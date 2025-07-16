Babylon: Eine innovative Lösung, um das Potenzial von Bitcoin freizusetzen





Babylon ist ein Bitcoin-Staking-Protokoll, das die Sicherheit und Dezentralisierung von Bitcoin nutzt, um wirtschaftliche Sicherheitsunterstützung sowie Staking-Belohnungen für andere Proof-of-Stake-(PoS)-Blockchains bereitzustellen. Im Kern handelt es sich dabei um eine PoS-Blockchain, die auf dem Cosmos-SDK basiert und mit IBC kompatibel ist. Dadurch wird die Bitcoin-Blockchain mit den Anwendungsketten im Cosmos-Ökosystem verbunden und ermöglicht Datenaggregation sowie Kommunikation.









Als „digitales Gold“ weist Bitcoin aufgrund seiner begrenzten Skalierbarkeit Schwierigkeiten auf, Einkommen etwa durch Staking zu generieren. Benutzer müssen sich dadurch allein auf Wertsteigerungen verlassen. Proof-of-Stake (PoS)-Blockchains hingegen bieten zahlreiche Möglichkeiten, Assets produktiv zu nutzen – beispielsweise durch Staking oder die Bereitstellung von Liquidität –, wodurch Benutzer zusätzliche Renditen erzielen können. Allerdings leiden neu entstehende PoS-Chains oft unter unzureichendem Anfangskapital, was zu Herausforderungen bei der Gewährleistung der Sicherheit, Schwierigkeiten beim Start und potenziellen Sicherheitsrisiken führt. Obwohl Bitcoin und PoS-Chains jeweils klare Vorteile besitzen, sind deren Bedürfnisse und Potenziale bislang noch nicht vollständig miteinander verknüpft worden.





Das Babylon-Bitcoin-Staking-Protokoll wurde entwickelt, um genau dieses Problem zu lösen. Durch die Bindung („Locking“) von Bitcoin bietet es ökonomische Sicherheitsunterstützung für PoS-Chains und generiert gleichzeitig Staking-Belohnungen für Bitcoin-Halter. Dieses Modell setzt nicht nur das Potenzial von Bitcoin frei, sondern gleicht zugleich die anfängliche Kapital- und Sicherheitsknappheit bei PoS-Chains aus und schafft so eine für alle Beteiligten vorteilhafte Ökosystemlösung.









Babylon präsentiert ein innovatives Bitcoin-Staking-Protokoll, das Bitcoin-Besitzern ermöglicht, ihre Bitcoins direkt auf PoS-Blockchains zu staken, ohne dass Vermittler, Bridges, Token-Wrapping oder eine Verwahrung durch Dritte erforderlich sind. Das Babylon-Protokoll basiert auf zwei Kernmechanismen: dem Bitcoin Timestamp-Protokoll und dem Bitcoin Staking-Protokoll.





Bitcoin Timestamp-Protokoll: Dieses Protokoll erstellt einfache, überprüfbare Zeitstempel für Blockdaten der PoS-Blockchain auf der Bitcoin-Blockchain und behebt so das Sicherheitsproblem von sogenannten Long-Range-Angriffen, denen PoS-Chains ausgesetzt sein können.





Bitcoin Staking-Protokoll: Dieser Mechanismus ermöglicht es, Bitcoin-Vermögenswerte zur wirtschaftlichen Absicherung dezentraler Systeme einzusetzen, wobei dies auf vertrauenslosen und selbstverwalteten (self-custodial) Verfahren beruht. Mittels Remote-Staking werden gestakte Bitcoins in einem Kontrakt auf der Bitcoin-Blockchain gesperrt, und es können Strafmaßnahmen gegen diese Bitcoins verhängt werden, falls ein Staker die Regeln der PoS-Blockchain verletzt.









Staking von Bitcoin: Der Staker initiiert eine Staking-Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain. Diese Transaktion enthält zwei Ausgabebedingungen für die UTXO:





1）Zeitsperre (Time Lock): Wenn der Staker seine gestakten Mittel wieder auszahlen möchte, kann er dies nach Ablauf einer festgelegten Frist mithilfe seines privaten Schlüssels tun.





2）Regelverletzung (Violation): Im Falle eines Verstoßes kann der Validator mithilfe einer speziellen einmalig verwendbaren Signatur (Extractable One-Time Signature, EOTS) die UTXO zerstören und somit eine Strafmaßnahme durchsetzen.





Validierung der PoS-Chain: Sobald die Staking-Transaktion bestätigt ist, kann der Staker oder der von ihm beauftragte Validator am Validierungsprozess der PoS-Chain teilnehmen und mithilfe des EOTS-Schlüssels gültige Blöcke signieren.





Das modulare Design von Babylon ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Konsensprotokolle der Anwendungsketten. Durch die Integration des Bitcoin-Staking-Protokolls von Babylon können diese Anwendungsketten die Sicherheit und Liquidität von Bitcoin nutzen und somit die Einschränkungen überwinden, die entstehen, wenn das Staking ausschließlich auf nativen Token basiert.





Bislang hat Babylon bereits Partnerschaften mit mehr als 60 Cosmos-Anwendungsketten geschlossen, was nach dem Start des Babylon-Mainnets die IBC-basierte Cross-Chain-Funktionalität ermöglichen wird. Darüber hinaus arbeitet Babylon eng mit zahlreichen Wallet-Dienstleistern, Bitcoin-Layer-2-Lösungen, DeFi-Protokollen, Bitcoin-Restaking-Protokollen, Rollup-Dienstleistern und weiteren Projekten zusammen, die alle eine starke Unterstützung für die Entwicklung Babylons bieten. Zu den bedeutenden Ökosystempartnern gehören Cosmos Hub, Osmosis, Talus, Akash Network, Injective, Sei, Stride, B Squared Network, Nubit und viele weitere.













Babylon stellt eine bedeutende Innovation im Bitcoin-Ökosystem und im breiteren Kryptomarkt dar. Ziel ist es, ein lang bestehendes Problem für Bitcoin-Inhaber zu lösen: Wie kann man zusätzliche Erträge erzielen, ohne die Sicherheit der Vermögenswerte zu gefährden? Obwohl das Projekt vielversprechend ist, sollten Investoren vorsichtig bleiben und die Entwicklung sowie potenzielle Risiken genau beobachten.



