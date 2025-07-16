Das mit Spannung erwartete Blum Token Generation Event (TGE) steht kurz bevor! Frühere Updates deuteten bereits auf ein Listing im Jahr 2024 hin – nun können wir bestätigen: Blum steht kurz vor dem LaDas mit Spannung erwartete Blum Token Generation Event (TGE) steht kurz bevor! Frühere Updates deuteten bereits auf ein Listing im Jahr 2024 hin – nun können wir bestätigen: Blum steht kurz vor dem La
Blum: Countdown zum TGE und Airdrop

#Grundlagen#Branchen-Hype
Das mit Spannung erwartete Blum Token Generation Event (TGE) steht kurz bevor! Frühere Updates deuteten bereits auf ein Listing im Jahr 2024 hin – nun können wir bestätigen: Blum steht kurz vor dem Launch! In diesem Artikel führen wir Sie durch alles, was Sie wissen müssen – von der Erfassung von Blum Points (BPs) über den kommenden Fahrplan bis hin zum großen Highlight: dem lang erwarteten TGE.

1. Was ist Blum?


Blum ist eine hybride Krypto-Börse, die das Beste aus zentralisiertem und dezentralisiertem Handel vereint. Sie bietet Nutzern eine nahtlose Möglichkeit, eine breite Palette von Tokens zu handeln – von großen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum bis hin zu Memecoins und innovativen Blockchain-Projekten. Entwickelt wurde Blum von einem Team aus Finanz- und Blockchain-Experten, darunter Gleb Kostarev, Vlad Smerkis und Vlad Maslyakov. Die Plattform ermöglicht chainübergreifenden Handel durch die Kombination von off-chain Orderbüchern mit on-chain Abwicklungen – alles in einer einzigen App. Mit der Unterstützung von über 30 Blockchain-Netzwerken legt Blum besonderen Wert auf Benutzerfreundlichkeit durch eine Mobile-First-Oberfläche und Telegram-Integration. Zur Steigerung des Nutzerengagements bietet Blum außerdem einzigartige Features wie den Blum Crypto Bot, Blum Points und das Blum Drop Game.

2. Blum Roadmap: Der nächste große Schritt


Blum hat seine Roadmap offiziell über die sozialen Medien und die Website aktualisiert – und gibt damit spannende Einblicke in die kommenden Entwicklungen. Was erwartet die Community? Große on-chain Krypto-Innovationen stehen bevor, mit wichtigen Updates für das 2. und 3. Quartal 2025. Das Highlight im Q2 ist zweifellos das Blum TGE, das im Frühjahr an den Start geht und den Beginn einer neuen Ära im Krypto-Handel markiert.

Quelle: Blum

Mit der Kombination aus KI-Agenten und einem Launchpad wird Blum neue Maßstäbe setzen und Features der nächsten Generation einführen – darunter automatisierter Handel sowie nahtlose Token-Promotion auf Plattformen wie X (ehemals Twitter) und Telegram. Blum entwickelt sich zudem über Telegram hinaus weiter und plant die Einführung von Web- und Mobile-Apps, inklusive webbasierter Token-Launches, erweiterter DEX-Integrationen und perpetual Trading-Optionen. Mit einem starken Fokus auf Multi-Chain-Funktionalität wird Blum künftig auch Solana und BNB Chain unterstützen. Dadurch können Nutzer Einzahlungen tätigen, handeln und mit verschiedenen Tokens effizient interagieren. CEO Gleb Kostarev betont die Bedeutung einer reibungslosen Multi-Plattform-Erfahrung. Weitere Verbesserungen für Q2 und Q3 beinhalten unter anderem: Semi-Custody Wallets, Ein fortschrittliches Trading-Terminal,Die Integration von Fiat On-/Off-Ramps —all das mit dem Ziel, den Handel einfacher, flexibler und profitabler zu gestalten.

3. So qualifizieren Sie sich für den Blum-Airdrop


Der mit Spannung erwartete TGE steht diesen Frühling bevor – so qualifizieren Sie sich für den Airdrop: Verdienen Sie 100,000 Blum Points (BP), ohne als Sybil-Angriff markiert zu werden, erhalten Sie zusätzlich entweder 750 Meme Points (MP) oder einen Proof of Activity (PoA), und laden Sie zwei Freunde ein. Laut Mitbegründer Vlad Smerkis wird der Blum-Token echten Nutzen im Ökosystem bieten: Staking, Farming, reduzierte Handelsgebühren sowie Zugang zu Launchpad- und Launchpool-Distributionen. Es geht nicht nur um Tokenomics – der Token ist Ihr Zugang zu einem lohnenderen Erlebnis mit Blum.

4. Bereiten Sie sich auf den bevorstehenden Blum-Airdrop vor: Maximieren Sie Ihre Blum Points (BP)


Drop-Game spielen: In diesem einfachen, aber unterhaltsamen Spiel versuchen Spieler, herabfallende Objekte innerhalb eines Zeitlimits aufzufangen – jedes Objekt wird dabei in Blum Points umgewandelt. Eine spielerische Möglichkeit, schnell Punkte zu sammeln und die Nutzerbindung zu stärken.

Freunde einladen: Teilen Sie einen Empfehlungslink und verdienen Sie Belohnungen – erhalten Sie 20% der Handelsgebühren Ihrer eingeladenen Freunde sowie 2,5% der Handelsgebühren deren geworbener Nutzer. Je mehr Einladungen, desto höher der Verdienst.

Punkte farmen: Blum Points können passiv verdient werden, indem Sie sich regelmäßig in der App einloggen und aktiv bleiben.

Verdienen: Im Bereich „Earn“ erwarten Sie wöchentliche Aufgaben. Durch das Abschließen dieser spezifischen Aufgaben erhalten Nutzer zusätzliche Blum Points.


5. Fazit


Das bevorstehende Token Generation Event (TGE) stellt einen bedeutenden Meilenstein für Blum dar und hebt seine hybride Börse hervor, die das Krypto-Handelserlebnis neu definiert. Mit Funktionen wie automatisiertem Handel, Multi-Chain-Kompatibilität und dem spannenden Drop-Game schafft Blum neue Anreize für Nutzer und verbessert das gesamte Trading-Erlebnis. Da das TGE näher rückt, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um Ihre Blum Points zu maximieren und an unserem 8,000 USDT-Gewinnpaket teilzunehmen. Bereiten Sie sich darauf vor, die Zukunft des Kryptohandels mit Blum zu erleben!

Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle oder buchhalterische Angelegenheiten, Konsultationen oder andere verwandte Dienstleistungen dar. Sie stellen auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten dar. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und gehen Sie bei Investitionen mit Vorsicht vor. MEXC übernimmt keine Verantwortung für Investitionsentscheidungen der Benutzer.


