Backed Finance startet xStocks und definiert damit das Tokenisierungsmodell für traditionelle Vermögenswerte neu

Die Einführung von xStocks durch Backed Finance markiert einen Durchbruch in der Integration von Blockchain und dezentraler Finanzwirtschaft (DeFi ). Dieses innovative Projekt verändert die Art und Weise, wie traditionelle Finanzwerte zugänglich gemacht, gehandelt und in das Krypto-Ökosystem integriert werden. Durch die Tokenisierung konventioneller Aktien schlägt xStocks eine bisher nie dagewesene Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt (TradFi) und dezentraler Finanzwirtschaft.





Offiziell gestartet am 30. Juni 2025, bietet xStocks inzwischen über 60 tokenisierte Aktien an – auf großen Kryptowährungsbörsen wie Bybit und Kraken sowie im DeFi-Ökosystem auf der Solana -Blockchain. Dieser Artikel liefert eine umfassende Analyse der technischen Architektur des Produkts, seiner Marktauswirkungen, strategischen Partnerschaften und seines zukünftigen Potenzials.









Die Tokenisierung von Vermögenswerten hat sich von einem theoretischen Konzept zu einer transformativen Kraft entwickelt, die die globalen Finanzmärkte neu gestaltet. Das Aufkommen von xStocks verkörpert jahrelange technologische Durchbrüche in der Blockchain-Infrastruktur, klarere regulatorische Rahmenbedingungen und eine wachsende Nachfrage nach hochgradig zugänglichen Finanzinstrumenten. Durch die Integration traditioneller Aktien in die Blockchain hat Backed Finance ein Produkt geschaffen, das sowohl krypto-native Benutzer anspricht, die ein diversifiziertes Portfolio suchen, als auch traditionelle Investoren, die nach einfacherem Zugang und neuen finanziellen Möglichkeiten streben.





Der Start dieses Projekts erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da sich der Kryptomarkt von spekulativem Handel hin zu praktischen, realen Anwendungsfällen verlagert. Nach dem durch Stablecoins geschaffenen Mehrwert stellen tokenisierte Aktien den nächsten logischen Schritt dar, um mithilfe der Blockchain-Infrastruktur eine tiefere Integration mit dem globalen Finanzsystem voranzutreiben.













xStocks basiert auf der Solana-Blockchain, die aufgrund ihrer hohen Transaktionskapazität, niedrigen Gebühren und ihres ausgereiften DeFi-Ökosystems ausgewählt wurde. Solanas Fähigkeit, Tausende von Transaktionen pro Sekunde mit minimalen Gebühren zu verarbeiten, macht sie zur idealen Plattform für die Anforderungen des Hochfrequenzhandels im Aktienmarkt.





Die Token folgen dem SPL-Standard (Solana Program Library), was eine nahtlose Integration mit gängigen Solana-Anwendungen wie der Phantom-Wallet dem Jupiter-Aggregator und verschiedenen DeFi-Protokollen ermöglicht – ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand.









Einer der technologischen Grundpfeiler von xStocks ist die Integration von Oracle-Lösungen von Chainlink . Diese Partnerschaft löst eine zentrale Herausforderung: die genaue und zuverlässige Abbildung realer Vermögenspreise auf der Blockchain.





Als offizieller Oracle-Anbieter für xStocks hat Chainlink ein dediziertes „xStocks Data Stream“-System entwickelt, das folgende Kernfunktionen bietet:





Hochfrequente Preisaktualisierungen: Subsekunden-Latenz gewährleistet eine Echtzeitsynchronisation zwischen On-Chain-Preisen und traditionellen Märkten

Verifikation von Unternehmensereignissen: Echtzeitverarbeitung von Dividenden, Aktiensplits und anderen Ereignissen

Kettenübergreifende Interoperabilität: Integration mit dem Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) als Grundlage für zukünftige Erweiterungen auf andere Blockchains

Nachweis der Reserven(Proof of Reserves): Transparente Verifizierung der zugrunde liegenden Vermögenswerte über Chainlinks Proof-of-Reserve-Protokoll





Dieses fortschrittliche Oracle-System ermöglicht laut Team eine „CEX-ähnliche Benutzererfahrung mit On-Chain-Ausführung“ und schließt damit die Leistungslücke zwischen zentralisiertem und dezentralisiertem Handel.









Jedes xStocks-Token ist im Verhältnis 1:1 durch die entsprechende zugrunde liegende Aktie gedeckt – das heißt, jede tokenisierte Aktie wird durch eine tatsächlich gehaltene Aktie gestützt, die von Backed Finance, einer lizenzierten Finanzinstitution in Europa, verwahrt wird. Dieses Verwahrmodell bietet mehrere Vorteile:





Regulatorische Konformität: Betrieb unter dem europäischen Finanzaufsichtsrahmen, der rechtliche Sicherheit und Schutz für Benutzer gewährleistet

Einlösbarkeit: Tokens können grundsätzlich zum Off-Chain-Marktwert eingelöst werden, was zur Preisstabilität beiträgt

Institutionsgerechte Verwahrung: Professionelle Verwahrungsdienste garantieren die Sicherheit der zugrunde liegenden Vermögenswerte

Transparenz: Regelmäßige Prüfungen und Berichte sorgen für Einsicht in die Reserven









In der Anfangsphase bietet xStocks über 60 sorgfältig ausgewählte tokenisierte Aktien und ETFs an. Dabei liegt der Fokus auf liquiden und bekannten Vermögenswerten, die sowohl die Bedürfnisse von Privatanlegern als auch institutionellen Investoren erfüllen. Die Auswahlstrategie zeigt tiefes Marktverständnis:









Apple (APPLx): Das wertvollste Unternehmen der Welt

Microsoft (MSFTx): Ein Gigant im Bereich Cloud-Computing und Software

NVIDIA (NVDAx): Führend in Halbleitern und KI

Google / Alphabet (GOOGLx): Dominierend in Suche und Cloud-Diensten

Meta (METAx): Plattform für soziale Medien und Metaverse









Coinbase (COINx): Führende US-Kryptobörse

MicroStrategy (MSTRx): Bekannt für große Bitcoin-Bestände

Circle (CRCLx): Emittent des Stablecoins USDC









SPDR S&P 500 ETF (SPYx): Breiter Marktindexfonds

Invesco QQQ Trust (QQQx): ETF mit Fokus auf den Technologiesektor





Diese Strategie demonstriert das präzise Verständnis der Projektgruppe für die Nachfrage der Benutzer – mit Zugang zu hochwertigen, volumenstarken Vermögenswerten aus traditionellen Märkten mit nachgewiesener Performance.













Als eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen stellt die Zusammenarbeit von Kraken mit Backed Finance eine starke Unterstützung des xStocks-Konzepts dar. Kraken-Benutzer in über 190 Ländern können nun tokenisierte Aktien direkt über die vertraute Krypto-Handelsoberfläche handeln – und so institutionelle Infrastruktur globalen Privatanlegern zugänglich machen.









Die wahre Innovation von xStocks liegt nicht nur in der Tokenisierung, sondern in der nahtlosen Integration mit DeFi-Protokollen, wodurch völlig neue Anwendungsfälle entstehen:





Kamino Finance: Als größter Geldmarkt auf Solana (mit über $2 Milliarden USD an Liquidität) ermöglicht Kamino es Benutzern, xStocks als Sicherheit zu hinterlegen oder durch Verleih von tokenisierten Aktien Renditen zu erzielen – und damit komplexe Strategien umzusetzen, die zuvor nur institutionellen Investoren offenstanden. Als größter Geldmarkt auf Solana (mit über $2 Milliarden USD an Liquidität) ermöglicht Kamino es Benutzern, xStocks als Sicherheit zu hinterlegen oder durch Verleih von tokenisierten Aktien Renditen zu erzielen – und damit komplexe Strategien umzusetzen, die zuvor nur institutionellen Investoren offenstanden.

Raydium: Als Hauptliquiditätshub für xStocks auf Solana ermöglicht Raydium das Bereitstellen von Liquidität und den Erhalt von Handelsgebühren. Sein automatisiertes Market-Maker-Modell sorgt für kontinuierliche Preisfindung und tiefe Liquiditätspools. Als Hauptliquiditätshub für xStocks auf Solana ermöglicht Raydium das Bereitstellen von Liquidität und den Erhalt von Handelsgebühren. Sein automatisiertes Market-Maker-Modell sorgt für kontinuierliche Preisfindung und tiefe Liquiditätspools.

Jupiter: Als führender DEX-Aggregator auf Solana leitet Jupiter Trades über mehrere Liquiditätsquellen, um Benutzern stets den besten Preis für xStocks-Transaktionen zu sichern. Seine fortschrittlichen Routing-Algorithmen bieten eine hocheffiziente Ausführung.









Die Gründung der xStocks-Allianz unterstreicht den strategischen Fokus auf Neutralität und breite Zugänglichkeit anstelle von Plattform-Exklusivität. Zu den Mitgliedern der Allianz gehören:

Backed Finance (Token-Emittent und Projektinitiator); Kraken (Mainstream-Kryptobörse); Solana (Blockchain-Infrastruktur); AlchemyPay (Zahlungslösungen); Chainlink (Oracle-Infrastruktur)





Dieses kollaborative Modell stellt sicher, dass sich xStocks als eine Art „öffentliches Gut“ im Ökosystem etabliert – statt an eine einzelne Plattform oder Blockchain gebunden zu sein.













xStocks verzeichnete einen starken Marktstart mit über 2 Millionen USD Handelsvolumen innerhalb weniger Stunden nach Launch – ein Beleg für die enorme latente Nachfrage im Kryptosektor nach tokenisierten Aktienprodukten.





Mehrere Faktoren trugen zu diesem Erfolg bei:





Latente Nachfrage: Krypto-Benutzer suchen seit Langem nach Möglichkeiten, sich traditionellen Vermögenswerten zu nähern, ohne das Krypto-Ökosystem zu verlassen

24/7 Handel: Im Gegensatz zu traditionellen Aktienmärkten bietet xStocks durchgehenden Handel

Globale Zugänglichkeit: Benutzer können in US-Aktien investieren, ohne an geografische Beschränkungen traditioneller Broker gebunden zu sein

DeFi-Integration: Sofortiger Zugang zu praktischen Anwendungsfällen über den Handel hinaus durch Integration mit bestehenden DeFi-Protokollen









xStocks verfolgt eine hybride Liquiditätsstrategie, die zentrale und dezentrale Quellen kombiniert:





Zentralisierte Börsen bieten tiefe Orderbücher und institutionelle Liquidität

Dezentrale Protokolle ermöglichen automatisiertes Market-Making und Ertragsmöglichkeiten

Protokollübergreifende Arbitrage sorgt für konsistente Preisbildung auf allen Plattformen

Dieser mehrschichtige Ansatz gewährleistet robuste Liquidität und effiziente Preisfindung – und bietet gleichzeitig vielfältige Zugangsmöglichkeiten, die auf unterschiedliche Benutzerpräferenzen zugeschnitten sind.













Als lizenzierte Finanzinstitution in Europa bietet Backed Finance eine solide regulatorische Basis für xStocks und erfüllt zentrale Anforderungen:





Lizenzpflichten: Betrieb im Einklang mit europäischen Finanzdienstleistungsregeln, einschließlich Asset-Custody und Tokenisierung

Anlegerschutz: Regulatorische Aufsicht gewährleistet Schutz für Privatinvestoren, inklusive Streitbeilegung und Betriebsstandards

Anti-Geldwäsche (AML): Einhaltung der EU-Vorgaben zur Geldwäscheprävention, inklusive Sorgfaltspflichten und Transaktionsüberwachung

Marktverhaltensregeln: Einhaltung fairer Handelspraktiken und Maßnahmen zur Verhinderung von Marktmanipulation









Aufgrund der regulatorischen Komplexität im Bereich tokenisierter Wertpapiere ist xStocks derzeit nicht für Benutzer in den USA und anderen eingeschränkten Regionen verfügbar. Diese Einschränkung ist keine technische Hürde, sondern Ausdruck eines vorsichtigen, compliance-orientierten Ansatzes – mit dem Ziel, das Produkt in offeneren Märkten zu etablieren und später bei zunehmender regulatorischer Klarheit zu expandieren.













Im Vergleich zu konventionellen Online-Brokern bietet xStocks mehrere klare Vorteile:





24/7 Handel: Beseitigung von Marktzeitbeschränkungen durch durchgängige Verfügbarkeit

Globaler Zugang: Überwindung geografischer Hürden für weltweiten Zugang zu US-Aktien

Niedrige Eintrittsbarrieren: Geringere Mindestanlagebeträge und vereinfachte Kontoeröffnung

DeFi-Integration: Nutzung von Aktien als Sicherheit oder zur Teilnahme an Ertragsstrategien









Im Krypto-Sektor konkurriert xStocks mit verschiedenen Produkttypen:





Aktien-CFDs: Einige Kryptobörsen bieten CFDs auf traditionelle Aktien an, jedoch ohne Eigentumsrechte oder DeFi-Kompatibilität

Synthetische Vermögenswerte: Andere Protokolle schaffen durch synthetische Konstrukte Zugang zu traditionellen Assets, aber oft ohne direkte Deckung oder regulatorische Absicherung wie bei xStocks

Traditionelle ETFs: Krypto-bezogene ETFs bieten nur begrenzten Zugang zu traditionellen Assets und verfügen nicht über xStocks' Einzelaktienauswahl und DeFi-Funktionalität













Das anfängliche Angebot von über 60 Assets ist nur der Beginn einer umfassenden Expansionsstrategie. Zukünftige Schwerpunkte:





Internationale Aktien: Erweiterung über US-Werte hinaus um europäische, asiatische und Schwellenländeraktien

Anleihen: Einführung tokenisierter Anleihen und anderer Schuldtitel

Rohstoffe: Zugang zu Edelmetallen, Energie und Agrarrohstoffen

Alternative Anlagen: Potenzielle Einbindung von REITs, Infrastruktur und weiteren alternativen Anlageklassen









Cross-Chain-Deployment: Nutzung von Chainlink CCIP zur Ausweitung auf Blockchains wie Ethereum, Polygon und weitere

Erweiterte DeFi-Funktionalität: Entwicklung komplexer Finanzprodukte wie Optionen, strukturierter Produkte und automatisierter Portfolios

Institutionelle Infrastruktur: Ausbau von Services für Großtransaktionen und Verwahrung für institutionelle Anleger









Entwicklertools: Entwicklung von APIs und Frameworks zur Integration in Drittanbieteranwendungen

Bildungsressourcen: Umfassende Materialien zur Aufklärung über die Nutzung tokenisierter Assets

Globale Expansion: Eintritt in neue Regionen unter Einhaltung lokaler Regulierungen













Das xStocks-Ökosystem generiert über mehrere Kanäle Einnahmen:





Handelsgebühren: Provisionen über integrierte Handelsplattformen

Verwahrgebühren: Kosten für die sichere Aufbewahrung und Verwaltung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

DeFi-Umsatzbeteiligung: Einkünfte aus der Zusammenarbeit mit DeFi-Protokollen

Zusatzdienste: Einnahmen aus Premium-Funktionen und institutionellen Services









Das wirtschaftliche Modell begünstigt eine Vielzahl von Akteuren:





Token-Inhaber: Erhalten Zugang zu traditionellen Assets mit Krypto-Funktionalität

Liquiditätsanbieter: Erzielen Einnahmen durch Bereitstellung von Liquidität

Protokollpartner: Beteiligung an Umsätzen durch Integration und gemeinsame Dienste

Ökosystemwachstum: Gebühren finanzieren kontinuierliche Entwicklung und Expansion













xStocks macht bedeutende Fortschritte bei der Demokratisierung des Zugangs zu globalen Aktienmärkten durch den Abbau traditioneller Barrieren:





Geografischer Zugang: Ermöglicht weltweiten Benutzern die Investition in US-Aktien

Niedrige Einstiegshürden: Bruchstückhafter Besitz und geringere Mindestbeträge erleichtern den Zugang

Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit: Global zeitzonenfreundlicher, kontinuierlicher Handel

Integrierte Finanzdienste: DeFi-Funktionen ermöglichen Privatanlegern professionelle Strategien









Die Integration traditioneller Vermögenswerte in die Blockchain-Infrastruktur bringt vielfältige Effizienzvorteile:





Schnellere Abwicklung: Nahezu sofortige Settlement-Zeiten im Vergleich zu traditionellen T+2-Zeitfenstern

Geringere Transaktionskosten: Effizienz der Blockchain senkt Kosten für Transfers und Verwahrung

Höhere Transparenz: On-Chain-Transaktionen sind vollständig nachvollziehbar und prüfbar

Globale Liquiditätspools: Plattformübergreifende Integration schafft tiefere, effizientere Märkte









Die Einführung von xStocks durch Backed Finance markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung blockchain-basierter Finanzdienstleistungen. Durch die erfolgreiche Verbindung traditioneller Aktien mit DeFi-Infrastruktur demonstriert das Projekt die praktische Umsetzbarkeit tokenisierter Assets als Mainstream-Finanzprodukt.





Mit modernster Oracle-Infrastruktur, starken strategischen Partnerschaften und einem beeindruckenden Marktstart zeigt xStocks das Potenzial, den Zugang zu globalen Aktienmärkten grundlegend zu verändern. Seine 24/7-Verfügbarkeit, globale Reichweite und DeFi-Flexibilität bieten einen Mehrwert, den traditionelle Finanzinfrastruktur kaum nachbilden kann.





Der langfristige Erfolg von xStocks wird jedoch von mehreren Faktoren abhängen: nachhaltige Einhaltung regulatorischer Vorgaben und regionale Expansion, Skalierbarkeit der technischen Infrastruktur bei steigenden Volumina, Diversifizierung der Asset-Klassen zur Erfüllung unterschiedlicher Anlagebedürfnisse sowie kontinuierliche Innovation bei der DeFi-Integration. Die Bedeutung von xStocks geht über das Produkt hinaus – es beweist, dass die Fusion aus traditioneller und dezentraler Finanzwelt keine Vision mehr ist, sondern Realität. Dieser Erfolg könnte weitere Innovationen im Bereich tokenisierter Assets anstoßen und die Einführung blockchain-basierter Finanzinfrastruktur beschleunigen.





Während das Projekt weiter wächst und sich entwickelt, dient es als entscheidende Fallstudie für die Machbarkeit tokenisierter Assets als zentrale Kategorie im Mainstream-Finanzwesen. Erste Indikatoren deuten darauf hin, dass xStocks bereits technische, regulatorische und marktbezogene Hürden überwunden hat, die frühere Tokenisierungsbemühungen scheiterten ließen – und sich somit als potenzieller Maßstab für die nächste Generation blockchain-basierter Finanzdienste positioniert.





Der ultimative Maßstab für den Erfolg wird darin liegen, ob es gelingt, Millionen von Benutzern weltweit unter Einhaltung regulatorischer Rahmenbedingungen zu bedienen, das Asset-Universum zu erweitern und durch kontinuierliche Innovationen nachhaltigen Benutzermehrwert zu liefern. Erste Fortschritte zeigen, dass das Projekt diesem ehrgeizigen Ziel stetig näherkommt – und womöglich eine neue Ära des tokenisierten Zugangs zu den globalen Finanzmärkten einläutet.



