USDT. Basierend auf einer technischen Analyse erwarten Sie, dass ein Preisdurchbruch von 28,000 USDT einen Aufwärtstrend einleitet. In diesem Fall können Sie eine Stop-Limit-Order mit einem Trigger-Preis von 28,000 USDT und einem Kaufpreis von 28,100 USDT setzen. Sobald der Bitcoin-Preis 28,000 USDT erreicht, wird das System automatisch einen Limit-Auftrag zum Kauf bei 28,100 USDT platzieren. Der Auftrag könnte zu 28,100 USDT oder einem niedrigeren Preis ausgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass 28,100 USDT ein Limit-Preis ist – wenn der Markt zu schnell schwankt, könnte der Auftrag möglicherweise nicht ausgeführt werden.


2.Bitcoin in der App kaufen


Schritt 1: Melden Sie sich in der MEXC App an und tippen Sie auf [Handel].


Schritt 2: Wählen Sie die Auftragsart und das Handelspaar aus. Sie können eine der drei folgenden Auftragsarten wählen: ① Limit ② Market ③ Stop-Limit. Die Unterschiede zwischen diesen drei Auftragsarten finden Sie im Abschnitt „Bitcoin auf der Website kaufen“ oben. Sie können außerdem auf [BTC/USDT] tippen, um zu einem anderen Handelspaar zu wechseln.


Schritt 3: Nehmen wir das Platzieren eines Marktauftrags mit dem Handelspaar BTC/USDT als Beispiel. Tippen Sie auf [BTC kaufen].


Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung zu Investitionen, Steuern, rechtlichen, finanziellen oder buchhalterischen Angelegenheiten oder anderen damit verbundenen Dienstleistungen dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Assets. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und gibt keine Investitionsempfehlungen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und gehen Sie bei Investitionen mit Vorsicht vor. Die Plattform übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.


