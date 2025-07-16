Bluwhale Network (BLUAI): Die Integration von KI und Blockchain – zur Stärkung der persönlichen Daten der Benutzer

Bluwhale Network (BLUAI) ist ein innovatives Projekt, das Künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain-Technologie miteinander verbindet. Ziel ist es, den Benutzern mehr Kontrolle über ihre persönlichen Daten zu geben. Die Plattform funktioniert dezentral, sodass Teilnehmer ihre Informationen selbst verwalten und gleichzeitig Belohnungen innerhalb des Ökosystems verdienen können. Im Rahmen seiner Bestrebungen, die Benutzerbasis zu erweitern, veranstaltet Bluwhale Network ein Airdrop-Event , bei dem Teilnehmer die Chance haben, BLUAI-Token zu verdienen und sich aktiv in der wachsenden Community zu engagieren.









1.1 Dezentrale Datenkontrolle

Bluwhale Network gibt den Benutzern die vollständige Kontrolle über ihre persönlichen Daten zurück. Im Gegensatz zu traditionellen Plattformen wie Facebook oder Amazon, die häufig Nutzerdaten sammeln und monetarisieren, setzt Bluwhale Network auf ein dezentrales Modell, das das Eigentum an Daten den Benutzern zurückgibt. Teilnehmer können selbst entscheiden, mit wem sie ihre Daten teilen möchten – und erhalten für ihre Teilnahme BLUAI-Token als Belohnung.





1.2 Multi-Chain-Unterstützung

Bluwhale Network basiert auf einer Multi-Chain-Architektur, die den Datenaustausch über verschiedene Blockchains hinweg ermöglicht. Dieses Design steigert nicht nur die Flexibilität der Plattform, sondern verbessert auch die Kompatibilität zwischen verschiedenen Blockchain-Anwendungen – und erweitert somit die Funktionalität und das Potenzial des gesamten Ökosystems.





1.3 Intelligentes Belohnungssystem

Das Belohnungssystem von Bluwhale Network basiert auf einem intelligenten Mechanismus. Benutzer können BLUAI-Punkte verdienen, indem sie Aufgaben wie tägliche Check-ins, das Teilen von Artikeln oder das Einladen von Freunden erledigen. Mit zunehmender Punktzahl erhalten Nutzer Zugang zu höheren BLUAI-Token-Belohnungen, was eine motivierende Umgebung schafft, die eine kontinuierliche Teilnahme fördert.





1.4 Zero-Knowledge-Proof (ZKP)-Technologie

Zur Sicherstellung der Daten­sicherheit und des Datenschutzes setzt Bluwhale Network auf Zero-Knowledge-Proof-Technologie. Diese ermöglicht es Benutzern, bestimmte Daten sicher zu teilen, ohne ihre persönliche Identität preiszugeben. Diese fortschrittliche Technologie verbessert den Datenschutz der Plattform erheblich und vermittelt den Nutzern ein hohes Maß an Vertrauen bei der Interaktion im Ökosystem.









Bluwhale Network veranstaltet regelmäßig Airdrop-Events, um die Community zur aktiven Teilnahme zu motivieren und die Sichtbarkeit des Projekts zu erhöhen. Durch diese Airdrops können Benutzer BLUAI-Token verdienen und so das Wachstum sowie die Nutzerbindung der Plattform weiter vorantreiben. Teilnehmer haben die Möglichkeit, an BLUAI-Einzahlungs- und Handelsbelohnung sevent sowohl auf der BLUAI-Plattform als auch auf der offiziellen Website von MEXC teilzunehmen. Durch das Erledigen einfacher Aufgaben können Benutzer BLUAI-Ranglistenpunkte sammeln und attraktive Belohnungen gewinnen.





Mit nur wenigen einfachen Schritten tragen Nutzer nicht nur zur Weiterentwicklung des Projekts bei, sondern erhalten gleichzeitig die Chance auf großzügige Airdrop-Belohnungen.









Die Tokenomics von Bluwhale Network sind so konzipiert, dass sie die langfristige Nachhaltigkeit des Projekts sicherstellen. Die Gesamtmenge der BLUAI-Token beträgt 10 Milliarden, mit folgender Verteilungsstruktur:





Node-Unterstützung: 25%(Für den Betrieb von Nodes, zur Gewährleistung der Dezentralisierung und Netzwerksicherheit)

Team: 21 %(Zur Finanzierung des Entwicklungsteams und zur Förderung des Projektfortschritts)

Investoren: 20%(Zur Unterstützung von Investoren und zur Bereitstellung notwendiger Projektmittel)

DAO/Marketing: 18% (Für Community-Anreize und Marketingmaßnahmen)

Airdrops: 6%(Zur Belohnung der Community und zur Förderung der aktiven Teilnahme am Ökosystem)

Marktliquiditätsunterstützung: 2%(Zur Sicherstellung der Marktliquidität)

KOLs (Key Opinion Leaders): 1%(Zur Belohnung von Influencern, die das Projekt fördern)





Die BLUAI-Token können nicht nur für Transaktionen innerhalb der Plattform verwendet werden, sondern auch zum Staking oder zum Betreiben von Nodes, um aktiv zur Netzwerkpflege beizutragen und entsprechende Belohnungen zu erhalten.









Der Erfolg von Bluwhale Network basiert auf einem starken technischen Team. Die Teammitglieder verfügen über umfassende Erfahrung in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Blockchain sowie über vielfältige Branchenerfahrungen. Ein Beispiel ist Han Jin, CEO und Mitgründer des Projekts. Er hat an der University of California, Berkeley studiert und war bereits für mehrere Fortune-500-Unternehmen tätig, wo er an der Entwicklung zahlreicher Blockchain- und KI-Projekte mitgewirkt hat. Darüber hinaus wird Bluwhale Network von mehreren strategischen Investoren und Partnern unterstützt. Dazu gehören namhafte Institutionen wie SBI Ven Capital, Cardano und Animoca Brands Japan, die das Projekt finanziell fördern.









Mit dem Aufkommen des Web3-Zeitalters zeigt Bluwhale Network ein enormes Wachstumspotenzial. Neben dem Fokus auf Datenschutz und Belohnungsmechanismen für persönliche Daten plant das Projekt, sein Ökosystem auf verschiedene Bereiche wie Gaming, DeFi und soziale Netzwerke auszuweiten. Durch sein intelligentes Belohnungssystem und fortschrittliche KI-Technologie will Bluwhale Network den Nutzern helfen, in einer dezentralen Welt mehr Chancen und Werte zu erschließen. Die Plattform baut schrittweise ein plattform- und anwendungsübergreifendes Datenökosystem auf, das es den Benutzern ermöglicht, nahtlos und sicher zwischen verschiedenen dezentralen Anwendungen (dApps) zu wechseln – ohne Datenschutzbedenken. In Zukunft strebt Bluwhale Network an, eine Schlüsselplattform im Web3-Zeitalter zu werden, die die faire Datennutzung sowie die innovative Weiterentwicklung digitaler Ökosysteme fördert.









Bluwhale Network (BLUAI) ist ein Projekt mit disruptivem Potenzial, das Künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie kombiniert, um den Datenschutz der Benutzer zu wahren und gleichzeitig nachhaltige Vorteile für die Community durch ein einzigartiges Belohnungssystem zu schaffen. Mit dem Fortschreiten des Airdrop-Events erhalten immer mehr Nutzer die Chance, Teil dieses dezentralen Ökosystems zu werden und am Wert der Datenökonomie teilzuhaben. Wenn Sie sich für die Entwicklungstrends in den Bereichen Blockchain und Künstliche Intelligenz interessieren, ist Bluwhale Network zweifellos ein Projekt, das es sich zu beobachten und an dem es sich zu beteiligen lohnt.





