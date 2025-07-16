In anderen Artikeln auf MEXC Learn haben wir die Grundlagen von K-Linien- (Candlestick-) Diagrammen vorgestellt. In den folgenden zwei Artikeln werden wir gängige bullische und bärische Candlestick-MuIn anderen Artikeln auf MEXC Learn haben wir die Grundlagen von K-Linien- (Candlestick-) Diagrammen vorgestellt. In den folgenden zwei Artikeln werden wir gängige bullische und bärische Candlestick-Mu
Bullische Candlestick-Muster

In anderen Artikeln auf MEXC Learn haben wir die Grundlagen von K-Linien- (Candlestick-) Diagrammen vorgestellt. In den folgenden zwei Artikeln werden wir gängige bullische und bärische Candlestick-Muster besprechen. Beginnen wir mit den bullischen Candlestick-Mustern. Wie der Name schon sagt, weisen diese Muster auf eine höhere Wahrscheinlichkeit eines Aufwärtstrends im Markt nach ihrem Erscheinen hin. Zu den gängigen bullischen Candlestick-Mustern gehören das Hammer-Candlestick-Muster, das Umgekehrte Hammer-Candlestick-Muster, das Bullish Engulfing-Candlestick-Muster, das Morning Star-Candlestick-Muster und das Three White Soldiers-Candlestick-Muster.

Es ist wichtig zu beachten, dass im Gegensatz zu traditionellen Finanzmärkten die Candlestick-Diagramme im Kryptowährungsmarkt grün für Kurssteigerungen und rot für Kursrückgänge anzeigen.

1. Hammer-Candlestick-Muster


Das Hammer-Candlestick-Muster tritt typischerweise am Ende eines Abwärtstrends auf. Es signalisiert, dass der bullische Kaufdruck stark ist und trotz anfänglichen Verkaufsdrucks letztendlich die Käufer die Kontrolle übernehmen und den Preis nach oben treiben. Die Bildung eines Hammer-Candlestick-Musters deutet auf eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen anschließenden Aufwärtstrend hin.


2. Umgekehrtes Hammer-Candlestick-Muster


Das umgekehrte Hammer-Candlestick-Muster hat einen kleinen Körper und einen langen oberen Schatten. Es erscheint normalerweise am Ende eines Abwärtstrends und dient als potenzielles bullisches Umkehrsignal. Wenn das umgekehrte Hammer-Candlestick-Muster in der Nähe eines wichtigen Unterstützungsniveaus auftritt, wird das bullische Signal noch stärker.


3. Bullisches-Candlestick-Muster


Das Bullish Engulfing-Candlestick-Muster besteht aus zwei Candlesticks: einem bärischen Candlestick, gefolgt von einem bullischen Candlestick. Es erscheint häufig am Ende eines Abwärtstrends. Der letzte bärische Candlestick wird vollständig von einem größeren bullischen Candlestick verschlungen. Das Bullish Engulfing-Candlestick-Muster tritt auf, weil am Ende eines Abwärtstrends der Verkaufsdruck nachlässt und der Kaufdruck stärker wird.


4. Morning-Star-Muster


Das Morning-Star-Muster ist eine klassische bullische Candlestick-Formation und signalisiert oft eine Trendumkehr am Tiefpunkt. Daher ist dieses Muster besonders signifikant, wenn es innerhalb eines Abwärtstrends erscheint.

Das Morning-Star-Muster besteht aus drei Kerzen. Der erste Candlestick ist ein bärischer Candlestick, der durch Panikverkäufe gebildet wurde, was zu einem großen bärischen Candlestick führt. Der zweite Candlestick zeigt einen kleinen Schwankungsbereich und bildet den Körper des Sterns, der entweder ein bärischer oder ein bullischer Candlestick sein kann. Der dritte Candlestick ist ein großer bullischer Candlestick, der anzeigt, dass der Kaufdruck den Verkaufsdruck vollständig absorbiert hat.


5. Drei Weiße Soldaten


Drei Weiße Soldaten ist ein relativ häufiges bullisches Muster. Es bezieht sich auf drei aufeinanderfolgende bullische Candlesticks, die nach einer bärischen Candlestick erscheinen. Wenn diese Candlestick-Kombination auftritt, deutet dies auf eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine weitere Aufwärtsbewegung hin. Die Wirksamkeit des Drei Weiße Soldaten-Musters hängt von der Größe der Körper der drei bullischen Candlesticks ab. Je größer die Körper sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für nachfolgende Aufwärtstrends.


