Bitcoin führt die Asset-Rendite-Rangliste 2024 mit einer Rendite von 49.2% an

Im Finanzmarkt 2024 hat Bitcoin (BTC) mit seiner Stärke und seinem starken Momentum vielen Investoren erhebliche Renditen beschert. Dieser Bitcoin-Hype hat weltweit breite Diskussionen ausgelöst und unzählige Investoren in seinen Bann gezogen.





Laut Daten der New York Digital Investment Group (NYDIG) bleibt Bitcoin trotz eines saisonal schwachen dritten Quartals die bisher beste Anlageklasse des Jahres mit einer jährlichen Rendite von 49.2%. Damit übertrifft Bitcoin andere traditionelle Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Gold bei weitem und lässt viele Krypto-Konkurrenten weit hinter sich.









Da der Bitcoin-Markt weiter reift und wächst, strömen immer mehr Investoren in diesen Bereich auf der Suche nach neuen Anlagemöglichkeiten und Einkommensquellen. Die enorme Begeisterung für Bitcoin hat nicht nur seinen Preis kontinuierlich nach oben getrieben, sondern auch dem gesamten Kryptowährungsmarkt neues Leben eingehaucht.





Marktperformance und Wachstum

Laut MEXC-Daten zeigte Bitcoin bis Oktober 2024 einen stabilen und kontinuierlichen Aufwärtstrend. Im Vergleich zum Jahresbeginn ist sein Preis um 49.2% gestiegen, während seine Marktkapitalisierung 124 Milliarden US-Dollar erreichte, was ihn weiterhin als führenden Akteur im Kryptosektor etabliert. Besonders bemerkenswert ist, dass der Bitcoin-Preis in den letzten sechs Monaten stabil zwischen 50,000 und 70,000 US-Dollar schwankte.









Spot Bitcoin ETFs in den USA

Die Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs in diesem Jahr markierte den offiziellen Eintritt von Bitcoin in den Mainstream-Finanzmarkt. Laut Sosovalue-Daten haben US-Spot-Bitcoin-ETFs seit ihrer Einführung im Januar einen stetigen Aufwärtstrend verzeichnet. Selbst während hoher Marktvolatilität blieb die Gesamtmenge an Bitcoin in diesen ETFs relativ stabil. Stand 11. Oktober erreichte das Fondsvolumen 58.66 Milliarden US-Dollar, was 4.71% der gesamten Bitcoin-Marktkapitalisierung ausmacht.





Angesichts der aktuellen Wachstumsrate (jetzt bei 900,000 BTC) prognostizieren einige Analysten, dass die Bestände von Spot-Bitcoin-ETFs bis 2025 die 1.1 Millionen BTC übersteigen könnten, die Satoshi Nakamoto besitzt. Dies deutet darauf hin, dass immer mehr traditionelle Finanzinstitute über Spot-Bitcoin-ETFs in den Markt eintreten werden, was die Marktkapitalisierung von Bitcoin weiter steigern könnte.





Institutionelle Unterstützung

In den letzten Jahren hat Bitcoin erhebliche Aufmerksamkeit von institutionellen Investoren erhalten, die ihn zunehmend als unverzichtbaren Anlagekanal betrachten. Die neuesten Daten aus 2024 zeigen, dass Institutionen wie MicroStrategy, Tesla, Grayscale und Block.one zu den größten Bitcoin-Inhabern gehören. Weitere bedeutende Akteure unter den Top 10 Bitcoin-Haltern sind Coinbase, BlackRock, Grayscale und die US-Regierung. Zudem haben Family Offices und Hedgefonds begonnen, Bitcoin in ihre Portfolios aufzunehmen. Laut einer aktuellen Umfrage haben rund 25% der Family Offices bereits Bitcoin in ihre Portfolios integriert.





Da Bitcoin zunehmend in den Beständen von Regierungen, börsennotierten Unternehmen und anderen Institutionen auftaucht, verlagert sich das Muster des Vermögensbesitzes von einzelnen Anlegern zu größeren, stärker zentralisierten Einheiten. Crypto Insights hebt hervor, dass der Optimismus unter Fondsmanagern in Bezug auf Kryptowährungen in diesem Jahr sein "höchstes Niveau" erreicht hat und die Zahl der in Kryptowährungen investierenden Fonds nun die 1,600-Marke überschritten hat.









Was hat zu Bitcoins starker Marktperformance beigetragen?





Eines der einflussreichsten Ereignisse in der Bitcoin-Welt war in diesem Jahr das Halving, das einen starken Einfluss auf den Bitcoin-Preis hatte. Da die Nachfrage relativ stabil bleibt, führt eine reduzierte Angebotsmenge natürlich zu steigenden Preisen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Bitcoin typischerweise innerhalb eines Jahres nach einem Halving eine erhebliche Preissteigerung erfährt. Nach dem Halving im Jahr 2012 stieg der BTC/USDT-Kurs von rund 11 US-Dollar auf über 1,000 US-Dollar innerhalb eines Jahres – eine 80-fache Wertsteigerung. Nach dem Halving im Jahr 2016 stieg der Bitcoin-Preis erneut: Er schwankte zunächst zwischen 580 und 700 US-Dollar, bevor er bis Jahresende auf 900 US-Dollar anstieg. Das Halving-Event im April dieses Jahres hat zweifellos eine starke Unterstützung für die Preisentwicklung von Bitcoin geliefert.





Auch die makroökonomischen Bedingungen begünstigen den Aufwärtstrend von Bitcoin. Zunehmende geopolitische Spannungen und Ungleichgewichte in den traditionellen Märkten haben die Unsicherheiten in den traditionellen Finanzmärkten erhöht. Gleichzeitig haben globale Zinssenkungen durch die US-Notenbank (Fed) ein freundlicheres Umfeld für Bitcoin-Investitionen geschaffen. In diesem Zusammenhang suchen Investoren nach sicheren Kanälen, um ihr Vermögen vor Risiken zu schützen und gleichzeitig Wertsteigerungen zu erzielen. Aufgrund seiner dezentralen Natur, hohen Anonymität und globalen Liquidität ist Bitcoin für viele Anleger zu einem idealen Absicherungs- und Wachstumsinstrument geworden.





Zusätzlich haben Schlüsseltechnologie-Upgrades, die Bitcoin im Jahr 2024 durchlief, einen entscheidenden Einfluss auf seine starke Marktperformance gehabt. Die weit verbreitete Einführung von Layer-2-Skalierungslösungen und Smart-Contract-Technologien hat die Transaktionseffizienz, Privatsphäre, Skalierbarkeit und Programmierbarkeit von Bitcoin erheblich verbessert. Diese technologischen Fortschritte haben nicht nur neue Anwendungsfälle für Bitcoin geschaffen, sondern auch das Vertrauen der Investoren gestärkt.









Da das Jahr sich dem Ende zuneigt, bleibt die Marktstimmung weitgehend optimistisch. Viele sind der Meinung, dass die oben genannten Faktoren Bitcoins Aufwärtstrend in den kommenden Monaten weiter antreiben werden. Einige Investoren wagen sogar die kühne Prognose, dass Bitcoin ein neues Allzeithoch erreichen könnte – möglicherweise nahe der 100,000 US-Dollar-Marke.





In diesem Kontext hat sich MEXC als eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen etabliert und ist für viele Bitcoin-Investoren zur bevorzugten Plattform geworden – dank hervorragender Sicherheitsfunktionen, breiter Handelsoptionen, effizienter Transaktionen und professionellem Kundenservice.





Obwohl sich der nächste große Trend nicht mit Sicherheit vorhersagen lässt, ist es entscheidend, die sich bietenden Chancen zu nutzen. Um Anleger dabei zu unterstützen, bietet MEXC extrem niedrige Handelsgebühren. Jeder, der BTC auf der Plattform kauft, kann die niedrigsten Gebühren der Branche genießen – und so die aktuellen Investitionsmöglichkeiten optimal nutzen.





Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz-, Buchhaltungs- oder sonstige Beratungsleistungen dar und sind keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt lediglich Referenzinformationen bereit und bietet keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und investieren Sie mit Vorsicht. Die Plattform übernimmt keine Verantwortung für Investitionsentscheidungen der Nutzer.