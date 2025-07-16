Bitcoin-Volatilität treibt den Preis über $87.000: Kann das 2. Quartal eine spürbare Erholung bringen?

Am 21. April stieg der BTC -Kurs über $87,000 und löste damit neue Marktspekulationen aus. Gleichzeitig kletterte ETH über

$1,600 und SOL übertraf die Marke von $140 , während Altcoins moderate Zuwächse verzeichneten – alles Hinweise auf eine mögliche robuste Erholung. Laut CoinGlass beliefen sich die Liquidationen offener Futures-Positionen innerhalb von 24 Stunden auf insgesamt $220 Millionen US-Dollar, darunter $142 Millionen aus Short-Positionen. Trotz des volatilen Aufschwungs von Bitcoin bleibt die globale makroökonomische Unsicherheit ein belastender Faktor. Die Geldpolitik der US-Notenbank, die Zollpolitik der Regierung sowie weitere Einflüsse schaffen ein komplexes Umfeld. Anleger stellen sich nun die Frage: Wird Bitcoin weiter steigen? Wann kommt der Wendepunkt im zweiten Quartal? Dieser Artikel analysiert die aktuelle Lage und den Ausblick von Bitcoin aus drei Perspektiven: dem makroökonomischen Umfeld, der gegenwärtigen Marktsituation und der Sichtweise institutioneller Akteure.













Die derzeitige Marktunsicherheit ist in erster Linie auf politische Entwicklungen zurückzuführen – insbesondere auf das aktuelle Geschehen rund um die US-Notenbank (Fed) und die amerikanische Handelspolitik. Fed-Chef Jerome Powell bekräftigte zuletzt eine restriktive Haltung und erklärte, dass die Fed auch bei starker Marktvolatilität nicht leichtfertig eingreifen werde. Diese Aussage enttäuschte viele Anleger, die auf eine Lockerung der Geldpolitik gehofft hatten, und setzte risikobehaftete Anlagen unter Druck, was die Stimmung insgesamt vorsichtiger machte.





Gleichzeitig deuteten jüngste Äußerungen von Ex-Präsident Trump zu den Zöllen auf eine mögliche Entspannung hin. Er sagte, die Erhöhungen der US-Zölle gegenüber China „könnten bald enden“. Dennoch bleibt der politische Ausblick unklar, und diese Aussagen haben die Nervosität am Markt bislang nicht wesentlich gelindert. Das hohe Maß an makroökonomischer Unsicherheit hat in der Folge die Nachfrage nach sicheren Häfen angekurbelt – so erreichte der Spotpreis von Gold ein Rekordhoch von $3,364 pro Unze. Die Kryptomärkte hingegen zeigten sich schwankungsanfällig und konnten bislang keinen klaren Trend etablieren.





Insgesamt wirken sich der restriktive Kurs der Fed und die Unklarheit in der Handelspolitik stark auf die globalen Märkte aus – insbesondere auf Bitcoin und andere Krypto-Assets. Die Richtung der politischen Maßnahmen ist zur zentralen Variablen geworden. Solange keine klareren Signale vorliegen, dürfte die Marktstimmung weiterhin von Zurückhaltung geprägt sein.









Der jüngste Kurssprung von Bitcoin über $87,000 markiert einen wichtigen Wendepunkt. Einige Investoren werten diesen Ausbruch als möglichen Beginn eines neuen Bullenmarkts. On-Chain-Daten zeigen, dass sogenannte „Wale“ weiter akkumulieren: Wallets mit 10 bis 10,000 BTC halten inzwischen rund 67.77% des Gesamtangebots und haben seit dem 22. März über 53,600 BTC zugekauft. Dieses Verhalten großer Marktteilnehmer unterstreicht deren optimistische Erwartung gegenüber der weiteren Bitcoin-Entwicklung.









Allerdings basiert die Erholung auf einem fragilen Fundament. Laut einem Bericht von Matrixport sind mehrere Auslöser notwendig, damit sich die Rallye von Bitcoin nachhaltig fortsetzen kann:





Eine Zinssenkung oder ein geldpolitischer Schwenk der US-Notenbank

Steigende Stablecoin-Liquidität und erhöhte Hebelaktivität

Eine Rückkehr makroökonomischer Liquidität durch globale geldpolitische Lockerung oder fiskalische Anreize





Kurzfristig haben sich diese Treiber jedoch noch nicht vollständig manifestiert. Daher scheint der aktuelle Aufschwung eher ein temporäres Aufbäumen als eine nachhaltige Trendumkehr zu sein.









Trotz der verbesserten Stimmung sind nicht alle Analysten überzeugt davon, dass Bitcoin vor einer neuen Hausse steht. Institutionelle Anleger sind gespalten in der Frage, ob dies der Beginn eines neuen Bullenmarkts ist – oder lediglich das Ende einer Konsolidierungsphase.





Optimistische Stimmen : Chris Burniske, Partner bei Placeholder, erwartet, dass Bitcoin in den kommenden Quartalen neue Allzeithochs erreichen wird. Er rät Anlegern jedoch, bei überhitztem Markt rechtzeitig Gewinne mitzunehmen und diszipliniert zu bleiben.

Zuversicht bei Bitwise : Auch Matt Hougan, CIO von Bitwise, zeigt sich für das zweite Quartal positiv gestimmt. Als Haupttreiber nennt er die weltweit zunehmende Geldmenge, ein Rekordhoch beim Stablecoin-Volumen unter Verwaltung und ein verbessertes regulatorisches Umfeld in den USA – alles Faktoren, die eine nachhaltige Aufwärtsbewegung unterstützen könnten.

Real Vision’s Analyse: Der Gründer von Real Vision hat den Bitcoin-Kurs mit der globalen M2-Geldmenge verglichen und argumentiert, dass Bitcoin mit dem Wachstum der Geldmenge weiter steigen sollte.









Auf der anderen Seite warnt das vorsichtige Lager vor einem überhitzten Markt. Markus Thielen von 10x Research verweist darauf, dass der „Stochastic Oscillator“ von Bitcoin aktuell typische Merkmale eines Zyklus-Tops aufweist. Er sieht es als wahrscheinlicher an, dass der Markt in eine längere Konsolidierungsphase auf hohem Niveau eintritt – mit Seitwärtsbewegung statt starkem Aufwärtsschub.





David Duong, Forschungsleiter bei Coinbase, prognostiziert in seinem aktuellen Monatsbericht, dass der Markt im mittleren bis späten zweiten Quartal 2025 seine Tiefststände testen könnte – gefolgt von einer Erholung im dritten Quartal. Er empfiehlt Anlegern, in dieser Phase eine defensive Haltung bei risikobehafteten Anlagen einzunehmen, um sich gegen mögliche Volatilität abzusichern.









Der Ausbruch von Bitcoin über $87,000 ist zweifellos ein positives Signal, dennoch besteht weiterhin erhebliche Unsicherheit. Die straffe Geldpolitik der Fed, wechselhafte Rhetorik zu Handelszöllen und die anhaltende Akkumulation durch Großinvestoren ergeben ein komplexes Zusammenspiel einflussreicher Faktoren. Auch wenn kurzfristige Volatilität anhalten dürfte, schaffen diese Treiber zugleich eine tragfähige Basis für eine potenzielle Erholung im zweiten Quartal.





In diesem volatilen Umfeld sollten Anleger wachsam bleiben und ihre Strategie flexibel an die sich verändernden Marktbedingungen anpassen, anstatt wahllos übermäßige Gewinne anzustreben. Die Etablierung eines disziplinierten Rahmens ist dabei entscheidend: Klare Stop-Loss- und Limit -Marken definieren, Positionen schrittweise aufbauen und Gewinne systematisch realisieren. Der Einsatz von Tools wie Kursalarmen und Limit-Aufträgen kann die Handelsausführung verbessern und das Risikomanagement stärken. Durch die Kombination von Strenge und Anpassungsfähigkeit können Marktteilnehmer Volatilität gezielter bewältigen und echte strukturelle Chancen besser nutzen.



