Bitcoins Wiederaufstieg und der Kampf der Altcoins: Den neuen Krypto-Marktzyklus meistern

Der Kryptowährungsmarkt ist bekannt für seine zyklische Volatilität, wobei jede Bullen- und Bärenphase durch ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren beeinflusst wird. In den letzten Jahren haben wir mehrere Zyklen explosiven Wachstums gefolgt von tiefen Korrekturen erlebt, die die Erfahrungen von Investoren weltweit geprägt haben. Während wir in die Periode 2024-2025 eintreten, beginnt der Kryptomarkt einen neuen Zyklus, dessen Verlauf sich jedoch erheblich von früheren Trends unterscheidet. Insbesondere die erwartete politische Unterstützung durch die Trump-Regierung ist ausgeblieben, und ein starker US-Dollar in Kombination mit einem schwachen Aktienmarkt hat zu verstärkten Marktschwankungen geführt. Während Bitcoin (*URLS-BTC_USDT*) Anzeichen einer Erholung zeigt, bleibt der Altcoin-Markt träge, wobei viele Token Mehrjahrestiefststände erreichen. Dies wirft eine entscheidende Frage für Investoren auf: Ist der Bullenmarkt noch intakt, und können Altcoins ein Comeback erleben?













Seit der Einführung von Bitcoin im Jahr 2009 folgt der Kryptowährungsmarkt einem zyklischen Muster, das typischerweise aus vier Schlüsselphasen besteht:





Korrektur/Bärenmarkt: Die Marktstimmung wird pessimistischer, was zu Gewinnmitnahmen, reduzierter Liquidität und erheblichen Kurskorrekturen führt. Spekulative Anlagen erleiden oft die stärksten Verluste.

Euphorie/Höchststand: Optimismus dominiert, Spekulationen nehmen zu, und die Vermögenspreise steigen rasant. Neue Projekte strömen auf den Markt und ziehen Investoren an, die Risiken übersehen, was zu überhöhten Bewertungen führt.

Expansion/Bullenmarkt: Eine Wiederbelebung des Vertrauens der Investoren führt zu Kapitalzuflüssen, wobei führende Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum das Marktwachstum anführen.

Akkumulationsphase: Gegen Ende eines Bärenmarktes akkumulieren institutionelle und langfristige Investoren qualitativ hochwertige Vermögenswerte zu niedrigeren Preisen und bereiten sich auf den nächsten Marktaufschwung vor.





Historische Daten bestätigen dieses Muster über mehrere Zyklen hinweg, von Bitcoins meteoritischem Aufstieg 2013 über den ICO-Boom 2017 bis hin zum DeFi- und NFT-Hype 2021. Doch während wir in den Marktzyklus 2024 eintreten, verändern mehrere strukturelle Veränderungen den Markt auf bisher unbekannte Weise.









Im Vergleich zu früheren Marktzyklen weist der aktuelle Zyklus mehrere bemerkenswerte Unterschiede auf, insbesondere hinsichtlich der Teilnehmerstruktur und der Marktdynamik. Institutionelles Kapital ist zu einer der Hauptkräfte geworden, die die Markttrends beeinflussen, und hat damit die Funktionsweise des Kryptomarktes grundlegend verändert. Diese Verschiebung hat nicht nur Bitcoins Performance beeinflusst, sondern auch tiefgreifende Auswirkungen auf das breitere Krypto-Ökosystem.





Ein herausragendes Merkmal des Zyklus 2024–2025 ist die zunehmende Präsenz institutioneller Investoren, die die Marktdynamik auf verschiedene Weise prägt:

Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs: Die US-Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs hat die Zugangshürden für traditionelle Finanzinstitute erheblich gesenkt und ermöglicht es, dass Billionen von Dollar über regulierte Kanäle in Bitcoin fließen.

Bitcoin als institutioneller Vermögenswert anerkannt: Große Unternehmen, Staatsfonds und Pensionsfonds haben Bitcoin in ihre Portfolios integriert, wodurch sein Status als „digitales Gold“ weiter gefestigt wurde.

Etablierter Derivatemarkt: Das Wachstum von Bitcoin-Futures und -Optionen hat die Volatilität reduziert und die Preisentwicklungen stabilisiert.





Da institutionelles Kapital weiterhin Bitcoin bevorzugt, hat sich seine Marktdominanz verstärkt und ungewollt Liquidität aus dem Altcoin-Sektor abgezogen.





Historisch gesehen haben Altcoins während Bullenmärkten oft besser als Bitcoin abgeschnitten, wobei viele exponentielle Gewinne erzielten. Doch dieser Zyklus bringt neue Herausforderungen mit sich:

Überangebot: Laut Dune Analytics gibt es im Januar 2025 über 36,4 Millionen Kryptowährungen im Umlauf – ein starker Kontrast zu nur 3,000 im Zeitraum 2017–2018 – was es für einzelne Altcoins schwieriger macht, signifikante Liquidität anzuziehen.

Memecoin-Sättigung: Während frühere Zyklen nur eine Handvoll erfolgreicher Memecoins wie Dogecoin (*URLS-DOGE_USDT*) und Shiba Inu (*URLS-SHIB_USDT*) hervorbrachten, entstehen nun täglich neue Memecoins wie *URLS-REDO_USDT* und *URLS-GOAT_USDT*, was die Aufmerksamkeit der Investoren weiter fragmentiert.

Übersättigung von Layer-1- und Layer-2-Projekten: Die steigende Anzahl von Plattformen wie Solana (*URLS-SOL_USDT*), Avalanche (*URLS-AVAX_USDT*), Arbitrum (*URLS-ARB_USDT*) und Optimism (*URLS-OP_USDT*) hat zu einem übersättigten Markt geführt und die Kapitalverteilung verwässert.





Infolgedessen erzielen einige qualitativ hochwertige Altcoins weiterhin gute Leistungen, doch eine breit angelegte Rallye wie in vergangenen Zyklen erscheint zunehmend unwahrscheinlich.









Auch das Verhalten privater Investoren hat sich verändert, da sie sich zunehmend von traditionellen Börsen hin zu dezentralen Plattformen bewegen:

Pump.fun und der Memecoin-Hype: Plattformen wie Pump.fun ermöglichen es Benutzern, Solana-basierte Token sofort zu erstellen, was spekulativen Handel befeuert und erhebliche Liquidität aus dem breiteren Markt absorbiert.

Schnellere Kapitalrotation: Spekulative Gelder rotieren jetzt schneller zwischen Vermögenswerten, wobei einige Memecoins innerhalb weniger Stunden Boom-and-Bust-Zyklen durchlaufen, was nachhaltige Altcoin-Rallyes erschwert.









Im Januar 2025 hat Pump.fun einen Umsatz von über 116.72 Millionen Dollar erzielt und damit sowohl Solana (116.46 Millionen Dollar) als auch Ethereum (107.64 Millionen Dollar) übertroffen, was seinen wachsenden Einfluss auf die Marktdynamik unterstreicht.









Angesichts dieser Veränderungen müssen Investoren ihre Strategien anpassen, um in diesem sich wandelnden Marktumfeld erfolgreich zu sein:

Bitcoin bleibt die sicherste Wahl: Mit institutioneller Unterstützung und zunehmender Akzeptanz bleibt Bitcoin der stabilste und berechenbarste Vermögenswert im Kryptobereich.

Gezielte Altcoin-Investitionen: Im Gegensatz zu früheren Zyklen, in denen alle Altcoins von Marktanstiegen profitierten, werden sich wahrscheinlich nur Projekte mit soliden Grundlagen, nachhaltiger Tokenökonomie und aktiven Communitys durchsetzen.

Verständnis für Einzelhandels-Trends: Der Aufstieg spekulativen On-Chain-Handels und neuer DeFi-Modelle bedeutet, dass Händler über neue Trends wie Memecoins und dezentrale Finanzinnovationen informiert bleiben müssen.









Obwohl der Kryptomarkt weiterhin zyklischen Strukturen folgt, hat der Zyklus 2024–2025 einzigartige Dynamiken eingeführt. Institutionelles Kapital, ein überfüllter Altcoin-Markt und verändertes Anlegerverhalten definieren die Herangehensweise der Investoren neu. Das Verständnis dieser Trends und die Anpassung der Anlagestrategie werden entscheidend für den Erfolg in dieser neuen Marktphase sein.





Haftungsausschluss: Dieser Artikel stellt keine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz- oder Buchhaltungsberatung dar. MEXC Lernen stellt Informationen nur zu Referenzzwecken bereit und unterstützt keine Investitionsentscheidungen. Investoren sollten die Risiken vollständig verstehen und bei ihren Handelsaktivitäten Vorsicht walten lassen.